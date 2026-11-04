Miguel Otero, investigador de Elcano, analiza las 'midterms' y su efecto en los mercados: "Son un castigo enorme para Trump"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Los dem3dtratas logran el control del Congreso y del Senado en las elecciones 'midterms', arrebatando bastiones clave a los republicanos. Miguel Otero, investigador de Elcano, califica los resultados de "castigo enorme para Trump y su populismo" y anticipa tensiones en los pr3dximos dos años. Las bolsas responden con alzas al descartarse una crisis por el reconocimiento de resultados, aunque el d3dlar sufre depreciaciones frente a otras divisas. Trabajo aborda con la patronal y sindicatos la subida del SMI un 4,9% para el pr3dximo año, situándolo como el séptimo más alto de Europa. Preguntas ¿Por qué dice Miguel Otero que los resultados de las midterms son "un castigo enorme para Trump"? Otero sostiene que el electorado rechazó la campaña personalista de Trump y su agenda populista, y lo tradujo en pérdida de escaños y bastiones clave para su partido. ¿Qué consecuencias ya han tenido las midterms para los mercados financieros, según Valor Añadido? Las bolsas reaccionaron al alza y los futuros de Wall Street apuntaron al verde porque los mercados celebraron evitar el peor escenario; también aumentó la volatilidad. ¿Cómo afectará al margen de maniobra de Donald Trump que el Congreso pase a control demócrata, según Otero? Otero dice que el margen dependerá de si Trump adopta una postura conciliadora; de lo contrario estará a la defensiva por investigaciones y podrá bloquearse la agenda legislativa. ¿Qué riesgo político y procesal menciona Otero que afronta Trump con el nuevo Congreso demócrata? Otero advierte que el nuevo Congreso iniciará investigaciones sobre la era Trump, lo que mantendrá al presidente en defensa y generará tensiones políticas en los próximos dos años. ¿Por qué los analistas de Invertia creen que el dólar y el bitcoin reaccionaron tras las midterms y el ciberataque a Binance? Los analistas indican que el billete verde se depreció frente a otras divisas tras el resultado electoral y que, pese a una salida masiva en Binance, el bitcoin se mantiene pero sin ejercer como refugio, mientras el oro repuntó.

Tiempo para el análisis de los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU, las midterms, en 'Valor Añadido', el programa semanal sobre mercados y actualidad económica de Invertia TV.

Paolo Fava, coordinador de la sección de Internacional de EL ESPAÑOL ha resumido el desenlace de la cita con las urnas como "la peor pesadilla de Trump". Los demócratas han vuelto a hacerse con el control de la Cámara de Representantes y con el Senado. Y además han arrebatado a los republicanos algunos de sus bastiones clave Carolina del Sur, Texas o Kansas.

El periodista ha explicado que Donald Trump -el actual presidente de EEUU- ha hecho una campaña personalista, de "comprad mi imagen" y se ha encontrado que "esa imagen suya ya no vende".

Para ahondar en este punto, Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, ha intervenido en el programa y ha sido claro: "Los resultados son un castigo enorme para Trump y para su populismo".

Otero resaltaba que con el cambio Estados Unidos espera solucionar muchos de los problemas del país, aunque ha incidido en que estos son de gran calado.

"El temor es que este nuevo Congreso demócrata se dedique a hacer investigación de la era Trump o propagando cosas que Trump puede vetar", resaltaba Otero. Esto, como explicaba el investigador, haría que pasasen otros dos años con "tensiones enormes" y sin políticas realmente de calado estructural que puedan cambiar el país.

Sobre los nombres que resurgen como candidatos demócratas de cara a las elecciones presidenciales de 2028 a raíz de las resonadas victorias de ciertos senadores demócratas en estados críticos para el partido azul, el investigador de Elcano ha explicado que "aún es pronto para decir nombres" y que, sea quien sea, el próximo candidato demócrata "tendrá muchas posibilidades de ganar los comicios".

Sobre el posible bloqueo que se abre de cara a estos dos últimos años de legislatura de Trump, Otero ha destacado que el margen de actuación del actual presidente de EEUU "dependerá de si adopta una postura o no conciliadora".

En este sentido ha advertido que el mandatario estadounidense "va a estar constantemente a la defensiva" porque van a empezar las investigaciones en su contra. "Sobre todo se va a centrar en política exterior", ha explicado Otero.

Preguntado por si podrá resolver algunas de las dos grandes guerras -la de Irán y la de Ucrania- que se mantienen abiertas, Otero ha explicado que "tendrá que poner toda la carne en el asador" para intentar acabar con dichos conflictos, aunque ha reconocido que es "muy difícil".

Con todo, los resultados de las midterms han sido muy bien acogidos por las bolsas mundiales. Tanto los índices europeos como los futuros de Wall Street apuntaban al verde porque, como también explicaba Otero, "los mercados se han alegrado de que no ha ocurrido el peor de los escenarios posibles: el que no reconociese los resultados".

Consecuencias en bolsa

Bajo este pretexto, los parqués europeos se anotaban sólidas subidas. Para analizarlas, Valor Añadido ha contado -como suele ser habitual- con Eduardo Bolinches, analista de mercado de EL ESPAÑOL-Invertia.

Bolinches ha explicado que el resultado de las urnas también ha abierto "mucha volatilidad" y ha advertido de que esto no gusta en los mercados.

Así, también ha señalado uno de los grandes protagonistas del día, el dólar. El billete verde se ha depreciado "contra todas las divisas", entre ellas el euro, la libra esterlina e incluso el yen.

Sobre la reacción del bitcoin al ciberataque de Binance, el analista ha destacado que la salida masiva de posiciones en la mayor plataforma de criptoactivos del mundo no se ha visto replicada en el bitcoin, que "está aguantando pero está al borde del precipicio".

También ha apuntado que tampoco se está viendo resurgir el papel refugio de la criptomoneda. "Hemos visto como rebota el oro y el bitcoin no está remontando igual", ha remarcado.

Con todo, el programa también ha tenido tiempo para repasar las principales novedades en materia económica en el territorio nacional.

Salario mínimo

Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia ha compartido que este martes se está celebrando una reunión en el Ministerio de Trabajo con la patronal y los sindicatos para abordar la próxima subida del salario mínimo.

En este momento hay prevista una subida del 4,9% para el próximo año, lo que llevaría al salario mínimo español a ser el séptimo más elevado de Europa. Está previsto que dicho alza se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros con el objetivo de que quede patente para la próxima legislatura.