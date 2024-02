Huelga de agricultores hoy, en directo | Carreteras cortadas por las protestas en España y tractorada hacia Barcelona

Luis Cortes, coordinador estatal de Unión de Uniones, ha remarcado que "los agricultores no estamos pidiendo nada que no sea competencia del ministro Luis Planas" y ha resaltado que "la ley de la cadena alimentaria es competencia de su ministerio".

El coordinador ha enfatizado, en una entrevista al Canal 24 horas, que "el Gobierno no está dialogando con los que están en la carretera y no hay diálogo porque el ministerio no quiere". Además, ha adelantado que "el próximo 21 de febrero será un día negro en Madrid porque no se podrá circular. Vamos a llevar 1000 tractoreares a la capital. Los agricultores españoles tenemos derecho a ir a Madrid como lo han hecho los franceses con París".

Informa Laura Broche.