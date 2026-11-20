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La estampa de Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin departiendo estos días en Shenzhen tiene algo de retorcido culebrón, al estilo de esas largas teleseries que hicieron mella en multitud de somnolientos telespectadores a principios de la década. Una representación ciertamente grotesca para cuantos todavía tratan de escrutar el devenir de la ecúmene con las coordenadas intelectuales del siglo pasado.

Un culebrón está plagado de giros sentimentales, de traiciones y de conspiraciones que siempre acaban beneficiando a los actores principales (y dejando por el camino multitud de bajas colaterales que no importan a ningún seguidor). En el tablero geopolítico, nos pasa algo extrañamente similar: los que ayer se profesaban animadversión, se amenazaban con toda suerte de represalias comerciales o se erigían en garantes de sistemas políticos y económicos antagónicos ensayan ahora los ademanes propios de una amistad, siquiera de conveniencia, entre los grandes arcontes del poder mundial.

Y entre tanto tráfago diplomático, entre los ditirambos que se dedican unos a otros estos gerifaltes y las elucubraciones de los doctos en relaciones internacionales, la Unión Europea vuelve a ejercer de convidada de piedra en una fiesta de cuyo convite bien pudiera salir extraordinariamente perjudicada.

Ignoramos hasta qué punto las veleidades de Trump, las ínfulas imperialistas de Putin y la calculada aquiescencia de Xi Jinping permitirán engarzar intereses tan disímiles, ni cuánto hay de impostura en esa escenificación de cordialidad entre quienes siguen disputándose la hegemonía económica, tecnológica y militar del orbe. Pero lo verdaderamente ominoso para los europeos es la posibilidad de que Washington encuentre acomodo en determinados acuerdos con Pekín o Moscú sin que medie consideración alguna por los intereses de sus tradicionales aliados atlánticos.

Y es que Europa sigue adoleciendo de una capacidad harto exigua para hacer efectiva su autonomía estratégica, única defensa ante estos vaivenes llegados de otras latitudes. A los estertores de un modelo industrial que descansaba sobre unas condiciones energéticas y comerciales que difícilmente volverán a darse hemos de añadir ahora la incertidumbre respecto a quiénes serán nuestros socios, qué mercancías podremos adquirir de ellos y a qué oneroso precio. Todo ello en desmedro de unas empresas a las que compelimos a competir allende nuestras fronteras mientras les escatimamos buena parte de los instrumentos con los que sus adversarios comerciales acometen semejante empresa.

Hay un ejemplo particularmente conspicuo de este enfeudamiento económico en los materiales con los que fabricamos buena parte de los bienes sobre los que se sustenta nuestra sociedad contemporánea. El galio de la electrónica de potencia, el niobio de los aceros empleados en la automoción o el disprosio de los imanes permanentes constituyen apenas una sucinta representación de esa cornucopia mineral cuyo aprovechamiento industrial queda a expensas, en no pocas ocasiones, del arbitrio de terceros países.

China ya puso en solfa nuestra pretendida soberanía tecnológica cuando introdujo, en 2023, controles a la exportación de galio y germanio, y posteriormente de antimonio. De poco sirven las abnegadas inversiones en digitalización, electrificación o descarbonización si Pekín puede dejarnos en blanco a su antojo (o al de Trump).

Me permito traer a colación una investigación de esta misma semana, del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) de la propia Comisión Europea, rubricada por Fernando Coelho y David Pennington. En su informe, hablan acerca de las posibilidades que brindan los materiales avanzados para reducir nuestra dependencia de las materias primas críticas. Los expertos han escudriñado 74 alternativas en la electrónica, 91 en la automoción, 43 en la construcción y otras 57 soluciones en las tecnologías de energía limpia, con distintos grados de madurez y viabilidad industrial.

Hay entre ellas una formidable panoplia de posibilidades para sustituir materiales, reducir las cantidades necesarias para la fabricación de determinados productos o recuperar aquellos que hasta ahora desechábamos, sin menoscabo necesariamente de sus prestaciones y, en algunos casos, con mejoras en su coste, durabilidad o circularidad.

Resulta especialmente ilustrativo el caso de las baterías de litio-ferrofosfato, cuya composición permite prescindir del cobalto, el níquel y el manganeso en sus electrodos positivos, empero conserva la necesidad de litio y grafito e introduce el fósforo en la ecuación. Sucede, para mayor escarnio de nuestras aspiraciones de emancipación, que China concentraba en 2024 más del 98% de la producción mundial tanto de los materiales para esos electrodos positivos como de las propias celdas.

Pero hay un guarismo todavía más lacerante en el referido estudio: de las 74 alternativas analizadas en el ámbito de la electrónica, Europa dispone de capacidades investigadoras consideradas sólidas en 69 de ellas, mientras que su capacidad industrial merece idéntica consideración en apenas tres.

De ahí que, el único juicio plausible sea que Europa debe hacer de la innovación, entendida en toda su extensión y con las onerosas implicaciones presupuestarias, regulatorias, financieras e industriales que ello acarrea, su bandera de futuro. Y no sólo de palabra, como hasta ahora: hemos de financiar también esos vericuetos menos lustrosos de la actividad innovadora, desde la construcción de plantas piloto hasta los ensayos de fiabilidad, la certificación de los nuevos materiales, la adaptación de los procesos fabriles y la adquisición de los primeros productos por parte de grandes clientes industriales.

El propio informe del JRC identifica necesidades adicionales de investigación incluso en tecnologías que han alcanzado un elevado grado de madurez. El reemplazo del paladio por níquel en determinados condensadores cerámicos, por ejemplo, exige todavía perfeccionar las condiciones de cocción y verificar su fiabilidad eléctrica en las aplicaciones más exigentes.

Son trabajos de escaso relumbrón mediático, difícilmente susceptibles de concitar el arrobo que suscita entre nuestros dirigentes cualquier nueva aplicación de inteligencia artificial, pero de cuya financiación y ejecución depende que una innovación desarrollada en un laboratorio europeo pueda acabar incorporándose a millones de dispositivos electrónicos fabricados en nuestro continente. Eso es soberanía y autonomía estratégica y es la única defensa ante el triunvirato del culebrón de moda.