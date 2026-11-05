Las grandes empresas se comen a las pequeñas en el uso de la IA: el 74% ya la emplea, frente al 21% de las micropymes

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El uso de la inteligencia artificial en empresas espanolas crecio del 21,1% al 33,6% en el ultimo ano, alcanzando a mas de 726.000 companias. Existe una amplia brecha segun el tamano: el 74,4% de las grandes empresas utiliza IA, frente al 21,4% de las microempresas. Cataluna (40,5%) y la Comunidad de Madrid (40,1%) lideran la adopcion territorial, superando la media nacional, mientras sectores TIC encabezan el uso por actividad (72,2%). La falta de conocimientos, los costes elevados y la incertidumbre legal o de proteccion de datos son los principales obstaculos para las empresas que aun no la aplican. Preguntas ¿Por qué el 74,4% de las grandes empresas españolas ya utiliza inteligencia artificial y solo el 21,4% de las microempresas? Porque el tamaño condiciona inversión y recursos: las grandes disponen de capacidad financiera, equipos y acceso tecnológico para integrar IA, mientras las microempresas enfrentan costes elevados y falta de conocimiento. (Apoyo: Fundación Cotec y datos del INE citados en El Español). ¿Qué consecuencias tiene para las micropymes que solo el 21,4% use IA? Muchas micropymes quedan fuera de procesos automatizados y mejoras de eficiencia que adoptan competidores. Esa brecha puede traducirse en pérdida de competitividad y mayor concentración de mercado en empresas grandes. ¿Cómo explica El Español que la tecnología no sea el principal freno para adoptar IA en las empresas españolas? El principal obstáculo es saber cómo aplicarla para generar beneficios; casi ocho de cada diez empresas no usuarias señalan la falta de conocimientos, y parte de ellas considera que la IA no aporta utilidad a sus procesos. ¿Qué sectores españoles lideran el uso de IA y por qué Cataluña y Madrid están por delante? Las TIC encabezan la adopción con 72,2% por su afinidad tecnológica; Cataluña y Comunidad de Madrid superan la media porque concentran más empresas tecnológicas y ecosistemas con mayor disponibilidad de talento y recursos. ¿Qué preocupaciones concretas expresan las empresas que aún no usan IA según tamaño? Entre las microempresas predominan los costes elevados y la preocupación por la protección de datos; en las empresas de diez o más trabajadores destacan la incertidumbre legal y la disponibilidad y calidad de los datos.

La inteligencia artificial gana terreno en las empresas españolas a una velocidad que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar.

En solo doce meses, su uso ha pasado del 21,1% al 33,6%, el mayor salto registrado desde 2022. Pero hay una segunda lectura menos optimista. La IA no está entrando a la misma velocidad en todas las compañías: dos de cada tres todavía no hacen uso de ella.

En términos absolutos, el número de empresas que utilizan estas tecnologías ha pasado de 202.761 en 2022 a 726.385 en 2025. Si se echan cuentas, son 523.624 compañías más, lo que representa un crecimiento del 258%.

Solo en el último año se han incorporado otras 278.578, un 62% más, según la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La aceleración es evidente, pero también el camino que queda por recorrer, con elementos que, según recoge un análisis de la Fundación Cotec, condicionan cada vez más esas dos velocidades de crecimiento.

Separación por tamaño y sector

El tamaño de las empresas es uno de los factores que mejor explica las diferencias en la adopción. Mientras el 74,4% de las grandes empresas utiliza inteligencia artificial, entre las microempresas el porcentaje se queda en el 21,4%. Más de 50 puntos de distancia entre unas y otras.

Y la brecha no se está cerrando. Entre 2022 y 2025, la adopción creció más del doble en las grandes empresas que en las microempresas. No es una cuestión únicamente de dimensión; detrás también están la capacidad de inversión, el acceso a la tecnología y los recursos para transformar procesos, formar equipos o incorporar nuevas herramientas.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

La actividad económica también importa. Más familiarizadas con estas soluciones, las compañías tecnológicas parten con ventaja frente a sectores en los que integrar la IA exige adaptar procesos o encontrar aplicaciones concretas.

El resultado, de nuevo, se refleja en las cifras. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) encabezan la adopción, con un 72,2% de empresas usuarias. A bastante distancia aparecen los servicios (38,2%), la industria (29,1%) y la construcción (22,6%).

Madrid y Cataluña, por delante

Las diferencias territoriales se suman a las que existen por tamaño y actividad económica. No todas las empresas parten de las mismas condiciones para incorporar inteligencia artificial y tampoco todos los territorios presentan los mismos niveles de adopción ni están igualmente preparados.

Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones que concentran los mayores porcentajes de adopción empresarial, con un 40,5% y un 40,1%, respectivamente. Ambas superan la media nacional del 33,6% entre las empresas de diez o más trabajadores.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

En el extremo opuesto, Melilla registra un 8,8% y varias comunidades no alcanzan el 25%, entre ellas Extremadura, Galicia y Murcia.

El mapa dibuja así una implantación desigual, en la que los territorios más avanzados también registran mayores niveles de adopción.

La tecnología no es el freno

Para las compañías que todavía no han incorporado inteligencia artificial, el principal obstáculo no es necesariamente el tecnológico. El reto es saber qué hacer con ella para que reporte beneficios para el negocio y no solo costes.

De hecho, casi ocho de cada diez empresas que no utilizan IA señalan la falta de conocimientos como una de las razones. Alrededor del 14% considera, además, que estas herramientas no resultan útiles para sus procesos.

Las barreras también cambian según el tamaño. Entre las microempresas que no emplean estas herramientas, el 61,3% apunta a los costes elevados y el 53,4% expresa preocupación por la protección de los datos.

En las empresas de diez o más trabajadores, el problema se centra en otras cuestiones: el 53,9% cita la falta de claridad sobre las consecuencias legales y el 47,1% señala la disponibilidad y calidad de los datos.