Agricultura activa la retirada del mercado del 12% del aceite de oliva para proteger el precio para los agricultores

Cada almazara deberá mantener el 12% de su producción declarada en instalaciones propias o ajenas y poder acreditar ante la autoridad competente las cantidades y ubicaciones; la resolución crea un grupo técnico que aprobará el plan de control de la medida.

¿Qué obligaciones tendrán las almazaras y qué controles se establecerán sobre el aceite retirado?

Los productores y agricultores apoyan la medida porque busca apoyar el precio y sus ingresos; en cambio, las asociaciones de almazaras e industrias privadas se oponen alegando costes de almacenamiento y riesgo para la viabilidad de algunas empresas.

¿Quiénes se benefician y quiénes se oponen a la retirada obligatoria del aceite?

Los precios del virgen extra han caído a poco más de 3 euros por kilo y registraron un desplome del 9% en poco más de un mes, niveles en los que los agricultores no cubren costes; esa caída es uno de los factores que justifican la intervención para sostener ingresos.

¿Qué impacto ha tenido la evolución del precio del aceite en la decisión del Gobierno?

La medida equivale al 12% de la producción declarada por cada almazara; el sector calcula que afectará a unas 190.000 toneladas y se aplica desde la producción declarada de noviembre de 2026, con el producto almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027.

¿Qué volumen de aceite afectará la retirada del 12% y desde cuándo se aplica?

El Ministerio ha activado un mecanismo previsto en la normativa para reducir oferta después de que la suma de existencias iniciales y producción superara el umbral fijado (120% de la media de seis campañas). La retirada busca sostener el precio a favor de los agricultores y se regula en el BOE.

¿Por qué el Ministerio de Agricultura ha ordenado retirar el 12% de la producción de aceite de oliva del mercado en la campaña 2026/2027?

Productores y almazaras muestran opiniones divididas: mientras los primeros apoyan la intervención para estabilizar precios, la industria advierte de los costes de almacenamiento.

La retirada afectará a unas 190.000 toneladas y se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2027, excluyendo a los aceites tempranos producidos en octubre.

La medida se activa por primera vez tras desplomarse los precios a origen cerca de los 3 euros por kilo, un valor que no cubre los costes de los agricultores.

El Gobierno fija en un 12% el porcentaje de producción de aceite de oliva que cada almazara deberá retirar del mercado durante la campaña 2026/2027.

El Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado este viernes una resolución del Ministerio de Agricultura que fija en el 12 % de la producción declarada por cada almazara el porcentaje de aceite de oliva que deberá retirarse temporalmente del mercado durante la campaña 2026/2027.

La medida se activa al alcanzarse el umbral previsto (el 120% de la media de las últimas seis campañas) para intervenir el mercado. Las existencias iniciales (357.040 toneladas) y la producción estimada (1.602.596 toneladas) suman 1.959.636 toneladas.

Y llega con los precios del aceite en caída, a poco más de 3 euros por kilo en origen para el virgen extra, y un desplome del 9% en poco más de un mes. Una cotización con la que los agricultores no cubren ni los costes.

El almacenamiento obligatorio estaba previsto en el ordenamiento jurídico desde 2021, aunque nunca se había activado hasta ahora. El efecto que tendrá en el mercado es una incógnita.

Desde el sector se ha estimado que la retirada de aceite afectará a unas 190.000 toneladas.

Quedan fuera de la normativa los aceites tempranos producidos en octubre, destinados al segmento de gama alta, y cuyo valor radica precisamente en las características que les aporta la recolección temprana y su pronta comercialización.

La retirada se aplica desde la producción declarada de noviembre de 2026.

Cada almazara deberá mantener almacenado, en instalaciones propias o ajenas, el 12 % de su producción declarada acumulada desde noviembre. El volumen correspondiente deberá permanecer retirado del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.

Los operadores deberán poder acreditar en todo momento ante la autoridad competente la cantidad retirada y las instalaciones utilizadas para su almacenamiento. La resolución crea un grupo técnico de seguimiento que aprobará el plan de control de la medida.

El pasado 30 de octubre el Gobierno ya publicó la norma para dar cobertura legal al mecanismo, pero se mantuvo en aguantar hasta noviembre para que la medida fuera efectiva, tal y como había avanzado el ministro Planas.

Frente a la postura de los productores a favor de esta medida, las asociaciones de almazaras e industrias privadas se han mostrado en contra, al entender que almacenar les genera gastos y pone en peligro a algunas empresas.