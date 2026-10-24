El aperitivo europeo del CES pone el foco en la tecnología de frontera y la soberanía frente a China en sectores clave

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LO ESENCIAL Las claves Milán ha acogido el CES Unveiled 2026, el evento previo que sienta las bases europeas del gran encuentro tecnológico anual de Las Vegas. La cita estuvo marcada por el debate sobre la soberanía tecnológica y la necesidad de una alianza occidental frente al dominio de China en sectores estratégicos. La CTA destacó la IA, la computación cuántica, los semiconductores, la robótica humanoide y la salud digital como los pilares clave que redefinirán la próxima década. Expertos europeos instaron a impulsar la 'IA física' en el continente y a superar la brecha entre la investigación académica y la comercialización empresarial. Preguntas ¿Por qué la CTA organizó el CES Unveiled 2026 en Milán y qué pretendía Matteo Zoppas con esa elección? La CTA buscó anclar en Europa la antesala de su gran feria de Las Vegas para proyectar estrategias y alianzas; Zoppas defendió que Italia necesita "un punto de referencia" para evaluar su brecha tecnológica con el resto del mundo. ¿Qué preocupaciones sobre China y la soberanía tecnológica se pusieron sobre la mesa en Milán? En las ponencias se planteó la necesidad de una alianza occidental frente a prácticas chinas distintas y la dependencia en producción y gobernanza tecnológica, con énfasis en semiconductores y control de datos. ¿Qué riesgos y prioridades de infraestructura señaló Brian Comiskey para que la IA funcione a escala? Comiskey dijo que la base fundacional requiere cómputo, seguridad, gestión de datos y energía; señaló la carrera por aceleradores de IA (chips) y que la energía es condición para desplegar IA eficientemente. ¿Qué obstáculos detectaron los participantes para convertir prototipos de IA y robótica en despliegues reales? Expertos advirtieron que muchos pilotos no escalan porque soluciones innovadoras deben resolver problemas reales en entornos productivos y requerir integración en líneas de fabricación y procesos operativos. ¿Qué oportunidades concretas ven los inversores europeos para crear "empresas de IA física" en Europa? Ponentes consideraron que Europa tiene una red de centros de investigación y una "segunda oportunidad" para incubar empresas de IA física, pero falta cultura empresarial para convertir investigación en empresas escalables.

Los disturbios afean la preciosa Piazza del Duomo de Milán (Italia). Alerta naranja en lo meteorológico y alerta roja en lo reivindicativo. Dantesco este 20 de octubre.

Pero a unos ocho kilómetros al norte de ese enclave, la situación es bastante diferente. En las afueras de la capital de la región de Lombardía, en pleno centro de negocios, se respira un ambiente más amable, el de la tecnología, si bien, como quedará demostrado durante la mañana siguiente, no está exento de alguna que otra tensión.

El caso es que aquí se ha celebrado esta semana el CES Unveiled 2026, el evento que sirve a la asociación norteamericana CTA –encargada de defender los intereses de la industria tecnológica- para sentar las bases aquí en Europa de su gran evento anual, que se celebra cada mes de enero en Las Vegas.

Viene fuerte la próxima edición y ya no solo por las novedades que siempre se exhiben sino más bien desde el punto de vista de la estrategia geopolítica. China y luego el resto, podría ser el titular recogido de charlas de pasillo y de paneles y ponencias para la reflexión.

Pero vayamos por partes. El evento tuvo mucho de mirada italiana como punto de partida para establecer una mirada europea. La primera vez que el CES visitaba este país no podía pasar inadvertida.

"Italia necesita tener un punto de referencia, un momento de impulso donde evaluar la brecha entre nuestra tecnología de vanguardia y el resto del mundo", introdujo Matteo Zoppas, presidente de la Agencia Italiana de Comercio (ITA).

El evento ha contado con 700 metros cuadrados de exposición para 51 startups y hasta 13 regiones representadas. Pero más allá de esos stands en los que las empresas emergentes te explican su próxima disrupción tecnológica, lo importante suele ser lo que se dice y no lo que se exhibe.

Y se dijeron muchas cosas. "Nuestra misión es facilitar la innovación y hacer crecer la industria tecnológica." "En el CES no esperamos a lo que viene después: lo iniciamos". Esta frase, por ejemplo, la dijo la presidenta y CEO de la CTA, Kinsey Fabrizio, como declaración de intenciones en cuanto a marcar tendencias, también estratégicas.

Siguiendo en el plano estratégico, se puso metafórico el presidente ejecutivo de la asociación, Gary Shapiro. "El comercio es lo que ayuda a unirnos como humanidad. Si estás comerciando con alguien, es menos probable que luches contra él", dijo.

Planeó durante el evento esa alianza tecnológica de Occidente frente a las políticas chinas. Se oye por los pasillos un eufemismo: "China hace las cosas de otra manera". Que es como decir, no las hace como a nosotros, los países libres y democráticos, nos gustaría que las hiciera.

La dificultad estriba en que esa unión que reivindicó Shapiro tampoco es tan fácil de conseguir si tenemos en cuenta que aún existen ciertas dependencias: quién produce la tecnología, quién la gobierna…

Brian Comiskey, Staff Vice President, Innovation and Trends de la CTA. DISRUPTORES

El encargado de concretar todo lo que está por venir en el CES de Las Vegas fue Brian Comiskey, Staff Vice President, Innovation and Trends de la CTA. Profundizó en el hecho de que la innovación, desde el punto de vista de la aplicación como de su vertiente estratégica, parte de tres pilares fundamentales: la fundación, la transformación y la exploración.

Respecto a la fundación, recalcó que es el bloque que proporciona cómputo, seguridad, inteligencia y energía. Una infraestructura digital renovada, que haga frente a las nuevas amenazas por la expansión de la IA; una potenciación de la nube, que aporta escalabilidad sin fricciones; o la gestión de datos, es la base fundacional de cualquier innovación, según el directivo.

Habló también en este punto de la carrera por los aceleradores de IA, es decir, los semiconductores o chips, una carrera en la que el pulso EEUU vs China es evidente. Puso sobre la mesa el cambio de paradigma de la IA, que, en su opinión debe ser más vertical y más enfocada a los agentes. Y, sobre ello, añadió que el factor energético es clave en esta nueva era "porque la IA no es posible sin energía y la energía puede ser más eficiente gracias a la IA".

Hablando ya de transformación, Comiskey quiso destacar la importancia de aterrizar tecnologías en la economía. Hubo tiempo de hablar sobre gafas inteligentes, de robótica humanoide y de conducción autónoma, pero sobre todo de salud digital y de su importancia en una sociedad más longeva.

El 'main stage' del CES Unveiled de Milán. DISRUPTORES

Y, por último, la exploración, que suele ser el plato fuerte de una cita como el CES. El directivo de la CTA, como toda la industria realmente, ve la computación cuántica, la tecnología espacial y las interfaces cerebro-computadora, como las herramientas disruptivas que redefinirán la próxima década.

Ahí está el reto de esa unión que predica Shapiro entre el mundo occidental. Ahí está la carrera que de manera cada vez más visible están disputando, ya no solo cada uno de los bandos, sino cada uno de los países. Ahí está la sensación de que no es tan fácil hacer lo que se predica.

"Una oportunidad"

En una mesa redonda titulada 'Financiar la próxima ola de innovación europea' salieron interesantes reflexiones a colación de lo anterior. "La pregunta es si seremos capaces de construir nuestras propias empresas de IA física en Europa o si tendremos que encargarlas fuera. Esta es una segunda oportunidad para no quedar fuera, una oportunidad para aprovechar lo que no pudimos en las últimas décadas", se pudo oír.

Y aquí otra idea que entronca con lo mencionado anteriormente sobre que ir de la mano a veces es complicado debido a que la cultura entre países es diferente. "Hay una excelente red de centros de investigación en Italia, pero a veces aún falta esa mentalidad más común en EEUU, en la que no basta con ser un gran investigador, también hay que ser un hombre o mujer de negocios para vender esa tecnología", remarcó Giulia Giovannini (United Ventures).

Nos pasamos por otro panel interesante si de lo que se trata es de volver al asunto del aterrizaje de tecnologías de frontera.

"Los clientes no adoptan un dispositivo solo porque sea innovador, sino porque resuelve problemas existentes. La gran barrera es pasar de un piloto exitoso en un entorno controlado a un despliegue operativo real a través de miles de usuarios. No existe la innovación en el aislamiento": tres reflexiones que ofrece a los emprendedores Francesca Valobra, B2B Sales Account – Health & Safety Solutions de Garmin.

Y sobre la robótica humanoide, otro punto importante: "Vemos muchos vídeos de humanoides moviendo una caja, ¿pero has estado en una línea de fabricación de alta frecuencia? Ahí ocurren otras cosas. Esa es la integración real que debe suceder", destaca Stefano Marzani, Worldwide Leader for Emerging Technologies, Automotive and Manufacturing de AWS.

Esa "integración real que debe suceder" es aplicable también a la tecnología espacial y lo será en su día cuando la computación cuántica empiece a cobrar espacio en nuestra vida y en la de muchos investigadores.