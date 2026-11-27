Los agentes de IA, el nuevo enemigo de las empresas ante la creciente industrialización del cibercrimen global

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Fortinet advierte que los agentes de IA corporativos se están convirtiendo en una nueva vía de ataque para que los cibercriminales obtengan privilegios en las empresas sin explotar fallos de software convencionales. La creciente sofisticación de la IA impulsará un mercado cibercriminal hiperespecializado, donde intermediarios comercializarán agentes maliciosos para tareas específicas y accesos fraudulentos a servicios de pago. Los propios sistemas de defensa con IA de las empresas podrían ser manipulados mediante contenidos espurios para emitir diagnósticos de seguridad erróneos o recomendar acciones contraproducentes. La automatización reducirá al mínimo el tiempo entre el hallazgo de una vulnerabilidad y su ataque, obligando a las organizaciones a poder desplegar protecciones en cuestión de horas para 2027. Preguntas ¿Por qué Fortinet advierte de que los agentes de IA pueden dar acceso a delincuentes dentro de las empresas? Fortinet señala que al delegar a agentes de IA permiso para consultar datos, interactuar con apps y ejecutar tareas, los atacantes pueden manipular o suplantar esos agentes para obtener privilegios sin explotar vulnerabilidades convencionales. ¿Qué consecuencias tiene la manipulación de agentes de IA para los centros de operaciones de seguridad (SOC)? Ya ocurrido: los SOC que usan IA pueden emitir diagnósticos erróneos o recomendar acciones incorrectas si los agentes interpretan como instrucciones los contenidos maliciosos; podría agravar incidentes y retrasar la respuesta. ¿Qué hay detrás del auge de intermediarios que venden herramientas de IA para ciberdelincuencia? FortiGuard Labs explica que desarrollar modelos propios es costoso, lo que genera proveedores que adaptan y comercializan agentes ilícitos, integrando funciones desde reconocimiento de víctimas hasta explotación y exfiltración de datos. ¿Cómo pueden las empresas limitar el riesgo cuando usan agentes de IA con acceso a sistemas corporativos? Fortinet recomienda asignar permisos mínimos por cometido, registrar qué agente actúa y en nombre de quién, someter operaciones críticas a revisión humana y poder revocar credenciales al detectar compromiso. ¿Qué nuevos peligros operativos prevé Fortinet para la evolución de los ataques automatizados hasta 2027? Fortinet prevé agentes adaptativos que evalúan resultados y cambian tácticas, una menor ventana entre divulgación y explotación, y una “guerra relámpago” automático-automática donde la latencia decidirá intrusiones.

La creciente autonomía que las empresas están concediendo a sus agentes de inteligencia artificial lleva aparejada una derivada asaz preocupante desde el punto de vista de la ciberseguridad. A medida que estos sistemas adquieren potestad para consultar información corporativa, interactuar con aplicaciones y ejecutar tareas por cuenta de los empleados, los delincuentes encuentran una nueva vía para arrogarse privilegios dentro de las organizaciones sin necesidad siquiera de explotar una vulnerabilidad de software convencional.

Es una de las principales advertencias que recoge el informe de predicciones de ciberseguridad para 2027 de Fortinet, elaborado por su equipo de inteligencia de amenazas FortiGuard Labs. Los expertos de la firma anticipan que la manipulación de estos agentes cobrará especial relevancia entre las tácticas de los atacantes, con consecuencias que dependerán del grado de autonomía de cada sistema, la sensibilidad de la información a la que tenga acceso y la naturaleza de las operaciones que pueda acometer.

De ahí que resulte perentorio establecer mecanismos que permitan identificar qué agente ejecuta cada acción, en nombre de quién lo hace y con qué permisos. Fortinet aboga por restringir estas atribuciones al cometido específico de cada agente, someter las operaciones de mayor trascendencia a una revisión independiente y garantizar que las empresas puedan interrumpir su actividad y revocar sus credenciales ante cualquier indicio de compromiso.

Paradójicamente, los sistemas de inteligencia artificial que las compañías emplean para su propia defensa también serán susceptibles de manipulación. Los centros de operaciones de seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) que recurren a esta tecnología para analizar correos electrónicos, registros o incidencias podrían verse inducidos a emitir diagnósticos erróneos sobre la gravedad de un ataque o recomendar actuaciones contraproducentes si interpretan como instrucciones los contenidos espurios introducidos por los propios delincuentes.

División del trabajo criminal

Más allá de los vericuetos técnicos de los ataques, los investigadores de Fortinet aventuran una mayor especialización del mercado de la ciberdelincuencia al calor de la inteligencia artificial. El desarrollo de modelos propios puede resultar demasiado oneroso para determinados grupos criminales, lo que favorecerá la aparición de intermediarios dedicados a obtener acceso a modelos avanzados, adaptarlos a fines ilícitos y comercializar agentes concebidos para tareas específicas.

Estos proveedores podrían aglutinar en una misma oferta herramientas para distintas fases de una campaña delictiva, desde la identificación de potenciales víctimas hasta el análisis de la información sustraída. En los mercados clandestinos ya se anuncian soluciones como WormGPT o FraudGPT, cuya eficacia está por acreditar, mientras que el acceso fraudulento a servicios comerciales de inteligencia artificial de pago constituirá, en sí mismo, un incentivo económico adicional para los atacantes.

FortiGuard Labs anticipa igualmente un mayor contubernio entre las organizaciones dedicadas al cibercrimen y aquellas especializadas en el fraude y la extorsión, con un creciente recurso a la intimidación física para compeler a las víctimas a satisfacer sus exigencias. La suplantación mediante IA de directivos, proveedores o personal de soporte facilitaría, a su vez, la obtención de autorizaciones fraudulentas para efectuar pagos o acceder a sistemas corporativos.

A ello se suma el interés de estas organizaciones por captar a jóvenes y a personas que dispongan de accesos privilegiados en las empresas. Los investigadores advierten asimismo de la confluencia de intereses operativos entre las bandas criminales y los grupos vinculados a Estados, cuyas actividades pueden sustentarse sobre las mismas infraestructuras tecnológicas y proveedores de servicios.

Protegerse en horas

Otro de los grandes desafíos para los responsables de ciberseguridad es la merma del tiempo que transcurre entre la divulgación pública de una vulnerabilidad y su explotación. La automatización de determinadas tareas de reconocimiento y análisis, junto con la disponibilidad de herramientas reutilizables, permitirá a los delincuentes actuar con mayor celeridad contra aquellos sistemas que permanezcan expuestos.

Los expertos prevén también una mayor experimentación con agentes de IA adaptativos, capaces de evaluar los resultados de sus acciones, modificar sus tácticas y perseverar en la consecución de un objetivo tras un intento fallido. Un avance que podría extenderse al perímetro de las redes corporativas y devolver protagonismo a los enjambres de dispositivos comprometidos.

A más largo plazo, Fortinet contempla un escenario de "guerra relámpago" entre sistemas automatizados de ataque y defensa, en el que la propia latencia de las máquinas podría llegar a determinar el éxito de una intrusión. Para 2027, la recomendación de la compañía pasa por preparar a los equipos de seguridad para desplegar medidas de protección en cuestión de horas ante la aparición de vulnerabilidades especialmente atractivas para los delincuentes.