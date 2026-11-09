Transportes fija los servicios mínimos en vuelos, Cercanías y AVE para la huelga general

El Ministerio clasifica los vuelos según las alternativas de transporte disponibles para los viajeros y aplica porcentajes distintos en función de la conectividad y la existencia de obligaciones de servicio público.

Iryo garantiza 32 de 44 trenes programados y Ouigo garantiza 18 de 26; los viajeros pueden cambiar su billete sin coste o pedir el reembolso íntegro, y Ouigo ofrece además una compensación no reembolsable del 50% del precio.

¿Cuántos trenes de Iryo y Ouigo están garantizados para el 11 de noviembre y qué opciones tienen los viajeros si su tren no circula?

Transportes fija un 75% en Cercanías en hora punta y 50% fuera de ella, 65% en Media Distancia y 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia.

¿Qué porcentaje de trenes de Renfe (Cercanías, Media Distancia y AVE) estarán garantizados durante la huelga del 11 de noviembre?

En esas rutas se garantiza la reubicación del 40% de los pasajeros y los servicios mínimos se sitúan entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.

Para Canarias los servicios mínimos van del 56% al 74% según aeropuerto; en Baleares del 68% al 75%; en Ceuta se ha establecido un 80% y en Melilla un 59% de las operaciones programadas.

¿Qué servicios mínimos ha fijado Transportes para los vuelos con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en la huelga del 11 de noviembre?

Las compañías privadas también se adaptan: Iryo mantendrá 32 de sus 44 trenes programados y Ouigo operará 18 de sus 26 circulaciones previstas.

En Renfe, los servicios mínimos serán de hasta el 75% en Cercanías durante las horas punta (50% el resto del día), del 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia, y del 65% en Media Distancia.

Los vuelos domésticos con territorios no peninsulares contarán con una protección de entre el 56% y el 85%, mientras que las rutas peninsulares con transporte alternativo inferior a cinco horas tendrán un mínimo de entre el 18% y el 37%.

El Ministerio de Transportes establece servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga general del 11 de noviembre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga general del próximo 11 de noviembre que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La resolución establece tres categorías de protección para los vuelos comerciales en función de las alternativas de transporte disponibles para los viajeros.

Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha fijado una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En concreto, los servicios mínimos para las rutas con Canarias oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto; en Baleares, entre el 68% y el 75%; mientras que se sitúan en el 80% para las conexiones con Ceuta y en el 59% para las de Melilla

Por su parte, para los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%.

En cuanto a los vuelos entre ciudades españolas peninsulares que cuenten con una alternativa de transporte público cuyo tiempo de desplazamiento sea inferior a cinco horas, se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros. Los servicios mínimos se situarán entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.

Por otra parte, Transportes ha establecido los servicios mínimos obligatorios para el grupo Renfe de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional, que establece servicios mínimos de hasta el 75% en Cercanías y del 73% en alta velocidad.

La máxima protección en Cercanías, del 75%, se aplicará en hora punta, que abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

En los trenes de Media Distancia se han establecido unos servicios mínimos del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretado son del 73% de los habituales.

Iryo y Ouigo

Por su parte, Iryo tiene garantizados 32 de los 44 trenes programados para la jornada de huelga, mientras que los otros 12 figuran como no garantizados en el listado publicado por la compañía.

Ouigo ha comunicado que circularán 18 de los 26 trenes programados para el 11 de noviembre, mientras que los ocho restantes no prestarán servicio. Los viajeros afectados podrán cambiar sus billetes sin coste o solicitar el reembolso íntegro, y en ambos casos recibirán una compensación adicional no reembolsable del 50% del precio del billete.