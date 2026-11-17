Santana Motors impulsa el retorno industrial con ensamblajes locales de nuevas unidades todoterreno y usa el Dakar 2027 para mostrar internacionalmente su capacidad tecnológica y promocionar la marca y a Linares.

¿Qué papel juega Santana Motors en la reactivación y qué visibilidad internacional ofrece su participación en el Dakar 2027?

Las obras previstas (conexión con la línea Madrid-Cádiz y playa de vías) mejorarán la logística del parque, facilitarán llegada y salida de mercancías y pueden aumentar la competitividad empresarial y las oportunidades de empleo local.

¿Cómo afecta a los ciudadanos de Linares la licitación de la playa de vías y la conexión ferroviaria prevista para 2027?

Producen o han anunciado producción Santana Motors, Coronet, BAIC, NZA, Desay, JCA y Escribano; entre ellas hay ensamblaje de todoterrenos Santana, proyectos para Defensa (Escribano 6x6) y fábricas vinculadas a electromovilidad y componentes.

¿Quiénes son las empresas que ya producen o se han comprometido a producir en Santana y qué van a fabricar?

Ya se ha reactivado la producción y hay compromisos firmes de empresas nacionales e internacionales que generarán empleo directo en el parque; además, la provincia suma 47 empresas del sector de la automoción y más de 2.000 trabajadores, reforzando su poder industrial.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la reapertura de Santana para el tejido industrial y el empleo en Linares?

Moreno sostiene que el parque Santana ha atraído casi veinte empresas con compromisos por 100 millones de euros y la creación de unos 500 empleos, lo que refleja la reactivación de la actividad industrial y la atracción de inversión.

¿Por qué Juanma Moreno dice que “Linares resurge” tras la recuperación del parque industrial Santana?

Santana Motors participará en el Rally Dakar 2027 con dos vehículos y cuatro pilotos, marcando el regreso emblemático de la marca producida en Linares.

En 2027 avanzarán las obras para la conexión ferroviaria con la línea Madrid-Cádiz y la playa de vías de Santana para potenciar la logística del recinto.

Entre las compañías confirmadas destacan firmas internacionales como las chinas BAIC, Coronet o Desay, además de Escribano y la propia Santana Motors.

El parque industrial Santana de Linares cuenta con cerca de 20 empresas confirmadas, 100 millones de euros en inversiones y prevé la creación de 500 empleos.

El parque industrial Santana de Linares tiene ya en marcha o con compromiso firme inversiones de 100 millones de euros de casi una veintena de empresas nacionales e internacionales, que van a generar unos 500 empleos.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación del equipo y los vehículos con los que Santana Motors participará en el Rally Dakar 2027.

Moreno ha destacado que el antiguo complejo industrial ha recuperado la actividad (abandonada en 20011) y se ha convertido de nuevo en un espacio de atracción empresarial. «Linares está resurgiendo y resurgiendo con mucha fuerza», ha afirmado.

El presidente andaluz ha avanzado que en 2027 están previstos avances en las obras para completar la conexión ferroviaria con la línea Madrid-Cádiz, así como la licitación de los trabajos de construcción de la playa de vías de Santana.

Dos actuaciones que permitirán la conexión logística de las instalaciones y reforzar su atractivo para nuevas inversiones.

Entre las firmas que están produciendo ya en Linares o han anunciado que van a hacerlo están Santana Motors, las chinas Coronet, BAIC, NZA, Desay y JCA, Escribano (con un proyecto de 6x6 para Defensa) y otras.

La recuperación industrial de Linares se apoya, además, en el crecimiento del sector de la automoción en la provincia de Jaén.

El territorio cuenta con 47 empresas dedicadas a la fabricación de vehículos de motor y remolques, que suman algo más de 2.000 trabajadores.

De ellas, siete están ubicadas en Linares, según los datos facilitados por Moreno, que ha señalado que Jaén se está consolidando como «un gran polo europeo en el sur de Europa» en esta industria.

Entre las empresas de referencia ha citado a Valeo en Martos.

El presidente ha situado la recuperación de Santana dentro de un proceso más amplio de reactivación económica de la ciudad.

Ha recordado las dificultades que atravesó Linares tras el cierre de la histórica fábrica en 2011, que provocó la pérdida de actividad industrial y de población.

La ciudad llegó a registrar un 71% de paro juvenil, según ha indicado.

A su juicio, la ciudad «vuelve a ser una ciudad industrial» y está recuperando oportunidades para los jóvenes y sus familias.

«Santana, su empresa emblemática, está de vuelta para propiciar una nueva y muy floreciente etapa», ha añadido.

Moreno ha atribuido parte de esta evolución al Plan de Reacción Inmediata de Linares, puesto en marcha en 2021.

La Junta cedió al Ayuntamiento la gestión del antiguo parque industrial Santana y destinó más de 15 millones de euros a su recuperación.

También desarrolló una estrategia de captación de proyectos empresariales para atraer nuevas compañías al recinto.

En este contexto, ha destacado el regreso de la fabricación de vehículos a Linares. Santana Motors prepara el ensamblaje en la ciudad de nuevos modelos todoterreno destinados al mercado europeo.

El presidente ha asegurado que ha tenido ocasión de probar uno de estos vehículos y ha elogiado su calidad y prestaciones. «Santana se convierte en marca de referencia para Andalucía», ha señalado.

El mandatario andaluz ha defendido que “Santana no es una marca más de coches, es parte de la seña de identidad de esta tierra».

Moreno ha agradecido a los empresarios que están apostando por Linares y ha asegurado que la Junta seguirá facilitando la llegada de inversiones que generen empleo y riqueza.

La presentación del equipo para el Dakar 2027 ha servido para mostrar otra dimensión de este nuevo impulso industrial.

Moreno ha destacado la proyección internacional que supone llevar el nombre de Santana, Linares y Andalucía a una de las competiciones todoterreno más importantes del mundo.

Dos Santana para el Dakar

«Ver salir de estas instalaciones, de Linares, un Santana de competición me produce una alegría que cuesta explicar con palabras», ha afirmado Edu Blanco, CEO de Santana Motors.

Blanco ha recordado su vinculación personal con el todoterreno y ha subrayado el significado de recuperar la actividad de una fábrica que representa «trabajo, conocimiento, orgullo industrial y recuerdos que pasan de padres a hijos».

El equipo participará con dos vehículos y cuatro pilotos. Cristina Gutiérrez y Mariola competirán con el Santana 400 T1 Plus, después de haber logrado un cuarto puesto en la Baja España y un 'top 10' en el Rally de Marruecos.

Por su parte, Mónica y Marta Plaza afrontarán el desafío con el Santana 400 PHV, la primera unidad de este modelo que salió de la fábrica linarense, dentro de la categoría Vision 1000, reservada a vehículos de serie con tecnologías multienergía y soluciones sostenibles.

Blanco ha destacado el valor especial de este segundo vehículo, que llevará al Dakar una unidad fabricada en Linares.

Los coches partirán hacia Arabia Saudí el próximo 5 de enero.

El responsable de la compañía ha defendido que la competición es también una herramienta para impulsar la marca y mostrar internacionalmente su capacidad en el todoterreno.

«Vamos a llevar Santana al Dakar y con Santana vamos a llevar a Linares y a Andalucía», ha concluido.