Menos burocracia y más centros de datos: la nueva propuesta europea para competir en IA pone el foco en la capacidad de cómputo

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La futura Ley CADA busca triplicar la capacidad de cómputo y de los centros de datos en Europa durante los próximos cinco años para competir en inteligencia artificial contra Estados Unidos y China. La normativa contempla crear 'zonas de aceleración' y una 'ventanilla única' para agilizar la obtención de permisos y conexiones eléctricas, reduciendo trámites que actualmente pueden demorarse hasta cuatro años. El eurodiputado Diego Solier defiende que la soberanía digital europea pasa por construir infraestructuras locales sin necesidad de vetar a las grandes tecnológicas extranjeras del mercado público. Solier critica el nuevo Real Decreto español sobre centros de datos por exigir un 80% de consumo renovable estricto, advirtiendo que genera incertidumbre e inhabilita las ventajas competitivas del país. Preguntas ¿Por qué propone Diego Solier triplicar la capacidad de centros de datos en Europa con la Ley CADA? Porque, según Solier, aumentar la capacidad de cómputo es la palanca para estimular la innovación local y crear un mercado competitivo europeo de IA. Añade que sin más computación y conectividad la inversión se va a otras geografías. ¿Qué cambios concretos introduce CADA para acelerar la apertura de un data center? CADA plantea zonas de aceleración con energía, suelo y conectividad y una ventanilla única para tramitar proyectos y permisos rápidamente. El objetivo es reducir plazos que hoy pueden llegar a cuatro años para la conexión eléctrica. ¿Qué consecuencias tiene el Real Decreto español sobre centros de datos para la inversión en España? El decreto eleva requisitos (umbral de 1 MW a 10 MW y 80% consumo con renovables con correlación horaria) y la industria advierte pérdida del 90% de la inversión comprometida, unos 67.000 millones. Respuesta — indicativo (lo ya ocurrido): esos requisitos se han formalizado; consecuencia posible: podrían frenar nuevas inversiones y reparto de proyectos hacia otras zonas de Europa. ¿Cómo encaja CADA con el dominio de Estados Unidos y China en patentes y nube? CADA busca aumentar el tamaño del mercado europeo mediante más infraestructura, no vetar a hiperescalares; Europa pretende competir ampliando capacidad, mientras EE. UU. y China concentran el 90% de las patentes y cerca del 70% del mercado de nube. ¿Qué es una "zona de aceleración" en la propuesta CADA y quién se beneficiaría primero? Una zona de aceleración es un área designada con energía suficiente, suelo edificable y conectividad prioritaria para centros de datos; se beneficiarían primero inversores y operadores que buscan reducir tiempos de despliegue y coste de entrada.

Si los plazos siguen su curso, Europa sumará a lo largo del año que viene una nueva normativa a su nutrido corpus digital. El actual borrador de la Ley CADA (Cloud and AI Development Act), que se encamina hacia la fase de enmiendas, supone un nuevo intento por encontrar un acomodo competitivo a las posibilidades del Viejo Continente frente a dos bloques geopolíticos (China y Estados Unidos) que concentran el 90% de las patentes globales relacionadas con la inteligencia artificial y ante los gigantes corporativos que dominan el mercado de la nube.

En esta ocasión, y aunque se vuelva a teorizar sobre conceptos ya tan manidos como indescifrables como la soberanía y la competitividad, el documento pone el foco en ampliar el cómputo y las infraestructuras que alimentan la IA con un objetivo claro: triplicar la capacidad de los centros de datos en el territorio durante el próximo lustro a una velocidad inusitada.

En el contexto actual, una instalación de este tipo puede llegar a permanecer hasta cuatro años a la espera de los permisos necesarios de conexión a la red eléctrica. Un plazo que evidencia el letargo burocrático de las instituciones comunitarias, en muchas ocasiones más centradas en medir los límites del terreno de juego que en acelerar el desarrollo de su propio tejido económico.

De este modo, la paradoja reside en que una nueva ley podría ayudar a enmendar la actual parálisis del Viejo Continente. El eurodiputado Diego Solier define así la urgencia del momento: “Necesitamos más empresas, más centros de datos, más computación, más nube, más energía y más conectividad”.

Este político español es uno de los redactores y ponentes de este documento que, según sus palabras, tiene la ambición de convertirse en la Directiva “más importante” de toda la configuración tecnológica europea.

Y aunque no esconde la complejidad de legislar en una cámara carente de tecnólogos -muchos no saben ni siquiera que los centros de datos se categorizan por el tipo de actividad que acogen-, se muestra convencido de que incrementar la capacidad de cómputo es la respuesta correcta para que se estimule la innovación local y arranque, por fin, un mercado propio competitivo.

Esto no quiere decir, matiza, que se vaya a ir en detrimento de los principales hiperescalares estadounidenses, que copan cerca del 70% del mercado europeo de nube, según distintas consultoras, sino que lo que se busca es ampliar el tamaño de la tarta a repartir.

“Queremos más empresas para tener mayores opciones de elección, no para aislarnos. Estoy seguro de que nuestra competitividad también va a ayudar a los hiperescalares a ser mejores. Pero, para liderar el desarrollo de la IA, Europa tiene que construir su infraestructura”.

Asimismo, añade: “Para nosotros, soberanía significa tener la capacidad de tomar decisiones cuando realmente importa. No tiene nada que ver con la nacionalidad de las compañías y sí con tener tus centros de datos en Europa y con mitigar los posibles riesgos. No buscamos excluir a nadie del sistema público de contratación”.

Los centros de datos

Ingeniero informático de formación por la Universidad Politécnica de Valencia, Diego Solier entró al Parlamento Europeo tras las elecciones de 2004 como número dos por las listas de Se Acabó La Fiesta (SALF).

Sin embargo, y tras varias polémicas protagonizadas por la agrupación de electores, ahora se desempeña sin partido político dentro del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Conversa con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL durante una jornada organizada por la patronal Ametic dedicada a poner en órbita las principales características de CADA y en la que su presidente, Francisco Hortigüela, admitía la importancia de aportar confianza y seguridad al desarrollo industrial y de las tecnologías en una situación en la que “no nos quedan muchas más oportunidades”.

En este sentido, dice Solier a este periódico, CADA propone aplicar la simplificación a dos de los principales cuellos de botella del sector: los tiempos de espera para poner en marcha un data center y el acceso a la red.

El eurodiputado Diego Solier durante su intervención en el foro organizado por Ametic. AMETIC

Para ello, dibuja las denominadas “zonas de aceleración” que cada país debe designar con energía suficiente, suelo edificable y conectividad. Así, “se establecerá una ‘ventanilla única’ para que una empresa pueda presentar todo su proyecto a través de un canal único y, en el menor tiempo posible, poder levantar su infraestructura, conseguir rápidamente la conexión y poner en marcha los equipos para generar capacidad de cómputo”.

“Una de las grandes palancas para atraer inversión es la agilidad. Ese es el diferencial que puede ofrecer Europa”, apostilla. “Es normal que ahora mismo un inversor prefiera mirar a otra geografía en la que pueda empezar a rentabilizar su gasto en menos tiempo”.

“Nosotros podemos competir en la aplicación de la IA a los procesos productivos de las organizaciones”, expresa. “Nuestra liga es la capacidad de cómputo: es donde tenemos los ingredientes”.

Atraer la inversión

Lo cierto es que Europa va muy rezagada con respecto a otras potencias en cualquier eslabón de la cadena de valor tecnológica. Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en los semiconductores, un segmento estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Pero, ¿por qué se produce este retraso? “Porque cuando tienes una idea, el acceso al capital está fuera de nuestro continente. Te vas directamente a Silicon Valley a desarrollarla”, responde Solier.

Lo que tenemos que intentar, prosigue el político, es simplificar el acceso a la financiación para que las patentes se queden en nuestro territorio. Esto no quiere decir, reitera, excluir a actores extranjeros del concurso.

“Mi planteamiento es que no debemos bloquear por cuestiones de nacionalidad. Esta puede ser una variable que hay que tener en cuenta, obviamente, pero antes de bloquear a un proveedor hay que analizar y mitigar los riesgos. Existen herramientas que se pueden imponer antes de llegar a ese extremo”.

Incluso, va un paso más allá: “No solo hay que establecer cuando se frena a una compañía, sino que hay que proponer unas reglas claras sobre qué tiene que hacer para salir de ese veto. Esto generará certeza y seguridad tanto a las firmas locales que necesitan apostar por la tecnología como a las inversiones extranjeras que quieran trabajar aquí”.

El caso de España

Dentro de las “zonas de aceleración” que idea CADA, España cuenta, a priori, con ciertas ventajas vitales: capacidad de generación eléctrica con las renovables, una de las mejores tasas de implementación de fibra óptica de todo el continente e interconexión, mediante cables submarinos, con diferentes puntos globales como África y América Latina.

Sin embargo, el Ejecutivo acaba de formalizar el Real Decreto que, aunque concede algunas flexibilidades con respecto a su primer borrador, eleva sobremanera los requisitos para operar centros de datos en el país.

A pesar de que se eleva el límite a partir del cual se aplican las obligaciones, de 1 MW a 10 MW, se mantiene la exigencia de que estos edificios cubran al menos el 80% de su consumo con energía renovable y una correlación horaria que amenaza, si no se cumple, con ‘desenchufar’ a los operadores de la red eléctrica.

Fuentes de la industria apuntan a la pérdida del 90% de la inversión comprometida para los próximos años, unos 67.000 millones de euros.

“Es algo totalmente precipitado, que está generando incertidumbre y que espero que pueda ser derogado en el futuro”, indica Solier. En confrontación con CADA, este decreto, dice, rebaja las posibilidades de crecer y avanzar.

“Una de las quejas que siempre hemos tenido los ciudadanos es que se regula desde los despachos sin conocer lo suficiente el tejido empresarial. Yo, que vengo de la industria, quiero ver cómo somos capaces de trasladar el conocimiento técnico a la normativa”, concluye.