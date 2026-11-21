Idoia Salazar: "OpenAI nunca dijo que hubiera creado un oráculo, pero usamos ChatGPT como si lo fuera"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La experta Idoia Salazar advierte sobre la excesiva confianza que la sociedad deposita en ChatGPT y aboga por educar a la población ante la llegada inminente de los gemelos digitales. Salazar propone la creación de una licencia o 'carné de IA' centrado en la educación y en el impacto social de la tecnología para asumir la responsabilidad del uso de asistentes virtuales. Defiende que la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) está bien elaborada por basarse en el riesgo y el uso, aunque le ha faltado una mejor estrategia de comunicación. Califica de "fracaso en términos de uso" la familia de modelos públicos en español ALIA por su inferior entrenamiento, pocas descargas y alto coste económico y medioambiental. Preguntas ¿Por qué Idoia Salazar propone un "carné de IA" para usuarios de asistentes inteligentes? Salazar propone un carné de IA porque considera que la adopción masiva exige formación para usar asistentes con autonomía y evitar riesgos al delegar decisiones; la medida busca autenticar y limitar acciones automáticas, por ejemplo en compras de cierto importe. ¿Qué consecuencias tiene que usemos ChatGPT "como si fuera un oráculo", según Idoia Salazar? Ya ha provocado errores y episodios delictivos por seguir indicaciones automatizadas; a futuro puede aumentar la delegación de responsabilidades y generar decisiones no supervisadas por personas. ¿Quién es Idoia Salazar y qué experiencia aporta a su propuesta sobre gobernanza de la IA? Es periodista y experta en gobernanza de IA con más de veinte años de trayectoria, fundadora de OdiseIA4Good y participante en foros como el WEF y la UNESCO, y colabora con el Gobierno en el sandbox regulatorio y la AESIA. ¿Qué crítica concreta hace Salazar al proyecto ALIA del Gobierno y qué dato aporta para justificarla? Critica que ALIA ha fracasado por su escaso uso y descargas; advierte que entrenar modelos con menos datos produce resultados mediocres tras gastar millones y generar contaminación. ¿Cómo explica Salazar el vínculo entre la regulación europea (AI Act) y la confianza para democratizar asistentes tipo "gemelo artificial"? Dice que el AI Act aborda riesgos por casos de uso y busca equilibrar seguridad y desarrollo; la regulación y protocolos de gobernanza son necesarios para crear confianza antes de una adopción masiva de gemelos artificiales.

La inteligencia artificial es un bólido que avanza a una velocidad endiablada por carreteras ignotas y que hemos comenzado a conducir sin carnet. Este fenómeno no es nuevo, sino una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad: primero se innova, después se construyen los guardarraíles.

Es decir, una vez que España se ha situado entre los países con mayores tasas de adopción de esta tecnología, llega el momento, quizás, más importante: el de la formación y la educación. De ir a la autoescuela y obtener nuestra licencia.

Y no es un símil; se trata de una propuesta real y en proceso de elaboración. Su ideóloga es Idoia Salazar, y la da forma en el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial que ella misma fundó en 2019, OdiseIA, ahora OdiseIA4Good.

También la plasma, entre otras muchas soluciones prácticas, en su último libro Ya están aquí (Planeta de Libros), una suerte de brújula para orientarnos en la nueva era de los asistentes universales. En él sostiene que nos encontramos a las puertas de que un gemelo artificial -que ya tiene presencia en el ámbito corporativo y gubernamental- organice nuestro día a día o tome decisiones en nuestro nombre sin tan siquiera haber despertado por la mañana.

Un trasunto digital que, si bien puede facilitar nuestra cotidianidad, encerrará grandes riesgos dependiendo de cómo lo utilicemos: desde concederle demasiada autonomía hasta desconocer las responsabilidades que asumimos al delegar decisiones o tratar al agente como si fuera una persona.

No puede ser ni nuestro psicólogo, nuestro médico ni nuestro amigo. Pero, incluso antes de que llegue ese escenario, ya hemos caído en la trampa con numerosos casos graves por seguir las indicaciones de estas herramientas, así como episodios delictivos que, en palabras de Salazar, “nos han hecho comprender hasta qué punto puede llegar esta tecnología”.

"OpenAI nunca dijo que hubiera creado un oráculo, pero usamos ChatGPT como si lo fuera", dice en conversación con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en el evento de presentación de su ensayo.

De esta afirmación se puede extraer la necesidad de contar con soluciones como el carné de IA para el paradigma que se avecina. “Hablamos de un tipo de asistentes con capacidad para interactuar con las personas y aprender absolutamente todo de ellas a través de una aplicación. Y, posiblemente, también incorporarán sensores”.

La tecnología ya está desarrollada. De hecho, añade, las grandes multinacionales ya han logrado establecer un protocolo completamente abierto para que estos agentes interactúen entre ellos. Algo parecido a lo que fue HTTP en su día.

La pregunta es, entonces, ¿cuándo veremos su democratización? “Puede que en seis meses o en dos o tres años”, responde. “Actualmente, se está trabajando en la gobernanza, en crear la confianza necesaria en el mercado que permita adoptar una tecnología de tal magnitud”.

Antes de dar el paso definitivo, estos gigantes investigan cuestiones como las que trata Salazar en su texto: hay que establecer medidas a nivel individual. Por ejemplo, si tu gemelo artificial hace una compra por ti que sobrepase una determinada cantidad debería pedirte algún otro factor de autenticación.

“Lo que es un hecho es que vamos en esa dirección y que tendremos poco tiempo para formarnos y conseguir un impacto positivo”, asevera. “Al final, yo siempre seré la responsable de mis actos por mucho que los haga mi inteligencia artificial”.

Deriva hacia la IA general

La democratización de estos agentes sugiere un paso más hacia lo que los expertos se refieren como inteligencia artificial general: sistemas capaces de igualar o superar el razonamiento cognitivo humano.

Durante los últimos años, el debate se ha centrado en si esto era posible. A tenor de la evolución experimentada en el último tramo, la discusión ya gira sobre cuándo ocurrirá y si la ingeniería actual es la correcta para lograrlo.

"Es importante despersonificar la IA y entender que es un programa informático con características específicas"

Algo que confirma Salazar: “Incluso, diría que estamos avanzando hacia la singularidad tecnológica”, la IA que se supera a sí misma. Pero esto no quiere decir para la experta que nos vayamos a enfrentar a un escenario apocalíptico en el futuro, ni que vaya a suponer el fin de nuestra especie.

“Obviamente, hay gente que especula mucho y busca asustar a la población”, reflexiona. “Aunque, por otra parte, también es positivo que exista una mayor concienciación sobre los riesgos”.

En este sentido, insiste, lo que tenemos que hacer es formarnos, normalizar la IA en nuestras vidas y aprovecharla para cuestiones positivas. “Aunque empieza a haber regulación, la base de todo es la sociedad. Y hay algo más poderoso que la tecnología: la educación”.

Según apunta, “tendemos a educar en tecnología, pero no en su impacto. […] Es importante dejar de personificar estas herramientas y entender que, al fin y al cabo, son programas informáticos con unas características específicas”.

Regulación

Salazar es una profunda conocedora de la inteligencia artificial desde todas sus aristas. Periodista de formación, lleva más de dos décadas dedicada a la gobernanza de esta tecnología y participa activamente en organismos como el Foro Económico Mundial (WEF, de sus siglas inglesas) o la UNESCO, entre otros.

En España, trabaja en el desarrollo del sandbox de regulación de IA con el Gobierno y la Agencia de Supervisión de Algoritmos (AESIA). Por ello, es una voz autorizada para afirmar que la ley europea (AI Act) se ha elaborado con “criterio” y que no ha sido diseñada “por cuatro juristas encerrados en una sala”.

"Entrenar un LLM desde cero implica mucha contaminación y una inversión millonaria"

Destaca que se haya escrito pensando en el riesgo sin frenar su desarrollo porque, tal y como defiende a lo largo de toda la entrevista, “no se trata de regular la tecnología en sí misma, sino de sus casos de uso”.

“Es cierto que se trata de un documento complejo y difícil de entender, incluso para los expertos. Lo único que considero que no se ha hecho bien por parte de las autoridades es acompañarlo de una buena campaña de comunicación. Esto ha provocado multitud de habladurías y malentendidos”.

Asimismo, no cree que haya inconveniente para el crecimiento del mercado continental en el hecho de enfrentarse a la ausencia de regulación en otros grandes bloques geopolíticos como Estados Unidos. “Donde parece que sucede así, puedo asegurar que las grandes tecnológicas cuentan con estructuras de gobernanza para sus sistemas. Es una cuestión básica para que sus modelos funcionen de manera eficiente. Tienen que ser éticos, incluso desde el punto de vista del negocio”.

"ALIA ha sido un fracaso en términos de uso y ha tenido muy pocas descargas"

Preguntada por si la concentración de los grandes modelos de lenguaje (LLM, en inglés) en unas pocas manos puede suponer un peligro a la hora de generar confianza, la directiva responde que los monopolios nunca son buenos y que hay que extender la posibilidad de que empresas de otros países desarrollen los suyos propios.

“Ya se está promoviendo la creación de bancos de datos que puedan usar las compañías para entrenar modelos, con el alquiler de grandes LLM. Entrenar uno desde cero implica mucha contaminación y una inversión millonaria”.

A este respecto, no le duelen prendas al decir que la familia de modelos ALIA, ideada por el Ejecutivo para contar con una IA propia en castellano y lenguas oficiales “ha sido un fracaso” en términos de uso y porque “ha tenido muy pocas descargas”.

“Si sacas un modelo entrenado durante menos tiempo, y con una cuarta parte de los datos que utilizan otros como ChatGPT, el resultado será mediocre: nadie lo utilizará y habrás generado una enorme contaminación con un gasto de millones de euros”, concluye.