La economía 'azul' española busca alianzas en Cádiz para aumentar su 3,1% de aportación al PIB nacional

Investigadores y expertos mostraron que la bioprospección y la investigación oceánica pueden generar productos de alto valor —desde cosmética hasta fármacos— y que la exploración espacial y marina comparten técnicas y aplicaciones que impulsan innovación y transferencia tecnológica.

¿Cómo conecta la investigación —como la bioprospección marina— con las oportunidades que se debatieron en el foro?

La Zona Franca impulsa el emprendimiento tecnológico y la creación de empresas vinculadas al mar mediante el ecosistema Incubazul-Blue Core, buscando atraer actividad y colaboración entre universidades, puertos y empresas para escalar soluciones marinas.

Ya representa alrededor del 17% del PIB provincial, impulsado por turismo, construcción naval, pesca y acuicultura. A corto plazo podría crecer si se consolidan incubadoras, zonas francas y proyectos de eólica marina que atraigan inversión y empleo especializado.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la economía azul en provincias como Cádiz y qué podría pasar a corto plazo?

Navantia aporta capacidad industrial y experiencia en proyectos complejos y ha diversificado hacia eólica marina, con hasta 20 contratos internacionales, lo que le permite ser tractora del ecosistema y generar volumen de contratación en la cadena de suministro.

¿Qué importancia tienen Navantia y la eólica marina en la estrategia presentada en Cádiz?

Porque los agentes del sector —puertos, zonas francas y empresas como Navantia— pretenden coordinar innovación y proyectos para aumentar su aportación al PIB desde el 3,1% actual. Apuntan a replicar modelos colaborativos ya usados en construcción naval y en eólica marina para captar contratos y talento.

¿Por qué busca la economía azul alianzas en Cádiz durante el Blue Zone Forum Innovazul 2026?

La economía del mar representa el 17% del PIB en la provincia de Cádiz, donde la innovación abarca desde la tecnología y la biotecnología hasta el turismo sostenible y la acuicultura.

Empresas como Navantia destacan el valor de la eólica marina y el trabajo colaborativo, alcanzando un volumen de contratación de 3.000 millones de euros y posicionándose en mercados internacionales.

Cádiz acoge el encuentro Blue Zone Forum Innovazul 2026 con más de 2.000 inscritos, donde sectores clave como la construcción naval, zonas francas y energías renovables buscan alianzas para crecer.

La economía azul genera casi 42.000 millones de euros en Valor Añadido Bruto en España, sustenta cerca de 980.700 empleos y aporta actualmente un 3,1% al PIB nacional.

El sector de la economía azul en España busca alianzas en Cádiz, en la cuarta edición de Blue Zone Forum Innovazul 2026, para aumentar su aportación al PIB nacional, del 3,1% actualmente.

La economía del mar, en su más amplio sentido, genera un negocio de casi 42.000 millones de euros en Valor Añadido Bruto (VAB), y sustenta a cerca de 980.700 empleos (aproximadamente el 4,7% del total del país), según datos de SDLI Radar.

En el evento que ha comenzado hoy en Cádiz, con más de 2.000 inscritos, responsables de puertos, de zonas francas y de empresas tractoras como Navantia han destacado el valor de la colaboración para seguir creciendo con innovación.

"En Navantia somos 5.600 trabajadores y todos los días entran en nuestros centros más de 20.000 personas. Así ejecutamos los proyectos. Todas esas empresas externas suman”, ha explicado Javier Herrador del Río, director de Navantia Seanergies.

“Fruto de esa experiencia en proyectos complejos, hace quince años decidimos buscar otras vías y fuimos a energías verdes en eólica marina, donde España tiene que jugar un papel relevante, Hemos ido cosechando contratos, hasta 20, con empresas internacionales y nacionales como Iberdrola”, ha señalado el ejecutivo.

“Ese modelo colaborativo se replica a nivel industrial en el negocio tradicional de Naval y Defensa y también en energías verdes”, ha continuado.

“Al final tenemos 3.000 millones de volumen de contratación y con un ecosistema que crece con nosotros. En España aún no hay ningún mw de eólica marina instalado, pero sí empresas capacitadas para operar en los mercados internacionales”.

El ejecutivo ha destacado como este ejemplo de redes colaborativas en sectores de alto valor añadido e innovación “son hoy activos fundamentales en soberanía estratégica e industrial”.

Puertos y zonas francas

Fran González (delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz) ha presentado el ecosistema Incubazul-Blue Core para el impulso del emprendimiento tecnológico y el crecimiento de empresas vinculadas al mar.

“Zonas Francas y puertos somos zonas críticas y tenemos que trabajar juntos para atraer actividad. Sin ecosistema no vamos a ningún lado”, ha explicado.

“Ese es el éxito de seguir avanzando con universidades y zonas tecnológicas. Nos gusta hablar no de tejido auxiliar y tractoras, sino de ecosistema”, ha indicado.

Y ha insistido en que “economía azul es tecnología, IA, transversalidad desde el espacio a la salud. En un mundo conectado, desde el mar aportamos a otros sectores”.

En declaraciones a los periodistas ha puesto de manifiesto que en provincias como Cádiz esta economía del mar representa el 17% del PIB, liderada por el turismo.

Pero con un importante peso también de la construcción naval, especialmente en defensa, con mucho valor añadido y tecnologías que también tienen usos civiles, y la pesca y acuicultura, un sector con mucha innovación.

González ha apuntado que la innovación vinculada al mar tiene importantes aplicaciones en salud y biotecnología.

Hay ejemplos también en el terreno de la energía vinculados a aprovechamientos de alga (incluso la asiática invasora) y biometano en mezclas con lodos de depuradora.

El evento

El evento Blue Zone Forum InnovAzul 2026 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.

Este año bate registros de participación y empresas. Entre las que han participado en las ponencias, Petaca Chico, una de las estrellas del atún rojo gaditano, o Surcontrol, tecnológica de automatización industrial.

Aunque la estrella de la jornada ha sido la investigadora Sara García Alonso, conocida además por ser la primera mujer española astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea.

En su paso por en evento ha establecido un vínculo entre la exploración espacial, la investigación científica y el conocimiento de los océanos, ámbitos que comparten la búsqueda de nuevas respuestas y aplicaciones tecnológicas.

Asimismo, ha recordado su contacto con empresas dedicadas a la bioprospección marina, que estudian microorganismos y compuestos presentes en mares y océanos con posibles aplicaciones industriales, desde la cosmética hasta el desarrollo de medicamentos contra el cáncer o pesticidas biodegradables.

La astronauta ha reivindicado también la curiosidad como impulso fundamental de la investigación y la exploración.

A lo largo de la primera jornada se han desarrollado mesas y ponencias como la protagonizada por la oceanógrafa Elena Martínez 'Como transformar recursos y residuos marinos en productos de alto valor para una economía más sostenible'.

O la protagonizada por el divulgador en Inteligencia Artificial Carlos Santana, que ha hablado sobre tecnología, 'Inteligencia Artificial y ciberseguridad'.

Otra intervención ha sido la del embajador de Turismo Sostenible Enrique Alex, que ha aportado soluciones ante el impacto del turismo en zonas costeras.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha destacado también el potencial de los océanos para generar nuevas oportunidades a partir de la investigación y la innovación y ha animado a los estudiantes a contemplar la economía azul como una vía de desarrollo profesional.

El director general de la Fundación INCYDE, José María Párraga, ha puesto el acento en el talento y la creatividad como elementos esenciales para el emprendimiento.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha resaltado que la economía azul «es fundamental para la ciudad de Cádiz», una ciudad rodeada de mar.

Al inicio del evento se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de ferrocarril de Toledo, y el evento ha recortado la programación hasta dejar sólo la parte científica y académica.