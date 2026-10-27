La UE aprueba un acuerdo “parcial” sobre la PAC sin presupuesto y con la amenaza de recortes para España

El acuerdo impulsa relevo generacional y obliga a los Estados a definir al agricultor en activo, además de promover redistribución y pagos dirigidos a pequeñas explotaciones y nuevas incorporaciones; la concreción dependerá de las reglas financieras que se acuerden con el presupuesto. Fuente: contenido del artículo — "jóvenes sean protagonistas... definición de agricultor en activo... mecanismos redistributivos" .

¿Cómo afectará la reforma de la PAC a los jóvenes agricultores y a las pequeñas explotaciones en España?

Ya ocurrido: el Consejo ha aprobado solo orientaciones y reglamentos sin dotación económica concreta. Riesgo futuro: el sector teme recortes superiores al veinte por ciento y una pérdida de hasta 10.000 millones si el Marco Financiero Plurianual se aprueba con menor financiación. Fuente: cobertura del artículo y manifiesto citado por Asaja, Coag y Cooperativas — referencia a "recortes de más del 20% y 10.000 millones" y a la falta de presupuesto.

¿Qué consecuencias ya ocurridas y qué riesgos futuros plantea para los agricultores españoles la ausencia de presupuesto?

España defendió una PAC con presupuesto suficiente, plenamente europea y flexible y sin renacionalización; el acuerdo parcial recoge la europeidad y la flexibilidad de aplicación nacional, pero deja pendiente la garantía del presupuesto. Fuente: texto informativo del artículo — "cerró filas... tres puntos" y "cubre el segundo y tercer punto, mientras sigue pendiente el aspecto presupuestario".

Las estimaciones de Farm Europe citadas en la cobertura apuntan a una pérdida de renta de 72 euros por hectárea en España, frente a 94 euros de media en Europa, según las previsiones disponibles. Fuente: mismo artículo de El Español — "pérdida de renta agraria de 72 euros por hectárea... por debajo de los 94 de media en Europa".

¿Qué pérdidas de renta agrícola prevé Farm Europe para España con las propuestas actuales de la PAC?

Asaja sostiene que el Consejo ha fijado orientaciones y normas pero no ha asignado la dotación económica del periodo 2028-2034, de modo que las decisiones carecen de efecto real hasta que se cierre el Marco Financiero Plurianual. Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/economia/20261027/costes-disparados-pac-justa-clausulas-espejo-burocracia-motivos-campo-bloquear-manana-madrid/1003744435555_0.html — "hasta que todo esté cerrado nada está cerrado" y críticas por falta de presupuesto.

¿Por qué dice Asaja que el acuerdo parcial sobre la PAC está “vacío” sin presupuesto?

El principio de acuerdo contempla incentivar el relevo generacional, adaptar las exigencias ambientales, fortalecer las ayudas a pequeñas explotaciones y conceder mayor flexibilidad de gestión a cada país.

El ministro Luis Planas tilda el pacto de "milagro" al recoger líneas clave defendidas por España, mientras que organizaciones agrarias y la oposición lo consideran insuficiente y vacío al carecer de cifras económicas.

El sector primario español alerta de un posible recorte de más de 10.000 millones de euros y un 20% en las ayudas, lo que motiva movilizaciones del campo en Madrid.

Los 27 aprueban un acuerdo general parcial para mantener la Política Agraria Común (PAC) como política europea, aunque el presupuesto para el periodo 2028-2034 sigue sin resolverse.

La UE mantendrá la Política Agraria Común, PAC, como política de carácter europeo. El ministro español Luis Planas considera este acuerdo alcanzado ayer por los 27 como “un milagro”.

Un asunto capital para el sector primario que aún no ha resuelto la clave de bóveda: el reparto presupuestario de la Política Agraria Común dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Se trata además de un “acuerdo general parcial” sobre una reforma en la que el campo español teme recortes de más del 20% y 10.000 millones, según exponen Asaja, Coag y Cooperativas en el manifiesto de la tractorada convocada mañana en Madrid.

Organizaciones como Asaja apelan además a un principio básico de las negociaciones en Europa: hasta que todo esté cerrado nada está cerrado. Y a día de hoy, sin presupuesto, el acuerdo está vacío.

"Los Estados miembros han acordado orientaciones políticas y normativas sin haber resuelto aún la cuestión fundamental: el presupuesto de la PAC para el periodo posterior a 2027", asegura la organización.

Y recuerda que estimaciones de Farm Europe apuntan a una pérdida de renta agraria de 72 euros por hectárea en España, por debajo de los 94 de media en Europa, con las previsiones actuales.

Propuestas de España

Aunque Agricultura considera en un comunicado que con ese acuerdo general parcial se puede avanzar hacia un reglamento «sólido y europeo» para establecer las condiciones para la ejecución de las ayudas de la PAC.

Este pacto, sostiene Planas, recoge las «principales» líneas defendidas por España.

Pero se trata de un acuerdo parcial, ya que el reglamento debe adoptarse por codecisión con el Parlamento Europeo, con el que empezará a negociarse en enero de 2027.

Y todo depende del acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que cierren los jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, con dos reuniones previstas antes de fin de año que serán «determinantes» para la dotación económica de la futura PAC.

Al inicio de la negociación, en julio de 2025, el Gobierno de España cerró filas con el sector en torno a tres puntos: una política agraria comunitaria "fuerte" y con un presupuesto "suficiente"; una PAC "plenamente europea y flexible" en su aplicación nacional; y evitar una renacionalización.

El acuerdo alcanzado anoche, según Agricultura, cubre el segundo y tercer punto, mientras sigue pendiente el aspecto presupuestario, que decidirán los jefes de Estado y de Gobierno en Consejo Europeo.

En una entrevista hoy en Las Mañanas de RNE, el ministro ha valorado que cada vez que el Consejo se pone de acuerdo, es "un milagro" porque tienen que confluir los intereses de 27 países «con realidades distintas, con gobiernos de pensamientos políticos diferentes».

Durante esta entrevista, ha remarcado que la futura PAC estará "más adaptada y ajustada" a un «equilibrio» entre los requisitos de sostenibilidad y las necesidades de los agricultores.

Y ha incidido en que los "propios" agricultores son "perfectamente" conscientes de que hace falta hacer una producción sostenible de alimentos si se quiere preservar el medio natural.

Además, la opinión pública reclama, "cada vez más", unos alimentos que estén producidos "de forma más natural": es algo que "cuesta más dinero" pero «es el futuro», ha añadido.

El acuerdo alcanzado, según ha detallado Agricultura, recoge aspectos como un reglamento propio para la PAC, con herramientas de apoyo a los agricultores.

Y una política centrada en el apoyo a las rentas, al tiempo que una reforma con orientación social.

Puntos clave

Los 27 quieren también que los jóvenes sean protagonistas con relevo generacional que se reforzará en España; un apoyo a las nuevas incorporaciones; una dotación inicial por las mismas; y el apoyo a las sustituciones.

La reforma incidirá además en condiciones de apoyo en gestión de riesgos y gestión de crisis; se profundizará en una PAC con "arquitectura ambiental" y consolidación de los "ecorregímenes" aunque con "nuevas denominaciones".

El texto acordado apuesta también por las inversiones productivas y de adaptación ambiental y un apoyo "firme" a los sectores y su diversidad.

Se recoge además el impulso de las zonas rurales, las áreas con limitaciones naturales y las zonas con desventajas específicas.

Además, fruto de las negociaciones del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, se ha conseguido delimitar a los socios de las empresas cooperativas el límite máximo de las ayudas y la degresividad (reducción de las ayudas a partir de una determinada cuantía).

Se han establecido las bases para una transición “suave” entre los actuales apoyos de la PAC y los que se establezcan a partir del año 2028, según ha informado el MAPA.

Entre las principales modificaciones pactadas figura la revisión de los pagos vinculados a la superficie agrícola, con los que se pretende distribuir las subvenciones de manera "más justa y eficaz", según el Consejo.

El objetivo es dirigirlas especialmente a las pequeñas explotaciones y los jóvenes que se incorporan al sector.

Para ello, los Veintisiete plantean que todos los países estén obligados a establecer una definición de agricultor en activo, aunque podrán adaptarla a sus circunstancias nacionales.

También contemplan la posibilidad de introducir mecanismos redistributivos para modificar el reparto de los fondos entre los beneficiarios.

Las reglas para reducir progresivamente las subvenciones de mayor cuantía y fijar un importe máximo por explotación se negociarán más adelante, con el presupuesto europeo.

Renacionalización

Aunque se mantiene el carácter europeo de la PAC, lo pactado apunta a una renacionalización de las políticas y pérdida del carácter común en beneficio de las decisiones de cada Estado.

En materia de relevo generacional, la posición del Consejo establece que los Estados miembros deberán elaborar estrategias específicas para facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

La reforma también mantiene requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea e incentivos para adoptar prácticas que favorezcan la biodiversidad y la protección de los recursos naturales.

En este aspecto se deja margen a las autoridades nacionales para adaptar su aplicación a las condiciones locales.

Se prevé financiar seguros agrarios e inversiones contra los efectos del cambio climático y facilitar la adaptación del sector, además de permitir a los gobiernos conceder pagos de emergencia por desastres naturales y situaciones excepcionales.

Los países también tendrán la posibilidad de establecer medidas de conciliación como servicios de sustitución temporal en bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos.

Asimismo, los ministros han respaldado mantener la financiación de proyectos destinados a diversificar la actividad económica mediante iniciativas vinculadas al agroturismo, la innovación y la digitalización.

Reacción del PP

La parlamentaria europea y cabeza de lista del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha calificado de "insatisfactorio" el acuerdo y ha afeado la valoración del ministro Planas.

La crítica fundamental es que "todavía no existen garantías suficientes sobre el presupuesto que recibirán los agricultores y ganaderos durante los próximos siete años".