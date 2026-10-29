Manu San Félix: “Mares y océanos son súper productivos, pero no infinitos. La ciencia nos dice que proteger funciona”

Se señaló que la principal limitación es la falta de potencia en la Red Eléctrica española, que impide electrificar todos los puertos antes de 2030; además, la adaptación requiere coordinación entre puertos, navieras y energéticas y tiempo para infraestructuras como subestaciones.

¿Qué limitaciones estructurales y técnicas sobre la descarbonización portuaria se discutieron en el Blue Zone Forum?

San Félix defiende la acuicultura y los cultivos marinos como alternativas productivas complementarias que pueden diversificar ingresos del mar y reducir presión extractiva, admitiendo que hay prácticas mejorables pero destacando aprendizajes y ejemplos positivos.

¿Qué papel juega la acuicultura en la propuesta de San Félix y por qué la menciona?

El proyecto busca ampliar la experiencia de Talamanca en 2027 a otra reserva en Mallorca y después a tramos de la costa de Barcelona, con la intención de replicar el modelo por todo el Mediterráneo.

Porque la recuperación de hábitats como la posidonia incrementa la vida marina alrededor de la reserva, lo que a su vez aumenta las capturas en áreas adyacentes según experiencias previas citadas por el científico. Como ejemplo, en Papahānaumokuākea las capturas de atún subieron notablemente tras reservar.

Es una iniciativa para crear zonas de reserva marinas en Talamanca (Baleares) que restauren posidonia y ecosistemas autóctonos y demuestren que la protección beneficia a la pesca local. El plan propone reservar el treinta por ciento del espacio marino y destinar el setenta restante a actividad económica.

Expertos señalan que no hay una única tecnología para descarbonizar los buques, combinándose el uso de baterías, hidrógeno verde, biocombustibles y la optimización de rutas.

El Blue Zone Forum InnovAzul aborda la descarbonización del transporte marítimo y advierte de que el principal obstáculo en España es la falta de potencia en la Red Eléctrica para 2030.

El científico defiende que proteger el mar beneficia a la industria pesquera y cita ejemplos internacionales como Hawái, donde las capturas de atún aumentaron un 54% tras establecer reservas.

Manu San Félix presenta 'Mediterranean Legacy', un proyecto en Talamanca que propone reservar el 30% del espacio marino para recuperar los ecosistemas y mejorar la pesca local.

“Mares y océanos son súper productivos, pero no infinitos. La ciencia nos dice que proteger funciona”. Es el mensaje del biólogo marino y documentalista de National Geographic Manu San Félix en el Blue Zone Forum InnovAzul 2026 de Cádiz, el evento de la economía ‘azul’.

En este foro el científico ha presentado el proyecto Mediterranean Legacy, una experiencia con la que están intentando demostrar en Talamanca (Islas Baleares) que las zonas de reserva mejoran la pesca local en el Mediterráneo.

La propuesta de Mediterranean Legacy es reservar el 30% de los espacios marinos y disfrutar del 70% para la actividad económica.

En Talamanca se están recuperando los bosques de posidonia y los ecosistemas autóctonos, arrasados como en gran medida están en todo el Mediterráneo, “el mar más contaminado y con más sobrepesca del mundo”.

La idea es que la recuperación de ese espacio irradie al entorno más vida marina, y con ella más oportunidades para la industria pesquera local.

El biólogo marino, explorador y documentalista submarino ha realizado cerca de 15.000 inmersiones y participado en 58 expediciones del proyecto Pristine Seas de National Geographic, probablemente la iniciativa más conservacionista más ambiciosa a nivel global en marcha.

“Proteger lo que tenemos cerca beneficia a la pesca local, y es lo que estamos haciendo en Talamanca. Queremos que sea el altavoz de este mensaje”, asegura.

El proyecto pretende ampliarse en 2027 a otro punto de reserva en Mallorca, aún por seleccionar, y posteriormente a la costa de Barcelona.

“De Talamanca a todo el Mediterráneo”, ha proclamado San Félix en su intervención en un foro que reúne a 2.000 participantes de todos los sectores de la economía ‘azul’, la que genera el mar en su más amplio sentido.

De momento, dice el científico, la experiencia no ha suscitado reacciones contrarias del sector de la pesca. “Si alguien conoce el mar son los pescadores y ellos saben cómo mejorarlo”, dice.

Y apunta a experiencias que han partido del sector pesquero en distintas zonas del mundo con las que se han mejorado los resultados económicos. "Conservar no va contra la pesca, sino que la beneficia", insiste.

Entre ellas, la de Papahanaumokuakea, en las islas Hawái, "donde en cuatro años han aumentado un 54% las capturas de atún, sin hacer nada. Sólo reservar y esperar”.

El científico apuesta también por la acuicultura y por experiencias de ‘cultivos en el mar’ como el de Ángel León en las salinas de Cádiz.

“Hay voces críticas contra la acuicultura y hay cosas que no se están haciendo bien, pero otras sí. Estamos aprendiendo. En agricultura y ganadería hay una experiencia de 8.000 años, y en el mar estamos empezando”, resume.

Y destaca que estas experiencias de pesca pueden ser punta de lanza de cómo medidas proteccionistas pueden ayudar a que las economías del mar aprovechen todo el potencial que tienen a su alcance. “No todo puede ser extraer, hay que proteger para recoger”, indica.

Una cuestión estratégica para regiones como Andalucía. La Comunidad Andaluza dispone de más de mil kilómetros de costa que concentran el 80% de la población y entorno al 70% de la actividad empresarial, con el mayor número de puertos pesqueros del Estado.

Aunque según San Félix, el primer problema del mar no es la pesca, sino el calentamiento y la contaminación.

Esa línea de sostenibilidad de la economía ‘azul’ ha centrado buena parte de los debates en el Blue Zone Forum InnovAzul, un evento del programa Blue Core de la Zona Franca de Cádiz financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.

Descarbonización

En la segunda jornada se ha hablado sobre otro tema capital: la descarbonización del transporte marítimo.

El 75% del comercio exterior de Europa y el 37% del comercio interior de la UE se desarrollan por vía marítima.

Hoy, la mitad de las exportaciones andaluzas salen en barco hacia su destino. Mercancías por un valor de casi 18.000 millones, lo que supone en torno al 15% del total nacional.

Adolfo Rozadillas, responsable de Puertos de Ghenova, destaca que este proceso de descarbonización depende en buena medida de la coordinación entre puertos, navieras, energéticas y otros operadores del sistema.

Los objetivos asumidos por España en el contexto de la UE obligan a descarbonizar los puertos antes del 2030. En ese plazo, indica el experto, pueden estar electrificados más de la mitad de las instalaciones españolas, pero no todas.

El principal problema es la falta de potencia. No hay capacidad en la Red Eléctrica española actual, y no habrá dentro de cuatro años.

De tener consumos que hace un lustro, en términos nacionales, eran residuales, hoy las necesidades previstas a medio plazo están en 1 GW.

“El ciclo medio para una subestación proyecto de envergadura son cinco años, y aún no está aprobada la nueva planificación. Aunque sí es cierto que la última propuesta sí incluye las necesidades de los puertos”, explica.

Cuando se consiga llevar potencia suficiente a los puertos, podrán desarrollar una OPS, el suministro a buques desde el puerto para que el barco disponga de electricidad sin recurrir a motores auxiliares, que contaminan con humos y ruido.

Desde una de las ingenierías más potentes vinculadas al mar como es Ghenova se apunta a que no es un desarrollo técnico sencillo, porque hay que abastecer a diferentes tipos de buque y con importantes requerimientos.

“La tecnología está preparada, la ingeniería está preparada, y la inversión también está dispuesta si existen facilidades para que sea viable”, asegura.

“Pero sobre todo se necesita potencia”, resume.

La otra gran pata del problema de la descarbonización son los barcos, y ahí Rozadillas no ve “caballo ganador” claro. “No hay una solución única”.

Compañías que cubren trayectos cortos (el ferry Tarifa-Tánger) ya operan con propulsión eléctrica y soluciones de baterías.

Para cubrir otras necesidades y trayectos más largos hay posibilidades con derivados del hidrógeno verde o biocombustibles. “No van a ser soluciones únicas”, augura.

Y con otra variable: “Nos cegamos con combustibles nuevos pero hay que ver la eficiencia de los actuales: rutas, fugas de consumo y de emisiones. Es el primer paso para transformar un buque”.

Antidia Citores, responsable del programa de certificación medioambiental voluntario Green Marine Europe, destaca que “El sector está involucrado en este reto de reducir el impacto, y están afrontando este reto y otros como la reducción del plástico”.

Junto a pioneros y empresas involucradas, hay aún un porcentaje reacio a los cambios. Con un factor clave: la incertidumbre en las soluciones a adoptar.

“En este contexto geopolítico y económico, hay dudas sobre en qué invertir, sobre qué tecnología adoptar”, resume.

La descarbonización de los buques, insiste, no se limita además a la propulsión. Hay que contemplar la vida útil, el acero, pinturas o todos los componentes.

Y llama a la colaboración “entre armadores, astilleros, puertos, navieras y otras agentes” a la hora de coordinarse.

También entran en juego medidas de eficiencia como optimización de rutas, reducción de velocidad cuando sea posible y adopción de métodos alternativos como velas para reducir el consumo de combustible.

“Hay tecnologías que merecen ser estudiadas”, insiste desde su perspectiva. Y añade: “La descarbonización puede ser un factor de competitividad. El consumidor la demanda”.