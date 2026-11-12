¿70.000 toneladas de aceite de oliva en octubre? Cooperativas sospecha que hay 'truco' para esquivar el almacenamiento

Piden activar políticas para hacer rentable el cultivo, sobre todo convertir secano en regadío mediante una gestión adecuada del agua, porque el secano ocupa 70% del olivar y soporta la pérdida de rentabilidad.

¿Qué propuestas plantea Cooperativas para que producir aceite de oliva sea rentable, más allá del almacenamiento?

La organización lo rechaza y afirma que excluir a Cataluña sería irrelevante para el mercado y más un gesto político; sostiene que la norma debe aplicarse a todos los operadores y territorios por igual.

Porque entran cerca de 200.000 toneladas por ese régimen, principalmente desde Túnez, y Cooperativas sostiene que esas importaciones aumentan la oferta nacional y deprimen los precios, por lo que piden control a las autoridades europeas.

¿Por qué Cooperativas reclama revisar el Tráfico de Perfeccionamiento Activo y qué impacto atribuye a esa práctica?

Ya ha quedado establecida la retirada obligatoria de 188.000 toneladas hasta septiembre de 2027, pero Cooperativas considera que su efecto será limitado porque esa cantidad forma parte del exceso estimado de medio millón de toneladas disponible esta campaña.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la medida de almacenamiento obligatorio del 12% para el mercado del aceite, según Cooperativas?

Porque octubre registró un récord histórico de 70.530 toneladas, un salto del 75% respecto al año pasado que no se explica por cosechas adelantadas; Cooperativas cree que declarar producción de noviembre como octubre permitiría eludir la obligación de almacenamiento del 12%.

¿Por qué Cooperativas Agroalimentarias sospecha que parte del aceite de noviembre se ha declarado como producido en octubre?

Cooperativas defiende que la medida no afectará a la calidad ni perjudicará a los consumidores, y rechaza que Cataluña quede excluida de la norma.

El sector cooperativo considera 'insuficiente' la retirada obligatoria del 12% del aceite porque hay un exceso estimado de 500.000 toneladas en el mercado.

La producción de octubre alcanzó una cifra récord de 70.530 toneladas, lo que supone un incremento del 75% respecto a la campaña anterior.

Cooperativas Agroalimentarias sospecha que se ha declarado aceite de noviembre como producido en octubre para esquivar la obligación de almacenar el 12% de la cosecha.

"Extraña que la producción de aceite de oliva en octubre haya sido de 70.000 toneladas. Se ha podido declarar aceite de noviembre como producido en octubre. Estoy seguro”, asegura el responsable de aceite de Cooperativas Agroalimentarias, Rafael Sánchez de Puerta.

El responsable cooperativista analizaba en un encuentro con periodistas “el limitado alcance” que tendrá a su juicio el almacenamiento obligatorio del 12% del aceite de esta campaña excluyendo el mes de octubre (ellos pedían más), cuando deslizó el comentario.

“¿70.000 toneladas? Me extraña mucho que todo sea producido en octubre”, ha insistido.

El veterano dirigente agrario reacciona así al mayor dato de producción de octubre que se ha registrado jamás, hecho público hoy por el Ministerio de Agricultura.

Las 70.530 toneladas con las que ha arrancado esta campaña son el récord histórico para el mes de octubre.

La producción de octubre de la campaña 2025/2026 fue de 40.000 toneladas. El incremento por tanto es del 75% (cuando el aumento en la producción total prevista para la campaña es del 23%).

Y si se hace la cuenta con el dato de hace dos campañas, el incremento es del 100%.

Ni la creciente moda de los aceites tempranos, ni circunstancias climatológicas que hayan adelantado la recolección ni otros aspectos podrían explicar este crecimiento desmedido.

Pero sí lo haría, según las dudas expresadas por Sánchez de Puerta, el hecho de que la producción declarada en octubre queda libre de la obligación de almacenar el 12%.

Medida insuficiente

Cooperativas Agroalimentarias de España, cuyos socios producen prácticamente dos tercios del aceite español, ha apoyado la medida de retirar del mercado el 12% del aceite, aunque la considera “insuficiente”, por lo que tendrá “efectos limitados”.

“Nosotros pedíamos que se activase antes, y que se retirase más aceite para que la medida de verdad ayude a estabilizar los precios”, han insistido tanto Sánchez de Puerta como Cristóbal Gallego, representantes a nivel español y andaluz de la organización en temas de aceite.

Los dos han insistido en que lo que vaya a influir la medida para estabilizar los precios depende de que se cumpla el que sea obligatorio para todos los operadores y todos los territorios, rechazando así las pretensiones expresadas por políticos como Rufián de que Cataluña quede excluida.

«Lo de Cataluña no tiene ningún sentido. El objetivo es que afecte a todo el mundo por igual. Al pequeño le va a afectar muy poco y al grande le va a afectar mucho. Y dejar de enlace de campaña un 12% de la producción de Cataluña es absolutamente irrelevante para el mercado", ha dicho al ser preguntado al respecto Sánchez de Puerta.

"Las cooperativas catalanas están totalmente de acuerdo con la medida. Es más acto político y más demagogia que real", ha añadido.

También rechazan que la retirada de aceite vaya a afectar a la calidad o perjudique a los consumidores, como afirman desde la industria envasadora y otros sectores.

El razonamiento de Cooperativas es que con 1,6 millones de toneladas de producción prevista y 375.000 de enlace de campaña, hay más aceite disponible del que el mercado va a demandar esta campaña. Se estima ese exceso en 500.000 toneladas.

Que se vaya a almacenar hasta septiembre de 2027 de forma obligatoria 188.000 (el 12% de la producción) no va a tener mucho impacto en el mercado, pues de todas formas esa cantidad formaría parte del medio millón de toneladas que van a servir para enlazar esta campaña y la siguiente.

¿Tiene sentido tener almacenadas 188.000 toneladas mientras se importan 200.000? Cooperativas lleva años insistiendo en la necesidad de revisar y controlar el Tráfico de Perfeccionamiento Activo, por el que entra aceite a España, principalmente de Túnez, y que tiene impacto en el mercado nacional.

Pero es algo que depende de las autoridades europeas, y el Ministerio no ha llevado las demandas del sector a Europa.

Tampoco se cree desde Cooperativas que afecte a la calidad: cada almazara es libre de almacenar la categoría de aceite que elija. Lo que harán mayoritariamente será guardar lampante. El aceite bueno se pondrá en el mercado el primero.

Y no tiene por qué perjudicar al consumidor. El impacto de la medida con la disponibilidad actual se prevé limitado. Y asegura un remanente de 188.000 toneladas por si la próxima campaña es corta en producción, para que el aceite no se encarezca entonces.

Más allá de medidas como el almacenamiento para equilibrar precios (el virgen extra hoy a 3,1), Cooperativas lanza propuestas para conseguir que producir aceite de oliva sea rentable. "A día de hoy no lo es para buena parte del sector", ha insistido Gallego.

Un problema de rentabilidad que afecta fundamentalmente al secano, que representa el 70% del cultivo. Y que sólo se puede arreglar con una gestión adecuada del agua para "con pocas dotaciones" transformarlos en regadíos.