Agricultura publica la norma para activar la retirada de aceite del mercado, pero aún no fija qué cantidades

Aunque los precios rondan 3 euros por kilo, los costes de producción subieron un 57% desde 2021, por lo que la mayoría de explotaciones estarían en o por debajo del umbral de rentabilidad, según cálculos de AEMO.

¿Cómo afecta la caída de precios y los costes a la rentabilidad de los productores?

El aceite retenido podrá permanecer en almacenamiento, salvo indicación contraria, hasta septiembre de 2027 y cada operador podrá elegir qué categoría de aceite deja en bodega.

¿Qué impacto tiene la retirada sobre cuándo y cómo se almacenará ese aceite?

El sector reclama la activación para frenar la caída de precios en origen y proteger la rentabilidad de las explotaciones, tras observar precios cerca de 3 euros por kilo y descensos mensuales cercanos al 9%.

¿Por qué pide el sector al ministro Planas que active la retirada ahora?

La noticia indica que la retirada podría afectar al 12% de las existencias disponibles, equivalente a más de 1,6 millones de toneladas de producción prevista y más de 350.000 de enlace; la normativa permite hasta un 20% si se decide.

La orden exige que las existencias iniciales más las estimaciones de producción alcancen al menos el 120% de la media de ese sumatorio en las seis campañas anteriores; solo entonces se puede ordenar el almacenamiento obligatorio.

El sector alerta de que cotizar en torno a los 3 euros por kilo sitúa al olivar al límite de la rentabilidad debido al aumento del 57% en los costes de producción.

La retirada obligatoria podría afectar hasta al 12% de las existencias disponibles y el aceite inmovilizado podrá permanecer almacenado hasta septiembre de 2027.

Esta intervención inédita busca frenar la caída de precios en origen y regular la oferta ante un exceso estimado de al menos 190.000 toneladas.

El Ministerio de Agricultura publica la norma para retirar aceite de oliva del mercado, aunque las cantidades obligatorias se fijarán en una orden antes del 15 de noviembre.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la normativa para poder activar la retirada de aceite de oliva del mercado.

Los porcentajes de almacenamiento obligatorio para todos los operadores se publicarán en una orden antes del 15 de noviembre, según los mecanismos previstos.

Según operadores cualificados, como Cooperativas Agro-alimentarias, hay un exceso mínimo acreditado de 190.000 toneladas sobre el 120% de media de la producción de las seis últimas campañas.

La retirada podría afectar tanto al 12% de las existencias disponibles (aunque la norma permite hasta el 20%), correspondiente a más de 1,6 millones de toneladas de producción prevista y más de 350.000 de enlace.

El mecanismo, previsto y aprobado desde 2021 para proteger a los productores ante caídas de precios, no se ha activado jamás. Está será la primera campaña en la que se intervenga el mercado.

El sector productor lleva desde mediados de octubre urgiendo al ministro Planas para que active la norma. Agricultura, sin embargo, dijo que esperaría a que en noviembre se confirmasen las previsiones de producción.

El aceite que se retire ahora podrá estar almacenado, salvo que se disponga lo contrario, hasta septiembre de 2027, para atender el tramo final de la campaña que ha comenzado este mes de octubre y en enlace.

Y cada almazara u operador podrá elegir qué categoría de aceite deja en las bodegas, según su conveniencia.

Condición indispensable

La Orden APA/1145/2026 fija como «condición indispensable» que «el nivel de existencias iniciales de la campaña más las estimaciones de producción alcancen el 120 % del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores».

La medida, que ha calificado de «excepcional» y de «carácter coyuntural», tiene como fin «regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva» y de esta forma evitar una caída de los precios que perciben en origen los productores.

Esta semana el aceite de oliva virgen extra cotizó en origen a 3,07 euros por kilo en origen, el virgen a 2,93 y el lampante a 2,79.

Los productores habían fijado la barrera de los 4 euros al principio de la campaña pasada como límite para que un porcentaje de las explotaciones estuvieran sobre el umbral de la rentabilidad.

En primavera, tras la floración y el cuajado del fruto, con perspectivas de buena cosecha, los precios se desplomaron, aunque luego permanecieron unos meses estables en torno a los 3,5 euros por kilo en origen.

La caída en las distintas categorías es ya prácticamente del 9% en el último mes.

En el último lustro el aceite de oliva siempre ha cotizado en origen por encima de los 3 euros, con picos de precios disparados por dos años de sequía extrema (en los que apenas si hubo producción)

Pero hay un factor a tener en cuenta en términos de rentabilidad para entender la magnitud del problema actual: desde 2021 los costes de producción han aumentado un 57%.

Según cálculos de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, a tres euros el kilo en origen prácticamente todo el olivar español estaría al límite del umbral de rentabilidad o muy alejado de él.

Prácticamente nadie ganaría dinero con el aceite de oliva, por los elevados costes actuales del cultivo.

El olivar en pendiente y los secanos no muy productivos dejan de ganar dinero si venden por menos de 5 euros. Buena parte del olivar de campiña, los regadíos incluso, no ganan por debajo de 4.

Pero la cuenta empieza a no salirle ya ni a los productores con plantaciones superintensivas y altamente mecanizadas.