El ministro Óscar López durante una intervención en Ginebra. Ministerio para la Transición Digital

La élite europea en política digital: ser o no ser, esa es la cuestión

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Solo seis de los 16 países más influyentes de Europa otorgan rango ministerial directo a la digitalización y la tecnología en la denominación de sus departamentos. Grecia y Polonia son los únicos países de esta lista con un ministerio exclusivo dedicado íntegramente a las políticas digitales. La posible reestructuración ministerial tras las elecciones en España podría dejar al país fuera de este reducido grupo europeo con departamento tecnológico propio. Alemania lidera la inversión por habitante en política digital dentro de estos países con rango ministerial, situándose España en quinta posición. Preguntas ¿Por qué podría desaparecer el ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López tras el 29‑N? El candidato del PP, Alberto Núñez‑Feijóo, ha anunciado que va a adelgazar el consejo de ministros y su plan prevé agrupar o eliminar carteras, por lo que el departamento de Óscar López figura entre los más susceptibles de desaparecer. ¿Qué implicaría para España dejar de tener un ministerio propio de digitalización? España perdería visibilidad en la “élite” europea que dedica una cartera a la tecnología y tendría más dificultad para cuantificar y reivindicar inversión específica en digitalización a nivel estatal. ¿Quiénes son los países europeos que sí tienen un ministerio exclusivamente dedicado a la política digital? Solo Polonia y Grecia mantienen ministerios exclusivos de política digital donde las competencias no se comparten con otras áreas. ¿Cómo se compara la inversión por habitante en digitalización de España con la de Alemania y Noruega? España ocupa la quinta posición entre los siete países con departamento propio, con alrededor de 100 millones por habitante y año; Alemania lidera con 263,5 millones y Noruega aporta 120,6 millones. ¿Qué hay detrás de dar rango ministerial a la tecnología, según la cobertura de El Español? Otorgar rango ministerial implica una declaración de prioridad política y facilita la gestión y el seguimiento presupuestario de la tecnología, además de fortalecer la apuesta por la soberanía tecnológica.

Anne Le Henanff, Dorothee Bär, Krzysztof Gawkowski, Torgeir Micaelsen, Christina Egelund y Dimitris Papastergiou. Estos seis hombres y mujeres de procedencia diversa son la élite de la política digital europea. A ellos, por cierto, deberíamos añadir el del español Óscar López, aunque quizá su nombre desaparezca en breve.

Estos nombres son los de los ministros que pilotan las decisiones en torno a la transformación tecnológica de sus respectivos países desde un ministerio que incluye directamente palabras 'digital', 'tecnología' o similares.

No lo hemos dicho pero estos países son Francia, Alemania, Polonia, Noruega, Dinamarca y Grecia. Y, sí, seguramente el lector estará pensando que son pocos. DISRUPTORES ha peinado los diferentes consejos de ministros de los 16 países más influyentes del Viejo Continente y, efectivamente, solo seis de ellos dan rango ministerial a la digitalización y/o la tecnología, el máximo posible.

Puede parecer un detalle menor o incluso puede que países que no tienen un ministerio específicamente dedicado al sector tengan mejores estrategias de país o dediquen una inversión mayor, pero no se le escapa a nadie que cuando un gobierno de un país decide elevar la tecnología a la máxima categoría de gestión es que la va a cuidar. En todos los sentidos.

El próximo 29 de noviembre España tiene una cita con las urnas para elegir al nuevo gobierno estatal. Y, como sucede en estos casos, hay muchas cosas en juego. Una de ellas es la continuidad de determinados ministerios, entre ellos el que capitanea el mencionado Óscar López, el de Transformación Digital y Función Pública.

Con todas las encuestas encaminando el resultado hacia un cambio de color al frente del ejecutivo central, no son pocas las insinuaciones que ya se han hecho en torno a la continuidad o no de este departamento.

El propio candidato a la presidencia por parte del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha relatado en incontables ocasiones ya que va a adelgazar el consejo de ministros. Y eso significa que muchos de los actuales se agruparán y otros directamente serán eliminados. El de transformación digital tiene todas las papeletas para ser uno de ellos.

Ese movimiento haría que España desapareciera de la élite europea en la que ahora mismo se encuentra. Entendiendo élite, conviene insistir, como ese grupo de países que apuestan tanto por la tecnología y la digitalización como para dedicarles un ministerio propio que, en el peor de los casos, comparten con otra disciplina relacionada.

Francia y Alemania son los dos grandes países con esta apuesta. En el caso francés, con el Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, un superdepartamento en el que la soberanía digital tiene su espacio. En el caso alemán, con el Ministerio de Investigación, Tecnología y Espacio.

Ambos países son ejemplo de cómo dar un rango especial a la transformación digital y a la tecnología junto con otros ámbitos. Pero, al menos, sí manifiestan esa declaración de intenciones en cuanto a nomenclatura.

También lo hacen dos países nórdicos, Noruega –con el Ministerio de Digitalización y Gobernanza Pública- y el de Dinamarca –con el Ministerio de Ciencia, Educación Superior y Digitalización-.

Como se puede observar, la tecnología es tan transversal que ninguno de los cuatro países coincide al asociarla con otras áreas de gestión. Igual va unida al sector aeroespacial, que a la energía o a la economía; igual se relaciona con la gobernanza que con la educación o la ciencia.

Por último, dos países de tamaño menor, Polonia y Grecia, también están comprometidos con las estrategias digitales desde dos ministerios exclusivos. El gobierno polaco tiene el Ministerio de Asuntos Digitales y el griego, el de Gobierno Digital.

La verdadera élite

Ya habrá deducido el lector que, contra lo que pudiera parecer, son precisamente Polonia y Grecia los dos únicos países que han decidido hacer realmente exclusiva la gestión ministerial de la digitalización y la tecnología.

En sus respectivos departamentos no se comparten otras funciones. Sus respectivos ministros solo se dedican a la política digital. Ellos sí, son la élite. Y solo son dos.

Con respecto al resto de países analizados, lo cierto es que las competencias sobre la digitalización o la tecnología están delegadas en ministerios en cuya nomenclatura se esconde cualquier referencia al sector. Y, lo dicho, no por ello significa que no se elaboren políticas digitales.

Estos países son Portugal –las competencias las tiene el Ministerio de Reforma del Estado-, Países Bajos –Ministerio de Asuntos Económicos y Clima-, Bélgica –Ministerio de Acción Pública y Modernización-, Italia –depende de Presidencia-, Suecia –Ministerio de Administración Pública y Ministerio de Hacienda-, Reino Unido –Ministerio de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio-, Suiza –Ministerio de Asuntos Económicos, Educación e Investigación-, Austria -Ministerio de Innovación, Movilidad e Infraestructura- y Finlandia -Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo.

El hecho de que la balanza se decante del lado de los gobiernos europeos que han decidido no tener ministerio propio para la digitalización genera otra reflexión. En un contexto en el que se habla (y mucho) de la soberanía tecnológica, este hecho demuestra que todavía queda mucho camino por recorrer.

Si esos países –incluyendo a España si se confirma que lo elimina - tuvieran su propio ministerio para el sector, Europa estaría mandando un mensaje potente al resto del mundo, que sería algo parecido a "apostamos por la tecnología estratégica".

Pero la situación actual es que solo unos países mandan ese mensaje, mientras que en el resto la apuesta digital queda diluida, aunque exista.

Por cierto, contar con un ministerio propio hace que sea más sencillo saber cuánto dinero se dedica expresamente al sector. En este sentido, de los siete países con departamento propio al más alto nivel, España está en quinta posición en cuanto a inversión por habitante y año, con aproximadamente 100 millones de euros.

La primera posición la ocupa Alemania, con 263,5 millones de euros por habitante, seguido por Dinamarca, con 177,9 millones; Francia, con 159,2 millones, y Noruega, con 120,6 millones. Por debajo de España estarían Grecia, con 90,9 millones, y Polonia, con 26,65 millones.