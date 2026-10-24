La IA llega a los juzgados: abogados sancionados, alertas por la confidencialidad y dudas sobre la seguridad jurídica

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LO ESENCIAL Las claves Tribunales de Canarias y Galicia han sancionado a abogados con multas de hasta 1.800 euros por incluir en sus recursos decenas de sentencias y citas falsas generadas por inteligencia artificial. El Consejo General de la Abogacía de España advierte que la IA debe ser una herramienta auxiliar supervisada por el profesional, quien mantiene toda la responsabilidad legal y ética del documento presentado. Alertan sobre los riesgos de confidencialidad al introducir expedientes en plataformas de IA, caso que ya conllevó una sanción de 1.000 euros a un magistrado por vulnerar el secreto judicial. La Abogacía promueve el uso del Libro Blanco y circulares deontológicas para exigir la debida diligencia, integridad y control humano frente al aumento masivo de documentos generados con esta tecnología. Preguntas ¿Por qué multó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a un abogado por citar 48 sentencias falsas generadas por IA? El tribunal sancionó al letrado porque presentó en un recurso referencias inexistentes que podían inducir a error en el proceso, tras comprobar que esas sentencias no existían. ¿Qué consecuencias ha tenido para otros abogados el uso de IA para citar jurisprudencia falsa? Ya se han impuesto sanciones crecientes; además de la multa en Canarias, tribunales han multado con 1.800 euros en Galicia y el Tribunal Constitucional advirtió a otro letrado por referencias falsas. ¿Qué obligaciones deontológicas impone la Abogacía Española sobre el uso de la IA en escritos jurídicos? El CGAE publicó un Libro Blanco y una circular interpretativa que exigen diligencia, supervisión humana y verificación de contenidos, y considera la IA como herramienta auxiliar, no sustituto profesional. ¿Cómo afecta el uso de herramientas de IA a la confidencialidad y el secreto profesional de los despachos? Introducir datos en plataformas de IA plantea riesgos sobre el tratamiento y acceso a la información; los despachos deben valorar garantías del proveedor y los límites de la anonimización. ¿Qué aconseja la Abogacía para evitar errores al usar IA en la elaboración de escritos dirigidos a los juzgados? Recomiendan conocer la herramienta, usarla solo en materias dominadas, revisar que sentencias y normas citadas existen y someter resultados a control crítico y supervisión humana.

Un abogado puede recurrir a la inteligencia artificial para preparar un escrito en mucho menos tiempo del que necesitaba hace apenas dos años, pero existe un riesgo. También puede citar ante un juzgado sentencias que no existen o atribuir a un tribunal argumentos que nunca formuló.

En España ya se han producido las primeras sanciones. En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sancionó con 420 euros a un letrado que había incluido en un recurso 48 referencias inexistentes o incorrectas, generadas con una herramienta de inteligencia artificial.



En julio, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia aplicó una multa de 1.800 euros a otro abogado tras identificar 24 citas y textos completamente inventados.

Ambos casos se suman a una advertencia del Tribunal Constitucional a un abogado que, ya en 2024, había incorporado referencias a resoluciones del propio órgano y que eran completamente falsas.

La cuestión no es que los profesionales utilicen inteligencia artificial para sus investigaciones y la revisión de documentos, sino la falta de garantías sobre cómo se emplean, se verifican y se presentan sus resultados.



Una situación que, aunque ahora llama especialmente la atención, no es del todo nueva. “Los problemas que provoca la inteligencia artificial ya existían con internet”, señala Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) y decano del Colegio de Abogados de Castellón.

La diferencia, añade durante la entrevista que mantiene con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, es que “la inteligencia artificial los multiplica exponencialmente”.

La responsabilidad no es de la IA

Casi superado el hype de la IA generativa, a los que la han usado de manera intensiva no se les escapa que sus respuestas pueden estar bien estructuradas, emplear términos técnicos y ofrecer referencias que parecen convincentes, pero nada de ello garantiza su veracidad.

Por eso, Mata recalca que “el profesional debe conocer la herramienta que utiliza, no acogerla sin más”. Su recomendación es acudir a ella “solamente en aquellas materias que se dominen” y someter el resultado a “un control, una supervisión y un análisis crítico”.

"El abogado es el responsable de que el documento esté bien, al margen de las herramientas que utilice" Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del CGAE.

En la práctica, esto implica comprobar que las sentencias citadas existen, que los fragmentos atribuidos a ellas son literales, que las normas están vigentes y que los argumentos se corresponden con el asunto que se trata. La revisión no puede limitarse, simplemente, a comprobar que el texto esté escrito correctamente.



“El abogado es responsable frente a su cliente de que ese documento esté bien, de que esté adecuadamente revisado; independientemente de las herramientas que se utilicen para su elaboración”, resume Mata.

Criterios deontológicos

Ante un escenario en el que es probable que aparezcan otros casos como los citados, la Abogacía Española ha empezado a concretar cómo aplicar estas obligaciones. En enero, el CGAE presentó el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, como una guía para orientar en la adopción de esta tecnología en el ejercicio de la profesión.



El documento recoge que el 60% de los profesionales de los servicios jurídicos ya utiliza aplicaciones con inteligencia artificial, pero solo el 8% afirmaba tener conocimientos sobre cómo funcionan. Una brecha entre formación y capacidades que ya constituye una preocupación para la abogacía.

En abril aprobó, además, la Circular interpretativa 3/2026 del Código Deontológico, centrada en la elaboración, firma y presentación de textos escritos con ayuda de la IA generativa. El documento desarrolla obligaciones deontológicas ya existentes y pone el foco en la diligencia, la integridad profesional y la supervisión humana.



El texto advierte de que la inteligencia artificial puede generar contenidos incorrectos “con apariencia de excelencia técnica y autoría profesional de calidad” y establece que su uso “debe funcionar como una herramienta auxiliar, no como un sustituto del abogado”.

"Recibir consultas con documentos generados con IA ya es un estándar" Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del CGAE.

Su uso en los tribunales también plantea problemas de confidencialidad. Para regularlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la Instrucción 2/2026, que establece límites a su utilización por jueces y magistrados.

En abril, además, sancionó con 1.000 euros a un magistrado por revelar información al introducir un expediente judicial en una plataforma de IA.

Pero la transformación que ha traído esta tecnología al ámbito jurídico va más allá. Mata asegura que cada vez recibe más consultas acompañadas por documentos que han sido preparados con IA. Una práctica que, afirma, “ya es un estándar” y se está multiplicando a una velocidad “brutal” en los últimos meses.

El decano pone como ejemplo el caso de una empresa que le envió para revisar una hoja de ruta preparada con ayuda de IA para estudiar una reestructuración societaria. “El documento servía como punto de partida, pero no resolvía las cuestiones mercantiles y fiscales que exigían un análisis especializado”, asevera.

El reto de las instituciones

La incorporación de la IA no plantea interrogantes únicamente en los despachos. También obliga a las administraciones públicas y a la propia Justicia a decidir qué tareas pueden automatizarse, con qué controles y bajo qué garantías.

“La tecnología avanza a una velocidad que nos impone unos ritmos que no nos permiten reflexionar”, advierte Salvador González Martín, presidente de la Abogacía Española y consejero nato del Consejo de Estado, en un encuentro reducido con periodistas. De ahí la necesidad, añade, de “pararse, reflexionar, gobernar” y analizar “qué derechos se ganan y se agilizan en su defensa y qué derechos se ponen en cuestión con su uso”.

"Es necesario pararse y analizar qué derechos se ganan y cuáles pone en cuestión" Salvador González Martín, presidente de la Abogacía Española y consejero nato del Consejo de Estado.

Un trabajo que no solo afecta a los despachos privados de abogados. En su opinión, “lo tienen que hacer todas las instituciones, administraciones públicas incluidas y, cómo no, la Administración de Justicia”.

Esta última, por su parte, también afronta el reto no solo de digitalizar procedimientos, también de transformar el modo en el que se gestiona la información. Como explicaba Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, en una reciente entrevista con DISRUPTORES, el objetivo no consiste en sustituir el papel por PDF, sino en conseguir que los datos circulen.

La IA añade otro elemento. Además de procesar información, puede analizarla, clasificarla y generar respuestas. Esto abre posibilidades para agilizar trámites, pero también obliga a examinar cómo están diseñados esos sistemas, qué criterios utilizan y cómo se revisan sus resultados.



Un reto que ya forma parte de la regulación europea. El Reglamento de Inteligencia Artificial contempla como de alto riesgo determinados sistemas destinados a ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar hechos y normas jurídicas.

Mata advierte que una amenaza “especialmente preocupante” es que las propias instituciones incorporen a sus algoritmos criterios de decisión que no estén debidamente justificados. Plantea un escenario hipotético en el que un sistema automatizado pudiera condicionar la resolución de las reclamaciones a parámetros arbitrarios, en lugar de analizar las circunstancias de cada caso. “Es lo que más miedo me da”, reconoce.



Y aquí entra en juego un elemento básico para el ejercicio de la abogacía: las reglas profesionales deben servir para ofrecer garantías al ciudadano. “Quien acude a un abogado debe poder confiar en que recibe asesoramiento de un profesional sometido a normas éticas y a mecanismos de responsabilidad”, señala Mata. “No solo tenemos las normas, sino que las estamos interpretando”.

Garantías frente a eficiencia

Lo que promete la IA es, principalmente, eficiencia. Automatizar determinadas tareas puede liberar tiempo para el análisis jurídico o estudiar diferentes estrategias, pero también puede facilitar la producción de más documentos sin dedicar a cada uno la revisión que requieren.

La circular aprobada en abril por el CGAE aborda la verificación de los contenidos y la supervisión de los documentos escritos con ayuda de inteligencia artificial. Sin embargo, deja fuera la confidencialidad y el secreto profesional que, según el propio documento, serán objeto de otra circular.

"El deber de diligencia obliga a saber qué ocurre con la información que se introduce en cualquier herramienta” Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del CGAE.

Esta separación es importante. Además de comprobar la exactitud de las respuestas, los despachos también deben valorar qué información introducen en las plataformas, qué tratamiento hace de ella cada proveedor y qué garantías existen para proteger los datos de sus clientes.

Mata recuerda que “el deber de diligencia no termina al revisar el contenido generado, también obliga a saber qué ocurre con la información que se introduce en una herramienta”. Lo compara con el almacenamiento de expedientes en la nube, que exige valorar las garantías que ofrece la tecnología y las condiciones de acceso a los datos.

También advierte de los límites de la anonimización: “Ocultar nombres no siempre elimina toda la información identificativa, porque pueden permanecer datos en los metadatos o en otras partes del documento”. Por eso es imprescindible conocer las condiciones de uso de cada servicio.



De ahí que el uso de esta tecnología también afecte al modelo de negocio. La IA “puede ayudar a revisar documentos, detectar argumentos y explorar distintas líneas de análisis, pero el abogado debe conocer el objetivo y dirigir la estrategia”, enumera el decano.

"El ejercicio profesional no tiene que ser como una fábrica de chorizos" Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del CGAE.

Esto puede abrir dos vías en los despachos: “Asumir más clientes y ser más eficiente, o asumir asuntos de más complejidad y dar más valor a mi cliente porque puedo llegar a donde antes no llegaba”.

Pero advierte contra una transformación basada exclusivamente en el volumen: “No es una fábrica. El ejercicio profesional no tiene que ser como una fábrica de chorizos”. El valor del despacho, recalca, ha de medirse por la calidad de sus análisis o la capacidad para anticipar riesgos, y no únicamente por el número de documentos que produce.

Más allá de sentencias falsas

El debate también alcanza a los ciudadanos que recurren directamente a la IA para realizar consultas o resolver dudas legales. A este respecto, Mata advierte de que la tecnología facilita que operadores sin formación jurídica ofrezcan servicios legales.



Sin embargo, la obtención de una respuesta convincente no equivale necesariamente a recibir asesoramiento adecuado; puede omitir plazos, consecuencias o actuaciones posteriores que condicionan el resultado de un procedimiento.

El problema no es solo que una herramienta invente una sentencia, también puede ofrecer una respuesta incompleta que el usuario no llega a cuestionar y, por tanto, obviar la necesidad de la asistencia de un profesional.



Unas dudas a las que se une cómo se ha obtenido el resultado: “No sabemos muy bien qué es lo que pasa desde que tú introduces un prompt en una herramienta de inteligencia artificial hasta que sale un resultado”, apunta Mata.

El tema de fondo, así, no es el uso o no de la inteligencia artificial, sino cómo emplearla de manera efectiva, dentro del código deontológico y garantizando siempre los derechos de los ciudadanos.