Ilustración generada con IA de los cuatro candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones del 29-N. DISRUPTORES

Las 6 exigencias del sector digital y de la innovación al nuevo gobierno que surja tras las elecciones del 29-N

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LO ESENCIAL Las claves Las principales patronales del sector digital y entidades científicas piden al nuevo Gobierno una vicepresidencia específica y una política de Estado estable ante el fin de los fondos de recuperación. Reclaman una menor burocracia, simplificación regulatoria y una mayor coinversión público-privada para transferir la investigación científica al tejido industrial. Urgen abordar el problema del talento y combatir el déficit de profesionales cualificados que sufre más del 90% de las empresas de la industria tecnológica. Exigen una infraestructura sólida con despliegue de centros de datos, leyes para semiconductores e IA, y garantías para los derechos digitales de los ciudadanos. Preguntas ¿Por qué AMETIC pide una vicepresidencia de Transformación Digital con competencias ejecutivas? AMETIC considera que solo situando la digitalización al máximo nivel del Gobierno se logra continuidad y políticas estables, y propone además un plan de adopción de IA para pymes y una Administración que actúe como primer cliente. ¿Qué consecuencias tiene para las inversiones que se agoten los fondos Next Generation tras 2026? Ya ocurrido: las administraciones han reducido su inversión TIC, con una caída del 7,2% en 2025; posible consecuencia: sin alternativas permanentes podría perderse financiación estable para proyectos de digitalización y frenarse la adopción empresarial. ¿Cómo proponen DigitalES y Adigital evitar que la regulación europea frene a las empresas tecnológicas españolas? DigitalES pide una Agenda Digital 2030 con presupuesto, indicadores y revisiones, y ambas patronales reclaman una aplicación homogénea del Reglamento de IA y evitar duplicidades normativas nacionales que añadan cargas a las empresas. ¿Qué planes hay para reducir la dependencia en semiconductores y computación en España? AMETIC propone focalizar recursos en IA, nube, ciberseguridad, electrónica y semiconductores y dar continuidad al PERTE Chip, incluso con una ley específica, para apoyar diseño e integración avanzada en España. ¿Cómo quieren APTE y la Fundación I+E mejorar la transferencia de investigación al mercado? APTE reclama reconocer legalmente a los parques científicos como agentes estratégicos y crear una red nacional de infraestructuras de escalado con laboratorios y bancos de prueba; Fundación I+E pide apoyar la industrialización porque menos de un tercio de las patentes acaba explotándose comercialmente.

España ha gastado miles de millones de euros en digitalización, presume de unas infraestructuras de telecomunicaciones entre las más avanzadas de Europa y ha conseguido que su sector tecnológico alcance cifras récord de facturación. Sin embargo, las empresas siguen encontrando dificultades para incorporar la inteligencia artificial o la digitalización a sus procesos productivos, los campeones tecnológicos patrios ni están ni se los espera, la inversión privada en investigación sigue lejísimos de la media comunitaria y demasiados desarrollos científicos encuentran dificultades para convertirse en negocios viables.

El dinero de los fondos de recuperación de Bruselas, que ha sostenido buena parte de las inversiones de los últimos años, también llega a su fin este curso. Y el próximo Gobierno tendrá que decidir qué hacer con todo lo construido hasta ahora o, mejor dicho, con todas las asignaturas pendientes que dejará el actual ministro Óscar López.

Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan, por tanto, en un momento de decisiones relevantes para una industria que reclama continuidad presupuestaria, menos burocracia y una estrategia que permita a España ganar peso en una carrera tecnológica internacional cada vez más exigente. Desde las grandes compañías de telecomunicaciones hasta las startups industriales, pasando por los investigadores y las organizaciones que defienden los derechos de los ciudadanos, hay coincidencias sobre la necesidad de reformar las políticas de innovación, aunque también diferencias en las prioridades y en los instrumentos que debería utilizar el Ejecutivo.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recabado las propuestas de AMETIC, DigitalES, Adigital, Fundación I+E, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y Fundación Hermes. Sus reivindicaciones permiten, en última instancia, identificar seis grandes asuntos pendientes, desde la financiación y la autonomía industrial hasta la contratación pública, el talento científico y las garantías frente a los algoritmos.

Una política de Estado

Una vicepresidencia específica de Transformación Digital y Función Pública, con competencias ejecutivas reales. Esa es una de las principales exigencias que Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, trasladaría al próximo inquilino de La Moncloa, convencido de que la continuidad de las políticas tecnológicas exige situarlas al máximo nivel del Gobierno. Su organización ha preparado diez compromisos y 218 medidas para los partidos políticos, aunque destaca especialmente la creación de esta vicepresidencia, un plan nacional de adopción de inteligencia artificial para pymes y una Administración capaz de actuar como primer cliente de las empresas innovadoras.

"La prioridad tiene que ser convertir la transformación digital en una auténtica política de Estado, estable y de largo plazo, situada al máximo nivel del Gobierno. Hemos avanzado mucho en estos años, pero gran parte del impulso ha llegado a través de instrumentos extraordinarios, y ahora toca dar el salto a una política estructural", defiende Hortigüela. La dimensión del sector justifica sus pretensiones: según las cifras de AMETIC, la industria tecnológica digital española facturó 146.660 millones de euros en 2025, un 6,4% más que el año anterior.

Los Fondos Next Generation UE finalizan este 2026 y dejan en el aire las inversiones digitales a futuro. EP

A su vez, Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, reclama también continuidad institucional, aunque propone articularla mediante una Agenda Digital 2030 con presupuesto definido, indicadores públicos, calendario de ejecución y revisiones anuales. La patronal considera que España necesita aprovechar su posición en conectividad para ganar productividad empresarial y capacidad de desarrollo tecnológico propio. "La próxima legislatura debe sentar las bases para atraer inversión, desarrollar capacidades tecnológicas propias y conseguir que la digitalización se traduzca en mayor productividad, empleo y prosperidad", señala Sánchez Galindo.

La segunda gran demanda afecta al dinero necesario para sostener esa transformación. Los fondos Next Generation han financiado multitud de proyectos públicos y privados, pero su desaparición obliga a buscar mecanismos alternativos para que las inversiones no dependan de convocatorias extraordinarias. AMETIC asegura que la inversión TIC de las administraciones cayó un 7,2% en 2025, hasta 6.018 millones de euros, mientras que en la Administración General del Estado el retroceso alcanzó el 21,8%, según los datos de su barómetro.

Por su parte, César Tello, director general de Adigital, reclama reforzar la coinversión público-privada y mejorar la coordinación entre ENISA, SEPIDES y COFIDES para acompañar a las compañías durante las distintas fases de su crecimiento. Su asociación considera necesario abandonar la dependencia de las ayudas puntuales, especialmente cuando una empresa ha conseguido validar una tecnología y necesita financiación para transformarla en un producto comercial. También propone incentivos fiscales para que las grandes corporaciones inviertan en startups y flexibilizar el criterio de "empresa en crisis", que puede dejar sin acceso a determinadas ayudas a compañías jóvenes con proyectos viables, pero que todavía no generan ingresos.

Inés Bermejo, vicepresidenta de la Fundación I+E Innovación España y directora general de HP Iberia, añade una exigencia cuantitativa: conseguir que las empresas inviertan dos euros en investigación por cada euro público. Según las cifras que aporta, la I+D empresarial española representa el 0,84% del PIB, frente al 1,49% de la media europea, una distancia que obliga a revisar el sistema de incentivos fiscales y facilitar los grandes proyectos de colaboración público-privada.

Bermejo considera que los fondos europeos han permitido acometer inversiones y reformas pendientes, aunque advierte de que su verdadero éxito dependerá de la capacidad para movilizar nuevos recursos empresariales durante los próximos años.

Regulación para crecer

La tercera petición compartida por buena parte de las patronales es una simplificación regulatoria que facilite el crecimiento empresarial. El despliegue del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, las obligaciones de ciberseguridad y las normas sobre datos han aumentado las exigencias que deben afrontar las compañías, mientras persisten dificultades administrativas para operar en distintos mercados europeos o acceder a financiación pública.

César Tello, director general de Adigital. DISRUPTORES

Para Tello, una de las reformas prioritarias pasa por revisar la Ley de Startups y extender sus beneficios a las empresas que superan los primeros años de actividad. Adigital propone crear una categoría específica de scaleup innovadora, con una transición automática desde el régimen de empresa emergente y una retirada gradual de los incentivos fiscales. También reclama que España impulse el denominado régimen 28 o EU Inc, destinado a facilitar el funcionamiento de empresas bajo un marco societario común europeo, y que evalúe periódicamente las consecuencias de la regulación sobre la competitividad.

Hortigüela comparte la preocupación por la acumulación de obligaciones. AMETIC reclama una aplicación homogénea y proporcionada del Reglamento de IA, una mejor coordinación con la legislación española y más entornos controlados de experimentación regulatoria. DigitalES se suma a la exigencia de evitar duplicidades y obligaciones nacionales añadidas a las europeas, además de defender reformas que faciliten la consolidación del sector y la creación de grandes compañías tecnológicas capaces de competir internacionalmente.

La cuarta demanda tiene relación con la propia dimensión de las compañías y su capacidad para competir. Adigital insiste en mejorar el acceso de las scaleups al capital, al talento y al mercado europeo, mientras Bermejo reclama prestar especial atención a las startups industriales, que necesitan inversiones elevadas para superar las etapas de investigación, fabricación y comercialización. La Fundación I+E cifra en algo más de 800 las empresas emergentes industriales existentes en España y reclama instrumentos públicos y privados adaptados a unos plazos de desarrollo mucho más largos que los habituales en otros negocios digitales.

Chips, IA y centros de datos

La quinta petición consiste en definir una política industrial que permita reducir determinadas dependencias tecnológicas. La competencia internacional por los semiconductores, la computación y la inteligencia artificial ha devuelto protagonismo a las estrategias nacionales y europeas, mientras España intenta encontrar actividades en las que pueda desarrollar capacidades industriales propias.

Francisco Hortigüela, presidente de Ametic, en la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

AMETIC propone concentrar recursos en inteligencia artificial, nube, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, electrónica y semiconductores, con especial atención a las actividades donde ya existen empresas y conocimiento especializado. La patronal recuerda que las importaciones TIC crecieron un 8,6% en 2025, hasta 35.864 millones de euros, frente a unas exportaciones de 28.552 millones. Hortigüela cree que el PERTE Chip necesita una estrategia industrial que dé continuidad a las inversiones, apoye a las compañías que ya diseñan o fabrican en España y favorezca la compra pública de sus tecnologías. Incluso propone aprobar una ley específica de chips.

"España no será un gigante en nodos ultrafinos, pero sí puede liderar en Europa el diseño, la integración y la fabricación avanzada de sistemas electrónicos", sostiene el presidente de AMETIC. Bermejo, por su parte, reclama recuperar la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, cuya tramitación quedó pendiente durante la legislatura, y aprovechar las capacidades españolas en biotecnología, energías renovables, aeroespacial y otras actividades industriales de alto valor añadido.

Tello defiende una autonomía tecnológica abierta, que permita a las empresas acceder a proveedores internacionales mientras se desarrollan capacidades propias en los ámbitos considerados estratégicos. Adigital considera especialmente importantes la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, los datos y la ciberseguridad, además de reclamar una mayor presencia española en los programas europeos de tecnologías críticas.

La sexta exigencia aparece ligada a la infraestructura necesaria para sostener esas ambiciones. Sánchez Galindo reclama agilizar el despliegue de redes, cables submarinos, antenas y centros de datos mediante una ventanilla única administrativa, así como coordinar la planificación eléctrica con las necesidades de las nuevas instalaciones de computación. DigitalES considera que España puede aprovechar sus capacidades en telecomunicaciones para atraer inversiones en nube, inteligencia artificial y procesamiento de datos, siempre que exista un marco regulatorio y fiscal que favorezca los proyectos.

Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, en Wake Up, Spain 2025! David Morales

Adigital coincide en la importancia de la disponibilidad energética para los centros de datos y advierte de los riesgos de establecer condiciones más restrictivas que las de otros países europeos. Ambas asociaciones reclaman, además, acelerar la adopción efectiva de inteligencia artificial en las empresas. AMETIC propone un plan nacional específico para pymes, mientras DigitalES pide que los programas de ayudas midan las mejoras reales de productividad y faciliten el acceso a asesoramiento, datos y capacidad de computación.

Transferencia de conocimiento

La séptima gran reivindicación afecta a las dificultades para transformar el conocimiento científico en productos comercializables. España dispone de universidades, investigadores y centros tecnológicos capaces de desarrollar soluciones avanzadas, pero el paso desde el laboratorio hasta la actividad industrial continúa siendo uno de los puntos más problemáticos del sistema innovador.

Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), defiende que la próxima legislatura debe reforzar precisamente esa conexión. La entidad reclama reconocer formalmente a los parques científicos y tecnológicos como agentes estratégicos de las políticas públicas, además de crear un programa nacional para construir laboratorios, bancos de pruebas, demostradores y espacios compartidos para empresas innovadoras. Su propuesta más específica consiste en desarrollar una red nacional de infraestructuras de escalado tecnológico e industrial, con líneas piloto y espacios para fabricar preseries que permitan comprobar la viabilidad de los productos antes de acometer grandes inversiones.

Soledad Díaz, directora gerente de APTE. DISRUPTORES

APTE cuenta con 53 parques asociados que, según sus datos de 2025, acogían a 6.282 empresas y entidades, con 189.969 empleos y una inversión declarada en I+D de 2.333,65 millones de euros. Díaz reclama utilizar esta red territorial para conectar universidades, centros tecnológicos, compañías e inversores, así como facilitar financiación a largo plazo para instalaciones científicas e industriales. La asociación propone que los programas públicos acompañen a las empresas durante las etapas de prueba de concepto, validación, protección de la propiedad industrial y escalado.

Bermejo comparte esa preocupación y señala que, según los datos manejados por la Fundación I+E, menos de un tercio de las patentes solicitadas anualmente en España acaba explotándose comercialmente con éxito. La directiva considera necesario reforzar los parques tecnológicos, facilitar la incorporación de investigadores a las empresas y crear mecanismos de colaboración que permitan industrializar los resultados de la investigación. "El desafío que afrontan es el de saltar de la fase de investigación a la de industrialización y salida al mercado, ya que, por lo general, necesitan elevada financiación para consolidarse en empresas de largo recorrido", afirma al referirse a las startups industriales.

A estas necesidades se suma una octava petición: utilizar la contratación pública para impulsar el crecimiento de las empresas tecnológicas. AMETIC, APTE, DigitalES y Adigital coinciden en reclamar procedimientos que faciliten a las startups y pymes innovadoras vender sus soluciones a las administraciones, conseguir sus primeros clientes y disponer de referencias comerciales. La compra pública de innovación aparece así entre los instrumentos que las organizaciones consideran necesarios para conseguir que la inversión en investigación termine generando actividad económica.

Enfocarse en el talento

La novena reclamación se centra en el talento. España supera el millón de especialistas TIC, según AMETIC, pero el 90,4% de las empresas del sector reconoce dificultades para contratar perfiles cualificados. DigitalES propone un Pacto de Estado por el Talento Digital que eleve el peso de estos profesionales desde el 4,8% hasta el 10% del empleo, mediante reformas educativas, mayor formación dual y programas de recualificación.

Bermejo reclama actualizar las titulaciones universitarias, desarrollar la universidad dual e impulsar programas conjuntos entre empresas y centros académicos. También defiende estimular las vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, especialmente entre las jóvenes, para aumentar la presencia femenina en las profesiones técnicas. Adigital añade propuestas para facilitar la entrada de profesionales internacionales, agilizar los permisos de residencia y trabajo, recuperar talento español emigrado y extender a las scaleups un régimen fiscal de stock options competitivo con el de otros países europeos.

Inés Bermejo, presidenta de la Fundación I+E y CEO de HP Iberia. Esteban Palazuelos / Magas

La décima petición procede especialmente de AMIT, que reclama mejores condiciones para desarrollar la carrera investigadora. La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas considera necesario reducir la precariedad de las primeras etapas profesionales, establecer convocatorias regulares y mecanismos transparentes de promoción, y corregir las barreras que dificultan el acceso de las mujeres a cátedras y puestos de responsabilidad científica.

AMIT pide también evitar que las interrupciones de la actividad por cuidados perjudiquen las trayectorias profesionales, mejorar los mecanismos de prevención y respuesta frente al acoso y auditar la distribución de fondos de investigación para detectar desigualdades. La asociación quiere que la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2028-2034 incluya objetivos verificables de igualdad, con indicadores públicos y seguimiento anual, y reclama que los centros de investigación dispongan de recursos suficientes para desarrollar proyectos a largo plazo.

Derechos digitales ante la IA

Las reivindicaciones empresariales y científicas conviven con otro conjunto de exigencias centrado en las consecuencias de la digitalización para los ciudadanos. Fundación Hermes ha presentado ocho propuestas electorales que reclaman garantías frente a las decisiones automatizadas, mayor protección de los menores y mecanismos de supervisión efectivos para las administraciones y plataformas tecnológicas.

Entre sus demandas figura reconocer legalmente el derecho a saber cuándo un organismo público ha utilizado algoritmos para resolver una prestación, una ayuda o una sanción, recibir explicaciones comprensibles y solicitar una revisión humana gratuita. La organización propone crear un registro público de los sistemas automatizados de la Administración General del Estado y exigir evaluaciones previas del impacto de estas herramientas sobre los derechos fundamentales.

La fundación reclama también recuperar la legislación pendiente de protección de menores en internet, limitar los diseños adictivos de las plataformas, implantar sistemas de verificación de edad respetuosos con la privacidad y garantizar atención presencial o telefónica en los servicios públicos esenciales. En el ámbito de la violencia digital, propone procedimientos urgentes frente a la difusión no consentida de imágenes íntimas y deepfakes sexuales, con una primera respuesta en un máximo de veinticuatro horas.

Sus propuestas incluyen, asimismo, mayores garantías ante el uso de algoritmos en la contratación, evaluación o despido de trabajadores, recursos suficientes para las autoridades de supervisión y obligaciones de transparencia sobre la publicidad política digital. Fundación Hermes pide identificar los contenidos electorales generados o alterados mediante inteligencia artificial que puedan confundirse con imágenes, voces o acontecimientos reales, además de hacer públicos los gastos y criterios de segmentación de los anuncios políticos pagados durante la campaña.