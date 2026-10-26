Doce detenidos por fraude con aceite de oliva: convertían documentalmente un virgen corriente en extra ecológico

Ya se ha inmovilizado el aceite sospechoso y abierto expediente penal por irregularidades tributarias; además, las autoridades sostienen que la operación refuerza la seguridad alimentaria y protege la competencia leal y la trazabilidad en favor de los productores locales.

¿Qué consecuencias inmediatas tiene la operación para el sector oleícola en Jaén y para los agricultores?

Los investigadores estiman que el fraude habría afectado a más de siete millones de kilogramos de aceite desde enero de 2023, generando un beneficio ilícito superior a cuatro millones de euros.

Se practicaron catorce registros, se inmovilizaron treinta y cuatro depósitos con más de un millón de kilogramos de aceite, se incautaron efectivo y bienes de lujo, y los inspectores sospechan incumplimiento de la normativa de trazabilidad y seguridad alimentaria.

¿Qué se ha intervenido durante los registros y qué detectaron las autoridades?

Simulaban compras a almazaras mediante sociedades controladas en Portugal, almacenaban el aceite en España y utilizaban empresas pantalla, contratos y documentación de transporte falsificada para declarar una importación ficticia de aceite "virgen extra ecológico".

Porque les vinculan con una organización criminal que, según la investigación, comercializaba aceite de calidad inferior como aceite de oliva virgen extra ecológico mediante facturas y documentos falsificados. La detención responde a delitos de fraude alimentario, falsedad, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

¿Por qué ha detenido la Guardia Civil a doce personas en la operación Oretania?

Durante los 14 registros se han inmovilizado 34 depósitos con más de un millón de kilos de aceite y se han intervenido bienes de lujo.

El beneficio ilícito supera los 4 millones de euros desde 2023 y ha afectado a más de 7 millones de kilogramos de aceite.

El entramado simulaba transacciones ficticias con Portugal mediante empresas pantalla para alterar la documentación y la trazabilidad del producto.

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas por comercializar aceite de oliva virgen de menor valor como aceite de oliva virgen extra ecológico.

La Guardia Civil ha detenido a doce personas por su supuesta implicación en una "organización criminal dedicada al fraude con aceite de oliva, mediante la comercialización de aceite de calidad inferior como aceite de oliva virgen extra ecológico.

Se estima que desde 2023 habrían obtenido "un beneficio ilícito superior a los 4 millones de euros". Se les atribuyen delitos de fraude alimentario, falsedad, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en Jaén (ocho), Málaga (dos), Córdoba y Madrid.

El modo de actuación de la organización investigada, según la Guardia Civil, consistía en simular la compra de aceite de oliva virgen en diversas almazaras y cooperativas nacionales por parte de dos sociedades portuguesas que controlaban.

Los investigadores sostienen que esas operaciones eran ficticias y que el aceite no era enviado a Portugal, sino que era almacenado directamente en España, a través de facturas, contratos y documentos de transporte falsificados.

Para esta operativa contaban con la colaboración de varios empresarios del sector del transporte por carretera, según la investigación.

Mediante un complejo entramado societario, simulaban después la importación de aceite de oliva virgen extra ecológico de Portugal a la jienense donde estaba almacenado el aceite de inferior calidad.

Este aceite había permanecido oculto sobre el papel, utilizando para ello diversas empresas pantalla y documentación falsificada.

La organización alteraba documentalmente la calidad del aceite, declarando como aceite de oliva virgen extra ecológico, cuando en realidad correspondía a aceite de oliva virgen, de menos valor.

En la operación Oretania han sido realizados 14 registros en inmuebles relacionados con la organización, ubicados en las provincias de Jaén, Córdoba y Málaga, incluidas tres fábricas oleícolas vinculadas en la trama.

Durante los registros, en los que participaron inspectores de calidad agroalimentaria de la Junta de Andalucía, se tomaron muestras del aceite investigado y se procedió a la inmovilización de 34 depósitos con más de un millón de kilogramos de aceite.

La sospecha es que ese aceite inmovilizado incumple la normativa de trazabilidad y seguridad alimentaria.

Además, se intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, así como vehículos de alta gama, relojes, joyas y otros artículos de lujo, con un valor de más de un millón de euros.

Los investigadores estiman que, desde enero de 2023, el fraude habría afectado a más de siete millones de kilogramos de aceite, generando un beneficio ilícito superior a los cuatro millones de euros.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, con la colaboración de la Inspección de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Se ha contado además con el apoyo de efectivos de los Equipos ROCA, el Servicio Cinológico y la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usesic), bajo la dirección del Tribunal de Instancia número 2 de Martos.

Hecho aislado

Los movimientos fraudulentos han permitido a los investigadores detectar diversas irregularidades tributarias, por lo que la investigación continúa abierta. Además, se ha recalcado que se trata de un "operador muy particular" y de un "hecho aislado" en la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado que con esta actuación se garantiza la seguridad alimentaria y se refuerza la labor desarrollada por las instituciones en defensa de los derechos de los agricultores y del cultivo del olivar tradicional.

Fernández ha destacado la defensa desde la autoridad pública de un mercado con competencia leal y precios justos, que garantice la calidad y trazabilidad del aceite de oliva producido en España.

Por ello, ha trasladado su enhorabuena al personal técnico de Agricultura de la Junta y a la Guardia Civil "por una operación que viene a generar, entre otras consecuencias, el incremento, aún más, de la confianza en los productores".

"Operaciones de este calado despejan cualquier atisbo de duda que puedan introducir personas o entidades que utilizan la manipulación y el engaño para aprovecharse del inmenso trabajo que realiza el sector", ha remarcado Fernández.

Además del subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, han informado de la operación Oretania el teniente coronel de la Comandancia en Jaén, Francisco Lozano, y el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Carles Algar,

También ha estado presente el jefe de Servicio de Agricultura de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Celedonio Fornell, y el teniente coronel, jefe de Operaciones, Policía Judicial e Información, Francisco Javier Ruiz.