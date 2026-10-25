El papel de la innovación en tiempos de incertidumbre tecnológica

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar /

No puedo imaginar una etapa más fascinante en términos de disrupción tecnológica. En mis años trabajando en innovación, nunca había vivido un momento que nos permitiera imaginar tan lejos y avanzar tan rápido.

Sin embargo, precisamente por eso, resulta cada vez más difícil distinguir entre lo útil y lo accesorio, entre lo transformador y lo meramente llamativo, entre aquello que genera valor y aquello que no es más que ruido.

Y es ahí donde nos encontramos hoy, especialmente quienes trabajamos en innovación. Cada día aparecen nuevas oportunidades.

Apenas comenzamos a comprender el alcance de una disrupción tecnológica cuando surge otra capaz de cuestionar nuestras certezas. La velocidad a la que aparecen nuevas capacidades tecnológicas hace que las organizaciones vivan en un estado permanente de adaptación. Esta velocidad de cambio genera mucha incertidumbre. Cuando creemos haber comprendido una tecnología, emerge otra que promete cambiar de nuevo las reglas del juego.

Por eso es más importante que nunca que la innovación permanezca alineada con las necesidades reales del negocio. Debemos tener claro cuál es el valor que aporta cada nueva solución tecnológica y cómo contribuye a los objetivos estratégicos de la organización. No se trata de adoptar tecnología por ser novedosa o prometedora, sino de convertir la disrupción en valor tangible. Es decir, debemos hacer innovación estratégica que comparta objetivos con las funciones de desarrollo de negocio, sin renunciar a la capacidad de asumir riesgos y aprender.

No es difícil entender el potencial de muchas de las nuevas herramientas tecnológicas que están llegando al mercado. Aumentan la productividad, reducen tiempos, automatizan tareas y facilitan actividades que hace apenas unos años requerían importantes recursos.

¿Quién podría resistirse a esa realidad?

Pero mejorar la eficiencia no es innovar, y aún menos innovar estratégicamente.

La innovación por la que debemos apostar es la que aprovecha las herramientas tecnológicas para generar nuevos modelos de negocio, la que proporciona ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y resuelve problemas hasta ahora difíciles de afrontar.

Y ahí es donde los equipos de innovación debemos estar: en la innovación estratégica que crea y transforma negocios.

Debemos demostrar a los comités de dirección que la transformación no depende únicamente de las herramientas, sino de la combinación adecuada entre tecnología, personas y propósito. Las tecnologías por sí solas no transforman las organizaciones. Son las personas quienes lo hacen cuando trabajan en un entorno de colaboración y aprendizaje continuo.

Los profesionales de la innovación contamos con capacidades especialmente valiosas para ayudar a nuestras empresas a afrontar este momento. Sabemos identificar oportunidades emergentes y conectar tecnologías con necesidades reales. Tenemos experiencia creando dinámicas de colaboración entre diferentes perfiles y facilitando que ideas diferentes generen soluciones valiosas.

¿Cómo podrían funcionar, si no, los procesos de open innovation? Reunimos startups, expertos tecnológicos y áreas de negocio para abordar retos complejos que muchas veces parecían no tener solución. Precisamente ahí reside una de nuestras mayores fortalezas: actuar como puente entre mundos que raramente interactúan de forma natural.

También hemos aprendido a movernos en entornos de incertidumbre. Estamos acostumbrados a experimentar, adaptarnos y pivotar rápidamente, y a menudo lo hacemos sin disponer de grandes presupuestos, apoyándonos en la creatividad, las alianzas y la capacidad de probar nuevas ideas con riesgos controlados.

Aprovechemos ese valor.

Seamos la unidad que impulsa la adopción de tecnologías disruptivas para resolver desafíos que las soluciones comerciales tradicionales no han sido capaces de abordar.

Seamos la unidad que permite explorar y validar nuevos modelos de negocio sin comprometer grandes inversiones ni poner en riesgo la reputación de nuestras organizaciones.

Seamos la unidad que acompaña a los profesionales en la adopción de nuevas herramientas, reduciendo barreras, generando confianza y facilitando el aprendizaje.

Debemos seguir demostrando que la innovación tiene un papel esencial en nuestras organizaciones. Porque las disrupciones tecnológicas seguirán apareciendo. Nuestro valor estará en convertirlas en ventajas competitivas sostenibles para nuestras organizaciones.

Ese ha sido siempre nuestro trabajo y, probablemente, nunca había sido tan necesario como ahora.

*** Pilar Górriz es responsable de innovación de Renfe.