Jesús Herrero (PSOE) reivindica el avance digital de España ante una legislatura marcada por la inteligencia artificial

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves España alcanza casi el 95% de cobertura de fibra y redes fijas de alta capacidad, reduciendo la brecha de conectividad entre el entorno rural y el urbano. Jesús Herrero (Red.es) sitúa la inteligencia artificial, la capacitación digital y la financiación del crecimiento empresarial como los grandes retos de la nueva etapa. El PSOE plantea ampliar el Bono IA, crear un servicio público de acceso a herramientas avanzadas para pymes y elevar la inversión pública en investigación al 1,25% del PIB. Entre las medidas regulatorias destacan una ley de gobernanza para la IA, fijar en 16 años la edad mínima general para redes sociales y crear una ventanilla digital única. Preguntas ¿Por qué dice Jesús Herrero que “la conectividad ha dejado de ser un problema” en España? Herrero se basa en el alto despliegue de fibra y redes fijas (cerca del 95% de cobertura) y en la puntuación española en servicios públicos digitales del informe europeo, lo que reduce brechas rurales-urbanas y facilita nuevos proyectos digitales. ¿Qué propone el PSOE con el “Bono IA” y la Red NEURONA para las pymes? El programa amplía el Bono IA y la Red NEURONA y crea un servicio público de acceso a herramientas avanzadas, combinándolo con formación y asesoramiento para que pymes y autónomos usen IA sin necesidad de infraestructura propia. ¿Qué consecuencias tiene la propuesta del PSOE sobre financiación para el crecimiento de startups españolas? Ya ocurrido: el programa mantiene incentivos fiscales y refuerza programas públicos para facilitar rondas y crecimiento; podría ocurrir que más startups retuvieran capital y escala en España si esos instrumentos atraen inversiones significativas. ¿Cómo afectaría a los ciudadanos la creación de una “ventanilla digital única” que propone el PSOE? Mejoraría el acceso centralizado a trámites y ayudas y permitiría atención más personalizada y continua; su eficacia dependerá de acuerdos para compartir datos entre administraciones y de la integración técnica de sistemas distintos. ¿Qué medidas de regulación de la IA plantea el PSOE y qué sanciones contempla? Plantea una ley de buen uso con obligaciones de transparencia, supervisión humana y etiquetado de contenidos generados por IA, auditorías independientes y sanciones que podrían alcanzar 35 millones de euros para incumplimientos.

España llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una cobertura de fibra y redes fijas de muy alta capacidad cercana al 95%, un despliegue que sitúa al país por encima de la media comunitaria y que ha reducido considerablemente las diferencias de conectividad entre los entornos rurales y urbanos.

Para Jesús Herrero, director general de Red.es, estos resultados acreditan los avances logrados durante los últimos años y permiten afrontar una nueva etapa en la que las prioridades tecnológicas serán distintas.

"Estamos en una posición que hace diez años habría parecido optimista", afirma, al tiempo que destaca especialmente la situación española en el último Informe del Estado de la Década Digital de la Comisión Europea. "La conectividad ha dejado de ser, en buena medida, un problema”.

También los servicios públicos digitales aparecen entre las fortalezas españolas, con 91,9 puntos sobre 100 en el indicador correspondiente a la ciudadanía, frente a los 84,6 de media europea. "Veinte años de digitalización pública se notan", sostiene Herrero, quien recuerda que por Red.es han pasado proyectos como la receta electrónica o el despliegue de fibra óptica en los centros educativos.

El responsable de la entidad considera, sin embargo, que todavía existe un amplio recorrido para incorporar tecnologías capaces de mejorar la prestación de servicios, particularmente en el ámbito sanitario, donde Red.es trabaja en nuevas iniciativas de inteligencia artificial para atención primaria y hospitalaria.

“La conectividad ha dejado de ser un problema”

El balance resulta menos favorable cuando se examina la capacidad de las empresas para aprovechar esas infraestructuras y transformar sus procesos productivos. Aunque tres de cada cuatro pymes españolas disponen ya de un nivel básico de intensidad digital, Herrero advierte de las limitaciones de ese indicador: "'Básico' es exactamente eso, un suelo, no un techo".

La incorporación de aplicaciones avanzadas, especialmente de inteligencia artificial, presenta diferencias importantes entre empresas, a las que se añade una brecha de capacitación entre la población. "Que dos de cada tres personas manejen habilidades digitales básicas es positivo, pero debemos atender a que un tercio no las tiene, y trabajar para que nadie se quede atrás", explica.

Otra de las dificultades que identifica el ‘candidato digital’ del PSOE afecta a las empresas tecnológicas españolas cuando necesitan financiación para afrontar sus siguientes etapas de desarrollo.

"En España hay talento, hay universidad, hay capital, hay infraestructuras. El problema clásico ha sido el crecimiento, esa fase en la que una empresa prometedora necesita rondas grandes y a menudo las encuentra fuera, y con la financiación se marcha parte del proyecto", defiende.

Herrero reivindica los avances asociados a la ley de startups y al Foro Nacional de Empresas Emergentes, así como el papel de los programas Desafía y de la presencia de compañías españolas en encuentros internacionales como 4YFN, VivaTech o Web Summit para facilitar su acceso a inversores y nuevas oportunidades comerciales.

Tras tres años al frente de Red.es, Herrero considera que la modernización de la Administración debe avanzar hacia una prestación de servicios más personalizada, aprovechando la información y las capacidades tecnológicas disponibles para responder a las necesidades particulares de los ciudadanos.

"Ojalá podamos solucionar problemas de individuos concretos porque tengamos la información, la capacidad y los recursos para hacerlo", señala, antes de reclamar que las instituciones adapten su funcionamiento a una sociedad que necesita relacionarse con ellas más allá de los horarios habituales de atención.

"La Administración pública tiene que entender que ya no cierra a las 3 de la tarde", defiende.

Pese a los avances que reivindica durante su etapa al frente de la entidad, reconoce la magnitud de los desafíos pendientes: "Lo que creo que queda por hacer es mucho más que lo que he hecho".

Por motivos estrictamente personales y de última hora de Jesús Herrero, no hemos podido ampliar esta entrevista de manera completa. A continuación recopilamos los principales puntos de su programa electoral.

La IA llega a las pymes

El PSOE plantea dar continuidad a los programas de apoyo a la digitalización empresarial desarrollados durante las últimas legislaturas, aunque con una apuesta más decidida por la inteligencia artificial. La formación propone ampliar el Bono IA y la Red NEURONA y crear un servicio público de acceso a herramientas avanzadas, acompañado de formación y asesoramiento para pymes, autónomos, universidades y centros de investigación.

La iniciativa pretende facilitar que empresas sin recursos tecnológicos propios puedan utilizar estas aplicaciones para mejorar su productividad, aunque el programa no precisa qué herramientas estarán disponibles, quién proporcionará las capacidades de computación ni qué presupuesto sostendrá el nuevo servicio.

“El problema es esa fase en la que una empresa prometedora necesita rondas grandes, las encuentra fuera y se marcha”

Esta última cuestión adquirirá especial importancia tras el agotamiento de los fondos europeos de recuperación que han financiado buena parte de las iniciativas de digitalización empresarial, particularmente el Kit Digital.

La transición desde las ayudas para adquirir soluciones básicas hacia programas de inteligencia artificial exigirá también revisar los mecanismos de evaluación, puesto que el número de empresas beneficiarias resulta insuficiente para determinar si la incorporación de estas tecnologías se traduce efectivamente en una mejora de su actividad. El propio programa socialista vincula el apoyo público a la innovación, la productividad y el empleo de calidad, aunque deja para su posterior desarrollo los indicadores con los que se medirán esos resultados.

Empresas e industria

La dificultad de las startups españolas para financiar su crecimiento encuentra respuesta en una combinación de incentivos fiscales e instrumentos públicos de inversión. El PSOE promete mejorar el tratamiento fiscal de las actividades de I+D+i, especialmente para las pequeñas empresas tecnológicas, reforzar los programas del CDTI y desplegar la Estrategia Deep Tech España 2026-2030. A ello se añade el compromiso de aumentar anualmente la inversión pública en investigación hasta alcanzar el 1,25% del PIB previsto en la Ley de la Ciencia y elevarla posteriormente al 1,5% en 2035, unas cifras referidas exclusivamente al gasto público y que, por tanto, no incluyen la inversión privada.

Los socialistas mantienen asimismo su apuesta por una política industrial en la que el Estado desempeñe un papel activo, tanto mediante el apoyo financiero a compañías tecnológicas como a través de participaciones públicas en sectores estratégicos. La microelectrónica, los semiconductores y la fotónica figuran entre los ámbitos prioritarios, junto con el desarrollo de un plan específico para formar y atraer profesionales especializados.

El programa contempla también la continuidad de infraestructuras como la sede española de IMEC, el Barcelona Supercomputing Center, el sincrotrón ALBA o IFMIF-DONES, cuya contribución industrial dependerá de la capacidad para trasladar sus avances científicos al tejido empresarial.

Esa misma preocupación por aprovechar las capacidades de investigación aparece en la propuesta de una Estrategia de IA para la Ciencia, con nuevas inversiones en computación, datos y talento, además de equipos multidisciplinares dedicados a aplicar esta tecnología a distintas disciplinas. El PSOE incorpora igualmente compromisos en neurotecnología y una primera Ley de Actividades Espaciales, aunque el programa no establece una dotación concreta para todas estas iniciativas ni una jerarquía presupuestaria entre ellas. La continuidad de los proyectos ya iniciados deberá compaginarse, por tanto, con la financiación de nuevas capacidades industriales.

Una Administración única

a modernización de los servicios públicos constituye otra de las prioridades socialistas, especialmente en aquellos trámites que obligan a ciudadanos y empresas a relacionarse con varios organismos. El PSOE propone crear una ventanilla digital única para gestionar procedimientos administrativos, solicitar ayudas y acceder a distintos servicios, además de incorporar inteligencia artificial para agilizar y personalizar la atención.

Su funcionamiento dependerá de la capacidad para compartir información entre administraciones y de los acuerdos necesarios para integrar procedimientos que actualmente corresponden a organismos con competencias y sistemas informáticos diferentes.

“La Administración pública tiene que entender que ya no cierra a las 3 de la tarde”

El programa también contempla el denominado 'Régimen 20' o 'comunidad autónoma 20', concebido para reducir las barreras regulatorias entre territorios y facilitar el uso compartido de herramientas digitales.

La propuesta se acompaña de un supervisor independiente de cargas administrativas que identifique duplicidades y evalúe las nuevas normativas, aunque los socialistas no concretan qué facultades tendría este organismo ni cómo se coordinaría con las comunidades autónomas. En paralelo, pretenden otorgar rango de ley a la Carta de Derechos Digitales de 2021, incorporando garantías como la atención humana en los servicios públicos y la revisión por una persona de las decisiones automatizadas que afecten a los ciudadanos.

Más regulación tecnológica

La regulación de la inteligencia artificial ocupa un espacio considerable en el programa electoral del PSOE, que propone aprobar una ley específica sobre su buen uso y gobernanza, con obligaciones de transparencia, supervisión humana y etiquetado de contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología. El documento contempla también prohibiciones relativas a los deepfakes realizados sin consentimiento, protección de los derechos de los creadores y sanciones que podrían alcanzar los 35 millones de euros.

El desarrollo de estas disposiciones deberá coordinarse con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, particularmente para determinar las competencias de las autoridades españolas y evitar obligaciones contradictorias con las establecidas a escala comunitaria.

Los socialistas pretenden aprobar asimismo una Ley de Transparencia Algorítmica que contemple auditorías independientes de los sistemas capaces de afectar a los derechos de los ciudadanos, reforzar las herramientas públicas de comprobación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y crear un Observatorio Público de Discriminación Algorítmica.

En el terreno laboral, la formación plantea alcanzar un pacto con los agentes sociales para supervisar los algoritmos utilizados en la selección, evaluación, promoción y despido de trabajadores, garantizando transparencia, revisión humana y límites a la vigilancia digital. El alcance de estas medidas dependerá de los sistemas que finalmente queden sometidos a auditoría y de las facultades que reciban los trabajadores y sus representantes para conocer su funcionamiento.

Grandes plataformas y menores

La creciente influencia de las grandes plataformas digitales sobre la circulación de información constituye otro de los asuntos a los que el PSOE dedica compromisos específicos. Su programa plantea otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias necesarias para aplicar en España el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, además de establecer supuestos de responsabilidad penal para los directivos de estas compañías relacionados con el incumplimiento de órdenes de retirada de contenidos ilícitos.

Los socialistas proponen igualmente tipificar la manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos ilegales, publicar periódicamente un indicador sobre odio y polarización denominado HODIO y desarrollar una estrategia frente a la desinformación. La delimitación de esas nuevas conductas sancionables y su compatibilidad con la libertad de expresión serán cuestiones centrales de su eventual tramitación legislativa.

"Que dos de cada tres personas manejen habilidades digitales básicas es positivo, pero debemos atender al tercio que no las tiene"

En materia de infancia, el PSOE propone establecer los 16 años como edad mínima general de acceso a las redes sociales, con posibles excepciones para las plataformas que acrediten condiciones suficientes de seguridad, y aprobar durante el primer año de legislatura la ley de protección de menores en entornos digitales. El programa incluye una herramienta pública y anónima de verificación de edad, restricciones a los mecanismos de diseño que favorecen comportamientos adictivos y mayores garantías para impedir que las cuentas de menores resulten visibles para adultos desconocidos.

También contempla restringir el uso libre de chatbots de inteligencia artificial antes de los 16 años sin consentimiento parental, así como exigir la detección de determinadas conductas de riesgo, unas obligaciones cuya aplicación deberá garantizar la protección de los datos personales de los usuarios.

Conectividad y ciberseguridad

Los compromisos socialistas en telecomunicaciones se concentran en completar la conectividad universal y preparar la siguiente generación de redes móviles. Pese a la elevada cobertura española, el programa contempla nuevos despliegues de fibra, ayudas de banda ancha a demanda y bonos de conectividad para aquellos territorios o usuarios que todavía experimenten dificultades de acceso.

La formación propone igualmente una hoja de ruta del 6G, con proyectos piloto, actuaciones sobre el espectro radioeléctrico y medidas preparatorias para el futuro despliegue de estas redes.

La ciberseguridad adquiere un protagonismo específico mediante la propuesta de aprobar una Estrategia de Ciberseguridad Poscuántica, destinada a preparar la protección de los sistemas públicos y las infraestructuras críticas ante las posibilidades que ofrecerá la computación cuántica para comprometer determinados mecanismos criptográficos actuales.

Los socialistas contemplan facilitar la transición hacia nuevos métodos de protección y completar la incorporación de la normativa europea en este ámbito, aunque todavía no establecen un calendario de migración ni identifican las infraestructuras que deberían acometer prioritariamente estas modificaciones.