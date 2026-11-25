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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Comisión Europea propone en la Quantum Act restringir los contratos públicos de tecnologías cuánticas a empresas bajo control comunitario y excluir a filiales de multinacionales extranjeras. La propuesta fija metas como alcanzar 100 cúbits lógicos para 2030, miles en 2035, el despliegue de navegación cuántica sin GPS e iniciar un Internet cuántico federado desde 2040. Los Estados miembros, incluido España con su estrategia de 800 millones de euros, deberán alinear sus políticas nacionales con el marco europeo bajo supervisión de Bruselas. Se exigirá que las compras públicas para infraestructuras críticas incluyan obligatoriamente soluciones criptográficas poscuánticas y criptoágiles para prevenir ciberataques futuros. Preguntas ¿Por qué la Comisión Europea quiere reservar la contratación pública de tecnologías cuánticas a empresas bajo control europeo? Para garantizar la seguridad del suministro, proteger la propiedad intelectual estratégica y crear primeros grandes clientes que validen y escalen la industria europea. Esta medida busca evitar que el control efectivo recaiga en actores extracomunitarios y proteger capacidades críticas. ¿Qué implicaciones tendrá el artículo 23 de la Quantum Act para filiales europeas de IBM, Google o Microsoft? Podrían quedar excluidas de licitaciones públicas si su control efectivo no es europeo, porque la definición de “control” atiende a la influencia decisiva y no solo al domicilio social o instalaciones. La Comisión podrá autorizar excepciones por acuerdos de reciprocidad. ¿Cómo afectará la Quantum Act a la transición hacia la criptografía poscuántica en sectores críticos? Exige que las compras para sectores cubiertos por NIS2 sean compatibles con criptografía poscuántica o criptoágiles, y exige planes de migración y evaluaciones de riesgo cuando aún no existan soluciones, con plazos y medidas compensatorias. ¿Qué objetivos técnicos fija la hoja de ruta de la Quantum Act para la computación cuántica en 2030 y 2035? Pretende 100 cúbits lógicos con corrección de errores hacia 2030 y escalar a miles de cúbits lógicos por plataforma en 2035, priorizando tasas de error, profundidad y rendimiento sobre el mero conteo de cúbits físicos. ¿Qué instrumentos y estructuras europeas impulsarán la industrialización cuántica según la Quantum Act? La ejecución recaerá en EuroHPC, con financiación enlazada al sucesor de Horizonte Europa y al fondo de competitividad 2028-2034; además se crean centros de diseño, líneas piloto y una oficina de asesoramiento financiero para startups y pymes.

La reserva de los contratos públicos de tecnologías cuánticas a empresas bajo control europeo, el establecimiento de una red comunitaria de infraestructuras científicas e industriales, la coordinación de las estrategias nacionales y la introducción de requisitos de seguridad criptográfica para los sectores críticos son algunas de las principales medidas que recoge la Quantum Act, la propuesta de reglamento con la que la Comisión Europea pretende situar al Viejo Continente a la vanguardia de esta industria.

La iniciativa, presentada en Estrasburgo por Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, desarrolla la estrategia comunitaria en materia cuántica anunciada en julio de 2025.

Su ámbito de actuación comprende la práctica totalidad de la cadena de valor de estas tecnologías, desde la investigación científica y el diseño de componentes hasta la fabricación de sistemas completos, su comercialización y la formación de profesionales especializados.

Bruselas establece asimismo una hoja de ruta tecnológica que contempla alcanzar los 100 cúbits lógicos con corrección de errores hacia 2030, escalar hasta los miles de cúbits lógicos por plataforma en 2035 y avanzar hacia un Internet cuántico europeo a partir de 2040.

A ello se añaden objetivos específicos en materia de sensórica, navegación independiente de las señales de posicionamiento por satélite, descubrimiento de fármacos y materiales o aplicaciones cuánticas en el ámbito de la inteligencia artificial.

Priorizar la cuántica europea

Una de las disposiciones de mayor calado empresarial de la Quantum Act figura en su artículo 23. La Comisión Europea plantea restringir los procedimientos de contratación pública de productos, sistemas y servicios cuánticos a entidades bajo control comunitario y a aquellas compañías de terceros países cuya participación esté expresamente autorizada en virtud de acuerdos internacionales de reciprocidad.

La provisión de estas tecnologías deberá comprender tanto su desarrollo o fabricación como su suministro, al tiempo que las administraciones tendrán que incorporar criterios de adjudicación distintos del precio, tales como la seguridad del abastecimiento, la interoperabilidad o el soporte durante la vida útil de los equipos.

Especialmente conspicua resulta la definición que hace Bruselas de lo que constituye, a estos efectos, una empresa bajo control europeo. La Comisión remite al concepto de control recogido en el reglamento del Fondo Europeo de Defensa, que atiende a la capacidad de ejercer una influencia decisiva sobre una compañía. Por tanto, la ubicación del domicilio social o la existencia de instalaciones productivas en territorio comunitario resultarán insuficientes si el control efectivo de la entidad recae en manos extracomunitarias.

De prosperar esta formulación, las filiales europeas de multinacionales estadounidenses como IBM, Google o Microsoft podrían encontrar restricciones para concurrir a determinadas licitaciones públicas. Una casuística que atañe igualmente a las startups nacidas en Europa que hayan cedido el control a inversores extranjeros en sucesivas rondas de financiación.

Estas restricciones se extienden a la participación en infraestructuras y proyectos cuánticos considerados estratégicos por la Comisión Europea. Bruselas se reserva, empero, la posibilidad de autorizar la participación de empresas de terceros países con los que haya establecido asociaciones estratégicas que contemplen la reciprocidad, bajo determinadas condiciones relativas a la seguridad, la propiedad intelectual y la resiliencia de las cadenas de suministro.

La contratación pública adquiere así una dimensión eminentemente industrial: proporcionar a los fabricantes europeos sus primeros grandes clientes, facilitar la validación de sus desarrollos en condiciones reales de operación y espolear la producción de sistemas comercialmente viables.

Nuevas capacidades productivas

La fabricación de ordenadores cuánticos constituye apenas una parte del entramado industrial que Bruselas pretende desarrollar. La Quantum Act contempla el apoyo a centros de diseño, instalaciones especializadas de fabricación, líneas piloto, procesos de encapsulado y herramientas de verificación y cualificación de componentes, en coordinación con las iniciativas comunitarias en materia de semiconductores.

Buena parte de las dependencias europeas se encuentra precisamente en los elementos habilitadores de estas tecnologías: desde los láseres, las fuentes de fotones y los detectores hasta los sistemas criogénicos, la electrónica de control o los equipos de vacío.

La Comisión elaborará y actualizará periódicamente una lista de componentes críticos, monitorizará las vulnerabilidades de las cadenas de suministro y analizará los riesgos derivados de adquisiciones empresariales por parte de actores extracomunitarios o del traslado de actividades productivas fuera de la Unión. Entre 2032 y 2033, Bruselas aspira a disponer de capacidades de producción comercialmente viables en Europa para determinados componentes y a diversificar sus fuentes de abastecimiento.

La ejecución de buena parte de estas actuaciones recaerá sobre EuroHPC, la empresa común europea que viene auspiciando el despliegue de supercomputadores y ordenadores cuánticos. Su financiación se engarzará con los instrumentos comunitarios de apoyo a la investigación y la competitividad, particularmente el sucesor de Horizonte Europa y el futuro Fondo Europeo de Competitividad, dentro del marco financiero plurianual correspondiente al período 2028-2034.

La Quantum Act contempla también la creación de una oficina especializada en el asesoramiento financiero a startups y pymes cuánticas, que facilitará su acceso a inversores e instrumentos de financiación. La Comisión podrá promover la coordinación entre distintos actores financieros cuando la falta de capital comprometa el desarrollo o la supervivencia de capacidades tecnológicas consideradas estratégicas para Europa.

El internet cuántico europeo

Los cuatro anexos que acompañan a la propuesta legislativa concretan las aspiraciones tecnológicas de Bruselas para los próximos años. En materia de computación cuántica, la Comisión establece como prioridad el desarrollo de sistemas tolerantes a fallos, capaces de ejecutar operaciones sostenidas con corrección de errores y de abordar problemas de utilidad científica o industrial.

El objetivo pasa por alcanzar aproximadamente 100 cúbits lógicos por plataforma hacia 2030 o poco después, escalando hasta los miles en 2035.

Resulta significativa la insistencia de Bruselas en relegar el guarismo de cúbits físicos como principal indicador del progreso tecnológico, en favor de parámetros como las tasas de error, la profundidad de las operaciones, el consumo energético o el rendimiento ante cargas de trabajo concretas. La Comisión reclama igualmente comparativas reproducibles frente a los métodos clásicos más avanzados para determinar la eventual ventaja de la computación cuántica en aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La sensórica ocupa otro lugar preeminente entre las prioridades comunitarias, habida cuenta de su mayor proximidad al mercado en determinadas aplicaciones. Europa quiere demostrar hacia 2030 la viabilidad de sistemas de navegación cuántica capaces de operar en ausencia de señales de posicionamiento por satélite, con aplicaciones en el transporte, la aviación o las infraestructuras energéticas. También pretende avanzar en la validación industrial de gravímetros, magnetómetros y otros sensores cuánticos, así como en la miniaturización y fabricación de estos dispositivos.

En el ámbito sanitario, la hoja de ruta contempla desarrollos en imagen médica, resonancia magnética y sensores biomagnéticos, con el horizonte de 2030-2031 para alcanzar estadios de validación clínica multicéntrica en determinadas tecnologías. A ello se suma el uso de sistemas de computación híbrida, que combinen recursos cuánticos y supercomputación clásica, para el descubrimiento de medicamentos, materiales, catalizadores o nuevos compuestos para baterías.

En lo que respecta a las comunicaciones, la Comisión aspira a disponer en 2031 de una primera red experimental europea que integre infraestructuras cuánticas terrestres y espaciales, sobre la base de la iniciativa EuroQCI. En paralelo, Bruselas quiere demostrar hacia 2030 la viabilidad de conexiones cuánticas metropolitanas interoperables a distancias de hasta 50 kilómetros, extenderlas entre ciudades en 2035 y avanzar, a partir de 2040, hacia un internet cuántico federado que permita interconectar ordenadores, sensores y otros dispositivos.

Coordinar estrategias locales

La plétora de iniciativas nacionales que han proliferado en los últimos años en materia cuántica tendrá que acompasarse con las prioridades comunitarias. La propuesta de reglamento establece la obligación de los Estados miembros de alinear sus respectivas estrategias con un marco común europeo de investigación, innovación e industrialización, concebido para coordinar las inversiones y evitar duplicidades en el desarrollo de capacidades científicas y productivas.

Los gobiernos deberán remitir sus estrategias nacionales a Bruselas, que evaluará su adecuación a los objetivos comunitarios y podrá instar a los Estados a revisarlas. Para ello, la Comisión estará asistida por un consejo de estrategia cuántica integrado por representantes de alto nivel de todos los Estados miembros, cuya actividad se complementará con una alianza europea que aglutinará a representantes de la industria y de la comunidad científica.

En el caso de España, estas disposiciones atañen directamente a la Estrategia de Tecnologías Cuánticas 2025-2030, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2025 y para la que el Ejecutivo anunció una inversión de 800 millones de euros.

Existe también una derivada territorial más. La Quantum Act contempla el reconocimiento de regiones europeas de excelencia cuántica, mediante una designación de cinco años renovables para aquellos territorios que acrediten suficientes capacidades científicas, industriales y de atracción de talento. Las candidaturas deberán partir de las autoridades regionales y contar con el respaldo del respectivo Estado miembro.

Cada país deberá disponer asimismo de al menos un centro de competencias y aceleración cuántica, destinado a facilitar el acceso de las empresas a instalaciones de experimentación, servicios de ingeniería, asesoramiento técnico y oportunidades de financiación y contratación. Los Estados podrán compartir estos centros o servirse de las estructuras nacionales y regionales ya existentes.

La criptografía poscuántica

La Quantum Act incorpora una vertiente regulatoria de consecuencias más inmediatas para el conjunto de la economía europea, especialmente para las organizaciones que operan infraestructuras críticas: la transición hacia la criptografía poscuántica, cuyos algoritmos están concebidos para resistir ataques de futuros ordenadores cuánticos capaces de comprometer los mecanismos criptográficos de clave pública que utilizamos actualmente.

Hasta ahora, la política comunitaria en esta materia se había articulado fundamentalmente mediante recomendaciones y una hoja de ruta coordinada, presentada en junio de 2025, que establece el horizonte de 2030 para completar la transición en los casos de mayor riesgo. La Quantum Act faculta a la Comisión para establecer hitos y plazos vinculantes mediante actos delegados.

Más perentorias son las disposiciones relativas a la contratación pública. El artículo 25 establece que las adquisiciones de productos destinados a los sectores críticos y de alta criticidad recogidos en la directiva NIS2 deberán exigir soluciones preparadas para la criptografía poscuántica y dotadas de criptoagilidad, entendida esta última como la capacidad de actualizar los mecanismos criptográficos de un sistema sin reemplazarlo íntegramente.

En aquellos casos en los que todavía no existan soluciones poscuánticas adecuadas para una determinada función, las administraciones podrán adquirir productos que permitan la posterior actualización de sus mecanismos criptográficos, siempre que exista un plan documentado de migración.

Además, las excepciones por inviabilidad técnica deberán sustentarse en una evaluación de riesgos, con medidas compensatorias y plazos para la actualización o sustitución de los equipos. En otras palabras: el coste económico o la preferencia por un determinado proveedor, por sí solos, no serán motivos suficientes para acogerse a dichas excepciones.