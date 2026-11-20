La ganadora y las 15 premiadas en la novena edición de WonNow junto a Paco Salcedo, presidente de Microsoft, y Gonzalo Cortázar, consejero delegado de Caixabank. DISRUPTORES

Las 16 universitarias que han roto la brecha de género STEM en la Semana de la Ciencia

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Un total de 16 estudiantes universitarias han sido reconocidas en la novena edición del programa WonNow, impulsado por CaixaBank y Microsoft para visibilizar el talento femenino en carreras STEM. Las mujeres representan actualmente el 28,6% del alumnado en carreras de ciencia y tecnología en España, unas cifras que apenas han cambiado en las últimas décadas. Esta edición batió récord de participación con 1.773 candidaturas, un 64,2% más que el año anterior, reflejando un creciente interés de las jóvenes por estas disciplinas. Los directivos de CaixaBank y Microsoft destacan la urgencia de fomentar vocaciones tempranas y crear referentes para reducir la brecha de género en el sector tecnológico. Preguntas ¿Qué es el programa WonNow de CaixaBank y Microsoft y cómo ayuda a las 16 universitarias premiadas? WonNow es una iniciativa que reconoce el rendimiento académico y ofrece mentoring y oportunidades laborales; la ganadora recibe 10.000 euros y mentoring de Microsoft, y las otras 15 entran seis meses en distintas áreas de CaixaBank con contrato. ¿Por qué solo 28,6% de las estudiantes universitarias están en titulaciones STEM en España? Según el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea, las mujeres representan 28,6% del alumnado en STEM en España; expertos citados en el acto atribuyen el desequilibrio a un problema que comienza en la formación temprana y falta de referentes. ¿Qué factores personales explican que Paula, Patricia y Mamen eligieran carreras STEM? Paula se enganchó a las matemáticas por una explicación familiar a los ocho años, Patricia cambió su vocación por la influencia de un profesor de Bachillerato, y Mamen optó por Ingeniería Biomédica tras conocer a una profesional en STEM Talent Girl que le mostró la aplicación social de la tecnología. ¿Qué iniciativas han tomado algunas premiadas para cambiar las reglas dentro de la universidad? Ana Gil impulsó un club de ciencia de datos con 280 miembros y hackathons, y Mercedes desarrolló una herramienta de orientación sin sesgos tras detectar recomendaciones diferenciadas por género en otra aplicación. ¿Qué consecuencias tiene para las jóvenes la inserción en WonNow y las prácticas en CaixaBank? Lo ya ocurrido: las premiadas reciben contratos de seis meses o becas y mentoring; lo que podría ocurrir: ganar experiencia en empresas grandes puede convertirlas en referentes y facilitar que más niñas se planteen carreras STEM.

Mercedes, Paula, Susana, Scherezade, Julia, Patricia, Claudia, Sole, Anna, Laia, Clàudia, Ángela, Diana, Irene, Ana y Mamen.

Estas 16 jóvenes son una excepción. Las mujeres representan el 28,6% del alumnado universitario matriculado en titulaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en España, según el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea.

Una presencia femenina que, lamentablemente, sigue siendo insuficiente, y lo más preocupante es que las cifras se han movido poco en las últimas décadas.

Ellas, las 16, son unas afortunadas. Esta semana se acaban de unir a otras mujeres que, desde 2018, han formado parte del programa WonNow promovido por Caixabank y Microsoft. Una iniciativa que combina el reconocimiento académico con la oportunidad de incorporarse al mercado laboral y acompañamiento profesional, y que acaba de cumplir su novena edición.



Una edición que ha batido récords de participación, con 1.773 candidaturas, un 64,2% más que el año anterior. Datos que ofrecen un hálito de esperanza sobre el aumento del interés de las jóvenes por este tipo de disciplinas.

Vocaciones y referentes

Pero detrás de esos expedientes hay mucho más que buenas notas. Una conversación en casa, un profesor que da con la tecla justa o una vivencia personal pueden prender la mecha de una vocación, como relataron todas ellas, en primera persona, durante el evento celebrado esta semana en Madrid

Ese fue el caso de Paula Rodríguez Fleitas, que descubrió las matemáticas a los ocho años, cuando su padre le explicó las fracciones con una salchicha de perrito caliente. “Fue como si mi cabeza hiciera clic”, recuerda.

A Patricia Navarro Herencia le ocurrió algo parecido, aunque el detonante fue un profesor de Bachillerato que consiguió que las matemáticas dejaran de ser solo una asignatura: "Mi carrera se la debo a él".

Los referentes también cuentan. Mamen, ganadora de esta edición, decidió estudiar Ingeniería Biomédica después de escuchar a una profesional de Microsoft durante su participación en STEM Talent Girl. Aquella charla le mostró que la tecnología podía convertirse en una herramienta para ayudar a las personas. Ahora aspira a contribuir a un futuro en el que la salud mental y cerebral forme parte de la atención cotidiana, desde la prevención y con un enfoque personalizado y accesible.

Pero llegar a una carrera STEM no siempre significa sentirse en el lugar adecuado. Susana Medina Cano, estudiante del doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, convivió durante sus primeros años con el síndrome de la impostora y con las dudas sobre si había elegido bien.

Julia Díaz Canón, estudiante de Física, ha decidido combatir esa inseguridad acercando la ciencia a otras jóvenes. A través de 'Hazlo como una chica', busca que las alumnas de Bachillerato conozcan referentes y descubran que también pueden abrirse camino en estos ámbitos.

Cambiar las reglas

Hay quienes, además de encontrar su sitio, se han propuesto cambiar las reglas. Ana Gil , junto a otros estudiantes, impulsó un club de ciencia de datos en la Universidad Politécnica de Valencia que ya reúne a alrededor de 280 personas y organiza actividades, encuentros y hackathons.

Mercedes Román se encontró con otro problema: una herramienta de orientación académica que recomendaba carreras diferentes a hombres y mujeres con la misma nota, y decidió desarrollar una alternativa que eliminara ese sesgo. "La inteligencia artificial debería servir para solventar la brecha de género y no para ampliarla", reivindica.

La investigación es otra de las áreas por las que algunas de estas jóvenes quieren dejar su impronta. Ángela Esteban, estudiante de Ingeniería Biomédica, ha participado en un proyecto que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes de tejidos de cáncer de pulmón. El objetivo es ayudar a los patólogos y avanzar hacia una medicina más personalizada.

Detrás de estos proyectos hay también muchas horas de dedicación y perseverancia. Diana cuenta ante el asombro de la mayoría de los asistentes al evento cómo compagina el último curso de Ingeniería Matemática con una beca y una jornada que arranca antes de las seis de la mañana: "La natación, que practico desde pequeña, me ha enseñado disciplina y constancia".

Irene no se queda atrás. Estudiante de Ingeniería Matemática y Economía, afronta ocho asignaturas, dos trabajos de fin de grado y sus prácticas; mientras Laia ha compaginado Ingeniería Industrial con distintos empleos y prácticas. Tres ejemplos de trayectorias en las que el talento convive con el esfuerzo por llegar a todo.

La brecha empieza antes

La escasez de mujeres en las empresas tecnológicas es, en buena medida, el reflejo de una brecha que viene de mucho antes. Es una de las cuestiones que pusieron sobre la mesa Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, en un encuentro previo a la entrega de los premios con un reducido grupo de medios, entre los que se encontraba DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Hay que animarlas a que se interesen por estas disciplinas desde una edad temprana", apunta Salcedo. El directivo insiste en que el desequilibrio comienza en la formación y presume de que las mujeres representan alrededor del 32% de la plantilla global de Microsoft. "Empieza a haber mucha más diversidad, con una mayor presencia femenina en áreas técnicas que tradicionalmente han estado más masculinizadas, como en la parte de desarrollo de producto", asegura.

Gortázar, por su parte, manifiesta la importancia de los referentes para desmontar esa asociación histórica entre ingeniería y hombres. "La manera más fácil de convencer a una mujer o a una joven de que puede ser ingeniera es que vea muchas referentes", señala. No basta con decirles que pueden hacerlo; "también necesitan ver a otras mujeres que ya han llegado hasta ahí".

A las 16 premiadas se les presenta ahora esa oportunidad, la de convertirse en referentes para las que vienen detrás. Mamen recibirá 10.000 euros y mentoring de Microsoft; las otras 15 se incorporarán durante seis meses a distintas áreas de CaixaBank con un contrato laboral. Gortázar defiende también la importancia de que el talento joven pueda salir fuera, adquirir experiencia y regresar a España: "A mí no me importa que se vayan, siempre que vuelvan".

Estas jóvenes universitarias representan una pequeña parte de ese talento que todavía no termina de llegar a las aulas de los estudios STEM. Sus historias tienen detrás profesores, familias, proyectos, dudas y vocaciones que, de una manera u otra, encontraron su camino.

Para que dentro de unos años sus nombres dejen de ser una excepción, muchas más niñas tendrán que verse capaces de ocupar ese lugar que se les sigue resistiendo.