Los invernaderos almerienses, sin armas contra la plaga que arrasa el pimiento con 1.120 M anuales en juego

Han intensificado control biológico y producción integrada, uso de mallas, arranques de plantas afectadas, 800 inspecciones y apertura de 224 expedientes sancionadores por incumplimientos de higiene y arranque.

¿Qué medidas han aplicado la Junta de Andalucía y los agricultores para intentar frenar la plaga antes de pedir la autorización excepcional?

Limita herramientas fitosanitarias que usan otros países, lo que, según las organizaciones agrarias, genera desigualdades comerciales y dificulta competir con productos importados con requisitos sanitarios distintos.

¿Cómo afecta la prohibición de spirotetramat a la competitividad de los productores almerienses frente a las importaciones?

Ya ha provocado cicatrices y deformidades que impiden la comercialización de frutos, daños en la planta y facilita la entrada de virus y hongos, con mayores pérdidas y costes para las explotaciones.

¿Qué consecuencias ha tenido la expansión del Thrips parvispinus en los invernaderos de pimiento de Almería ya detectadas esta campaña?

El Ministerio denegó la autorización porque spirotetramat está prohibido en la Unión Europea desde abril de 2024 y la normativa comunitaria limita excepciones sanitarias; España solo dispone de un periodo de gracia hasta octubre de 2025.

¿Por qué el Ministerio de Agricultura ha denegado la autorización excepcional solicitada por la Junta de Andalucía para usar spirotetramat contra el Thrips parvispinus?

La Junta de Andalucía ha abierto 224 expedientes sancionadores tras realizar 800 inspecciones para comprobar las medidas obligatorias.

Organizaciones como Asaja y Cohexpal alertan sobre el agravamiento de las pérdidas y plantean medidas extremas como un paro biológico.

La plaga amenaza el cultivo del pimiento en Almería, que abarca 12.500 hectáreas y genera 1.120 millones de euros por campaña.

El Ministerio de Agricultura deniega a la Junta de Andalucía el uso de un fitosanitario químico contra la plaga del insecto 'Thrips parvispinus'.

El Ministerio de Agricultura ha denegado la autorización excepcional solicitada por la Junta de Andalucía para tratar con productos químicos los invernaderos de pimiento, arrasados por el insecto 'Thrips parvispinus'.

Este insecto tropical se detectó en Almería en 2020 en cultivos ornamentales. Pero desde hace años su incidencia se ha disparado en los invernaderos, especialmente en los de pimiento.

Precisamente el producto estrella de la huerta bajo plástico en esta provincia, con 12.500 hectáreas, una producción de más de 900.000 toneladas y un valor de 1.120 millones por campaña.

El insecto raspa la superficie de hojas, flores y frutos en busca de jugos. Ni control biológico, mi mallas ni arranques de matas en zonas afectadas han frenado su expansión.

Su acción deja los pimientos con ‘cicatrices’ y deformidades que impiden su comercialización, y también afecta a la planta. Además, favorece la propagación de virus y hongos.

Asaja ha lamentado que con las medidas actuales la situación "lejos de resolverse, se ha agravado", con "mayores pérdidas, incrementos de costes y cada vez menos herramientas para proteger sus cultivos".

La solución que acordaron los productores con la Junta de Andalucía fue solicitar una autorización excepcional para usar químicos contra la plaga, en este caso el spirotetramat.

El producto está prohibido en la UE desde abril de 2024 (con un periodo de gracia excepcional en España hasta octubre de 2025). Sin embargo, otros países miembros permiten usos excepcionales y muy controlados.

"No se puede seguir trasladando toda la responsabilidad al agricultor mientras las administraciones no ofrecen soluciones eficaces", ha advertido Asaja.

La patronal agraria defiende la producción integrada y el control biológico como "pilares del modelo agrícola provincial", aunque complementado "con materias activas eficaces, con las debidas garantías técnicas" en situaciones concretas como la actual.

Y advierte de que la expansión del thrips "amenaza directamente la rentabilidad de miles de explotaciones y la competitividad de uno de los cultivos estratégicos para la agricultura almeriense".

Señalan como "incomprensible" que productos autorizados para en unos Estados miembros no puedan emplearse en otros, "generando desigualdades entre agricultores que compiten en el mismo mercado".

Y cuestiona la "insuficiencia de los controles sobre las importaciones procedentes de terceros países" cuando el campo español exige "reciprocidad en las condiciones de producción".

"No se puede seguir limitando las herramientas de los agricultores europeos mientras compiten con productos importados obtenidos bajo exigencias fitosanitarias diferentes", ha manifestado la organización agraria.

La situación es de tal gravedad que la patronal Cohexpal, que agrupa a más de 120 empresas y cooperativas del sector, ha llegado a hablar de un paro biológico».

Una medida extrema para dejar de sembrar en ciertas zonas, con prácticas de higiene adecuadas, para interrumpir el ciclo biológico de los insectos y frenar su expansión, que puede llegar a otros cultivos.

Buenas prácticas

El consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha venido insistiendo en la aplicación de buenas prácticas.

"En Almería nadie se plantea dar un paso atrás en lo que tiene que ver con la lucha biológica y a mí me parece que es una gran decisión por parte del sector, una decisión valiente", manifestó recientemente tras reunirse con Cohexpal.

La administración andaluza ha efectuado 800 inspecciones en el campo desde el verano para verificar el cumplimiento de las medidas fitosanitarias obligatorias y recomendadas para frenar el avance del trips, con la apertura de 224 expedientes sancionadores.

Los motivos de sanción se han encontrado principalmente en la falta de diligencia a la hora de arrancar plantaciones afectadas.