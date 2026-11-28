El pequeño país del Cáucaso aprovecha su herencia científica soviética, los vínculos de su diáspora con Silicon Valley y una nueva generación de emprendedores para hacerse un hueco en la industria mundial de la inteligencia artificial. DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa en DigiTec 2026 con los responsables de Firebird, Picsart, Krisp y New Nörm, cuatro exponentes de una industria tecnológica que aspira a competir internacionalmente.

Las joyas tecnológicas de Armenia: de los 'neocloud' a plataformas que rivalizan con la malagueña Magnific

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Armenia está posicionándose como un hub emergente de inteligencia artificial gracias a su herencia científica soviética, el apoyo de su diáspora en Silicon Valley y un sector con más de 60.000 trabajadores. Firebird AI destaca como el principal 'neocloud' armenio tras construir en diez meses un centro de datos para Nvidia con 6.144 GPU B200, orientado principalmente a clientes de Estados Unidos. Picsart compite directamente con la española Magnific en herramientas creativas de IA, respaldada por su amplia comunidad global de 100 millones de usuarios activos mensuales. Otras firmas punteras como Krisp, en IA de voz, y New Nörm, en salud mental, muestran el potencial técnico armenio pero también la falta de capital para rondas de financiación avanzadas. Preguntas ¿Qué es Firebird AI y por qué ha construido un gran centro de IA en Armenia? Firebird AI es un proveedor 'neocloud' especializado en infraestructura para entrenamiento y ejecución de modelos de IA. Ha construido un centro en Armenia con miles de aceleradores Nvidia para ofrecer capacidad de cálculo a clientes externos y aprovechar exceso de capacidad eléctrica local. ¿Qué impacto ha tenido ya la apertura del centro de Firebird en la capacidad energética y la red eléctrica armenia? La instalación actual funciona con una capacidad anunciada de 15 megavatios y Firebird afirma que Armenia dispone de excedente eléctrico que permite absorber esa carga. La compañía prevé que la segunda fase conjunta consuma hasta alrededor de 300 megavatios, lo que requerirá una puesta en marcha gradual. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Picsart y la malagueña Magnific (antes Freepik)? Ambos compiten en herramientas creativas basadas en IA para generar imágenes y vídeo, pero Picsart se apoya en una base de usuarios muy grande y en su trayectoria móvil (cien millones de usuarios activos mensuales según la empresa), mientras Magnific procede del catálogo de recursos y herramientas europeo y optó por una transformación reciente hacia IA generativa. ¿Cómo contribuye Krisp al ecosistema armenio y cuáles son sus limitaciones comerciales? Krisp desarrolla IA de audio: eliminación de ruido, reconocimiento, síntesis y traducción en tiempo real, y comercializa a empresas (unos dos mil clientes). Su límite es la necesidad de presencia física en mercados como EE. UU. para cerrar grandes contratos y la relativa escasez de capital local para rondas de mayor tamaño. ¿Qué ofrece New Nörm en salud mental y qué retos enfrenta para internacionalizarse? New Nörm combina agentes conversacionales y seguimiento emocional con 16 agentes entrenados en enfoques psicológicos y herramientas para terapeutas; afirma mejorar eficacia y tener usuarios internacionales. Sus retos son adaptar culturalmente los modelos a cada país y conseguir financiación mayor para escalar fuera de contratos con aseguradoras.

Armenia apenas cuenta con tres millones de habitantes, carece de salida al mar y mantiene cerradas sus fronteras terrestres con Turquía y Azerbaiyán, dos circunstancias que han condicionado durante décadas sus posibilidades comerciales y su inserción en las grandes cadenas internacionales de suministro. Su historia reciente tampoco ha resultado particularmente sencilla: desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el país ha tenido que afrontar una compleja transición económica, sucesivas crisis políticas y el prolongado conflicto de Nagorno Karabaj, cuya última ofensiva militar en 2023 provocó el desplazamiento de más de 100.000 armenios.

Empero, en este pequeño territorio del Cáucaso meridional, situado entre Europa y Asia y rodeado de vecinos de considerable mayor tamaño, se está desarrollando una industria tecnológica que empieza a exhibir ambiciones internacionales difícilmente imaginables hace apenas dos décadas.

La mejor demostración la encontramos hace unos días en Ereván, donde DigiTec 2026 reunió a empresas, inversores y especialistas de la industria digital bajo un lema tan ambicioso como revelador: "World's New AI Hub". Organizada por la Union of Advanced Technology Enterprises (UATE), la cita representa la aspiración armenia de aprovechar el actual ciclo de inversiones en inteligencia artificial para dar un salto cualitativo en su economía.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha podido hablar durante el encuentro con los responsables de algunas de las compañías más representativas de esta transformación, desde quienes construyen gigantescas instalaciones de computación para Nvidia hasta los creadores de plataformas que compiten con la malagueña Magnific, pasando por especialistas en inteligencia artificial conversacional y aplicaciones de salud mental.

Aunque pueda sorprender al visitante extranjero, esta vocación tecnológica tiene raíces profundas. Durante la etapa soviética, Armenia concentró importantes capacidades científicas e industriales, especialmente en matemáticas, electrónica, informática y microelectrónica, dentro de un sistema económico que repartía entre las distintas repúblicas las responsabilidades de investigación y producción. La independencia desmanteló buena parte de aquellas estructuras, pero dejó universidades, ingenieros y conocimientos que terminarían alimentando un nuevo tejido empresarial.

A partir de los años 2000, esa herencia encontró una oportunidad de desarrollo gracias a una característica demográfica singular: la existencia de una diáspora armenia de varios millones de personas, con una presencia especialmente relevante en Estados Unidos y Silicon Valley.

Esa conexión exterior permitió acceder a clientes, inversores y conocimientos empresariales que difícilmente habrían llegado por otros cauces. De hecho, muchas compañías nacidas de este ecosistema mantienen estructuras societarias estadounidenses mientras concentran una parte sustancial de su ingeniería y desarrollo de producto en Armenia.

A ello se suma la presencia local de multinacionales como AMD, Synopsys, Cisco, Siemens, Adobe o Microsoft, cuya actividad ha contribuido a formar profesionales especializados.

Desde UATE se estima que el sector tecnológico armenio reúne alrededor de 60.000 trabajadores, y se calcula que el salario medio de sus ingenieros puede superar ampliamente los ingresos habituales del país. Y es que, aquí se ha demostrado que la tecnología también ha contribuido a consolidar una clase media profesional con creciente influencia económica y social.

Firebird y el gran 'hub' de IA

El nombre más repetido en estos momentos en Armenia es Firebird AI. La compañía, surgida de la noche a la mañana, ha levantado en el país una gran instalación de computación para inteligencia artificial, con miles de aceleradores Nvidia y una hoja de ruta de lo más ambiciosa. Su apuesta pertenece a la nueva generación de proveedores de infraestructura especializados en IA, conocidos como 'neocloud', empresas que ofrecen capacidad de cálculo adaptada al entrenamiento y ejecución de modelos avanzados y que están ganando protagonismo junto a los proveedores generalistas de servicios en la nube.

Harut Martirosyan, director de Tecnología de Firebird AI, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que la construcción y puesta en marcha de su primera instalación ha avanzado a una velocidad poco habitual en este tipo de infraestructuras, particularmente complejas por sus requisitos energéticos, de refrigeración y conectividad.

"Empezamos el año pasado, pero la construcción propiamente dicha comenzó este año. En diez meses hemos sido capaces de construir el centro de datos y superar la certificación Exemplar Cloud de Nvidia. Ahora estamos en producción, tenemos clientes satisfechos y prácticamente toda nuestra capacidad está vendida", señala el responsable tecnológico.

La factoría de IA inaugurada en agosto de 2026 dispone de 6.144 GPU Nvidia B200 y una capacidad anunciada de 15 megavatios, pero la ambición de Firebird sobrepasa ampliamente esas cifras. Ahora mismo, la compañía ya contempla una segunda fase de desarrollo en Armenia y otro complejo en Kazajistán.

"Tenemos planes de expansión en esos dos países. El nuevo centro de datos en Armenia estará justo al lado del actual y tendrá unos 64.000 o 65.000 procesadores Vera Rubin", detalla Martirosyan, quien también contempla una instalación de dimensiones similares en Kazajistán.

Los procesadores Vera Rubin de Nvidia que está desplegando Firebird AI en Armenia. A.I.

La electricidad constituye uno de los principales condicionantes de semejante despliegue. Armenia dispone de infraestructuras de generación eléctrica que, según las estimaciones de Firebird, ofrecen margen para absorber nuevos grandes consumidores industriales. Además, el directivo defiende que la llegada de estos centros contribuirá a aprovechar recursos energéticos que actualmente permanecen infrautilizados.

"Armenia tiene ahora mismo un exceso de capacidad eléctrica. Este centro apenas afecta a ese excedente, pero el otro que estamos construyendo hará que los dos consuman conjuntamente unos 300 megavatios. Actualmente, Armenia tiene alrededor de 500 megavatios de capacidad excedentaria, así que estamos contribuyendo a equilibrar la red", sostiene.

Los proyectos de expansión también exigirán una puesta en funcionamiento gradual. Martirosyan explica que la previsión es empezar a activar las primeras salas de los nuevos centros hacia finales del segundo trimestre de 2027, con nuevas incorporaciones a lo largo del ejercicio.

El origen de la demanda ilustra hasta qué punto esta actividad supera las dimensiones del mercado doméstico. "Todos nuestros clientes tienen su sede en Estados Unidos y utilizan prácticamente el 95% de nuestra capacidad, si no más", explica Martirosyan, quien precisa que el Gobierno armenio también ha contratado recursos de la empresa y que el lanzamiento de su plataforma cloud debería permitir atender a clientes locales de menor tamaño.

Picsart planta cara a Magnific

Si Firebird representa la nueva infraestructura tecnológica armenia, Picsart constituye uno de los ejemplos más consolidados de su capacidad para desarrollar productos digitales dirigidos al mercado mundial.

La compañía comenzó su trayectoria en 2011 con una aplicación de edición fotográfica para Android, cuando los teléfonos inteligentes empezaban a transformar la creación de contenidos y las herramientas profesionales seguían concentrando buena parte de las funcionalidades avanzadas.

"Vimos inmediatamente que era necesario crear algo que ayudase a los usuarios a acceder a la edición fotográfica más allá de las herramientas profesionales que existían entonces, como Adobe. Fuimos de los primeros en ese mercado, junto con Instagram", recuerda Mikayel Vardanyan, cofundador y director de Operaciones de Picsart, a este medio.

Mikayel Vardanyan, cofundador y director de Operaciones de Picsart. A.I.

La aplicación fue incorporando nuevas funciones y construyendo una comunidad de usuarios que compartían, modificaban y reutilizaban sus creaciones. Después, muchos de los usuarios que habían comenzado editando imágenes por entretenimiento empezaron a utilizar contenidos audiovisuales para desarrollar iniciativas empresariales, vender productos o promocionar sus servicios. Picsart respondió ampliando su oferta hacia el entorno web y las herramientas profesionales, especialmente a partir de 2021 y 2022, mientras la popularización de la IA generativa abría posibilidades antes reservadas a equipos especializados.

"Empezamos haciendo accesible la edición fotográfica, después hicimos accesible la edición de vídeo y ahora estamos haciendo accesible la producción audiovisual, que era una de las partes más difíciles porque muy pocas personas podían crear algo realmente bueno y resultaba extraordinariamente caro contratar un estudio, cámaras y equipos de producción", explica Vardanyan.

La compañía llevaba años explorando las posibilidades de la inteligencia artificial: en 2016 ya contaba, según su cofundador, con un equipo de 80 personas dedicado a estas tecnologías, mientras que en 2022 comenzó a incorporar modelos propios de generación de imágenes a partir de texto.

Su estrategia actual la aproxima directamente al negocio de la española Magnific, denominación adoptada en abril de 2026 por la antigua Freepik, compañía nacida en Málaga en 2010 y transformada en una plataforma internacional de herramientas creativas basadas en IA. Ambas compiten por captar a profesionales, creadores de contenido y empresas que necesitan generar imágenes, vídeos y otros materiales audiovisuales mediante modelos de IA de distintos proveedores.

Vardanyan conoce bien la competencia española, pero considera que la escala alcanzada por Picsart le proporciona una ventaja difícil de reproducir para los nuevos participantes.

"Lo primero que nos diferencia es que tenemos un enorme canal de distribución. Seguimos contando con 100 millones de usuarios activos mensuales. Quien consiga acceder rápidamente a una base de usuarios tendrá ventaja, porque podrá captar cuota de mercado antes", defiende. A esa implantación añade el reconocimiento acumulado por la marca durante más de una década y, especialmente, su presencia histórica en dispositivos móviles, un segmento donde numerosos competidores especializados en vídeo generativo todavía disponen de una implantación limitada.

El auge de los agentes de inteligencia artificial puede reforzar precisamente esa ventaja. La compañía pretende facilitar que un profesional comience una producción audiovisual desde su ordenador y continúe trabajando desde el teléfono, o viceversa, con sistemas capaces de interpretar instrucciones y ejecutar determinadas tareas. También busca integrar los principales modelos disponibles en el mercado, negociar licencias y adaptar tecnologías ya existentes para resolver necesidades de producción específicas.

"Estamos integrando todos los modelos posibles, obteniendo licencias, incorporando nuestra propia capacidad de computación y volviendo a entrenar modelos para satisfacer determinadas necesidades. Básicamente, estamos construyendo de manera gradual toda la cadena tecnológica, empezando incluso por la infraestructura, para poder competir con todos los actores", detalla Vardanyan. La complejidad de semejante estrategia reside en combinar herramientas de distintos fabricantes, mantener unos costes competitivos y actualizar continuamente el catálogo en un mercado donde las capacidades técnicas cambian en cuestión de semanas.

El directivo tampoco considera que la consolidación vaya a desembocar necesariamente en un único gran vencedor. "Vemos espacio fácilmente para diez grandes compañías y un montón de pequeñas. Esto acaba de empezar", afirma.

Krisp y el auge de la voz

Otro de los nombres fundamentales de esta generación empresarial es Krisp, compañía especializada en inteligencia artificial aplicada a la voz y el procesamiento de audio. La firma se dio a conocer por sus soluciones de eliminación de ruido en comunicaciones digitales, pero ha ampliado progresivamente su actividad hasta desarrollar tecnologías propias de reconocimiento del habla, síntesis de voz y traducción automática en tiempo real.

Arto Minasyan, cofundador de Krisp, sitúa el origen del proyecto hace aproximadamente una década, cuando el entrenamiento de grandes modelos de inteligencia artificial ya exigía inversiones considerables en infraestructura. Armenia disponía de talento matemático e ingenieril, pero carecía de capacidad de computación comparable a la de los grandes centros tecnológicos internacionales. Aquella limitación condicionó sus primeras decisiones técnicas.

"Una de las cosas de las que nos dimos cuenta fue que construir grandes modelos era extraordinariamente caro, porque necesitabas miles de GPU. Pero para la inteligencia artificial de voz lo que realmente necesitabas era talento. Si tienes talento, puedes construir modelos", recuerda Minasyan.

La estrategia permitió desarrollar progresivamente una cartera de sistemas propios, entre ellos tecnologías de conversión de voz a texto, generación de habla y traducción en tiempo real para unos 60 idiomas, según las capacidades que reivindica la empresa.

Arto Minasyan, cofundador de Krisp A.I.

Krisp comercializa estas herramientas mediante productos propios y licencias para otras compañías, utilizando interfaces de programación y kits de desarrollo que permiten incorporar sus modelos en aplicaciones externas. Su cartera reúne alrededor de 2.000 clientes empresariales, incluidos grandes grupos financieros y aseguradores estadounidenses. Buena parte de su investigación y desarrollo continúa realizándose desde Armenia, mientras la actividad comercial se apoya en Estados Unidos y se extiende hacia otros mercados internacionales.

Sin embargo, el crecimiento también ha puesto de manifiesto las limitaciones de operar desde un país pequeño y geográficamente alejado de sus principales clientes. Minasyan reconoce que pasa buena parte de su tiempo en Estados Unidos y otros mercados porque determinadas relaciones comerciales exigen una presencia personal difícil de sustituir mediante reuniones virtuales.

"Antes los mayores problemas eran la capacidad de computación y el acceso al capital. Ahora diría que la computación está resuelta gracias a Firebird, Eleveight y otras compañías", sostiene. La financiación presenta un panorama menos favorable: "Si estás creando una empresa nueva, puedes conseguir entre medio millón y un millón de dólares de capital semilla de fondos armenios, que es una buena cantidad para empezar. Pero después todavía tienes que ir a Silicon Valley o Londres para conseguir una ronda más grande. No hay mucho capital disponible".

La dificultad se extiende también a la contratación de profesionales especializados en comercialización internacional, menos abundantes que los ingenieros y desarrolladores. Armenia ha conseguido formar una base tecnológica apreciable para su dimensión demográfica, pero todavía no dispone de un mercado suficientemente grande para generar una oferta comparable de directivos comerciales, especialistas en crecimiento empresarial y profesionales con experiencia en grandes contratos internacionales.

En el plano tecnológico, Krisp trabaja sobre una hipótesis de gran alcance: la progresiva sustitución de buena parte de las interfaces escritas por interacciones mediante voz. El empresario considera que la comunicación con asistentes digitales, robots y dispositivos inteligentes tenderá a aproximarse cada vez más a la conversación humana, incorporando interrupciones, turnos de palabra, comprensión de emociones y respuestas mucho más naturales.

Parte del equipo de Krisp. A.I.

"Creo que va a ocurrir lo mismo que sucede con la comunicación entre humanos. Vamos a tener bots, robots, inteligencia artificial física y todo tipo de máquinas funcionando mediante la voz", anticipa Minasyan. Su pronóstico es particularmente ambicioso: "Superamos el test de Turing con la escritura y ahora es el momento de superarlo con la voz. Estamos muy cerca. Creo que en los próximos 12 meses tendremos modelos que se comportarán como humanos en la comunicación oral".

El entusiasmo tecnológico convive, sin embargo, con una preocupación explícita por sus posibles consecuencias. La capacidad para generar voces cada vez más convincentes facilita nuevas formas de fraude, suplantación de identidad y manipulación, mientras que la automatización de tareas puede producir alteraciones laborales difíciles de absorber a corto plazo. "Hay dos preocupaciones principales para mí. Una es la seguridad, porque los actores maliciosos pueden hacer cosas muy perjudiciales con los grandes modelos y también con la inteligencia artificial de voz. La segunda es el mercado laboral, porque está cambiando muy rápido y muchas personas no consiguen adaptarse a esa velocidad", reconoce.

Minasyan también cuestiona las diferencias regulatorias entre países. Considera que las obligaciones europeas de identificación de contenidos sintéticos pueden imponer costes adicionales a las compañías que cumplen las normas, mientras modelos abiertos desarrollados en otras jurisdicciones continúan disponibles para quienes deseen utilizarlos sin las mismas salvaguardias. La propia Krisp asegura haber desarrollado herramientas internas para identificar voces generadas artificialmente, aunque su cofundador considera difícil impedir que los usuarios malintencionados recurran a tecnologías alternativas.

New Nörm: IA para salud mental

Cambiamos completamente de tercio con New Nörm, constituida empresarialmente en 2024 después de varios años de desarrollo previo, ha construido una plataforma que combina agentes conversacionales, herramientas de seguimiento emocional y funcionalidades dirigidas a psicólogos y terapeutas.

Diana Oganesian, cofundadora y consejera delegada de New Nörm, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que su propuesta parte de integrar conocimientos de las ciencias del comportamiento con sistemas de inteligencia artificial adaptados a la comunicación personal.

La plataforma dispone de 16 agentes entrenados sobre diferentes enfoques psicológicos, entre ellos técnicas inspiradas en la terapia cognitivo-conductual y perspectivas psicodinámicas, además de mecanismos destinados a identificar posibles situaciones de crisis.

"Trabajamos con modalidades científicamente contrastadas y nunca buscamos simplemente complacer a las personas o decirles lo que quieren escuchar. Queremos ayudarles a comprender correctamente lo que les ocurre", sostiene Oganesian. La responsable añade que el producto incorpora herramientas orientadas a detectar señales de riesgo y situaciones de agresividad.

El sistema permite registrar acontecimientos personales, emociones, estados de ánimo y reflexiones que posteriormente se organizan mediante representaciones visuales. El objetivo es facilitar que el usuario identifique relaciones entre experiencias y comportamientos, así como compartir determinados registros con su terapeuta cuando otorgue autorización para ello. New Nörm dispone también de una aplicación dirigida a profesionales que pretende ofrecer información sobre lo sucedido entre consultas y reducir el tiempo dedicado a reconstruir los acontecimientos de los días anteriores.

Oganesian atribuye a este enfoque una mejora de eficacia del 53%. Asimismo, la compañía asegura haber superado los 13.000 usuarios y concentra su actividad comercial en empresas y aseguradoras. Algunas organizaciones incorporan el servicio como prestación para sus trabajadores, mientras que determinados socios aseguradores permiten acceder a la plataforma y solicitar atención profesional mediante sus propias aplicaciones.

La expansión internacional introduce además un desafío relevante para cualquier sistema que pretende interpretar emociones, comportamientos y problemas personales: las diferencias culturales. New Nörm ofrece servicios en 29 idiomas y tiene usuarios procedentes de más de 13 países, pero sus responsables distinguen entre disponer de una interfaz lingüística y adaptar adecuadamente los modelos a las particularidades psicológicas y sociales de cada mercado.

"Primero encontramos las fuentes adecuadas para comprender también las diferencias culturales. Después entrenamos un agente independiente que funciona como una capa adicional sobre las conversaciones", explica Oganesian. El proceso continúa mediante pruebas con personas del país correspondiente, nuevas fases de entrenamiento y auditorías de resultados, una metodología que la compañía considera necesaria antes de extender determinadas funcionalidades a nuevos territorios.

La propia responsable reconoce que han pospuesto proyectos de expansión en Oriente Próximo por la complejidad de realizar esas adaptaciones.

Estados Unidos constituye actualmente uno de sus principales objetivos comerciales. La fundadora sostiene que la adopción de nuevas soluciones tecnológicas resulta más rápida allí que en numerosos mercados europeos, circunstancia que favorece el crecimiento de las compañías jóvenes, especialmente cuando venden directamente a organizaciones capaces de incorporar sus servicios a una base amplia de empleados o asegurados.

New Nörm también ilustra las dificultades de financiación que siguen afectando a buena parte del emprendimiento armenio. La firma obtuvo anteriormente unos 600.000 dólares de fondos de capital riesgo y ahora mantiene abierta una ronda semilla con la que busca captar un millón de dólares sobre una valoración de 10 millones.

Paralelamente, la empresa ha habilitado en el centro de Ereván un espacio de investigación y demostración en el que combina aplicaciones digitales con la actividad presencial de profesionales de salud mental. Su intención es utilizarlo como referencia para mostrar la integración de las herramientas tecnológicas en la práctica profesional, sin plantearse por ahora desarrollar una red internacional propia de centros clínicos.