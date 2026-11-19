La interoperabilidad era uno de los pilares fundacionales de esta asociación europea, que ya había rebajado sus aspiraciones iniciales de construir una gran nube federada en favor de un marco común para el intercambio de datos. Con un nuevo CEO al frente y el agotamiento de los fondos europeos de recuperación, la entidad centrará sus esfuerzos en 2027 en llevar a producción los avances tecnológicos cosechados hasta la fecha y aplicarlos a los agentes de inteligencia artificial.

Gaia-X relega su gran promesa de interconectar los espacios de datos y fía todo su futuro a los agentes de IA

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Gaia-X da un giro a su estrategia e impulsará el desarrollo de productos basados en agentes de inteligencia artificial centrados en las necesidades de la industria europea. Jérôme Léger asumirá el cargo de consejero delegado en enero de 2027 en sustitución de Ulrich Ahle, fijando un plazo de 48 semanas para pasar de las especificaciones a los productos. La falta de interoperabilidad real entre espacios de datos y la sostenibilidad económica tras el fin de los fondos públicos se mantienen como los principales retos pendientes de la organización. Preguntas ¿Por qué Gaia‑X ha decidido priorizar ahora a los agentes de inteligencia artificial? La dirección de Gaia‑X apuesta por los agentes de IA porque considera que la próxima década de adopción de IA exige mecanismos de intercambio de datos operativos y comercializables que favorezcan la competitividad industrial europea. Esta reorientación busca convertir especificaciones en productos utilizables por la industria. ¿Qué consecuencias tiene este giro para los espacios de datos y sus participantes? Ya provocado: la asociación centrará recursos en crear especificaciones aplicables a agentes de IA y en operacionalizar productos; posible a futuro: podría aumentar la demanda de estándares comunes y forzar a espacios maduros a demostrar modelos de negocio sostenibles para mantener subvenciones públicas. ¿Quiénes son los nuevos responsables de Gaia‑X y qué papel desempeñarán? Jérôme Léger asumirá la dirección ejecutiva en enero de 2027 con el mandato de llevar las especificaciones a productos; Fabian Biegel será director de Operaciones encargado de convertir los desarrollos técnicos en soluciones industriales utilizables. ¿Cómo afecta esto a pymes proveedoras de grandes empresas como Airbus? Las pymes podrían necesitar conectarse a varios espacios de datos con una única solución técnica para no multiplicar costes de integración; si no existe esa interoperabilidad, podrían quedar fuera de cadenas de suministro industriales que exigen conexiones sencillas y asequibles. ¿Qué retos técnicos y regulatorios quedan por resolver para que agentes de IA intercambien datos entre empresas? Persisten retos como la identificación de participantes, la verificación de credenciales de agentes, la gestión de permisos de acceso y las diferencias en formatos de datos y requisitos legales entre espacios, lo que impide intercambios automáticos pese a especificaciones técnicas publicadas.

Primero fue la gran nube federada europea con la que plantar cara al dominio estadounidense en el almacenamiento y procesamiento de la información. Después, la interoperabilidad entre los distintos espacios de datos que comenzaban a proliferar por todo el Viejo Continente, con tecnologías, gobernanzas y grados de madurez muy dispares entre sí. Y ahora serán los agentes de inteligencia artificial los que concentren buena parte de los esfuerzos de Gaia-X, la asociación nacida al calor del empuje francoalemán de 2020 por recuperar la soberanía digital europea y que, seis años después, sigue lidiando con algunas de las cuestiones más elementales de aquella propuesta.

El enésimo cambio de prioridades de esta organización se ha escenificado en su congreso anual, celebrado estos días en Viena (Austria), coincidiendo con el relevo de su consejero delegado. Ulrich Ahle se jubila tras tres años al frente de la asociación, dejando el testigo a Jérôme Léger, hasta ahora responsable de arquitectura tecnológica en el grupo Crédit Agricole y quien asumirá formalmente el cargo en enero de 2027. Le acompañará en esta nueva andadura Fabian Biegel, como director de Operaciones, con el mandato de convertir en productos utilizables por la industria las especificaciones técnicas alumbradas durante estos años.

"Esta segunda etapa será la de producto. Vamos a ofrecer al mercado el producto que necesita y nuestra mentalidad estará absolutamente centrada en entregar aquello que la industria europea requiere para competir en un mercado sometido a tanta presión", ha defendido Léger ante un reducido grupo de periodistas, entre ellos DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. "La palabra sería operacionalización. Vamos a pasar del papel al producto".

El ejecutivo francés se ha dado un margen de 48 semanas para materializar sus promesas, con distintos hitos intermedios durante la primavera y el verano de 2027 y una demostración de intercambio seguro de información entre agentes de inteligencia artificial en el próximo congreso anual de la entidad. Todo ello bajo una concepción de la soberanía tecnológica que incorpora ahora, con especial énfasis, la competitividad de las empresas europeas.

"Estamos hablando de conseguir que las empresas trabajen juntas intercambiando datos. Estamos ya en la era de la inteligencia artificial. Este es el año de la IA, pero ese año va a durar una década. Lo que construyamos en 2027 será utilizado por nuestras industrias durante los próximos diez años", sostiene el futuro CEO de Gaia-X.

Interoperabilidad, pendiente

Lo paradójico de este giro estratégico es que la inteligencia artificial agéntica, en la medida en que estos sistemas sean capaces de operar autónomamente y relacionarse con los de otras compañías, requerirá resolver muchos de los problemas que Gaia-X acumula en su haber. Entre ellos, la identificación de los participantes, la verificación de sus credenciales o la gestión de los permisos de acceso y uso de unos datos que, amén de encontrarse dispersos en multitud de sistemas informáticos, están sometidos a distintas exigencias regulatorias y sectoriales.

Christoph Strnadl, director de Tecnología de Gaia-X, cifra en cinco los ecosistemas que actualmente son interoperables en lo referido a los mecanismos técnicos de confianza, una capacidad que ya fue demostrada durante la feria industrial de Hannover Messe.

Un avance que dista mucho de permitir el intercambio efectivo de información entre todos ellos.

"Hemos publicado las especificaciones, se pueden probar y funcionan. Tenemos cinco ecosistemas que son interoperables en ese nivel técnico de confianza, pero eso no significa que automáticamente puedan intercambiar mensajes, porque existen distintos formatos de datos, distintas legislaciones, diferentes requisitos legales y diferentes políticas de acceso y uso", reconoce Strnadl. La resolución de estas cuestiones dependerá en buena medida de los propios promotores de los espacios de datos, con un alcance que excede las competencias de la asociación.

Preguntado directamente por el fracaso a la hora de materializar uno de los objetivos fundacionales de Gaia-X, Léger ha esgrimido los plazos que históricamente han necesitado otras industrias para dotarse de infraestructuras compartidas, como la financiera, a la que atribuye dos décadas de trabajo en estas lides. El ejecutivo estima que será necesario al menos el transcurso de una década para apreciar realmente las consecuencias de los esfuerzos que se están haciendo ahora.

Una de las voces que más ha insistido en la necesidad de culminar esa labor de interoperabilidad ha sido precisamente Catherine Jestin, presidenta del consejo de administración de Gaia-X y vicepresidenta ejecutiva de Gestión Digital y de la Información de Airbus. El fabricante aeronáutico cuenta con unos 10.000 proveedores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas que trabajan simultáneamente para industrias muy diversas.

"Para una gran organización no supone un problema conectarse a diferentes espacios de datos con distintas tecnologías o estándares, porque puede desarrollarlos. Pero una pequeña organización que sea al mismo tiempo proveedora de la industria aeroespacial, de la industria nuclear y de la automoción necesita hacerlo una única vez y poder conectarse con esa misma tecnología a los tres espacios de datos. De lo contrario, acabaremos con ellas", alerta Jestin.

¿Y el dinero?

A las dificultades tecnológicas se suma un problema de índole económica, toda vez que buena parte de los espacios de datos que se han desarrollado en los últimos años en Europa han contado con cuantiosas subvenciones públicas para su puesta en marcha, sin que necesariamente exista detrás de ellos un modelo de negocio que permita sufragar su mantenimiento y evolución. Una circunstancia especialmente relevante en países como España tras la finalización de los fondos europeos de recuperación.

"En España ha habido un gran programa de financiación, con aproximadamente 500 millones de euros destinados a la creación de espacios de datos. La financiación terminó en agosto y ahora la cuestión es cómo hacer sostenible esa inversión", ha explicado Ulrich Ahle a preguntas de este periódico.

El todavía consejero delegado de Gaia-X señala a Francia y Alemania como ejemplos de países que han modificado las condiciones de acceso a sus ayudas públicas para primar aquellos proyectos que se encuentren en estadios muy avanzados de madurez tecnológica y que tengan una aplicación comercial prácticamente inmediata.

"En lugar de limitarse a desarrollar tecnología, ahora existe el requisito expreso de desarrollar un modelo de negocio sostenible para la explotación de los resultados de esos programas de financiación. Y, finalmente, también se exige el compromiso, al recibir esos fondos, de que los resultados del proyecto se llevarán a una implementación operativa", detalla Ahle.

El último programa de financiación del Ministerio de Digitalización alemán, según el directivo, contempla incluso la posibilidad de interrumpir las subvenciones concedidas si, transcurridos los primeros 12 meses del proyecto, sus promotores son incapaces de presentar un modelo de negocio convincente ante el comité evaluador.

La dependencia de los estímulos públicos alcanza igualmente a la incorporación de nuevos participantes a los espacios de datos ya operativos. Es el caso de Catena-X, el ecosistema de intercambio de información de la industria automovilística, que se ha beneficiado este año de un programa de 23 millones de euros del Gobierno alemán y que cuenta ya con alrededor de 1.000 empresas participantes, fundamentalmente pymes. La aspiración del sector es que en un futuro próximo resulte tan sencillo y asequible adherirse a estas iniciativas que dejen de ser necesarios semejantes desembolsos del erario público.

Los agentes de IA, en pañales

Buena parte de las esperanzas depositadas en la nueva etapa de Gaia-X pasan por trasladar a los agentes de inteligencia artificial aquellas capacidades que se habían concebido para los intercambios de información entre organizaciones. La ambición de Léger es disponer en 2027 de un mecanismo estandarizado para esas transacciones, cuya facilidad de uso y extensión entre las empresas pudiera asemejarse algún día a la del protocolo HTTPS que utilizamos cotidianamente para navegar por internet.

La asociación reconoce, sin embargo, que todavía no ha aplicado sus especificaciones a agentes reales de inteligencia artificial ni ha decidido con qué proveedores de esta tecnología trabajará, aunque asegura que tratará de dar prioridad a los europeos.

"Tenemos una base en las especificaciones, pero hasta ahora no la hemos aplicado a los agentes de IA. Hay varias dificultades que gestionar, como determinar qué constituye una instancia de un agente o quién emite sus credenciales. ¿Cómo podemos vincular un agente de inteligencia artificial, que es un software ejecutándose en algún lugar, con la organización o la persona responsable de él?", plantea Strnadl.

Más allá de estas cuestiones, la experiencia de los primeros espacios de datos industriales ha demostrado que la integración de estas tecnologías en las arquitecturas informáticas de las grandes corporaciones constituye un desafío en sí mismo, con independencia de las funcionalidades que puedan aportar los nuevos desarrollos en inteligencia artificial.

"Tenemos 6.000 aplicaciones en Airbus. Cuando estoy creando un espacio de datos, necesito interconectarlo con todo ese ecosistema y eso es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana", reconoce Catherine Jestin. La compañía aeronáutica dispone ya de una primera versión de su espacio de datos en producción, con los primeros casos de uso y proveedores incorporados durante el último año.