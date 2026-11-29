Europa ha dicho que va a prohibir los patrones oscuros y ni nos hemos enterado. Mientras nos distraíamos con el circo mediático de la burbuja de la IA y los líos de faldas y presunto espionaje al fundador de NVIDIA, Jensen Huang, pasó desapercibida una noticia menos morbosa pero crucial para nuestro futuro digital: la propuesta de Ley de Equidad Digital, presentada por la Comisión Europea (CE) el pasado 11 de noviembre.

Los principales puntos fuertes de esta propuesta son la prohibición de los llamados patrones oscuros (técnicas de diseño que inducen a tomar decisiones no deseadas), las restricciones al diseño adictivo y a la explotación comercial de nuestras vulnerabilidades mediante la personalización de contenidos y ofertas, y medidas para combatir las prácticas abusivas de monetización en videojuegos y la publicidad encubierta de influencers, entre otras cosas.

¿Cómo lo hace? En el caso de los patrones oscuros, se prohíben prácticas como dar más prominencia visual a unas opciones que a otras para inducirnos a tomar una determinada decisión, o ponernos más trabas para cancelar una suscripción que para contratarla. ¿Pero no estaban ya prohibidas estas prácticas por la Ley de Servicios Digitales (DSA)? Sí, pero solo para plataformas online (con excepciones) y no para todo el que comercializa productos y servicios digitales. La Ley de Equidad Digital viene a cubrir, entre otras cosas, ese vacío legal.

En el caso del diseño adictivo -que incluye el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, notificaciones push, penalizaciones por uso poco frecuente y mecanismos de permanencia en chatbots de IA- la fórmula escogida es más controvertida. En lugar de prohibir estas características, la CE pretende obligar a las empresas a que ofrezcan mecanismos para desactivarlas. Es decir, que recae sobre las personas la responsabilidad de protegerse de unas técnicas diseñadas para dificultar el ejercicio de su voluntad.

Esta propuesta es incluso menos estricta de lo que la DSA especifica para las grandes plataformas, a las que obliga a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos derivados del diseño de sus servicios. Esto incluye los efectos sobre nuestra salud física y mental, algo que va bastante más allá de añadir un botón de desactivación. Es más, la CE ha concluido preliminarmente que el diseño adictivo de TikTok, Instagram y Facebook vulnera dicha ley.

En el ámbito de los videojuegos, la CE propone prohibir, para usuarios menores, sistemas de recompensa aleatoria y sorpresa de pago, como las llamadas loot boxes. Para los adultos, obliga a que puedan desactivar estos mecanismos, y a informar de las probabilidades de obtener recompensas si las adquieren.

La Ley de Equidad también incluye medidas para saber cuánto dinero real se gasta cuando se compra algo (por ejemplo, a cuántos euros equivalen 500 gemas), para facilitar la cancelación de suscripciones, para evitar que los periodos de prueba gratuitos se conviertan en suscripciones no deseadas y para garantizar el derecho a interactuar con un humano en los servicios de atención al cliente (cuando los sistemas automatizados de atención al cliente no resulten eficaces). Son principios de mínimos que antes dábamos por sentados y que los servicios digitales llevan años dinamitando.

Bienvenida, con “peros”

¿Cómo se ha acogido todo esto desde los diferentes grupos de interés? La Federación de Consumidores y Usuarios CECU da la bienvenida al texto y valora positivamente “la intención de proteger mejor a las personas consumidoras en el entorno digital”, según Anabel Arias, su responsable de derechos digitales. No obstante, señala que la propuesta trasciende el ámbito digital, “ya que busca sustituir la actual Directiva sobre prácticas comerciales desleales y modifica el marco de protección de las personas consumidoras tanto en el entorno digital como en el analógico”.

CECU valora positivamente la prohibición de los patrones oscuros y que se amplíe el concepto de consumidor vulnerable, aunque considera que es insuficiente y “presupone que las personas actúan de manera razonablemente informada, atenta y perspicaz”. También considera que sigue trasladando una parte excesiva de la responsabilidad de protección a las personas consumidoras.

Arias señala otras carencias. Una de ellas es que no se haya reforzado el concepto de diligencia profesional para exigir a las empresas que incorporen la equidad desde el diseño y por defecto. También lamenta que se invierta la carga de la prueba para que sean las empresas las que tengan que probar que sus productos y servicios no hacen daño (y no al contrario).

Por su parte, la asociación europea de derechos digitales EDRi considera un avance importante que se prohíban explícitamente diez prácticas de diseño manipulativo, algo que facilitaría la labor de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Sin embargo, no entiende por qué la CE no ha adoptado un enfoque similar respecto a determinadas prácticas de diseño adictivo.

Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas públicas de EDRi, recuerda que Bruselas llegó a contemplar la opción de que las funcionalidades destinadas a maximizar nuestra atención estuvieran desactivadas por defecto. Una opción que descartó, pese a que casi un 60% de los participantes en la consulta pública de la ley que eran favorables a regular el diseño adictivo se manifestaron a favor.

Domínguez de Olazábal teme que pase lo mismo que con las cookies, que se ha convertido en una carrera de obstáculos, generando frustración y, a menudo, menos protección. También lamenta que se haya restringido el concepto de consumidor vulnerable respecto al borrador de la propuesta. «Quizá deberíamos dedicar menos tiempo a preguntarnos si las personas son lo suficientemente vulnerables como para merecer una protección especial y más a evitar que las empresas creen o exploten esas vulnerabilidades», afirma la asesora de EDRi que, al igual que CECU, aboga por invertir la carga de la prueba en el caso de prácticas cuyos graves riesgos ya se conocen bien.

Avance real pero con lagunas

Otro aspecto que preocupa a EDRi es la diferenciación entre la protección de menores y adultos que introducen las propuestas legislativas europeas, y que puede redundar en una proliferación de mecanismos intrusivos de verificación de edad. «Las prácticas comerciales perjudiciales no se vuelven inocuas de repente cuando alguien cumple 18 años», señala Domínguez de Olazábal. Cree que es un error centrarse en las características de quienes lo sufren, y no en las prácticas que generan el daño.

Sobre la protección de los menores, Adolescencia Libre de Móviles, reivindica ir bastante más allá de lo que plantea la Comisión. Reclama que se aplique el principio de precaución y que se restrinja el acceso de los menores de 16 años a productos digitales diseñados para generar adicción hasta que se demuestre de forma independiente que son seguros.

La asociación también aboga por la prohibición de los mecanismos adictivos, independientemente de la edad de los usuarios, y por desactivar por defecto la personalización de contenidos. Si bien la Ley de Equidad Digital no recoge estas demandas íntegramente, algunas se abordan, parcialmente, en la propuesta de Ley europea de Protección de Menores en Internet, presentada en septiembre.

La principal diferencia es de enfoque: la CE se centra en limitar determinadas funcionalidades perjudiciales para nuestra salud, mientras que Adolescencia Libre de Móviles reclama cambiar la lógica, y que sean las empresas las que tengan que demostrar que sus productos son seguros antes de permitir que los menores de 16 años los utilicen. ¿Por qué esperar a que el daño sea evidente, en lugar de exigir a las empresas que demuestren de antemano que sus productos son seguros? ¿Por qué no obligarlas a someterse a auditorías periódicas?

Esto conecta con la idea de inversión de la carga de la prueba que plantean desde CECU y EDRi, y con el enfoque preventivo de otras normas europeas. El Reglamento General de Seguridad de los Productos ya obliga a los fabricantes a evaluar los riesgos de sus productos antes de comercializarlos y, según la DSA, las plataformas de muy gran tamaño deben someterse a auditorías independientes anuales.

Eurochild y 5Rights Foundation consideran sustanciales las lagunas que no cubren ni la propuesta de Ley de Equidad ni la de Protección de Menores en Internet. Celebran las medidas relacionadas con la monetización de videojuegos pero reclaman una mayor protección frente a los mecanismos que fomentan la excesiva interacción. No obstante, reconocen que la propuesta de Ley de Equidad supone un avance real.

Críticas a la incoherencia

Desde el sector corporativo, las principales críticas tienen que ver con el solapamiento de normas. La asociación tecnológica CCIA Europe tilda de incoherencia que la CE introduzca nuevas obligaciones en ámbitos ya cubiertos por otras leyes europeas, cuando se ha comprometido a simplificar el marco regulatorio. También advierte del riesgo de fragmentación de la supervisión entre distintas autoridades competentes.

En la misma línea, la European Tech Alliance (que representa a empresas tecnológicas europeas) teme que dicha falta de coherencia dificulte el crecimiento de estas empresas, mientras que el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información (ITI) cuestiona que los beneficios para los consumidores justifiquen la complejidad regulatoria que introduce la propuesta.

BusinessEurope, la patronal empresarial europea, reclama mayores garantías procesales ante la ampliación de las competencias sancionadoras de la CE. Ya antes de que se hiciera pública la propuesta, 22 asociaciones empresariales, encabezadas por DOT Europe, habían reclamado que las nuevas medidas fueran proporcionadas y basadas en la evidencia, algo que también demandan IAB Europe e IAB Spain.

Ecommerce Europe, EuroCommerce e Independent Retail Europe consideran que el texto se extralimita en su supuesto alcance inicial y creen que simplemente se debería mejorar la aplicación de la legislación ya existente. La industria de los videojuegos advierte de posibles efectos de la Ley de Equidad sobre la competitividad y la oferta del sector, y cree que la norma limita la capacidad de decisión de los padres.

La joya escondida

Una de las grandes novedades de la Ley de Equidad Digital ha pasado prácticamente bajo el radar. Se trata de la regulación de los agentes de inteligencia artificial que pueden realizar compras y formalizar contratos por nosotros que, como destaca el abogado Barry Scannell, socio de William Fry es el artículo más trascendente para las empresas que desarrollan o despliegan sistemas de IA.

La CE propone que, al empezar a utilizar estos agentes, podamos decidir qué grado de autonomía les conferimos, y si queremos que nos pidan autorización para todo o para nada, o con ciertas condiciones. Además, si la empresa proveedora del agente (por ejemplo, OpenAI) recibe dinero por sugerir determinadas compras o tiene algún conflicto de interés con la empresa vendedora, deberá informar de ello al usuario y pedirle autorización antes de formalizar la operación.

«La autonomía se convierte así en un privilegio de quienes no tienen conflictos de intereses», afirma Scannell. Esto favorecería los modelos que se financian por suscripciones sobre los que lo hacen por comisiones por venta o recomendaciones patrocinadas. No obstante, no se aclara quién asume las pérdidas económicas cuando un agente malinterpreta nuestras instrucciones, algo que tendrán que decidir las legislaciones nacionales. Tampoco aborda de forma explícita la posibilidad de que los vendedores u otros actores puedan manipular los agentes de IA en su beneficio o el de terceros, algo que puede abrir la puerta a toda una nueva generación de patrones oscuros destinados a explotar las vulnerabilidades de las máquinas.

Independientemente de esto, la propuesta de Ley de Equidad Digital es una buena noticia, más aún teniendo en cuenta el clima de desregulación en el que Bruselas ha estado inmersa el último año. La propuesta ha sido bien recibida por las organizaciones de consumidores y de defensa de los derechos digitales y de la infancia, si bien reclaman mayor ambición, especialmente en lo relativo al diseño adictivo.

Las empresas tienen derecho a reclamar coherencia normativa y una mejor aplicación de las leyes existentes, pero que haya solapamientos entre normas no significa que cubran exactamente lo mismo. ¿Acaso debe supeditarse la protección de los consumidores a la preservación de unos modelos de negocio heredados del salvaje oeste digital, que dependen, en buena medida, de prácticas abusivas?

De poco sirve reconocer el derecho ciudadano a decidir libremente si las compañías tienen carta blanca para comercializar productos y servicios que socaven este y otros derechos. La equidad digital no debería ser algo que tengamos que activar en el menú de configuración.