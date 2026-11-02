“Esto no es una crisis, es un cambio”: la geopolítica pone a prueba la seguridad de Europa

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Fundación ESYS debate el impacto de la geopolítica y las amenazas híbridas en el II Encuentro Anual "Cuando la geopolítica se convierte en ciberseguridad". El 64,3% de las empresas españolas afirma que la tensión geopolítica condiciona directamente su ciberseguridad y las obliga a revisar sus estrategias de protección. Expertos advierten de que los ciberataques geopolíticos no buscan un lucro económico inmediato, sino maximizar el daño y debilitar infraestructuras y sociedades a largo plazo. La exministra Ana Palacio señala que el escenario global actual representa un cambio estructural en el que Europa debe acelerar sus plazos de respuesta para defender su resiliencia. Preguntas ¿Por qué la Fundación ESYS dice que “la geopolítica se ha convertido en un factor determinante de la ciberseguridad”? Porque el II Informe Anual ESYS 2026 detecta que los ciberataques motivados por intereses geopolíticos buscan causar daño estratégico, no beneficio económico, y condicionan las defensas empresariales y la protección de infraestructuras críticas. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que el 64,3% reconozca que la situación geopolítica afecta a su ciberseguridad? Ya están revisando medidas de protección y su dependencia de proveedores tecnológicos; podrían sufrir interrupciones de servicios esenciales y filtraciones de información sensible si no reducen esas dependencias. ¿Por qué Ana Palacio afirma que “esto no es una crisis, es un cambio” respecto a la relación entre geopolítica y economía? Porque, según Palacio, la rivalidad entre potencias está “arsenalizando” elementos económicos —rutas comerciales, minerales críticos y medidas arancelarias— y transforma la lógica del intercambio que antes impulsaba la prosperidad. ¿Cómo afecta la rivalidad Washington-Pekín a la seguridad cibernética de Europa, según el encuentro de ESYS? Porque la competencia tecnológico-económica entre EEUU y China condiciona suministros, normativas y riesgos de espionaje; esa tensión obliga a Europa a diseñar respuestas propias y a gestionar plazos de implementación más largos. ¿Qué hay detrás de las operaciones de desinformación y por qué Adam Maunder pide demostrarlas “con pruebas”? Detrás hay campañas de influencia que combinan guerra cognitiva con ciberataques y sabotajes para moldear percepciones; Maunder insiste en evidencias para atribuir intencionalidad y desmontar la difusión, no solo identificar mensajes falsos.

La geopolítica ha ampliado el perímetro de la ciberseguridad que, hasta hace no mucho, estaba claramente definido. La rivalidad entre potencias, las campañas de desinformación y el uso de la inteligencia artificial llevan tiempo dibujando un nuevo panorama de amenazas.

“Puedes estar bajo este tipo de ataque aunque no hayas elegido estar en guerra”. Halyna Padalko, investigadora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), señala así cómo las amenazas híbridas son una realidad que trasciende los conflictos armados. La guerra cognitiva, ha explicado, puede combinarse con ciberataques, sabotajes y otras operaciones para influir en la percepción de una sociedad y en su respuesta ante una crisis.

Adam Maunder, experto en amenazas cibernéticas y diseñador principal de la Fundación DISRAM, dedicada a analizar y documentar operaciones de influencia y manipulación informativa, también ha advertido del papel que juega la desinformación en este nuevo escenario. En este sentido, ha señalado que no basta con señalar los mensajes falsos: “Hay que analizar cómo se difunden y qué pretenden conseguir, pero también demostrar con pruebas que existe una operación de manipulación”.

Estas cuestiones han formado parte del debate del II Encuentro Anual de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad (ESYS), celebrado en Madrid bajo el título “Cuando la geopolítica se convierte en ciberseguridad”.

Una cita en la que se han abordado las consecuencias de la transformación del orden internacional para la seguridad de las empresas, la protección de las infraestructuras críticas y la autonomía estratégica europea.

Nueva geopolítica

Durante el encuentro, Carlos López Blanco, presidente de la Fundación ESYS, ha presentado el II Informe Anual ESYS 2026: Seguridad en tiempos de incertidumbre. Un documento en el que se analizan los principales desafíos para la ciberseguridad en España y, en particular, la influencia del nuevo contexto geopolítico. “La geopolítica ha dejado de ser un mero contexto para las empresas y se ha convertido en un factor determinante de su ciberseguridad”, ha afirmado.

López Blanco ha alertado de que los ciberataques motivados por intereses geopolíticos “no responden a una lógica de coste-beneficio. El objetivo del ciberatacante por motivos geopolíticos no es obtener un beneficio económico, sino causar el máximo daño posible”, ha explicado. A ello se suma que estas operaciones pueden responder a estrategias a largo plazo, dirigidas a obtener información sensible y alcanzar objetivos estratégicos.

“Puedes estar bajo este tipo de ataque, aunque no hayas elegido estar en guerra” Halyna Padalko, investigadora en el MIT.

Según el informe, el 64,3% de las organizaciones españolas reconoce que la situación geopolítica afecta directamente a su ciberseguridad. Los ataques contra infraestructuras esenciales y la actividad de grupos vinculados a Estados obligan a las empresas a revisar sus medidas de protección. A estas amenazas se suma la dependencia de proveedores tecnológicos compartidos, que puede limitar la capacidad de respuesta de las organizaciones ante una crisis.

Además, el 65% de las grandes empresas europeas considera estas dependencias su principal obstáculo para mejorar la resiliencia, según el informe Global Cybersecurity Outlook 2026. La seguridad, por tanto, ya no depende únicamente de las medidas que adopte cada compañía, sino también de las garantías que ofrecen los proveedores de los que depende para operar y de su capacidad para mantener los servicios esenciales cuando se produce un incidente.

Europa, descolgada

Tras la presentación del informe, Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, ha mantenido un diálogo con López Blanco sobre las consecuencias de los cambios en el equilibrio internacional para la seguridad empresarial y la autonomía estratégica europea.

Palacio ha advertido de que la rivalidad entre potencias está transformando también las relaciones económicas. “El proceso de arsenalización está afectando a todos los elementos económicos. Una situación estratégica, véase los estrechos por donde pasan las principales rutas comerciales, unos minerales críticos, unos derechos de aduana… Todo se ‘arsenaliza’, esa es la diferencia frente al mundo anterior”, ha señalado.

"La geopolítica le ha pegado una patada a la economía" Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores.

La exministra ha explicado que este escenario supone una ruptura con un orden internacional en el que el intercambio y el comercio se consideraban motores de prosperidad. “La geopolítica le ha pegado una patada a la economía, que era la que dominaba. Ahora estamos en una situación completamente distinta y ahí es donde Europa tiene que jugar un papel importante”, ha afirmado.

Palacio ha resumido el alcance de esta transformación con otra idea: “Esto no es una crisis, es un cambio”. Un cambio cuyas consecuencias pueden prolongarse más allá de la Administración estadounidense de Donald Trump y que obliga a Europa a revisar su posición en un contexto de creciente competencia estratégica.

El pulso Washington-Pekín

La relación entre Washington y Pekín es uno de los elementos que condicionan este nuevo escenario. “El actual papel de EEUU no se entiende sin China”, ha señalado Palacio, en un contexto en el que la rivalidad entre ambas potencias afecta a la tecnología, la economía y la seguridad.

En este sentido, López Blanco ha apuntado a la incertidumbre sobre la evolución de las tensiones internacionales. El presidente de la Fundación ESYS ha señalado que se espera que, cuando termine la Administración Trump, la actual situación de tensión pueda remitir.

“Los desafíos de Europa están claros, pero los tiempos de implementación no son los mismos que en el siglo XX” Carlos López Blanco, presidente de la Fundación ESYS.

Sin embargo, ha advertido de que Europa se enfrenta a un problema de plazos para poner en marcha sus respuestas. “Los desafíos de Europa están claros, pero los tiempos de implementación son un problema, no son los mismos ahora que en el siglo XX”, ha señalado.

La incertidumbre geopolítica obliga, así, a revisar la manera en que las organizaciones evalúan sus riesgos. La ciberseguridad deja de ser una cuestión que solo atañe a sistemas informáticos, redes y datos para incorporar factores como la dependencia tecnológica o las campañas de desinformación. Elementos que ya están condicionando decisiones políticas y empresariales.