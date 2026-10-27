El sector de los centros de datos rechaza el remozado 'decretazo' del Gobierno: "Nos dejan elegir la soga con la que ahorcarnos"

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LO ESENCIAL Las claves La industria de los centros de datos rechaza la nueva redacción del real decreto del Gobierno al considerarla insuficiente para garantizar la viabilidad técnica y económica del sector. El nuevo texto exige a las empresas aceptar desconexiones prioritarias del suministro eléctrico y sin indemnización para acogerse a los regímenes de flexibilidad transitorios hasta 2031. El sector critica que se mantengan sanciones y recargos de hasta el 500% sobre peajes eléctricos, además de la posible pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red. Los operadores anuncian acciones legales y llevarán sus alegaciones al Consejo de Estado, criticando la vía de urgencia y la falta de un nuevo periodo de consulta pública. Preguntas ¿Por qué rechaza SpainDC y otros operadores el remozado 'decretazo' del Gobierno sobre centros de datos? Porque consideran que mantiene obligaciones técnicamente inviables y añade condiciones discriminatorias, como aceptar desconexiones prioritarias sin compensación, que ponen en riesgo la viabilidad económica de muchos proyectos. ¿Qué significa que los centros de datos se incorporen al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP)? Significa que el operador del sistema podrá ordenar reducciones o desconexiones de consumo en esos centros cuando la red lo requiera, y el decreto exige aceptar esas medidas sin recibir remuneración. ¿Qué consecuencias económicas ya previstas incluye el proyecto de decreto para los centros de datos que incumplan sus obligaciones? El proyecto mantiene recargos que pueden alcanzar el 500% sobre determinados peajes y cargos eléctricos y contempla la retirada de permisos de acceso y conexión, lo que puede hacer inviables inversiones en curso. ¿Cómo cambia el nuevo texto los requisitos de cobertura renovable y qué plazos establece? Mantiene el requisito general del 80% pero abre un régimen transitorio: hasta diciembre de 2028 pide 60% en horas punta, entre 2028 y 2031 sube a 70% y amplía a horas llano, con el objetivo de alcanzar el 80% al final del periodo. ¿Por qué el sector pide que la nueva redacción vuelva a pasar por la CNMC y un nuevo periodo de alegaciones? Porque la incorporación de la alternativa de desconexiones y otros cambios sustanciales no figuraban en la versión sometida a audiencia, y eso impide que operadores y la CNMC valoren técnicamente y jurídicamente esas modificaciones antes de su aprobación.

El Gobierno ha tratado de apaciguar las críticas de la industria de los centros de datos con una nueva redacción de su polémico real decreto, pero el resultado amenaza con recrudecer todavía más el enfrentamiento entre el Ejecutivo y uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de la inteligencia artificial en España.

El texto presentado este lunes, 26 de octubre, introduce algunas flexibilidades respecto al borrador original, especialmente en las exigencias de generación renovable y eficiencia energética, aunque incorpora una condición que ha encendido todas las alarmas entre los operadores: aceptar la posibilidad de ser desconectados de la red eléctrica, de forma prioritaria y sin compensación económica, para beneficiarse de las nuevas condiciones transitorias.

La reacción de la industria ha sido particularmente contundente. Fuentes del sector consultadas por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL consideran que las modificaciones anunciadas por el Gobierno resultan insuficientes para resolver los problemas de viabilidad técnica y económica que ya denunciaron durante el periodo de alegaciones. Es más, entienden que el Ejecutivo ha introducido nuevas obligaciones potencialmente discriminatorias y de dudosa cobertura jurídica, hasta el punto de anunciar que utilizarán todos los mecanismos legales a su alcance para impedir que el decreto sea finalmente aprobado en sus actuales términos.

"Se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos como sector", resumen estas fuentes, que rechazan que pueda hablarse de una verdadera suavización de los requisitos. Su malestar alcanza también al procedimiento seguido por el Gobierno, que ha remitido directamente el nuevo articulado al Consejo de Estado por la vía de urgencia, sin abrir un nuevo periodo de alegaciones ni someter las modificaciones a una segunda evaluación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Supuestamente, el Ejecutivo ha estudiado más de 600 alegaciones y recibido el informe del organismo regulador. Decimos supuestamente porque el articulado conocido ahora dista enormemente de lo que exponía cualquiera de esos documentos.

Entre sus principales novedades figura la elevación de 1 a 10 megavatios del umbral general de potencia a partir del cual resultan aplicables las obligaciones más exigentes, así como una mayor flexibilidad en los contratos de suministro renovable y los plazos de adaptación.

Pero especialmente controvertida resulta la nueva alternativa al requisito de que los centros de datos acrediten una cobertura del 80% de su consumo mediante generación renovable adicional, con una correspondencia entre producción y demanda en cada hora de funcionamiento. Una exigencia que el sector viene calificando de técnicamente inviable y que hasta la propia CNMC había recomendado modificar.

El nuevo 'decretazo' del Gobierno mantiene el requisito general del 80%, aunque abre un régimen transitorio hasta finales de 2031 para aquellos proyectos que no puedan cumplirlo inmediatamente. Durante una primera fase, hasta diciembre de 2028, los centros de datos acogidos a esta alternativa deberán acreditar una cobertura renovable adicional del 60% de su consumo durante las horas punta correspondientes a su nivel de tensión. Posteriormente, y hasta 2031, la exigencia aumentará al 70% y se extenderá tanto a las horas punta como a las horas llano.

Pero ojo a la contrapartida que se impone a quienes se acojan a este 'privilegio': sus instalaciones serán incorporadas al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), un mecanismo que permite al operador del sistema eléctrico ordenar reducciones de consumo cuando las circunstancias de la red lo requieran. Los centros de datos deberán aceptar estas desconexiones con carácter prioritario y sin percibir ninguna remuneración.

Esta diferencia de trato constituye uno de los principales motivos de rechazo. Los operadores recuerdan que los centros de datos prestan servicios que requieren disponibilidad permanente, con obligaciones contractuales de continuidad y redundancia que resultan difíciles de conciliar con una interrupción del suministro eléctrico decidida por terceros.

Desde el sector advierten de que el decreto introduce una incertidumbre particularmente gravosa al no establecer, según su interpretación del texto, límites suficientemente claros sobre la frecuencia y duración de las posibles desconexiones.

"Un centro de datos no puede nunca cortar el suministro", sostienen fuentes de la industria, que califican de inaceptable que la alternativa ofrecida para aliviar las exigencias renovables pase precisamente por asumir nuevas restricciones sobre la disponibilidad de electricidad.

¿Flexibilidad en el consumo de energía y agua?

Las modificaciones incorporadas por el Gobierno también alcanzan a los indicadores de eficiencia energética, otro de los grandes puntos de fricción de la primera propuesta. El texto eleva temporalmente de 1,15 a 1,25 el valor máximo del indicador PUE, que mide la relación entre la energía total consumida por un centro de datos y la empleada directamente por sus equipos informáticos.

El nuevo margen estará disponible, bajo determinadas condiciones, hasta finales de 2031, y contempla ajustes relacionados con las características climáticas de las ubicaciones. Es claramente una concesión respecto al borrador original, aunque insuficiente para una industria que insiste en la necesidad de adaptar los requisitos técnicos a la realidad del territorio español.

Y es que las fuentes consultadas recuerdan que las necesidades de refrigeración de un centro de datos situado en España difieren sustancialmente de las de una instalación equivalente ubicada en el norte de Europa. Las mayores temperaturas exteriores durante buena parte del año obligan a incrementar el esfuerzo energético destinado a mantener las condiciones de funcionamiento de los equipos, circunstancia que debe tenerse en cuenta al establecer umbrales de eficiencia especialmente restrictivos.

A ello se suma la relación entre el consumo energético y el uso del agua. El decreto mantiene los requisitos más estrictos para el indicador WUE, que mide la eficiencia hídrica de estas instalaciones, mientras introduce una relajación temporal de las condiciones energéticas. El sector considera que ambos parámetros deberían abordarse conjuntamente, puesto que determinadas tecnologías de refrigeración permiten mejorar la eficiencia eléctrica mediante un mayor consumo de agua, mientras que otras reducen la dependencia de recursos hídricos a costa de incrementar la demanda energética.

También se introducen algunos cambios en la consideración de la energía renovable adicional. El plazo de antigüedad admisible para las instalaciones de generación vinculadas a los centros de datos pasa de 18 a 36 meses, se reduce de 10 a seis años la duración mínima de determinados contratos de compraventa de electricidad y se permite incorporar almacenamiento mediante baterías. Asimismo, las plantas fotovoltaicas podrán computar como generación adicional con independencia de su antigüedad, siempre que cumplan determinadas condiciones relativas a sus contratos de suministro.

Son modificaciones que responden parcialmente a algunas objeciones planteadas durante la tramitación. Empero, desde la industria sostienen que el efecto combinado de las obligaciones que permanecen vigentes continúa comprometiendo la viabilidad de numerosos proyectos.

Los recargos de hasta el 500%

Más allá de los condicionantes técnicos, el sector lamenta que el Ejecutivo haya mantenido prácticamente sin variaciones el régimen de consecuencias económicas asociado al incumplimiento de las nuevas obligaciones. El proyecto contempla recargos que pueden alcanzar el 500% sobre determinados peajes y cargos eléctricos, además de la posibilidad de que las instalaciones pierdan sus permisos de acceso y conexión a la red.

Este último supuesto resulta especialmente preocupante para los promotores. El acceso a la capacidad eléctrica constituye uno de los activos fundamentales en el desarrollo de un centro de datos y condiciona decisiones previas de inversión en suelo, construcción, financiación, equipamiento tecnológico y contratación de servicios. Su pérdida puede comprometer por completo la viabilidad económica de proyectos que requieren varios años de planificación y ejecución.

Las fuentes consultadas consideran que la combinación de obligaciones técnicamente difíciles de cumplir, recargos económicos extraordinarios y eventual retirada de permisos genera una inseguridad jurídica incompatible con la dimensión de las inversiones que pretende atraer España. Además, cuestionan la proporcionalidad de estas consecuencias y su encaje dentro de una disposición reglamentaria.

El Gobierno, exento de cumplir su propia norma

El rechazo cobra tintes mucho más quijotescos cuando atendemos a la aplicación diferenciada de determinadas condiciones para las iniciativas estratégicas europeas. El nuevo articulado contempla un tratamiento específico para proyectos vinculados a la soberanía digital de la Unión Europea, entre ellos las futuras gigafactorías de inteligencia artificial, que dispondrán de un plazo más amplio para cumplir algunas exigencias relacionadas con la generación renovable.

Desde la industria se interpreta este régimen particular como una discriminación frente al resto de operadores, especialmente teniendo en cuenta que el propio Gobierno promueve una candidatura de gigafactoría de inteligencia artificial en estos momentos.

Las fuentes sectoriales sostienen que el Ejecutivo estaría reconociendo implícitamente la imposibilidad de cumplir sus propias obligaciones.

El sector acudirá al Consejo de Estado

Aunque el Ejecutivo ha remitido la nueva versión al Consejo de Estado, la industria entiende que algunos de esos cambios tienen suficiente entidad como para exigir una nueva revisión regulatoria.

El principal punto de fricción vuelve a ser el régimen transitorio de desconexiones eléctricas. Según las fuentes consultadas, esta alternativa introduce condiciones sustancialmente nuevas respecto al borrador sometido a audiencia pública, de manera que los operadores afectados no habrían tenido la oportunidad de formular alegaciones específicas sobre sus implicaciones técnicas, económicas y jurídicas. Tampoco habría podido pronunciarse sobre ellas la CNMC en su informe anterior.

Por este motivo, el sector reclama que el texto sea remitido nuevamente al organismo regulador y que sus observaciones se tengan en cuenta antes de continuar la tramitación. Entiende, además, que las recomendaciones anteriores de la CNMC sobre adicionalidad renovable, correlación horaria y proporcionalidad de las obligaciones no han sido incorporadas con suficiente profundidad.

Las críticas alcanzan asimismo a la urgencia con la que el Gobierno pretende completar el procedimiento. La industria considera injustificada la premura para regular instalaciones cuya planificación energética e inversora se desarrolla durante periodos de entre 5 y 20 años, especialmente cuando las exigencias propuestas pueden condicionar durante décadas la disponibilidad de infraestructura digital en España.

De hecho, el calendario político es imposible de pasar por alto. El Ejecutivo aspira a obtener cuanto antes el dictamen del Consejo de Estado para elevar la regulación al Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre, mientras los operadores reclaman más tiempo para analizar un articulado que consideran especialmente complejo, dañino, y que incorpora requisitos desconocidos durante la fase inicial de participación pública.

Las fuentes sectoriales mantienen, asimismo, abierta la posibilidad de recurrir a las instancias europeas y de emprender las acciones legales que consideren oportunas para impedir la aprobación del texto en sus actuales condiciones.