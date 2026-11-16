El sector del caballo español, un negocio en pleno auge que mueve al año más de 7.500M, se cita en el Sicab de Sevilla

La organización espera más de 260.000 visitantes, más de 2.000 puestos de trabajo directos vinculados al evento y un impacto económico de más de 76 millones de euros durante la celebración.

¿Qué impacto directo tiene Sicab en Sevilla durante la feria en términos de visitantes, empleo e impacto económico?

El 41% de los pura raza española se cría fuera de España; los mercados con mayor interés son Italia, Estados Unidos y Alemania, con movimientos comerciales también en México y Francia.

¿Qué proporción de caballos de pura raza española se cría fuera de España y qué mercados internacionales importan más?

El Ministerio de Agricultura indicó que desde 2013 el sector ha crecido un 39% y la cabaña equina un 68%; además, en 2025 el Libro Genealógico registró 12.747 nacimientos y 2.835 nuevas ganaderías.

¿Cómo ha evolucionado la cabaña equina y la actividad de los criadores desde 2013 según datos oficiales?

Según el II Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España elaborado por Deloitte en 2022, el sector aporta 0,59% del PIB y genera alrededor de 150.000 empleos, lo que lo sitúa como motor económico en zonas rurales.

¿Qué peso económico y de empleo tiene el sector ecuestre en las zonas rurales españolas?

Sicab es la gran feria internacional del caballo de pura raza española y actúa como punto de encuentro comercial y exhibición; el sector ecuestre español mueve más de 7.500 millones de euros al año.

¿Por qué Sicab reúne en Sevilla al “mundo del caballo” y cuánto mueve el sector ecuestre español?

Sicab 2026 acoge a 893 ejemplares de 335 ganaderías internacionales y ofrece nueve pruebas ecuestres junto a espectáculos y exhibiciones en directo.

El caballo de Pura Raza Española cuenta con 291.138 ejemplares registrados en 71 países, criándose el 41% de ellos fuera de las fronteras españolas.

El sector equino en España mueve más de 7.500 millones de euros al año, representa el 0,59% del PIB nacional y genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo.

El Salón Internacional del Caballo (Sicab) se celebra en Sevilla reuniendo a más de 260.000 visitantes y generando un impacto económico superior a los 76 millones de euros.

Los mejores caballos de pura raza española del mundo, las mejores cuadras, compradores, vendedores y más de 260.000 profesionales y aficionados. Sicab reúne en Sevilla del 17 al 22 de este mes al mundo del caballo en España, un negocio de más de 7.500 millones de euros.

Un mundo en auge y que, según el II Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España (la referencia en este mercado) elaborado por Deloitte en 2022, es un motor económico en zonas rurales, aportando un 0,59% del PIB y 150.000 empleos. Si en 2022 la consultora estimó 7.400 millones de euros, el sector da ya la cifra por superada ampliamente.

El Ministerio de Agricultura destacó ese año que respecto a 2013, cuando se publicó el primer informe, el sector ha crecido un 39% y la cabaña equina un 68%. Y no se trataba de una moda pasajera, sino que va a más.

Y con el caballo de pura raza española ocupando un papel destacado, con el 70% de los équidos registrados en España, según datos de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.

En 2025, el Libro Genealógico del Pura Raza Española registró 12.747 nacimientos (6.286 machos y 6.461 hembras) y tramitó el alta de 2.835 nuevas ganaderías.

A 31 de diciembre de 2025, último dato disponible, el censo total de la raza alcanzó los 291.138 ejemplares (143.091 hembras y 148.047 machos), pertenecientes a 51.354 ganaderías activas ubicadas en 71 países.

De Andalucía al mundo

El 41% de los pura raza española se crían fuera de España, con un interés creciente liderado por Italia, Estados Unidos y Alemania.

El 59% de esos caballos pasta y corre en España. Andalucía (47%), la Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades autónomas con mayor volumen de registros.

A lo largo del ejercicio pasado, se procesaron 10.152 cambios de propiedad. En el mercado internacional, estos servicios se concentraron principalmente en Estados Unidos, Italia, México y Francia.

¿Y cuanto vale un caballo de pura raza española? En el sector manejan cifras desde los 10.000 euros hasta el medio millón. Un semental con buen cartel puede 'cobrar' más de 1.000 euros por cubrir a una yegua.

Y en ese mundo, Andalucía es la primera potencia. Algo que explica las importantes cifras de esta edición de Sicab. La número 36.

Se espera a más de 260.000 visitantes, con más de 2.000 puestos de trabajo directos vinculados directamente al evento y un impacto económico de más de 76 millones de euros.

Después de la Feria y la Semana Santa, y junto al festival musical Icónica, está Sicab como gran acontecimiento en la ciudad, con notable repercusión durante varios días en la hostelería y los servicios.

La organización estima que el gasto medio por ganadería alcanza los 1.500 euros.

Y el interés no se limita a Andalucía y España. El caballo de pura raza española está presente en 71 países de todo el mundo.

En 2026, SICAB es la única feria ecuestre de España reconocida como Feria Internacional por la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En esta edición participan en las exhibiciones y concursos 893 ejemplares, pertenecientes a 335 ganaderías de España, México, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Dinamarca.

SICAB cuenta con 81 palcos ganaderos y 321 stands comerciales y ganaderos.

Espectáculo y deporte

Como espectáculo y evento ganadero, SICAB reúne nueve pruebas ecuestres y ofrece una programación deportiva más amplia que la de los Juegos Olímpicos en el ámbito ecuestre y los Juegos Ecuestres Mundiales.

Las pruebas se desarrollan simultáneamente en cinco pistas y se retransmiten en directo por streaming.

Entre las novedades de 2026 destaca el debut de una compañía de la República Checa, integrada por seis jinetes, con un espectáculo de volteo cosaco.

También se estrenarán nuevos números de los franceses Laury Tisseur y Kenzy. Santi Serra presentará una creación especial en la que reunirá por primera vez a ocho yeguas en libertad.

Rafael Arcos volverá a mostrar la Doma Vaquera, esta vez acompañado por jinetes infantiles.

La programación incluirá, además, una exhibición de enganches con 16 caballos en pista y dos pases de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, previstos para el martes y el sábado.