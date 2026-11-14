Enrico Letta sacude la autocomplacencia en innovación de la UE: “Europa necesita ser independiente y no lo es”

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Enrico Letta advierte en los R&I Days de la UE que Europa carece de autonomía estratégica y requiere convertir la innovación en un quinto pilar para evitar depender de potencias externas. La comisaria Ekaterina Zaharieva aboga por garantizar la libertad de investigación, reducir la burocracia y agilizar la inversión para evitar la fuga de talento europeo. Zaharieva critica los recortes planteados por el Consejo Europeo al presupuesto del programa Horizonte Europa, diseñado para fortalecer la competitividad del continente. Letta y Zaharieva destacan la atracción global de la UE, señalando el interés de países como Canadá y Australia por estrechar lazos e integrarse en sus programas científicos. Preguntas ¿Por qué Enrico Letta dice que “Europa necesita ser independiente” en los R&I Days? Letta considera que Europa depende de terceros en tecnologías y recursos clave y que, por su tamaño fragmentado, no puede competir ni escalar su investigación e innovación; por eso reclama autonomía estratégica y un mercado único de innovación. ¿Qué propone Letta exactamente respecto a la investigación y la innovación en la UE? Propone convertir la investigación, la innovación y la educación-formación en un “quinto pilar” del proyecto europeo y crear un espacio común que permita escalar proyectos y lograr independencia estratégica. ¿Qué reclamó la comisaria Ekaterina Zaharieva sobre Horizonte Europa y la financiación? Zaharieva defendió la propuesta de la Comisión de 175.000 millones para Horizonte Europa y alertó de que el Consejo ya la ha recortado en torno a un diez por ciento, pidiendo que los gobiernos la vean como inversión y no como gasto. ¿Qué medidas prácticas pidió Zaharieva para facilitar la investigación europea? Pidió libertad de movimiento para investigadores y conocimientos, menos burocracia en las convocatorias, inversiones transfronterizas que generen masa crítica y un programa Horizon más sencillo, flexible y rápido. ¿Qué consecuencias tiene, ya ocurridas y posibles, la fragmentación actual de la I+D europea para la competitividad? Ya ocurre que proyectos no escalan y el talento se fuga; como posible consecuencia, Europa puede perder liderazgo en sectores estratégicos y quedar dependiente de potencias con mayor capacidad de inversión.

Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, tiene la consideración general de ser uno de los pocos cerebros capaces de mirar en Europa al futuro con las luces largas y sin someterse a la inmediatez de cada período legislativo, a la hipoteca de las siguientes elecciones.

Por eso fue el encargado en 2024 de hacer un informe sobre el mercado único europeo, al igual que su homólogo, Mario Draghi, lo hizo sobre el futuro de la competitividad europea, en el mismo año. Ninguno de los dos fue complaciente. Y ambos textos se consideraron serios aldabonazos estratégicos para enderezar el rumbo.

Esta semana, Letta ha sido el invitado de honor, la voz cantante en la séptima edición de los R&I Days (días de investigación e innovación) de la Unión Europea. Y podría afirmarse que, efectivamente, les ha 'cantado las cuarenta' al tradicional buen rollo y a la autocomplacencia que acostumbra a impregnar los eventos europeos de este estilo, siempre dispuestos a aceptar que hay que mejorar, pero, bueno, vamos por el buen camino…

Letta obsequió a la audiencia con esta rotundidad: “La tercera gran misión de hoy que tenemos delante es considerar que Europa necesita ser independiente. Y Europa no es independiente. Europa necesita ser resiliente, vivir en modo de seguridad económica. Europa debe estar en esa autonomía estratégica que es fundamental para la nuestra. Porque en los últimos años hemos entendido que, en realidad, Europa vive en un mundo de dependencias. Y lo que no era un problema hace 40 años, porque nuestros países eran lo suficientemente grandes como para desempeñar un papel solos en el mundo, hoy está tan claro que no somos lo suficientemente grandes para desempeñar un papel en el mundo solos”.

Al referirse a “la tercera gran misión”, Letta da continuidad a la idea de que “cuando se creó el mercado único, hace cuarenta años, estábamos en un mundo totalmente diferente. Era un mundo en el que necesitábamos un mercado único e integrado. Y lo conseguimos. Pero en el mercado único que tuvimos en los ochenta, en los noventa, los dos principales objetivos eran más oportunidades para la población y una Unión Europea más próspera. Aún nos quedan estas dos misiones, que son fundamentales para nuestro pueblo. Pero en los últimos años, en los últimos meses, incluso en los últimos días, tenemos la sensación de que no es suficiente. Falta algo: la sensación de una tercera gran dimensión, aparte de oportunidades para la gente y prosperidad para el mundo…”.

El ex primer ministro italiano hizo su intervención tras una primera exposición de la comisaria europea responsable de startups, investigación e innovación, Ekaterina Zaharieva, que tampoco se había mostrado demasiado triunfal, casi lo contrario, asumiendo que falta bastante para acercarse a lo que Letta reclamaba en su informe de hace dos años: consolidar el concepto de mercado único, también en este ámbito.

Libertad de investigación

“Haremos todo lo posible por desarrollar la libertad”, dijo Zaharieva. “Esto significa permitir la libertad de movimiento por Europa para investigadores y conocimientos. Significa facilitar inversiones transfronterizas que generen masa crítica, eviten la fragmentación y aumenten el impacto. Consagrar en la ley la libertad de la investigación científica. Crear un nivel común de protección para los investigadores en toda Europa. El conocimiento es la piedra angular del ecosistema que estamos construyendo”.

“La investigación e innovación europeas deben ser un esfuerzo colectivo. Los Estados miembros, la Comisión Europea y los actores deben trabajar juntos para crear una masa crítica y garantizar que brindemos el mejor apoyo posible a nuestros científicos e innovadores”, asegura la comisaria.

Ekaterina Zaharieva, comisaria de startups, investigación e innovación. Julio Miravalls

“La capacidad investigadora es solo una pieza del rompecabezas. Una Unión innovadora en investigación orientada al futuro necesita ser disruptiva para convertirse en una fuerza líder en la innovación global. Necesitamos ser capaces de generar la capacidad de inversión que nuestras empresas necesitan. El Consejo Europeo de Innovación es un líder demostrado en el panorama de la financiación tecnológica. Y necesita un brazo fuerte...”, alega, refiriéndose al dinero.

Pero, para Letta es probable que esto sepa a poco. En su informe abogaba por convertir la investigación, la innovación y la formación-educación en un quinto pilar de la UE, creando un “espacio” común. De modo que afirma que “pasar al mercado único [de innovación], y lograr que nuestra Unión Europea sea plenamente independiente, soberana y líder en un mundo en el que nuestra investigación e innovación puedan escalar, puede ser totalmente fundamental para nuestro liderazgo”.

“Creo que lo que ha pasado en los últimos meses y años está dando a Europa una misión en el mundo, y necesitamos cumplir esa misión. Para ello, el papel de la investigación y la innovación es fundamental. ¿Cabe pensar que podríamos cumplir esta misión si nuestra investigación e innovación está fragmentada en 27 países, sin poder escalar y en dependencia, que es la condición actual en algunos campos fundamentales de Europa?”, añade Letta.

“Creo que está claro que nuestra misión está ahí, y esta misión comienza por [lograr] el éxito del quinto pilar. Por eso, comisaria, queridos amigos, creo que nuestro quinto pilar debe convertirse cada vez más en el buque insignia y en la marca y el marco de lo que estamos haciendo a nivel europeo. Si no somos capaces de hacerlo, si no somos capaces de convencernos de que esta misión es fundamental para nuestro futuro… Entonces seguiremos pensando que podemos hacerlo a nivel nacional, fragmentados, solos, y está claro que el éxito estará en manos de otros, que son más grandes y con la dimensión que les permite escalar y hacerlo en vez de nosotros”.

Zaharieva, que como se ha dicho intervino antes y no dio réplica a la demanda de Letta, sí que aprovechó la presencia de múltiples cargos presentes en el evento para lanzar pullas a otros estamentos de la Unión: “Sé lo difíciles que son las negociaciones, pero no debemos perder de vista el panorama general. ¿Queremos construir un mercado único fuerte y resiliente que apoye al talento y a los inventores europeos? La Comisión Europea pide un programa robusto en investigación e innovación. La Comisión ha escuchado [a quienes abogan por esa ambición] y hemos propuesto el programa Horizonte Europa con 175.000 millones de euros. Y permítanme decir que me parece muy lamentable que esta ambición ahora esté siendo disminuida por el Consejo Europeo [órgano integrado por los gobiernos de los Estados]. Nuestra propuesta ya se ha reducido un 10 por ciento. Y no sé si se quedará ahí…”.

“Así que hago mi llamamiento a todos vosotros: seguid abogando”, dijo, invocando a los asistentes. “Hablad con vuestros gobiernos y explicadles que nuestro presupuesto no es gasto; es una inversión en nuestro futuro, nuestro conocimiento, nuestra competitividad, en empleos de alta calidad. Representa solo una fracción del presupuesto de I+D. También deben producirse inversiones sólidas a nivel nacional, tanto en el sector público como en el privado. Necesitamos aumentar las inversiones, y también aumentar la velocidad con la que invertimos. El futuro programa Horizon Europe debe ser sencillo, más flexible. Y más rápido”.

Evitar sobrecargas

“Debemos confiar en nuestros solicitantes y beneficiarios y evitar sobrecargarlos con requisitos burocráticos y mucho tiempo para conceder [autorizaciones]”, prosiguió Zaharieva, instando a los legisladores a “resistir la tentación de añadir procedimientos y requisitos. Eso solo nos ralentiza. No podemos ser ingenuos. No apoyar a nuestro talento y tecnologías en Europa significa que irán a otro lugar. Nuestros competidores globales están encantados de atraer talento europeo si no hacemos el esfuerzo de retenerlo en Europa”, añadió Zaharieva.

Y ya, decididamente reivindicativa, la comisaria búlgara abordó el final de su discurso asegurando que “desde un punto de vista geopolítico, estamos navegando aguas turbulentas. En ciencia e investigación, Europa debe ser el faro para quienes creen en los valores fundamentales que nos impulsan en todo el mundo. La libertad de investigación científica no es negociable. La curiosidad no es negociable. La autonomía institucional no es negociable. Muchos de nosotros en esta sala hemos vivido bajo regímenes donde tales libertades no existían. Sin ellas, no hay conocimiento ni progreso”.

No obstante, para su conclusión la comisaria sí guardaba una guinda dulce: “Afortunadamente, hay socios que comparten nuestros valores fundamentales. La asociación con países como Canadá, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda demuestra que existe un enfoque afinado para trabajar juntos. A finales de esta semana, firmaremos el acuerdo con Australia. Estas alianzas serán fundamentales para la investigación y la innovación. Nuestra competitividad se beneficiará. Nuestros ciudadanos se beneficiarán. Estoy orgullosa. Todos deberíamos estar orgullosos de que Horizon Europe sea el mayor programa transnacional de financiación de investigación e innovación del planeta. Y no lo doy por sentado en absoluto. Debemos seguir trabajando duro para garantizar que la participación sea accesible y justa para todos”.

El remate de Letta, por el contrario, trató de ser más directo: “Creo que podemos poner la foto de Mark Carney en Estrasburgo hace dos meses”, aseveró, refiriéndose a la reciente visita del primer ministro canadiense, firmemente interesado en explorar la idea propuesta por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen de convertir al país americano en “miembro asociado” de la Unión. Una figura que legalmente no existe. Pero, cuando menos, Carney sí pide formalmente asociarse a los programas de investigación e innovación del próximo Horizon y establecer una cooperación reforzada con la UE en capacidades estratégicas, incluyendo minerales críticos, inteligencia artificial, capacidad industrial de defensa, seguridad energética, espacio y sistemas de pago.

Y eso, subraya Letta, “es la mejor imagen para decir que la gente del extranjero está con nosotros. Quieren estar con nosotros. Quieren construir una Unión Europea más grande. Somos la Unión Europea. Es nuestro deber hacerlo”.