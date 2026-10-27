Costes disparados, PAC justa, cláusulas espejo y burocracia: los motivos del campo para bloquear mañana Madrid

UPA se apeó tras la convocatoria de elecciones generales para 29 de noviembre; el ministro Luis Planas respetó el derecho a manifestarse, señaló que no todas las organizaciones convocan y pidió unidad en el debate sobre la PAC.

¿Por qué UPA decidió no participar y cómo ha reaccionado el ministro Luis Planas?

Según el manifiesto que citan, la propuesta de la Comisión podría suponer para España casi diez mil millones de euros menos en la PAC, una pérdida equivalente a un veintiocho por ciento en términos reales.

¿Qué impacto tendría la propuesta de la Comisión sobre la PAC que critican las organizaciones agrarias?

Piden un plan de choque que incluya un gasóleo profesional agrícola con fiscalidad reducida y bonificación al repostar, o mientras tanto una ayuda que cubra el setenta por ciento del sobrecoste real del gasóleo, además de medidas para abaratar fertilizantes y energía.

Porque denuncian que el incremento de los costes de producción —combustible, fertilizantes y mano de obra— deja muchas explotaciones sin cubrir gastos y amenaza su rentabilidad, y exigen respuestas urgentes del Gobierno y la UE.

¿Por qué Asaja, Coag y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía convocan una tractorada en Madrid el 28 de octubre?

El ministro Luis Planas ha mostrado su respeto a la manifestación, aunque cuestiona la oportunidad de la convocatoria tras el anuncio de elecciones generales.

El sector demanda el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, reciprocidad mediante cláusulas espejo a productos importados y una PAC fuerte sin recortes presupuestarios.

Las organizaciones agrarias exigen un plan de choque ante la escalada de costes, destacando el incremento del 48% en el combustible y de más del 30% en fertilizantes.

Asaja, Coag y Cooperativas Agroalimentarias protestan en el centro de Madrid con medio millar de tractores entre la Plaza de Colón y el Ministerio de Agricultura.

“Dar de comer tiene que dar para vivir”. Con este lema Asaja, Coag y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía bloquearán mañana miércoles 28 de octubre el centro de Madrid.

Una movilización “para exigir respuestas ante una situación que está comprometiendo la rentabilidad y el futuro de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas”.

La movilización, encabezada por medio millar de tractores, partirá a las 11:00 horas de la Plaza de Colón, recorrerá el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y concluirá en el Paseo de la Infanta Isabel, esquina con Atocha, ante el Ministerio de Agricultura.

Agricultores y ganaderos denuncian que sufren una fuerte presión sobre sus explotaciones por el incremento de los costes de producción, con precios que no cubren los gastos.

Entre esos costes disparados destaca entre todos el combustible. La subida en un año es del 48% y llenar el depósito de un tractor cuesta ya más de 400 euros.

Además, los fertilizantes han subido más de un 30%. Aunque la escalada se extiende a prácticamente todos los insumos, incluida la mano de obra.

Además, dicen ser víctimas de exigencias normativas crecientes y la entrada de producciones de terceros países que no están sometidas a los mismos requisitos exigidos a los productores europeos.

Cinco peticiones

Sus reclamaciones se centran en cinco puntos fundamentales.

La primera reivindicación es un plan de choque frente a los costes de producción. Como medidas concretas piden la implantación de un gasóleo profesional agrícola con fiscalidad reducida y bonificación directa al repostar.

Hasta su puesta en marcha, se reclama una ayuda que cubra el 70 % del sobrecoste real del gasóleo, junto a medidas para reducir el impacto del precio de fertilizantes, energía y otros insumos.

También reclaman una PAC fuerte y con presupuesto suficiente. Rechazan el debilitamiento de la Política Agraria Común y reclaman para 2028-2034 una PAC con presupuesto propio y suficiente

Quieren además políticas comunitarias "orientadas prioritariamente a quienes producen y viven del campo" y que no se diluya la PAC entre políticas de desarrollo rural, como quiere hacer la Comisión.

El manifiesto de la manifestación advierte de que la propuesta de Bruselas supondría para España casi 10.000 millones de euros menos, un 28 % en términos reales.

El tercer punto que reclaman son precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria eficaz: que los precios cubran los costes efectivos de producción.

Para ello piden más controles e inspecciones “frente a las prácticas abusivas” y una aplicación de la ley que tenga en cuenta la realidad del modelo cooperativo.

Y quieren las mismas reglas para todos. “Frente a la competencia desleal de las importaciones, las organizaciones reclaman reciprocidad y cláusulas espejo”.

Para ello consideran necesarios más controles efectivos en frontera, trazabilidad y etiquetado claro del origen, así como salvaguardias para proteger a los sectores perjudicados.

El último punto se refiere a menos burocracia y más facilidades para producir. Se exige una simplificación real de la PAC, de la condicionalidad y los ecorregímenes.

Exigen la eliminación de duplicidades y obligaciones innecesarias y la aplicación del derecho al error, evitando que fallos leves sean tratados como fraude.

Asaja, Coag y Cooperativas consideran que el campo “necesita respuestas, compromisos y resultados, y reclaman que los problemas de agricultores y ganaderos ocupen un lugar prioritario en la agenda política”.

En un primer momento la organización UPA también participaba en la movilización, aunque se apeó cuando se conoció la convocatoria de elecciones el 29N.

Las organizaciones que mantienen la protesta indican que “la proximidad de las elecciones generales no puede paralizar la adopción de medidas urgentes ni aplazar las decisiones estructurales que determinarán el futuro del sector”.

Problemas estructurales

En 2024 el campo español ya se levantó en armas por la subida del precio de los insumos (combustible, energía, fertilizantes, mano de obra ...) con semanas de protestas, cortes de carreteras y movilizaciones que tuvieron impacto nacional.

Desde entonces la situación ha ido a peor sin que hayan encontrado alivio a la crisis de rentabilidad vía precio.

Y se nota especialmente en meses como septiembre: las labores de sementera se suman la vendimia, la recogida del maíz y, en pocas semanas, la campaña de aceituna.

Muchos agricultores se están planteando reducir la superficie sembrada o recortar labores.

Las medidas apoyadas hasta ahora por el Gobierno, como ayudas en el gasóleo agrícola o a la compra de fertilizantes, se consideran insuficientes.

Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en vísperas de la manifestación su respeto al derecho constitucional de manifestarse.

Pero ha cuestionado que se convoque una gran tractorada en Madrid días después de que se anunciara la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

"No voy a poner ningún 'pero' al respecto (del derecho a protesta y manifestación), quien convoca sabrá por qué lo hace. Las elecciones se convocaron el día 5, lunes, y esta manifestación se convocó el viernes, día 9”, dice el ministro.

"Que cada uno saque sus conclusiones al respecto", ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa ayer en Luxemburgo, en donde asiste a una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

El ministro ha querido también subrayar que la manifestación ha sido convocada "por tres organizaciones agrarias, no todas ellas", y que hay unidad en las reivindicaciones del campo español para la PAC que se negocia.

"Es muy importante que permanezcamos unidos en este debate que es clave para el futuro inmediato", ha argumentado Planas.