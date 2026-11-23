Armenia quiere ser el "próximo gran hub mundial de IA” y tiene a Nvidia de su lado

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Armenia aspira a convertirse en el próximo gran hub mundial de inteligencia artificial, impulsada por el apoyo estratégico del Gobierno y la patronal tecnológica UATE. Nvidia tiene un papel relevante en esta estrategia mediante la influencia de la diáspora armenia y la apertura de su sede local en 2022, que suma más de cien trabajadores. La startup Firebird ha puesto en marcha un centro de datos especializado en IA con más de 6.000 procesadores gráficos Nvidia B200 tras una inversión inicial de 500 millones de dólares. El plan armenio proyecta la 'nueva Ruta de la Seda de la IA' para conectar capacidad de cálculo, energía y talento con mercados de Occidente, el Golfo y Asia Central. Preguntas ¿Por qué Nvidia participa en la estrategia de Armenia para convertirse en hub mundial de IA? Nvidia participa porque detecta talento local y oportunidades de despliegue de capacidad de cómputo; ejecutivos de la compañía, como Rev Lebaredian, han facilitado contactos y tecnología y la firma ya abrió oficina en Armenia en 2022. ¿Qué es Firebird y por qué su fábrica en Hrazdan importa para la ambición armenia? Firebird es una startup local que ha levantado un centro de datos especializado en IA en Hrazdan con 6.144 GPUs Nvidia B200 y 15 megavatios en su primera fase, lo que demuestra que la capacidad física ya existe y sirve de base para crecer. ¿Qué consecuencias tiene para Armenia el crecimiento de fábricas de IA sobre su demanda energética? Ya ha ocurrido que la nueva capacidad obliga a Armenia a buscar dónde importar electricidad y planificar renovables, almacenamiento y una posible central nuclear; a futuro, podría atraer inversión en generación por la demanda estable de los centros de datos. ¿Cómo se ha vinculado la diáspora armenia y figuras como Rev Lebaredian al desarrollo tecnológico en Ereván? La diáspora mantiene redes de confianza y conexiones científicas que han facilitado inversión y talento; Rev Lebaredian, de origen armenio y responsable en Nvidia, ha usado esas redes y su experiencia en Silicon Valley para promover presencia tecnológica en Armenia. ¿Cómo podría Armenia sostener a medio plazo su objetivo de llegar entre los diez países con más capacidad de cómputo para IA? Armenia combina desarrollo de talento universitario y programas de robótica, expansión de centros como Firebird y acuerdos internacionales para atraer infraestructura y energía; si escala aceleradores a decenas de miles y asegura suministro eléctrico, podría alcanzar esa posición.

Armenia tiene alrededor de tres millones de habitantes, carece de salida al mar y depende de las importaciones para abastecerse de buena parte de los combustibles que consume. Su historia reciente, desde la independencia de la Unión Soviética en 1991, ha estado marcada por dificultades económicas, fronteras cerradas y conflictos territoriales.

Condicionantes que bien podemos tildar de severos para un país que, sin embargo, ha decidido aprovechar el enorme aumento de la demanda mundial de inteligencia artificial para hacerse un lugar en un negocio dominado por potencias con muchos más recursos financieros, industriales y científicos.

En Ereván se habla ya de fábricas de supercomputación, decenas de miles de procesadores y una nueva Ruta de la Seda que conectaría la tecnología desarrollada en Occidente con la energía, el capital y los mercados de Asia Central y el Golfo.

La expresión elegida no deja demasiado margen a la modestia: "El nuevo hub mundial de inteligencia artificial" es el lema de Digitec 2026, el congreso de su patronal nacional (la Unión de Empresas de Tecnología Avanzada de Armenia, UATE), y que reúne a miles de profesionales locales y de altos cargos de firmas bien conocidas como Nvidia, OpenAI, AWS, Dell Technologies, Mozilla o Revolut.

Pero no se queden en el eslogan publicitario de un evento, puesto que la cuestión es una prioridad de país. Tanto que el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha asumido esa apuesta como una de sus líneas maestras, con acciones que bajan de las musas al teatro.

Su Gobierno, por ejemplo, ha ampliado la política de atracción tecnológica, ha incorporado expresamente la inteligencia artificial al nombre del ministerio competente y se ha comprometido a adquirir por 25 millones de dólares, durante cinco años, capacidad de procesamiento de Firebird para distribuirla entre universidades, investigadores, empresas y especialistas a través del Instituto Virtual de Inteligencia Artificial. Y eso, según afirma Pashinyan, tan solo es el principio.

"Lo más importante es que esto es solo el comienzo, porque la mayor parte de las inversiones todavía está por llegar", sostiene el mandatario, que vincula la nueva industria con mayores ingresos públicos y una economía capaz de vender servicios tecnológicos fuera de sus fronteras.

Digitec 2026. DISRUPTORES

Con todo, la diferencia entre esa ambición y la posición real del país sigue siendo considerable. Armenia está muy lejos de Silicon Valley y de los colosos chinos que dominan el desarrollo de los grandes modelos, y tampoco puede igualar el músculo financiero de las monarquías del Golfo ni el entramado industrial de las economías europeas más avanzadas.

Quizás por ello, la oportunidad que identifican sus empresas consiste en aprovechar la demanda de chips y centros de datos, las limitaciones actuales de oferta y la necesidad de distribuir capacidad de cómputo entre nuevos emplazamientos.

"Durante mucho tiempo intentamos alcanzar a los demás, compitiendo en un juego cuyas reglas ya estaban escritas. La inteligencia artificial está cambiando esas reglas", resume a su vez Edita Ghazaryan, directora ejecutiva de UATE.

A su juicio, Armenia dispone de dos activos para intentar ese salto: talento especializado y una capacidad de computación en rápido crecimiento.

Nvidia y la diáspora armenia

Pero hay un elemento concreto que nos da la pista definitiva de que esto no se trata de un juego de niños. Y tiene nombre propio: Rev Lebaredian, vicepresidente de Nvidia y responsable de simulación e inteligencia artificial física en la multinacional estadounidense.

De origen armenio, formado profesionalmente en Silicon Valley y vinculado desde hace años a instituciones educativas del país del que procede su familia, Lebaredian ha contribuido a aproximar Armenia a una compañía cuyos procesadores se han convertido en uno de los recursos más disputados de la nueva economía digital.

Su papel permite entender también la influencia de una diáspora que mantiene una densa red de conexiones personales, empresariales y científicas con Ereván desde Estados Unidos y otros centros tecnológicos. "Tenemos armenios por todas partes del mundo que forman una red social de confianza, una red de información. Eso es lo que siempre hemos hecho", admite él mismo.

Lebaredian recuerda que en 2004 se trasladó a Moscú para abrir una oficina de Nvidia y que, durante sus visitas a su familia en Armenia, empezó a imaginar una implantación semejante. Entonces juzgó que el país carecía todavía de condiciones para sostenerla.

Tras la revolución de 2018, la llegada de un nuevo Gobierno le llevó a viajar de nuevo a Ereván y explicar a las autoridades qué exigía la presencia de una empresa tecnológica de primer nivel: investigación avanzada, profesionales bien formados y emprendedores capaces de convertir conocimiento en productos.

"Necesitábamos, ante todo, desarrollar nuestro talento. Hace falta investigación de primer nivel y estar en la frontera de esa investigación. Ahí es donde empieza todo. Necesitamos emprendedores y un ecosistema que permita transformar ese conocimiento y esa innovación en aplicaciones reales, y empezar a construir una economía a su alrededor", relata abiertamente.

En 2019, el primer ministro Pashinyan viajó a California y se reunió con Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, en un encuentro en el que participó el propio Lebaredian. Según rememora el ejecutivo, Huang recomendó al primer ministro construir un superordenador para inteligencia artificial como base de un tejido empresarial más sofisticado, incluso antes de la irrupción de ChatGPT. Aquella iniciativa se retrasó entre dificultades presupuestarias, la pandemia y las sucesivas guerras que alteraron la región.

Nvidia acabaría abriendo sus operaciones en Armenia en 2022, favorecida también por el traslado de profesionales desde Rusia tras la invasión de Ucrania; su oficina local supera ahora el centenar de trabajadores, según Lebaredian.

Una fábrica de IA en 6 meses

El argumentario está muy bien, pero sería increíble de no ser porque hay indicios claros de una materialización real. Y el argumento más visible de la apuesta armenia está en Hrazdan, a unos 45 kilómetros de la capital.

Allí, la startup local Firebird inauguró el ocho de agosto una fábrica de inteligencia artificial construida en aproximadamente seis meses y medio, con tecnología de Nvidia y Dell Technologies. Se trata de un centro de datos especializado en ofrecer capacidad de procesamiento para entrenar y ejecutar modelos. El proyecto surgió de conversaciones mantenidas por sus promotores durante Digitec en 2024, según recuerda Alexander Yesayan, cofundador y presidente de la compañía.

Alexander Yesayan,, cofundador y presidente de Firebird durante su intervención en Digitec 2026. DISRUPTORES

La primera fase, asociada a una inversión de alrededor de 500 millones de dólares, dispone de 6.144 procesadores gráficos Nvidia B200 y una capacidad informática anunciada de unos 15 megavatios. Perplexity y la propia Nvidia figuran entre sus primeros clientes.

Son cifras todavía pequeñas, insignificantes, respecto a los mayores complejos internacionales, pero relevantes para una economía de la escala armenia y, sobre todo, para una infraestructura que hace apenas unos meses no existía.

Empero, y parafraseando al primer ministro, esto es sólo el comienzo. Firebird prevé superar los 70.000 aceleradores de las familias Blackwell y Rubin de Nvidia y alcanzar alrededor de 300 megavatios de capacidad en Armenia y Kazajistán a finales de 2027.

Con todo ello, Yesayan aspira a que Armenia figure entre los diez países con mayor capacidad de cómputo para IA. A esta meta contribuyen también otros dos sistemas de supercomputación ya operativos en el pequeño país, uno en la Universidad Estatal de Ereván y otro impulsado por Eleveight AI, aunque de menor escala que Firebird.

Y si se están imaginando que todo es una ocurrencia repentina de los dirigentes y empresarios armenios, nada más lejos de la realidad. El primer ministro Pashinyan defiende con uñas y dientes estas instalaciones con una premisa de lo más pragmática: el dinero y la capacidad de generar ingresos para las arcas públicas.

"Es muy importante que nuestra sociedad sea consciente de que las fábricas de inteligencia artificial pagan impuestos y de que van a aportar una cantidad muy importante de impuestos al presupuesto nacional de la República de Armenia", afirma el dirigente.

El crecimiento plantea, sin embargo, una dificultad inmediata: la energía. Armenia carece de grandes reservas de petróleo y gas, aunque produce electricidad mediante una central nuclear, instalaciones hidroeléctricas y una capacidad solar en expansión.

Lejos de considerarlo un problema, como sucede en España, Nikol Pashinyan se jacta de este desafío, presumiendo de que, hasta hace unos meses, el Gobierno buscaba mercados a los que exportar excedentes; ahora examina de dónde importar electricidad para atender la nueva demanda.

La respuesta que plantea su Ejecutivo combina nuevas instalaciones renovables, sistemas de almacenamiento para aprovechar mejor la generación solar, mejoras de eficiencia y el proyecto de una nueva central nuclear.

A su vez, Lebaredian (Nvidia) defiende que una demanda estable de las fábricas de IA también puede atraer inversión hacia la generación eléctrica.

La nueva Ruta de la Seda

La antigua posición del Cáucaso entre las rutas comerciales de Oriente y Occidente aparece ahora reformulada alrededor de la energía, los semiconductores, los centros de datos, los modelos y las aplicaciones de inteligencia artificial.

Lebaredian sostiene que ninguna nación puede dominar por completo esas cinco capas y que un país de tres millones de habitantes necesita acuerdos para especializarse y conectar sus capacidades con las de otros mercados.

"Lo que estamos empezando a reconstruir es la antigua Ruta de la Seda. Está regresando, pero bajo una nueva forma, una especie de Ruta de la Seda de la inteligencia artificial en la que las cinco capas de esta tecnología están representadas a lo largo de toda la región", señala.

En esa propuesta, Armenia y Kazajistán podrían funcionar como puntos de apoyo de una red mucho más amplia, conectada con Europa, los países del Golfo y Estados Unidos. El plan pasa por convertir la energía en capacidad de cálculo comercializable internacionalmente y por distribuir la actividad entre países que aporten infraestructuras, investigación, capital o aplicaciones.

La iniciativa resulta especialmente significativa por la historia reciente de Armenia. Tras la disolución de la Unión Soviética, el país ha mantenido fronteras cerradas con Turquía y Azerbaiyán, además de una fuerte dependencia histórica de Rusia y varios conflictos con Bakú por Nagorno Karabaj.

El acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán recibió un impulso importante con la declaración conjunta de Washington de agosto de 2025 y los acuerdos posteriores para desarrollar corredores de transporte y cooperación económica, pero la normalización bilateral y la delimitación de fronteras continúan siendo procesos delicados.

La conectividad tecnológica se abre camino, por tanto, sobre un territorio donde las conexiones físicas y políticas siguen condicionadas por una historia conflictiva.

El primer ministro Pashinyan vincula expresamente esta estrategia industrial con la iniciativa Encrucijada de la Paz y con la denominada Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP), concebida para mejorar las conexiones regionales de transporte, energía y servicios digitales. Bajo estos paraguas, Armenia quiere reforzar los enlaces eléctricos con Georgia e Irán y desarrollar nuevas interconexiones con sus antaño enemigos Turquía y Azerbaiyán.

Su concepción de la autonomía estatal parte precisamente de diversificar socios y suministros: "Estamos transformando nuestras dependencias de unos pocos en dependencias de muchos", sostiene el político.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinya, en su visita a Digitec 2026. DISRUPTORES

La participación de distintos países en Digitec 2026 encaja con ese esfuerzo de apertura internacional. Georgia ha acudido con un pabellón promovido por su agencia pública de innovación; Suecia, con un espacio de promoción empresarial impulsado por su embajada; y la presencia de representantes de Canadá, Eslovaquia y otros mercados internacionales amplía los contactos de las compañías participantes.

Las relaciones internacionales del sector tecnológico armenio tienen, además de Digitec, lazos que se extienden todo el año. Francia firmó en mayo una carta de intenciones con Armenia para cooperar en inteligencia artificial, ciberseguridad y semiconductores, y el centro francés CEA-Leti mantuvo posteriormente contactos con el Gobierno sobre investigación microelectrónica y colaboración universitaria.

Asimismo, la Unión Europea ha lanzado una asociación de conectividad centrada en transporte, energía y servicios digitales y, en noviembre, intercambió con Armenia una declaración para estudiar su participación en la iniciativa europea de supercomputación EuroHPC. También Suecia figura en otra declaración, junto a la Comisión Europea y Armenia, relacionada con la seguridad de las redes 5G.

La cooperación regional tiene asimismo una dimensión que incluye a países con relaciones políticas difíciles. El programa europeo EU4Innovation East trabaja con ecosistemas emprendedores de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania.

El 7% del PIB

Armenia parte de una industria tecnológica nada desdeñable para su tamaño. El Ministerio de Industria de Alta Tecnología contabilizó 10.778 empresas activas en el amplio sector de las altas tecnologías durante 2025, frente a las 8.072 registradas al cierre de 2024, y comunicó una facturación anual superior al billón de drams.

Por su parte, el informe económico de la Embajada de Suiza atribuye al sector armenio de tecnologías de la información alrededor del 7% del producto interior bruto en 2024.

Y el ecosistema cuenta ya con empresas capaces de competir fuera de sus fronteras. Picsart, fundada por el emprendedor armenio Hovhannes Avoyan, alcanzó una valoración cercana a los 1.500 millones de dólares en 2021, después de una ronda de financiación liderada por SoftBank. Sus herramientas de edición y creación visual incorporan funciones de inteligencia artificial y compiten en segmentos del mercado con soluciones como las de Magnific, nacida en Málaga.

Krisp, especializada en tecnologías de audio y voz, ofrece otro ejemplo de producto de alcance internacional, mientras que firmas de raíces armenias como ServiceTitan muestran la relevancia de las conexiones empresariales con Estados Unidos.

Artavazd Minasyan, cofundador de Krisp, relata que su compañía nació hace una década de un proyecto compartido con investigadores y emprendedores que querían desarrollar la economía tecnológica del país. La idea atrajo a profesionales formados en universidades internacionales, así como a armenios que regresaron desde Silicon Valley.

"Armenia es un país pequeño. No tenemos petróleo, no tenemos gas, ni siquiera tenemos mar. Pero tenemos personas con mucho talento, personas con ambición que quieren encontrar problemas muy difíciles, trabajar sobre ellos y crear valor para Armenia y para la humanidad", defiende Minasyan.

La especialización nacional también alcanza el diseño de semiconductores. Synopsys, Cadence, Siemens EDA y otras compañías internacionales tienen presencia en Armenia, donde se ha formado una comunidad de ingenieros vinculada a una tradición informática que se remonta a la época soviética.

Para Lebaredian, estrella en todas las conversaciones, esa capacidad constituye un activo relevante dentro de la cadena de valor de la IA. El objetivo local consiste en ampliar la presencia en el diseño, la infraestructura y las aplicaciones mientras atrae conocimiento y clientes exteriores.

La IA física

El siguiente paso anunciado en Digitec 2026 se sitúa en la llamada inteligencia artificial física, los sistemas capaces de actuar sobre el mundo material mediante robots, sensores y simulaciones.

Armenia ha puesto en marcha un programa nacional de investigación en robótica e inteligencia artificial física para los próximos siete años, con una inversión prevista de al menos 14 millones de dólares aportados por el Gobierno y entidades privadas.

La iniciativa incorpora a la propia Nvidia, la Universidad Americana de Armenia, la Universidad Estatal de Ereván y la Universidad Politécnica Nacional, y se articula en torno al centro ARPI, impulsado por ARCS-ai y colaboradores industriales como Agile Robots.

Algunos números: el proyecto contempla la formación de unos 50 ingenieros especializados cada año y el desarrollo de un laboratorio de robótica en la Universidad Americana dotado inicialmente con alrededor de 500.000 dólares en equipamiento.

Digitec 2026. DISRUPTORES

La pretensión de sus promotores es aprovechar las industrias existentes para probar aplicaciones de robótica sin alejar la investigación de su uso comercial. "Si podemos tomar las industrias que tenemos aquí y utilizarlas como laboratorio, convertir todo el país en nuestro laboratorio, tenemos minería, agricultura y algunas actividades manufactureras con desarrollos de alta tecnología, como los drones", explica el vicepresidente de Nvidia al respecto.

El ingeniero defendió que trabajar directamente con instalaciones industriales permitiría devolver a los investigadores información obtenida sobre el terreno y acelerar el desarrollo de nuevos sistemas.

La formación de nuevos profesionales es la otra vertiente de la estrategia. El programa Armath, impulsado desde hace años por UATE con participación pública, suma más de 650 espacios educativos de ingeniería y robótica repartidos por el país, según los datos ofrecidos por los organizadores.

En el nuevo centro ARPI ya se ha iniciado una primera etapa docente con 30 estudiantes procedentes de la Universidad Americana y de la Universidad Estatal de Ereván, nueve asignaturas especializadas y profesores invitados de universidades y centros científicos internacionales. Está previsto que la Universidad Americana incorpore en 2027 un programa de máster dedicado a la inteligencia artificial física.