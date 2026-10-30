Los inspectores de Hacienda reclaman más facultades para investigar a políticos y no fallar en casos como el de Zapatero

Reclaman la aprobación de un estatuto propio que garantice autonomía de gestión y evite nombramientos por libre designación, reformando los sistemas de selección para reducir criterios subjetivos y reforzando Fiscalía Anticorrupción con más inspectores y técnicos.

Dicen que ha habido relevos en la cúpula —incluida la directora general— aumento de la conflictividad laboral y pérdida de reputación pública; también alertan del riesgo de fragmentación institucional por la negociación de la financiación catalana. Estas circunstancias, según el informe, han empeorado la capacidad de la AEAT.

Piden obligar a remitir a la AEAT los registros de bienes patrimoniales de entidades locales y las declaraciones de bienes y rentas de diputados, además de tipificar como delito el falseamiento de esas declaraciones. Afirman que esas facultades son necesarias para investigar grandes fraudes y casos de corrupción política.

Argumentan que sin un área permanente y un “seguimiento patrimonial especial” no se dispone de capacidad sistemática para detectar y seguir fraudes vinculados a cargos públicos. Añaden que la medida permitiría tratar con igualdad a ciudadanos y representantes y evitar “errores inexplicables” en casos sensibles.

¿Por qué piden los inspectores de Hacienda un área permanente para inspeccionar a los políticos y partidos?

Critican la falta de medios para investigar casos de corrupción, la subjetividad en la selección de funcionarios y que más del 50% de sus puestos se hayan cubierto por libre designación.

Exigen una refundación de la AEAT mediante un estatuto propio que garantice la autonomía e independencia de gestión frente al Gobierno de turno para evitar tratos de favor a poderosos.

Reclaman un área permanente de control para vigilar el patrimonio de representantes polítiles y partidos, así como nuevas facultades para tipificar como delito la ocultación o falseamiento de datos patrimoniales.

Los Inspectores de Hacienda denuncian la peor crisis institucional y operativa de la Agencia Tributaria debido a la injerencia política y al riesgo de fragmentación por las cesiones a Cataluña.

Los Inspectores de Hacienda del Estado han lanzado una alerta sobre el deterioro institucional y operativo que sufre la Agencia Tributaria, por el riesgo de una “injerencia política indeseable” que la ha llevado a “la peor crisis de su historia”.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que celebra en Toledo su congreso anual, ha lanzado un informe de 55 folios en el que analiza la actual situación de la administración tributaria española, con serias críticas sobre su funcionamiento.

Se centra incluso en casos “inexplicables” que no se han abordado, como una investigación sobre Zapatero, el diferente trato que se da a unos ciudadanos y a otros, o la falta de medios para llegar a los grandes fraudes fiscales.

Resulta llamativo en el informe de los inspectores el toque de atención que lanzan ante la falta de medios y capacidad para investigar los casos de corrupción política, y que no vuelva a ocurrir como en el caso Zapatero, que nadie sabe todavía por qué se pasó por alto.

La única explicación que algunos inspectores le dan a ese “error inexplicable” es que hubiera alguna instrucción política al respecto.

Inspectores de Hacienda del Estado piden que se incluya en el plan anual de control un área especial para inspeccionar a los representantes políticos y sus partidos, de carácter permanente, y con un “seguimiento patrimonial especial” para las personas condenadas por corrupción.

Para ello necesitarían nuevas facultades operativas y regulatorias, como la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como las declaraciones de bienes y rentas que los diputados presentan en el Congreso.

Pretenden incluso que se tipifique como delito, con penas de prisión, “la no entrega o falseamiento de datos en la declaración de los bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo”.

Y hasta reforzar el sistema de denuncia pública, para garantizar la confidencialidad a los ciudadanos, empleados o funcionarios que revelen información básica para la lucha contra la corrupción.

En ese proceso reclaman, además, potenciar la Fiscalía Anticorrupción, incrementando el número de inspectores y técnicos, para que puedan llegar más lejos en la persecución de este tipo de delitos.

Ya no es sólo el riesgo de que la institución se rompa y desaparezca como tal por las pretensiones independentistas catalanas y la nueva financiación. Ataca también las irregularidades en los últimos relevos al frente de la Agencia, su política de recursos humanos y la crisis reputacional que atraviesa.

Crisis reputacional

Hay que recordar que en desde el pasado mes de julio, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha cambiado a su directora general, Soledad Fernández, y a los máximos responsables de Inspección y Recaudación, tres pilares básicos de la institución.

Desde el colectivo de inspectores del Estado, que son la columna vertebral de la AEAT, se asume la parte de responsabilidad que les corresponde en esta situación que consideran crítica.

Para paliarlo, proponen una “refundación” de la agencia mediante la aprobación de un estatuto propio que les garantice la autonomía de gestión y la independencia necesaria para llevar a cabo su trabajo, sin las imposiciones políticas del Gobierno de turno.

A pesar de que las medidas que plantean han sido valoradas de forma positiva por varios partidos políticos, los inspectores se quejan de que “ninguno ha querido aprobarlo hasta la fecha: todos lo respaldan cuando están en la oposición, pero ninguno lo impulsa cuando llega al Gobierno”.

Incluso a nivel de funcionamiento interno, el informe de los inspectores alerta del agotamiento del actual sistema de objetivos, la ineficacia de determinadas actuaciones en la lucha contra el fraude fiscal, la creciente conflictividad laboral y el riesgo de su utilización política que presenta.

Además de la crisis por la implantación de un modelo de financiación que amenaza con romper la agencia, ahora paralizado por las elecciones, los inspectores de hacienda destacan dos hechos que han colmado su paciencia.

Por un lado, la insistencia del Gobierno de implantar nuevos sistemas de selección de funcionarios basados en criterios subjetivos, que, de llevarse a la práctica,“introducirían sin duda un sesgo político inadmisible en el ejercicio de la función inspectora”, señala el documento.

Por otro lado, los inspectores se quejan amargamente de que el Gobierno no les haya defendido ante las descalificaciones que algún despacho extranjero ha lanzado sobre su trabajo, algo que consideran que se debía haber llevado ante los tribunales.

“Si a todo ello se añade el riesgo de fragmentación derivado de la posición del Gobierno en relación con Cataluña, que podría conllevar la cesión de la parte de la AEAT que desarrolla su actividad en dicha comunidad, es posible que estemos asistiendo al principio del fin de la Agencia”, aseguran.

La asociación lamenta que se haya extendido entre la ciudadanía la percepción de que la AEAT está politizada, hasta el punto de que haya cobrado fuerza la percepción de que “el rigor que aplica al contribuyente medio se relaja notablemente cuando se trata de los más poderosos”.

Aun así, admite que en los últimos años se ha abusado del nombramiento de puestos de libre designación, en lugar del concurso de méritos. Según sus estimaciones, más del 50% de los puestos ocupados por inspectores en la AEAT han sido a dedo, cuando lo lógico es limitar esa libre designación para el personal directivo.