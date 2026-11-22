Tesh Sidi (Frente Amplio) plantea una tasa 'cloud' para los centros de datos y financiar la reconversión laboral ante la IA

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Frente Amplio propone la creación de una 'tasa cloud' para centros de datos que grave el consumo de agua y energía, destinada a financiar la reconversión laboral y la formación ante la automatización. El programa electoral incluye reformar el Estatuto de los Trabajadores para dar capacidad a los comités de empresa de aprobar o vetar los sistemas de inteligencia artificial que supervisen o evalúen el empleo. La formación aboga por impulsar la soberanía tecnológica mediante centros de datos públicos, elevar la inversión en I+D+i al 3% del PIB en 2030 y promover un fondo soberano europeo de inteligencia artificial. Entre sus medidas sociales destacan dar poder sancionador a la CNMC sobre grandes plataformas digitales, prohibir los chatbots que simulen vínculos afectivos y registrar una ley de protección a la infancia en entornos digitales. Preguntas ¿Qué es la tasa "cloud" que propone Tesh Sidi y en qué se diferenciaría de otros impuestos a las tecnológicas? La tasa cloud es un impuesto nacional sobre la actividad física de los centros de datos, no sobre algoritmos, para gravar consumo de energía, agua y datos. Busca que la recaudación revierta en el territorio y financie reskilling y prestaciones, distinta a impuestos sobre facturación o sociedades. ¿Qué consecuencias tiene la tasa cloud para los territorios que albergan centros de datos? La medida ya propuesta condiciona dónde se autorizan centros por recursos hídricos y energía y obliga a generar energía renovable adicional; además la recaudación debe destinarse al reskilling y a compensar impacto laboral local. Lo ocurrido sería regulación del despliegue y la creación de fondos locales. ¿Quién es Tesh Sidi y por qué impulsa estas propuestas sobre digitalización y soberanía tecnológica? Tesh Sidi es diputada de Frente Amplio con formación en ingeniería informática y experiencia en datos y digitalización financiera; su trayectoria la ha llevado a priorizar soberanía tecnológica, fiscalidad digital y protección laboral frente a la automatización. ¿Cómo plantea Frente Amplio compensar la pérdida de empleo por la automatización derivada del auge de centros de datos y la IA? Propone usar la recaudación de la tasa cloud para financiar formación gratuita (reskilling), prestaciones por desempleo temporales y fondos públicos de inversión tecnológica que faciliten la transición laboral y la reincorporación al mercado. ¿Qué propuestas complementarias plantea Frente Amplio para limitar riesgos sociales y de mercado de las grandes plataformas y la IA? Además de la tasa cloud, propone reforzar la CNMC con potestad sancionadora hasta el seis por ciento de facturación mundial, exigir algoritmos públicos para supervisión, prohibir chatbots que simulen vínculos afectivos y regular el uso de IA en administraciones.

La creación de infraestructuras tecnológicas de titularidad pública, la revisión de la fiscalidad asociada a la economía digital y la protección de los trabajadores frente a los procesos de automatización conforman los principales ejes de las propuestas de Frente Amplio en materia de digitalización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La formación plantea en su programa electoral la creación de una tasa cloud - o tasa nube - que grave la actividad económica asociada a los centros de datos y cuya recaudación permita revertir parte de los beneficios de estas instalaciones en los territorios que las albergan, además de condicionar su despliegue a la disponibilidad de recursos hídricos y a la generación adicional de energía renovable.

Frente Amplio también propone elevar la inversión en I+D+i hasta el 3% del PIB en 2030, constituir un fondo público de inversión tecnológica y promover un fondo soberano europeo de inteligencia artificial.

En lo que respecta a la digitalización del tejido empresarial, la formación aboga por un plan nacional de adopción de inteligencia artificial que facilite a las pymes y los autónomos el acceso a capacidades públicas de computación, con especial atención a las soluciones de código abierto y condicionado a la protección del empleo.

A ello se suma una reforma del Estatuto de los Trabajadores para otorgar a los comités de empresa capacidad de aprobar o vetar los sistemas de inteligencia artificial utilizados para organizar, supervisar o evaluar el trabajo, así como una legislación específica para el uso de esta tecnología en las administraciones públicas.

Frente Amplio contempla igualmente reforzar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la supervisión de las grandes plataformas digitales, con sanciones de hasta el 6% de su facturación mundial, y prohibir que los chatbots de compañía simulen vínculos sentimentales con sus usuarios.

Tesh Sidi, diputada de Frente Amplio, cuenta con formación en ingeniería informática y experiencia profesional en el ámbito de los datos y la digitalización del sector financiero, una trayectoria desde la que ha abordado durante la última legislatura cuestiones como la soberanía tecnológica, la fiscalidad de las grandes compañías digitales o las consecuencias laborales de la inteligencia artificial.

La diputada de Frente Amplio en otra imagen de archivo. DISRUPTORES

En esta entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Sidi desgrana las propuestas de su formación para los próximos años, detalla los objetivos que persigue con la nueva figura impositiva sobre los centros de datos y realiza un balance de las políticas desarrolladas por el Ministerio de Transformación Digital durante su etapa en el Gobierno de coalición.

P: Usted tiene un perfil poco habitual en política, con formación en ingeniería informática y experiencia profesional en el ámbito de los datos y la inteligencia artificial. ¿Cuál es el modelo tecnológico que defiende Frente Amplio para España de cara a las elecciones del 29 de noviembre?

T.S.: Nosotros tenemos tres líneas estratégicas que son compatibles entre sí. Creo que España se ha digitalizado bastante en comparación con otros países europeos, pero seguimos sin tener una sociedad digital. Seguimos externalizando todos los proyectos tecnológicos desde la Administración pública a empresas privadas. De hecho, hace poco cayó Microsoft y todo el Congreso de los Diputados dejó de funcionar. Yo no podía acceder al correo electrónico y eso nos da una imagen, igual que cuando cae Amazon, de realmente cuánta soberanía tenemos con respecto a otros países.

No estamos hablando ni siquiera de la Administración pública con respecto a empresas privadas españolas, que creo que sería un modelo inteligente. Si el Estado no puede ser competitivo de momento con centros de datos o con una soberanía digital, al menos que las empresas sean de ámbito español.

Estas empresas muy grandes han sabido ver los nichos de digitalización mucho antes que nosotros, pero España no está pudiendo, ni la propia Unión Europea, dar una respuesta a nivel de tener su propio Microsoft o su propio Amazon. Cae un servidor o una granja de servidores de Microsoft a nivel mundial, o hay un fallo de seguridad, y dejamos de funcionar.

Comprendiendo obviamente la complejidad de implementar una infraestructura así, sí que creo que estamos a tiempo de empezar a construirla. Estas grandes empresas te ofrecen infraestructura como servicio, software y plataformas como servicio. Nosotros podemos empezar por construir nuestros propios centros de datos, que sean centros de datos de soberanía nacional y que también permitan una cuota a las empresas españolas.

Creo que la solución de soberanía tecnológica tiene que venir en coalición con la propia Unión Europea. Proponemos centros de datos públicos para poder dar servicios a las universidades, a las pymes, al tejido empresarial español y, por qué no, a comunidades de desarrolladores aquí en España para que puedan tener un entorno de pruebas para desarrollar aplicaciones que puedan devolver algo a la sociedad.

Por ponerte un ejemplo, en el máster siempre nos ponían a solucionar el problema de Netflix y su algoritmo. Eso lo hacíamos gratis para este tipo de empresas. ¿Por qué no creamos una mentalidad de solucionar el problema de recogida de basura en Madrid? Ya hay modelos de este estilo, pero no están impregnados en la sociedad.

Otro tema es que la Unión Europea ha desarrollado varios reglamentos y su implementación en España, por lo menos la de la DSA [Ley de Servicios Digitales], ha sido imposible esta legislatura. Que la CNMC supervise las grandes plataformas es clave. El otro día Maldita.es sacó que TikTok estaba lleno de depredadores sexuales, que nuestra infancia está desprotegida, y no ha salido adelante que la CNMC supervise a las grandes plataformas digitales y que haya un régimen sancionador.

Para mí es crucial que se apruebe la CNMC como mecanismo sancionador de las grandes plataformas y exigir que estas plataformas desarrollen algoritmos públicos, que podamos saber cómo funcionan para perseguir a los depredadores sexuales y el discurso de odio.

Lo primero que vamos a registrar va a ser la ley de protección de la infancia en entornos digitales que ha decaído esta legislatura. Esa ley es importantísima porque protege a la infancia, pero también construye un modelo de sociedad. Yo no creo en la prohibición de los móviles a los menores, porque esto es como darle un coche a un niño a los 18 años sin haber pasado el examen. Vamos a ver qué patrones oscuros existen en las plataformas, qué es lo que hace que sean adictivas, qué es lo que hace que compitamos por nuestra atención. Son cuestiones claves para la infancia, pero también para la propia sociedad y la propia democracia.

Y, por último, la tasa cloud.

La diputada durante una intervención política. DISRUPTORES

P: Precisamente, una de las propuestas que recoge el programa electoral de Frente Amplio es la creación de esa tasa cloud. ¿En qué consistiría esta nueva figura impositiva?

T.S.: Está muy relacionada con la otra propuesta que ya anuncié la legislatura pasada, pero ahora ambas propuestas ya están redactadas como norma. No se han podido registrar porque ha decaído la legislatura.

El Gobierno hizo un real decreto de centros de datos en el que ponía mucho el foco en que los centros de datos consumían muchísima energía, pero no habla de los recursos hídricos. Un centro de datos consume mucha luz y mucha energía, pero también consume mucha agua.

El real decreto del Gobierno lo que pretende es ordenar cuántos centros de datos necesitamos, pero si el Gobierno no tiene capacidad de aplicarlo y son las autonomías, nos va a pasar un poco lo que pasa con las universidades privadas, que el Gobierno puede decir que no quiere esa universidad, luego la autonomía la implanta y ya está.

Creo que la gente tiene que entender que un centro de datos es importante, es una inversión inicial importante, pero no es una inversión productiva a largo plazo. Se invierte al inicio, pero luego no genera puestos de trabajo ni beneficios para las empresas españolas ni para los ciudadanos de ese territorio. Puede ser un centro de datos de Amazon, pero la empresa de Amazon está en otro lado. Nos está extrayendo recursos naturales y nuestros datos de manera gratuita y, a la vez, los beneficios repercuten fuera. No todos se quedan aquí.

Esto lo hemos intentado pensar y diseñar con la jornada sobre el impuesto a los robots y la conclusión a la que llegamos es que nosotros no podemos gravar una figura que no es homogénea. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un robot? Es imposible saberlo y determinarlo a nivel jurídico.

Estuvimos en planteamientos iniciales con lo de modificar el impuesto de sociedades para poder gravarles, pero tampoco me convencía a nivel personal porque el impuesto de sociedades no funciona directamente. La tasa cloud lo que busca es un impuesto propio, similar a la tasa de basuras, que es un impuesto nacional.

Lo que buscamos es una tasa con la que podamos gravar a los centros de datos porque son la parte física de los algoritmos, la parte física del software a la que sí podemos gravar. No podrán consumir nuestra energía para subirnos la factura de la luz, tendrán que generar energía nueva. Lo que queremos es que ese dinero que estamos ganando con esto repercuta en la factura de la luz de la gente.

Se va a determinar en qué sitio se pueden instalar o no los centros de datos, no va a ser al libre albedrío de las comunidades autónomas. Y las ganancias que generemos de esa tasa cloud debido al consumo de agua, al consumo de energía y al consumo de datos tienen que poder repercutir en el reskilling de la gente.

Todo este debate viene de mi preocupación por la automatización constante que estamos viendo en supermercados, por una pérdida paulatina que estamos viendo de trabajos. Lo que nosotros queremos es darle una respuesta a la gente. Todo el dinero o la capacidad recaudatoria que podamos tener sobre los centros de datos va a repercutir en el territorio donde esté ese centro de datos.

Nosotros necesitamos orientar nuestra sociedad a un modelo cada vez más digital, a un modelo educativo que hoy en día no está adaptado a la realidad económica del país. Creemos que es importante que en las sociedades digitales haya personas que sean periodistas, pero a la vez conozcan de ingeniería de datos. Y esa fase de reskilling pasa porque la formación digital de esas personas les salga de manera gratuita, que no les echen de su trabajo y luego no se puedan reincorporar al mercado laboral.

Por eso creemos que esta tasa es muy importante, va a poder tener una capacidad recaudatoria mucho más eficiente que la tasa Google y, aparte, repercute en los territorios.

También con ese dinero podemos dar entrada a un flujo de dinero a la Seguridad Social para que la gente que se quede desempleada pueda recibir prestaciones. Con tantas pérdidas de empleo que yo sí creo que se van a dar, necesitamos que el Estado tenga capacidad de hacer una protección social en ese impasse entre dos generaciones que van a dos velocidades.

La diputada defiende la creación de una red pública de centros de datos. DISRUPTORES

P: El real decreto sobre centros de datos que ha impulsado el actual Gobierno ha sido muy criticado por la patronal y las empresas del sector, y otros partidos políticos ya han anunciado su intención de derogarlo. Frente Amplio propone ir incluso más allá de lo contemplado en esta normativa. ¿Qué modelo de desarrollo de esta industria defienden?

T.S.: ¿Se van a aceptar centros de datos? Sí. ¿Todos a la vez? No, porque los recursos naturales son finitos, los territorios son finitos y, por tanto, lo que nos tenemos que preguntar como país soberano es dónde quiere estar España en la cadena de valor.

¿Quiere ser España la puerta trasera de Donald Trump y sus grandes tecnológicas y tener centros de datos, o queremos gente cualificada, gente con buenos puestos de trabajo, gente que aspira incluso a una reducción de la jornada laboral porque la inteligencia artificial ya te quita mucho del trabajo reiterativo? Yo quiero ese modelo.

Constantemente se habla de traer inversores, se van a otros países y te atraen inversores. Pero ¿qué tipo de inversores queremos? Ya hemos visto, por ejemplo, que atraer muchos tipos de inversores, como pasó con la crisis de vivienda, son fondos buitre. Lo importante de las políticas públicas es siempre pensarlas para 10 años, para esa generación que va a venir después de ti.

Yo soy una tecnooptimista nata y pienso que el elemento más democratizador del mundo va a ser la digitalización. Pero no puede ser a cualquier precio, no puede ser al precio de una infancia hostigada en redes y con pedófilos, no puede ser a costa del odio, no puede ser a costa de que consuman nuestros recursos naturales.

Los centros de datos tienen un impacto en nuestros territorios muy grande. Lo interesante es tener una red de centros de datos públicos donde las pymes, que son el tejido empresarial más grande en España, puedan tener acceso y competitividad frente a estas grandes empresas. Si lo que vamos es dopando grandes empresas y cargándonos al pequeño sector y a nuestras pymes, ese modelo yo no lo quiero.

P: Hablaba antes de la soberanía tecnológica, un ámbito en el que su programa contempla incluso que los datos más sensibles del Estado se alojen exclusivamente en proveedores ubicados en España. Es una de las grandes prioridades de la Unión Europea, pero ¿cómo podemos materializar esa reducción de la dependencia respecto a los grandes proveedores tecnológicos estadounidenses?

T.S.: Para mí es muy importante un fondo soberano europeo para la digitalización. Esa idea no es mía, viene de un paper de personas que ya la han pensado. Yo creo que es importante ir poco a poco, como cualquier migración que yo he hecho en la banca, empezar viendo cuáles son las líneas más dependientes, las menos dependientes y, sobre todo, dar soberanía a todos los nuevos proyectos.

Normalmente, cuando se migra, se hace a dos velocidades. Lo nuevo está ya en lo nuevo y lo antiguo vamos viendo poco a poco cómo migrarlo. Nosotros lo que tenemos es que aprender de experiencias y hay experiencias privadas de las que nos podemos nutrir. Esto no es incompatible, eso es importante también.

El Estado ahora mismo a lo mejor no tiene una capacidad de conocimiento, no tiene tantos ingenieros, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo competitivo. ¿Por qué una empresa privada coge antes a un ingeniero informático que la pública? Porque se le está pagando, se está poniendo en valor. Si nosotros invertimos en nuestra gente, en nuestro capital humano, te puedo asegurar que podemos diseñar y podemos poner en el centro la soberanía.

Con un fondo público que puede ser europeo, similar un poco a los Next Generation, pero con líneas de financiación estables en el tiempo, en el que aporten todos los países y todos los países inicien sus procesos de soberanía digital.

Creo que Europa sí que lo está entendiendo y que nuestras soluciones pasan por esa financiación estable. Al final todo depende, como bien sabes, del dinero. Ahora que se está hablando mucho de inversión en armas, del 5%, es que la ciberseguridad y la digitalización son también seguridad. Seguridad para un hospital, seguridad para nuestros centros.

Lo que necesitamos son líneas de financiación, aprender de experiencias privadas y ponernos manos a la obra. Tenemos que atraer talento a lo público, que la ciudadanía conciba lo público como su mayor empresa.

Esta legislatura lo han intentado con la SETT y la empresa pública digital. No me parece mala idea, pero esa empresa pública tiene que tener una línea de financiación interesante y dar soporte al resto de ministerios. La digitalización es transversal, igual que el feminismo, tiene que estar en todos los ministerios y en todas las políticas públicas.

P: En materia de financiación, el programa electoral de Frente Amplio contempla la creación de un fondo público de inversión tecnológica, un fondo soberano europeo de inteligencia artificial y alcanzar el 3% del PIB en I+D+i en 2030. ¿Qué prioridades tendrían estas inversiones? ¿Apostarían por que el Estado tomara participaciones en compañías tecnológicas españolas, como ha hecho la SETT, o por financiar el desarrollo de infraestructuras y tecnologías abiertas?

T.S.: Ambas podrían valer. Ahora mismo estamos obviamente en la prioridad nacional, que es la vivienda, pero yo tengo el punto de vista puesto un poquito más allá, en la pérdida de empleos debido a la automatización. A lo mejor conseguimos una reducción de la jornada laboral real a las 32 horas gracias a la automatización.

Lo que le pasa al Estado siempre es cuáles son las figuras imaginativas de recaudación que pueda tener. Si el Estado presta estos servicios, la infraestructura como servicio, puede ayudar a sus propias empresas, a las empresas españolas, y ayudar a sus propios ciudadanos. Cuanto más optimice el Estado la burocracia, el tráfico, la recogida de basuras, menos costes operativos tiene luego.

Sobre todo, puede generar un modelo de eficiencia para las autonomías, porque hay muchas autonomías y muchos municipios de los que no hablamos que están incluso mucho más atrás en procesos como el padrón. Hay municipios en los que sigue siendo coger una cita, venir ese día, traer el papel. Todo ese tipo de procesos requiere mucho tiempo y es una duplicidad. Gracias a un Estado bien concebido desde un proyecto digital se puede dar respuesta a esa eficiencia y ahorrar.

Por ejemplo, la soberanía en ciberseguridad no hace falta que vaya para Defensa, se contemplaría más dinero para el INCIBE, que es nuestro instituto de ciberseguridad. Hay cuestiones que, vistas desde el prisma transversal, ahorran mucho, pero para eso hace falta también valentía y parar.

En el proceso de homologación de títulos, Ciencia y Universidades hicieron un desarrollo con una empresa que no filtraba bien. Tenías que atender una petición de alguien que tenía 10 requisitos bien cumplimentados y otra persona que no había aportado toda la documentación. No había una priorización de quién cumplía los requisitos y tuvieron que parar.

Yo se lo dije también como consejo: parar seis meses, lo hacéis bien y luego vais a poder dar una respuesta más eficaz. Esto pasó también con los solicitantes de nacionalidad. A veces hay que parar, pensar y ejecutar. Por prometer y meter dinero de forma ineficiente no vamos a conseguir esto de lo que estamos hablando.

La diputada defiende la capacidad de los comités de empresa para vetar determinados algoritmos. DISRUPTORES

P: Ha mencionado antes el impacto laboral de la inteligencia artificial. Su programa contempla reformar el Estatuto de los Trabajadores para que los comités de empresa puedan aprobar o vetar los sistemas de inteligencia artificial utilizados para organizar, vigilar o evaluar el trabajo, además de condicionar las ayudas a la digitalización de las pymes a la protección del empleo. ¿Cómo concilian estas propuestas con las ganancias de productividad que persiguen precisamente muchas empresas al incorporar estas tecnologías?

T.S.: Nosotros tenemos un observatorio de márgenes empresariales en España. Es un gran desconocido, pero existe gracias a nosotras desde la legislatura pasada. ¿Cómo es posible que una empresa que ha utilizado el capital humano, el capital de los datos y los recursos naturales, incluso muchas veces contando con ayudas públicas, tenga márgenes empresariales de beneficio y a la vez vaya echando a gente sin que esos beneficios repercutan en una entrada de flujo de caja del Estado?

Lo que nosotros decimos es cruzar los datos de esos márgenes empresariales con los del empleo. Nosotros lo que le decimos a la empresa es que nos tiene que dar una reconversión. Esto va a suceder en empresas mucho más grandes, en las pymes te puedo asegurar que esto no va a pasar porque aún estamos en otro ritmo.

Muchas de estas soluciones vienen a mercados muy precarizados, como los de Uber, los del delivery, las grandes tecnológicas. Hay empleos que hasta ahora han tenido muchos trabajadores, han automatizado y fuera, ya está.

Toda esa prestación temporal que tenemos que darle a la gente tiene que venir de un flujo de caja de entrada y, por tanto, vuelvo un poco a lo de la tasa cloud. Todas estas empresas que se han beneficiado o han podido abrir sus líneas de negocio gracias a una inversión pública inicial tienen que dar un reskilling o reinvertir en la educación pública para adaptar a la sociedad y, a la vez, nosotros tenemos que poder compensar la prestación por desempleo durante todo ese tiempo.

P: ¿Y en lo que respecta al uso de algoritmos para la gestión de los propios trabajadores dentro de las empresas?

T.S.: Se implantan algoritmos en las empresas en los que, de manera injusta y oculta, se hace un rating de los empleados, se genera una falsa competitividad entre los empleados. Ese tipo de algoritmos no pueden existir. Primero, generan ansiedad y, segundo, no sabemos cómo se entrenan porque no tenemos un registro público de algoritmos siquiera, ni en Europa ni en España.

No sabemos cómo valoran esos algoritmos y eso puede provocar un despido. Eso es injusto, ningún algoritmo puede derivar en el despido de una persona. Tiene que existir supervisión humana constante, una valoración objetiva.

Todo ese tipo de cuestiones repercute luego más en la sanidad pública porque deriva en más bajas, en más ansiedad. Yo lo veía en las plantas, por ejemplo, de Amazon, que tenían que dar no sé cuántos pasos al día. Eso inevitablemente hace que tú te sientas como en un videojuego, gamificando tu trabajo, y al final lo acabas haciendo deprisa, rápido y mal. Repercute obviamente en tu salud y en las bajas laborales. Ningún algoritmo va a poder despedir a un ser humano.

P: En lo que respecta al impacto social de la inteligencia artificial, durante los últimos años hemos asistido a un intenso debate sobre los deepfakes y otros usos potencialmente perjudiciales de estas tecnologías. En su programa electoral contemplan medidas adicionales, como prohibir los chatbots que simulen vínculos afectivos. ¿Cómo compaginar esa protección de los ciudadanos con la preocupación de parte del tejido empresarial por que un exceso de regulación pueda frenar la innovación?

T.S.: Una sociedad enferma en la que se usa la inteligencia artificial para desnudar a la gente o se hace un mal uso de ella no le interesa al tejido productivo, no le interesa absolutamente a nadie ni a la propia democracia.

Hay una gran preocupación social, que a lo mejor el empresario creo que también lo ve, de dar sus datos, de que cada vez proliferan más aplicaciones que desnudan a la gente. Muchas veces no son empresas españolas, son productos que se generan y se sacan a las plataformas y a las tiendas de aplicaciones de forma muy rápida.

Yo creo que nosotros no tenemos que mirar al individuo, no tenemos que constantemente culpabilizar al que lo ha usado en ese instante, porque a lo mejor un menor de 16 años piensa que es una gracieta. Tenemos que seguir mirando hacia arriba y en ese proceso regulatorio nosotras sí que tendemos la mano a las empresas, porque creemos que cuando hay regulación todo el mundo es más competitivo. Cuando no la hay, una gran empresa siempre va a poder tener más ventaja que una pyme española por la capacidad, la infraestructura y muchísimas más cosas.

Nosotros creemos que los deepfakes están suponiendo un problema para la democracia. El Partido Popular, ¿qué respuestas le está dando a la sociedad si son ellos los primeros que te hacen un vídeo generado sobre el adversario político? No es un problema de menores, es una cuestión de la propia democracia.

Ahora mismo todo lo que vemos sobre los deepfakes son noticias malas, pero realmente la inteligencia artificial generativa también resuelve cuestiones relacionadas con el cáncer.

Creo que tenemos que abordar lo positivo y lo negativo, mostrar al mundo que es posible hacer un buen uso y un uso democrático de la inteligencia artificial y de la digitalización. Pero tampoco podemos dejar de hacernos cargo de los miedos existentes y la única manera es regulando. Se hizo con la banca, se hizo con muchísimos mercados, con las energéticas, aunque no lo suficiente para mi gusto.

Yo confío en que los algoritmos sean públicos y la academia pueda saber qué patrones siguen, y en que mostremos también el lado positivo de las cosas con las que se avanza. Ha habido un mal uso de una herramienta que a lo mejor se diseñó para un buen uso. ¿Cómo podemos afrontarlo? Educación temprana, mostrar realmente lo positivo que se consigue y sacar del mercado las aplicaciones que no hayan pasado lo que exige el Reglamento de Inteligencia Artificial. Creo que las normas ya están creadas, solo hay que ponerlas en marcha.

P: Frente Amplio ha formado parte del Gobierno durante la última legislatura, aunque el Ministerio de Transformación Digital ha estado en manos del Partido Socialista, con Óscar López al frente en esta última etapa. ¿Qué balance hace de las políticas de digitalización desarrolladas durante estos años? ¿Qué se ha hecho bien y qué asignaturas quedan pendientes?

T.S.: El real decreto para los centros de datos me parece que es una buena línea estratégica. Le flaquea la parte de recursos hídricos, como te he comentado antes, y también la parte impositiva. Es como decirles que traigan su propia energía, pero ¿de dónde sacan el beneficio? ¿Cómo repercute en la sociedad y en los territorios?

Me pareció buena idea también lo de la agencia de inteligencia artificial, entiendo que se esté poniendo en marcha. No quiero entrar en el populismo de decir que no ha hecho nada. Creo que las cosas necesitan su tiempo.

Me hubiera gustado más. Creo que el ministerio no ha contado con su socio, no hemos tenido apenas reuniones. Al inicio de todo, cuando estaba Escrivá, sí, pero creo que Óscar López no ha hecho nada comparado con la intención que tenía el señor Escrivá, al que también le encantan los datos como a mí.

Cuando iniciamos la legislatura les tendí la mano, fui con varias propuestas, les llevé varios colectivos también para que pudieran tener un foco en la sociedad civil, pero luego con Óscar López no se hizo ningún caso a eso. No han querido tender mucho la mano a la sociedad civil. Se sacaban reales decretos con audiencias públicas de siete días y las asociaciones pequeñas de la sociedad civil no podían competir con otras grandes empresas.

Creo que han intentado sacar muchas cosas a la vez y no te sabría decir, yo misma que sigo la actualidad, cuál es el proceso de ejecución. A mí me gusta mucho la auditoría posterior. No te sabría decir en qué momento está la agencia de supervisión, no te sabría decir cómo está el modelo ALIA en español.

También se ha quedado un poco en que todas las semanas el Gobierno intentaba venir con anuncios de cosas normativas que ya estábamos trabajando en Europa, como lo de los centros de datos.

P: Algunas patronales del sector han reclamado expresamente la continuidad del Ministerio de Transformación Digital ante los anuncios de una reducción del número de ministerios por parte de otras formaciones políticas. ¿Frente Amplio mantendría este ministerio en caso de volver a formar parte del Gobierno?

T.S.: Por supuesto. La digitalización es crucial, es superimportante. Yo no me fiaría de ningún partido que aspire a gobernar este país que te diga que va a quitar el Ministerio de Digitalización.

Estamos viendo que las próximas guerras del futuro son híbridas, que la democracia está en riesgo y que nuestras empresas tienen que competir con grandes empresas. Quitar Digitalización con lo que ha costado poner la digitalización en el centro, que ha costado muchísimo.

La digitalización es crucial y, de hecho, tiene que dar servicio al resto de ministerios. Eso es muy importante para construir una sociedad digital.