El sector mantiene el rechazo al decreto de los centros de datos y pedirá la suspensión cautelar: "No lo vamos a aceptar"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Consejo de Ministros aprobó el decreto para centros de datos pese al rechazo del sector, que considera inasumibles exigencias como el 80% de consumo renovable o la correlación horaria. La patronal SpainDC recurrirá el texto ante la justicia y pedirá la suspensión cautelar al considerar que pone en riesgo la soberanía digital y el futuro tecnológico de España. La Comunidad de Madrid denunciará también la norma por invasión de competencias y advierte de que peligran inversiones por valor de miles de millones de euros. Empresas del sector reclaman que los requisitos estén alineados con la normativa de la Unión Europea y no pongan en riesgo la competitividad ni las inversiones ya realizadas. Preguntas ¿Por qué SpainDC dice que recurrirá el decreto de centros de datos y pedirá la suspensión cautelar? SpainDC afirma que el decreto impone requisitos inasumibles —como la correlación horaria y que el 80% del consumo sea renovable— y que convierte al sector en culpable de problemas que no provocó, por eso recurrirá y solicitará la suspensión cautelar ante la Justicia. ¿Qué consecuencias ya ha provocado el decreto para las inversiones de centros de datos en España? Ya ha provocado rechazo público del sector y advertencias sobre pérdida de inversiones previstas; la Comunidad de Madrid y patronales han anunciado acciones legales y riesgo de desvío de proyectos a otros países. ¿Qué exige exactamente el Ejecutivo en el decreto que alarma a empresas como Equinix? El decreto eleva requisitos operativos e incluye correlación horaria con renovables, que el 80% del consumo anual provenga de fuentes renovables y la posibilidad de desconexión prioritaria sin compensación; Equinix pide garantías sobre contratos y reglas aplicables. ¿Cómo ha sido la tramitación del Real Decreto y por qué genera críticas sobre falta de consenso? El borrador se publicó en agosto, recibió alegaciones de comunidades y el sector, pero el texto definitivo se remitió por vía de urgencia al Consejo de Estado sin segunda evaluación de la CNMC, lo que ha sido criticado por falta de consulta y prisa electoral. ¿Qué significa para la soberanía digital que el decreto dificulte instalar centros de datos en España? Si el decreto reduce la implantación de centros de datos, España dependería más de infraestructuras extranjeras para servicios de nube e inteligencia artificial, lo que SpainDC y otros alertan que comprometería la autonomía tecnológica.

A una semana de las elecciones del 29-N, el 'decretazo' sobre los centros de datos es ya una realidad tras la reunión del Consejo de Ministros mantenida hoy y la confirmación en rueda de prensa por parte de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica.

El texto ha salido adelante a pesar del rechazo casi unánime del sector y con muchas discrepancias durante su tramitación ante el Consejo de Estado. En el mismo, el Ejecutivo eleva considerablemente los requisitos para operar estas instalaciones en el país con exigencias que se consideran inasumibles, como la correlación horaria o que el 80% de su consumo anual proceda de fuentes renovables.

La propia Aagesen lo ha justificado asegurando que protege la sostenibilidad y la soberanía digital a la par que mantiene el atractivo inversor.

Pero, como no podía ser de otra manera, la industria vuelve a rechazar una norma que ya se considera directamente una prohibición y que apunta a ‘espantar’ a las compañías que planeaban asentarse en el país y que incluso ya habían anunciado plazos para ello. Además, con el agravante de que no haya trascendido el texto final.

De hecho, la patronal SpainDC, que aglutina a 308 socios, incluidos gigantes como AWS, Google o Microsoft, ha comunicado que recurrirá el decreto ante la justicia y buscará la suspensión cautelar. "Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpables de problemas que no ha provocado", afirma su presidente, Emilio Díaz. "Esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España. Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible y dependeremos cada vez más de otros países para desarrollar la inteligencia artificial y sostener nuestra economía digital. No vamos a aceptarlo"

Por su parte, la presidenta de la directora general de la asociación, Begoña Villacís, redobla el ataque: "La ministra dice que España será pionera. Sí, lo será de ponernos a la cola de la revolución tecnológica. No es de recibo que un Gobierno, en el tiempo de descuento y a nueve días de unas elecciones generales, pretenda hipotecar durante décadas el futuro industrial y tecnológico de España. Y que lo haga por la puerta de atrás de la tramitación urgente, sin consenso y haciendo oídos sordos a las advertencias del sector",

Desde otra de las grandes patronales de la industria tecnológica del país, Francisco Hortigüela, presidente de Ametic, responde al decreto con contundencia: “Hemos participado activamente en el proceso y trasladado sus alegaciones, pero resulta difícilmente justificable que se apruebe una norma de este calado sin que la industria conozca su texto definitivo. Las decisiones estratégicas para el futuro digital de España no pueden estar condicionadas por las prisas de un calendario electoral”.

La opinión de las empresas

Los directivos de las organizaciones que han atendido a DISRUPTORES muestran, sin embargo, cierta cautela en sus primeras reflexiones.

La Comunidad de Madrid también acudirá a la justicia La Comunidad de Madrid ha anunciado que denunciará el decreto con el fin de paralizarlo y que presentará medidas cautelares al considerar que invade competencias autonómicas.“A partir del 30 de noviembre derogaremos este decreto desde el Gobierno y volveremos a dar certidumbre al sector industrial”, ha señalado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. López-Valverde ha explicado que “este decreto nunca debería haber salido, ya que contaba con el rechazo frontal y críticas fundamentadas de todo el sector”. “Hace peligrar 69.000 millones de euros a nivel nacional y más de 26.000 millones en la región en inversiones, respectivamente, por culpa de unos criterios demasiado restrictivos, que ahuyentan a las empresas hacia otros mercados menos exigentes”, ha apuntado, para incidir en que “es una norma mucho más restrictiva que la europea, lo que hará que las compañías prefieran invertir en otros países”.

Desde Equinix, compañía que tiene ocho centros de datos repartidos entre Madrid y Barcelona, y a falta de leer el texto definitivo, dicen compartir los objetivos del decreto pero que observarán dos cuestiones con especial atención.

“La primera es que las inversiones que ya hemos hecho y los contratos de energía renovable que ya tenemos firmados sigan siendo válidos con la nueva norma”, indica a este medio su director general en el país, Valentín Pinuaga. “Quien ha apostado pronto por la sostenibilidad no debería salir perjudicado por ello. […] Nuestras operaciones en Europa funcionan ya 100% con energía renovable”.

Asimismo, quiere conocer mejor cómo se va a aplicar la correlación horaria con las renovables: “Es un requisito exigente y vamos a comprobar que se puede cumplir con la forma en la que hoy se produce y se contrata en España”.

“Pedimos que los requisitos vayan al paso de los que prepara la Unión Europea (UE), porque esa previsibilidad es la que nos permite seguir invirtiendo a largo plazo.

En la misma línea habla Javier Gómez, director de estrategia de negocio de Adam Data Center: “Compartimos el propósito de impulsar una industria cada vez más sostenible y alineada con las mejores prácticas medioambientales. Sin embargo, creemos que las medidas deberían haber sido consensuadas con el sector, ya que algunas limitan su desarrollo y capacidad de crecimiento”.

En este sentido, el directivo cree que “la regulación debe acompañar la evolución sin comprometer la competitividad y la inversión ya que la mayoría de las compañías ya estamos avanzando de forma decidida en eficiencia energética, uso de energías renovables y reducción del consumo de recursos.

Cronología de un despropósito

El pasado mes de agosto, el Ejecutivo publicaba el borrador del Real Decreto. Bajo el pretexto de proteger la sostenibilidad, la resiliencia y la soberanía de las infraestructuras sitas en territorio nacional, imponía unos requisitos inasumibles sin tan siquiera haberse reunido ni consultado al sector para su redacción.

La medida más excéntrica y polémica incluía el cumplimiento de una correlación horaria inaudita en el mundo, la exigencia de que el 80% de su consumo sea procedente de fuentes renovables y la obligación de generar 1 MW de fuentes verdes.

Los primeros análisis de la patronal SpainDC cifraron en 67.000 millones de euros el volumen de inversión que se podría perder hasta 2030 (el 90% de las previsiones) debido a unas exigencias a las que no podrían llegar “ni las gigafactorías que el propio Gobierno está promoviendo”, según la propia asociación.

Tras la publicación del borrador, DISRUPTORES – EL ESPAÑOL entrevistó a la directora ejecutiva de la propia SpainDC, la expolítica Begoña Villacís, quien, entre otros calificativos, asumía que el decreto era un “veto” al sector en el país.

“El Gobierno se está permitiendo el lujo de descartar a la industria más importante en estos momentos”, afirmaba en una conversación en la que, no obstante, dejaba una puerta abierta al optimismo ante el periodo de alegaciones que llegaba e invitaba al ministro López a recapacitar y escuchar la opinión de los expertos.

Sin embargo, y a pesar de que hasta tres Comunidades Autónomas (Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria) presentaron alegaciones -de entre las 600 totales- y otras tantas mostraron su rechazo, el segundo y definitivo texto mantuvo su línea dura. Además, fue remitido directamente al Consejo de Estado por la vía de urgencia y no sometió sus modificaciones a una segunda evaluación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Eso sí, el renovado documento concedía ciertas flexibilidades como abrir un régimen transitorio hasta finales de 2031 para aquellos proyectos que no puedan cumplirlo inmediatamente.

En cualquier caso, incorporaba una condición que encendió las alarmas en todos los operadores: aceptar la posibilidad de ser desconectados de la red eléctrica, de forma prioritaria y sin compensación económica para beneficiarse de las nuevas condiciones transitorias.

La reacción de la industria fue de nuevo tajante: “Nos dejan elegir la soga con la que ahorcarnos”, aseguraron fuentes del sector consultadas por este periódico.