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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El PP propone un IRPF reducido del 20% durante seis años para atraer profesionales y científicos a grandes proyectos tecnológicos en España. Plantean la creación de zonas de innovación estratégica con un régimen fiscal favorable durante siete años para sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología. Ángel Niño aboga por revocar el decreto de centros de datos para garantizar la seguridad jurídica y propone auditorías para evaluar el coste real y la productividad de la SETT. El programa electoral incluye prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, exigir autorización parental hasta los 16 y crear un cheque de formación en IA para trabajadores. Preguntas ¿Por qué Ángel Niño propone un tipo impositivo del 20% durante seis años para investigadores que se incorporen a grandes proyectos tecnológicos? Niño busca atraer y retener talento cualificado que ha emigrado por fiscalidad y proyectos poco motivadores; la deducción del 20 por ciento durante seis años pretende que los grandes proyectos estratégicos elijan España y atraigan a esos profesionales. ¿Qué consecuencias tiene para las startups y las scaleups la propuesta del PP de ampliar la libertad de amortización y permitir anticipar incentivos fiscales? Ya ocurrido: las medidas facilitarían que empresas en fase de crecimiento recuperen parte del coste de inversiones en digitalización y patentes sin gasto inicial. Posible efecto: mejorarían la liquidez de startups, pero solo si la reforma fiscal y la burocracia se simplifican como propone Niño. ¿Cómo afectaría la creación de zonas de innovación estratégica con tratamiento fiscal favorable durante siete años a la instalación de centros de datos en España? La exención fiscal temporal y la ventanilla única para grandes proyectos reducirían la incertidumbre administrativa y atraerían inversiones a largo plazo; eso se complementa con la promesa de revocar el decreto energético que, según Niño, ha aumentado la inseguridad jurídica para centros de datos. ¿Qué busca el "cheque individual de formación en inteligencia artificial" propuesto por Ángel Niño y cómo funcionaría para los trabajadores? El cheque sería un crédito formativo ligado al trabajador y financiado con las actuales cuotas de formación; acompañaría al empleado aunque cambie de empresa y facilitaría reciclaje continuo en IA. ¿Qué hay detrás de la idea de auditar la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) según Ángel Niño? Niño exige una auditoría para conocer costes y productividad antes de decidir su continuidad o integración en SEPI; su posición parte de la preocupación por agencias públicas que han costado millones sin resultados claros.

La política fiscal ocupa un lugar destacado en las propuestas del Partido Popular en materia de digitalización e innovación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo contempla en su programa electoral un tipo impositivo del 20% durante seis años para los profesionales que se incorporen a grandes proyectos tecnológicos en nuestro país, así como la creación de zonas de innovación estratégica en las que se aplicará un tratamiento fiscal favorable durante siete años a las inversiones en ámbitos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología o el sector aeroespacial.

A ello se suma una ampliación de la libertad de amortización de las inversiones empresariales en digitalización, ciberseguridad, software y patentes, junto con un mecanismo para que las startups que todavía no generan beneficios puedan anticipar parte de estos incentivos fiscales.

En paralelo a estas medidas, los populares plantean la creación de un cheque individual de formación en inteligencia artificial para los trabajadores, financiado con las actuales cuotas de formación y que acompañaría al empleado durante su trayectoria profesional, además de potenciar la compra pública innovadora y habilitar entornos de pruebas controlados que faciliten la adopción de esta tecnología por parte de las pymes.

En lo que respecta a la propia Administración, el PP propone automatizar los trámites repetitivos y conceder de oficio aquellas prestaciones para las que los organismos públicos ya dispongan de la información necesaria, preservando la supervisión humana en las decisiones que afecten a los derechos de los ciudadanos. Su programa incluye igualmente la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y la exigencia de autorización parental hasta los 16.

Ángel Niño, concejal de Digitalización del Ayuntamiento de Madrid, ha desarrollado su trayectoria profesional entre la ingeniería, el emprendimiento y la gestión pública. En esta entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Niño aborda las prioridades de un eventual gobierno del Partido Popular en materia tecnológica, las alternativas que plantea su formación ante el agotamiento de los fondos europeos de recuperación y la necesidad de revisar algunos de los instrumentos puestos en marcha durante la última legislatura, desde la ley de startups hasta la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), cuyo futuro condiciona a una auditoría de sus costes y resultados.

P: ¿Cuáles serían las prioridades de un gobierno del Partido Popular en materia de digitalización?

A.N.: Yo creo que la prioridad, al igual que ha pasado en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, es atraer y retener el talento. Esto es clave. Al final, la digitalización es un proceso que lleva una tecnología, pero esa tecnología la crean los humanos y, para crear y mantener la mejor tecnología, necesitamos el talento.

P: ¿Cuáles serían las primeras medidas en ese sentido?

A.N.: Afortunadamente, vengo del mundo de la ingeniería y conozco a muchos ingenieros e ingenieras que, por desgracia, han tenido que irse de España, ya sea porque los proyectos no son suficientemente motivadores o porque la fiscalidad es mucho más alta que en países de nuestro entorno. Todo ese talento hay que volverlo a traer.

Para eso lanzamos una medida de atracción de investigadores a grandes proyectos tecnológicos, con la que buscaremos que estos profesionales acreditados - es importante que sean profesionales acreditados - tengan una deducción por IRPF del 20% durante seis años. Lo que queremos es que los proyectos estratégicos escojan España y que el talento escoja también España.

P: La reducción de la carga fiscal es uno de los grandes compromisos del programa electoral del Partido Popular. ¿Contemplan alguna medida específica para las empresas tecnológicas o para la atracción de inversiones extranjeras?

A.N.: Lo que buscamos nosotros es que los grandes proyectos estratégicos y digitales vengan a España. Para eso vamos a crear las zonas de innovación estratégica para grandes proyectos. Queremos suministrar a todo este tipo de proyectos la electricidad necesaria, porque vivimos en un momento en el que la energía es clave, pero también el talento.

Todos sabemos que cuando un gran proyecto viene a la ciudad de Madrid o a la Comunidad de Madrid requiere una serie de trámites. Lo que queremos hacer es crear una ventanilla única para grandes proyectos tecnológicos y, si además tienen que ver con sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la biotecnología o el sector espacial, tendrán un tratamiento fiscal favorable durante siete años.

P: Precisamente, una de las inversiones más sustanciales que tenemos previstas para los próximos años es la relativa a los centros de datos, cuyo desembarco en España está condicionado por el decreto que ha impulsado el actual Gobierno y las nuevas exigencias que contempla en materia energética. ¿Cuál sería la propuesta del Partido Popular al respecto?

A.N.: Revocar ese decreto. Una inversión en un centro de datos requiere una planificación muy grande. Hablamos de inversiones en España de en torno a 60.000 millones de euros en centros de datos y hablamos de inversiones que requieren una planificación a 10 o 15 años.

Lo que no se puede hacer es, en mitad de agosto, sacar un decreto que cambia las reglas del juego, porque te estás cargando la seguridad jurídica de todo un sector. Lo que nosotros vamos a ofrecer es previsibilidad. Todos los centros de datos que se creen en este país generarán empleo en este país y generarán impuestos en este país, por tanto, es evidente que tenemos que favorecer la entrada de centros de datos. Este decreto ha hecho justo lo contrario.

P: ¿Adoptarían medidas adicionales para incentivar la llegada de más centros de datos a nuestro país, más allá de revocar ese decreto?

A.N.: Ofreceremos seguridad jurídica para que esas inversiones que tienen unos plazos como los que tienen tengan la seguridad de que se van a cumplir. Conozco muy bien el sector de los centros de datos y conozco a los representantes de las asociaciones, pero también a las empresas.

Tenemos que crear un sistema eléctrico que sea capaz de soportar esas grandes inversiones. Almaraz tiene que seguir abierto, es uno de los grandes polos de energía para la ciudad y la Comunidad de Madrid, pero también hay que ponerse manos a la obra para que todo ese sistema eléctrico que a día de hoy está saturado y que lleva sin actualizarse muchos años se actualice.

P: En el terreno regulatorio han quedado pendientes distintas iniciativas durante esta legislatura, algunas de ellas derivadas de la normativa comunitaria sobre inteligencia artificial. ¿La línea del Partido Popular será continuista en estos aspectos o cabe esperar cambios sustanciales?

A.N.: Habrá cambios en determinadas cosas que evidentemente no han funcionado. En primer lugar, las normativas que vienen de Europa tenemos que respetarlas o adaptarlas. Nosotros seguiremos la línea de Europa porque evidentemente pertenecemos a una economía común.

La inteligencia artificial es clave en el futuro de España y, además, es clave tanto para los trabajadores como para las pymes. España es un país de pymes, esto es una realidad. Para los trabajadores existirá el cheque de formación en inteligencia artificial, que será propio del trabajador y se mantendrá si cambia de empresa.

Respecto a la inteligencia artificial para pymes, lo que haremos será ayudar a cualquier empresa que utilice inteligencia artificial a través de entornos de pruebas controlados, muy parecidos a los que hemos realizado en la ciudad de Madrid, para que sea mucho más rápido implantar la inteligencia artificial en las pymes. Ahora mismo estamos viendo cómo la inteligencia artificial, sobre todo en las grandes empresas, se está implantando de manera mucho más rápida que en las pymes.

P: ¿Apuestan, por tanto, por unas condiciones regulatorias y fiscales más favorables para que las pymes puedan incorporar estas tecnologías, frente a las ayudas directas que hemos visto durante esta legislatura con iniciativas como el Kit Digital?

A.N.: Lo que nosotros buscamos es que innovar tenga beneficio. Una de las cosas que también hemos venido realizando dentro del Ayuntamiento de Madrid es la compra pública innovadora. Cuando tú estás desarrollando iniciativas que están mejorando la productividad de un país, lo que tienes que conseguir es que esa iniciativa crezca.

En el Ayuntamiento de Madrid hemos utilizado la compra pública innovadora como sistema que ha funcionado y evidentemente te puedo poner casos de éxito.

Pero también lo queremos utilizar a nivel estatal, con lo cual el Estado, en este caso el Gobierno, será el primer cliente de la innovación.

El concejal Ángel Niño, sonríe durante una reunión en una imagen de archivo. DISRUPTORES

P: ¿Con qué dinero van a financiar todas estas iniciativas? El actual Gobierno ha contado con los fondos europeos de recuperación para sufragar iniciativas como el Kit Digital o las inversiones de la SETT, unos recursos de los que ya no dispondrá el próximo Ejecutivo.

A.N.: No hay fondos europeos, pero sigues contando con un presupuesto. Tendremos un presupuesto en el que evidentemente hay que priorizar determinadas cosas. La vivienda es una prioridad, pero la innovación también es una de las dos grandes prioridades.

Además, no hablamos de cantidades tan grandes como en otros ministerios. Si tú consigues atraer grandes proyectos tecnológicos y consigues atraer talento, lo que hará será que el número de empresas crezca y el número de trabajadores crezca. Estamos hablando de deducciones fiscales, no estamos hablando de subvenciones como puede ser el Kit Digital, con lo cual se van generando año a año, no es algo que tengas que pagar por adelantado.

La realidad es que nos encontramos en un momento en el que España ha recaudado más que nunca, pero el gasto se ha ido a gasto improductivo.

Yo he criticado mucho el Kit Digital como emprendedor que he sido y como profesional que he sido, porque para mí no buscaba el incentivo real de que una pyme innovara. Vender un ordenador portátil a una pyme, para mí, no era la mejor solución.

Creo que, si tú quieres ofrecer kits digitales, lo que tienes que ofrecer son servicios de valor añadido y de productividad. Que lo que se ofrezca a las pymes sean soluciones reales, no la compra de un portátil.

P: Otro de los organismos creados durante la última legislatura ha sido la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ha acometido inversiones tanto en proyectos estratégicos de país como en compañías tecnológicas españolas. ¿Qué futuro le espera a este organismo con un gobierno del Partido Popular?

A.N.: Hay que verlo. Uno de los grandes problemas que tenemos al no tener presupuestos durante tres años es que no conocemos los presupuestos reales de determinados organismos. Como bien sabes, yo soy ingeniero, también soy economista, entonces lo primero que hay que ver es cuál es el coste y si se puede mejorar la productividad.

Antes de poder dar ningún diagnóstico, lo que hay que hacer es una auditoría de cuál es el coste real y lo productivo que ha sido para la economía española, porque todos sabemos que hay una serie de agencias que han costado millones de euros a los españoles y no han sido para nada productivas.

Esto hay que verlo con detenimiento. Yo soy partidario de que cualquier gasto que produzca eficiencia tiene que ser llevado adelante o, dicho de otro modo, que seamos eficientes en el gasto público al igual que lo somos en las empresas privadas.

P: ¿No descartan una posible integración de la SETT en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)?

A.N.: No descartamos porque a día de hoy no sabemos lo que nos está costando. Cuando sepamos lo que nos está costando y la productividad que esto tiene sobre las pymes y la innovación española, pues veremos cuál es la mejor solución.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, durante una mesa redonda. Sara Fernández

P: En lo que respecta a las inversiones estratégicas de país, durante esta legislatura hemos asistido también a una mayor intervención del Estado en el sector de las telecomunicaciones y en el tecnológico. ¿Mantendría el Partido Popular las participaciones públicas en compañías como Telefónica o Indra?

A.N.: El presidente Feijóo dijo que las empresas privadas tienen que ser privadas. Evidentemente habrá que realizar esa auditoría, pero no es lógico ni de recibo, y yo creo que todos los profesionales que venimos del mundo de la innovación sabemos que no tiene mucho sentido, que el Gobierno coloque a un CEO, luego a otro CEO y luego cambie toda una cúpula directiva por una orden que sale desde la Moncloa. Creo que esto no es lo lógico, creo que si hablamos de empresas privadas tenemos que entender que tienen que funcionar en base al mercado.

Evidentemente tiene que haber una regulación, los sectores estratégicos tienen que tener una regulación, pero de tener una regulación a manejar el comité de dirección de una de las grandes empresas de España me parece que hay una larga distancia.

Y, sobre todo, con gente formada. No tiene sentido lo que ha pasado en empresas como Adif, por salir de nuestro entorno, en las que personas que no tienen ningún conocimiento de trenes estuvieran en la cúpula de dirección de una empresa. Al igual que no tiene ningún sentido que haya determinados perfiles dentro de Telefónica o de Indra que conocen bastante poco el sector de la tecnología.

P: En el caso de las empresas emergentes, durante las legislaturas de Pedro Sánchez se ha aprobado una ley de startups que concitó el consenso parlamentario, aunque desde el ecosistema emprendedor se ha cuestionado la suficiencia de los incentivos contemplados, especialmente para las compañías en fase de crecimiento. ¿Cuál sería el planteamiento del Partido Popular para seguir favoreciendo el desarrollo de este tejido empresarial?

A.N.: Todos los que llevamos años en este sector tenemos claro que ahora mismo alguien que quiere crear una idea tiene suficiente soporte por parte de las administraciones, o así pasa en la Comunidad de Madrid, para iniciar su proyecto empresarial.

Pero sí que es cierto, y esto es algo que yo creo que venimos comentando durante bastante tiempo, que hay un gap muy grande entre ese apoyo inicial para que la empresa empiece a facturar uno o dos millones de euros y el gran salto para convertirse en una empresa grande. Y ese es el gran salto que yo creo que todos buscábamos con la ley de startups, que las empresas tecnológicas españolas crecieran y se convirtieran en scaleups.

La realidad es que la imposición fiscal en España sigue siendo muy desfavorable. Lo que tenemos que buscar es que estas empresas puedan quedarse en España. Para esto, dos cosas. En primer lugar, hay que reducir la burocracia. Las empresas de más de 250 trabajadores tienen una burocracia mucho más grande que las empresas de menos de 250 trabajadores, con lo cual hay que reducir toda esa burocracia.

A nivel fiscal hay que buscar los incentivos adecuados, porque uno de los grandes problemas que ha tenido la ley de startups es que no ha buscado los incentivos adecuados para las scaleups.

P: ¿Se va a reformular la ley de startups?

A.N.: Hay que reformularla. Hay que reformularla para que sea realmente eficiente.

Ha habido unanimidad en el Congreso y todos lo teníamos claro, que hay que apoyar a las startups para que, si nacen en España, se queden en España, pero también es cierto que no ha tenido todo el éxito que nos hubiera gustado, porque yo creo que esto ya es una política de país.

He tenido la suerte de viajar por trabajo a muchos países del mundo y, si tú has conocido personas en multinacionales o en startups de otros países del mundo, siempre hay españoles. Yo creo que con los incentivos fiscales y burocráticos adecuados podemos hacer que esa brecha se reduzca y me encantaría que fuera así, de verdad.

Ahora mismo nos encontramos en un modelo en el que la inteligencia artificial ya está escalando a una velocidad vertiginosa. Como nos quedemos muy atrás, va a ser muy difícil. A mí me encanta el turismo y es una potencia, pero necesitamos también crear economía productiva si lo que queremos es que los salarios suban.

P: Nos queda por abordar la digitalización de la propia Administración pública. España ha ocupado históricamente posiciones destacadas en los indicadores europeos de administración electrónica, aunque persisten dificultades tanto en la experiencia de los ciudadanos como en la gestión interna y la interoperabilidad de los sistemas. ¿Cuál sería la estrategia de un gobierno del Partido Popular en este ámbito?

A.N.: En primer lugar, no puedes nombrar a un ministro de Transformación Digital que, más que un ministro, se ha convertido en un portavoz de la oposición de la Comunidad de Madrid. Si tú a un ministro de Transformación Digital lo único que haces es escucharle críticas sobre la política en Madrid, evidentemente dedica poco tiempo a lo que viene siendo la transformación digital.

¿Cómo se puede realizar la transformación digital de este país? Al igual que se ha realizado en la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid hace siete años, es cierto que ha habido una pandemia de por medio, no teníamos la digitalización de todos los procesos. Ahora mismo la digitalización de la ciudad de Madrid es total. Todos los funcionarios públicos utilizan herramientas tecnológicas. Yo mismo, cuando entré de concejal, tenía que firmar en papel los decretos. Ahora no firmo ni un solo decreto en papel.

Transformar un país requiere mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, y te lo puedo decir porque lo conozco perfectamente en la ciudad de Madrid y son 30.000 funcionarios. Imagínate a nivel estatal.

Todo ese esfuerzo requiere un ministro o un secretario de Estado o un director general que esté centrado en esa transformación digital, porque evidentemente el siguiente gran paso de la Administración es la utilización de la inteligencia artificial.

P: ¿El Partido Popular mantendría un Ministerio de Transformación Digital en caso de formar gobierno o devolvería estas competencias a una Secretaría de Estado? Hay patronales del sector que reclaman incluso una vicepresidencia del Gobierno dedicada a estas cuestiones.

A.N.: En el momento en el que estamos no se deben hacer cábalas sobre los ministerios. El presidente Feijóo ya ha dicho que habría 14 o 15 ministerios, que tendrá alguna vicepresidencia, pero en lo que estamos es en que el 29 de noviembre haya un cambio de gobierno.

A partir de ahí, si es un ministerio o una Secretaría de Estado, lo decidirá la creación de un nuevo gobierno, pero a día de hoy no se puede hacer ningún tipo de cábala, porque no sabemos lo que va a pasar el 29 de noviembre.

Lo importante es que se creen las medidas lo suficientemente adecuadas para que el sector funcione, atraiga y retenga talento y la Administración, evidentemente, se transforme en esa Administración del siglo XXI que todos buscamos.

P: Hemos hablado hasta ahora de regulaciones y medidas fundamentalmente orientadas a mejorar la competitividad e impulsar el modelo productivo. Sin embargo, tanto en España como en la Unión Europea se han desarrollado durante los últimos años distintas iniciativas relacionadas con el impacto social y laboral de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería la estrategia del Partido Popular respecto a estas otras dimensiones de la transformación digital?

A.N.: La inteligencia artificial es clave en la competitividad, pero también en el impacto social. Si tú consigues generar herramientas de inteligencia artificial que te ayuden a mejorar el impacto social positivo, evidentemente las vas a llevar adelante. Por supuesto que hay que trabajar en la buena utilización de la inteligencia artificial.

Solo decirte que en España se creó una agencia de inteligencia artificial que no ha impuesto ni una sola multa, pero ha costado bastantes millones de euros a los españoles, con lo cual posiblemente esa eficiencia es cuestionable.

Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas de manera eficiente, porque el dinero público es un dinero que pertenece a todos, con lo cual malgastarlo significa malgastar el dinero de los españoles. Las regulaciones de inteligencia artificial tienen que ir en un sentido constructivo, porque si no, no conseguiremos que las pymes la utilicen. Y si las pymes no la utilizan, no conseguiremos competitividad en nuestras empresas y, por tanto, no conseguiremos competitividad en nuestra economía.

P: En ese mismo ámbito del impacto social de la tecnología, hemos visto cómo algunas formaciones políticas han llegado a plantear la prohibición de determinadas redes sociales, como TikTok, ante la aparición de contenidos presuntamente ilícitos. ¿Cuál es la postura del Partido Popular al respecto? ¿Apuesta por una mayor regulación, por reforzar la supervisión o contempla la posibilidad de prohibir alguna de estas plataformas?

A.N.: La relación entre las redes sociales y, sobre todo, los adolescentes tiene que ser una relación sana. Tenemos que buscar que estas plataformas no tengan ningún tipo de contenido ilegal. Creo que esto es clave y no me cabe ninguna duda de que nadie defiende lo contrario.

Nosotros proponemos que hasta los 14 años los adolescentes no puedan tener redes sociales y que de 14 a 16 años lo tengan supervisado y, además, con un control parental. Lo que tenemos que buscar es que estas redes sociales tengan una relación sana con la salud mental de nuestros adolescentes.

Respecto a los supuestos contenidos pedófilos, evidentemente hay que hacer un esfuerzo para que eso no vuelva a pasar. Eso no es aceptable en una democracia occidental como puede ser España.

Hay que hablar con las plataformas para que esto esté muy controlado, pero hay que buscar un consenso. Tenemos que buscar que eso no vuelva a pasar y, si pasa o si se permite, evidentemente hay que tomar medidas.

P: ¿Qué valoración hace de la última legislatura en materia de digitalización? ¿Considera que, a pesar de las diferencias políticas, se han producido avances o quedan todavía demasiadas asignaturas pendientes?

A.N.: Me encantaría responder que esta legislatura ha sido provechosa en materia digital, pero no puedo responderte así.

La realidad es que yo pensé, cuando se creó un Ministerio de Transformación Digital, que se iban a hacer cosas, pero no se han hecho cosas. El primer ministro ha salido colocado en el Banco de España y el segundo ministro lleva postulándose varios meses como candidato a la oposición de la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo creo que se ha convertido más en un ministerio de exposición que de trabajo.