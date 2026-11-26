Jorge Vázquez (Nutanix): "Ahora es cuando se está produciendo la migración masiva de clientes de VMware a otras opciones"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Jorge Vázquez, director general de Nutanix en Iberia, afirma que se está viviendo una migración masiva de clientes desde VMware tras su adquisición por Broadcom. Nutanix ha crecido un 57% en negocio en España en su último año fiscal, impulsada por esta migración y su apuesta por la nube híbrida y la inteligencia artificial. El barómetro de Nutanix revela que al 90% de los directivos españoles les preocupa la soberanía del dato, superando a la media global del 80%. El 89% de los responsables de TI en España detecta aplicaciones y agentes de IA instalados por empleados fuera de los canales oficiales, generando riesgos. Preguntas ¿Por qué, según Jorge Vázquez, está creciendo la migración masiva de clientes de VMware hacia Nutanix? Vázquez atribuye la migración a contratos iniciados en el momento de la compra de VMware por Broadcom y a clientes que hasta ahora no se habían decidido a completar su cambio de plataforma. Además, Sitúa al sector público entre los primeros en dar el paso. ¿Qué impacto ha tenido esa deserción de clientes de VMware en los resultados de Nutanix en España? Nutanix en España registró un crecimiento del 57% en negocio en su último año fiscal y aumentó plantilla un 27%, según Vázquez, aunque él matiza que su crecimiento no es solo por los problemas de VMware. ¿Qué elementos de la oferta de Nutanix, aparte de captar clientes de VMware, Vázquez señala como motores del crecimiento? Vázquez destaca la apuesta por la nube híbrida, la inteligencia artificial y ofrecer soluciones en virtualización y microservicios como factores que han impulsado su crecimiento. ¿Qué revela el barómetro cloud de Nutanix sobre la preocupación por la soberanía del dato en España? El barómetro indica que el 90% de los directivos españoles muestra preocupación por la soberanía del dato frente al 80% de la media global. ¿Qué problemas identifican los responsables de TI en España respecto al uso de IA dentro de las empresas? El informe señala que 89% de los españoles han encontrado aplicaciones o agentes instalados por empleados no tecnológicos y 74% cree que el uso fuera de canales oficiales genera riesgos para el negocio.

Aunque hayan pasado tres años desde la traumática adquisición de VMware por parte de Broadcom -con el posterior encarecimiento de licencias y productos-, el ‘culebrón’ en el mercado de la virtualización sigue sumando capítulos. Es más, es ahora cuando se está produciendo una migración masiva a otras plataformas por parte de los clientes rebotados con las políticas del binomio que se formalizó por 61.000 millones de dólares.

Según Jorge Vázquez, director general de Nutanix en Iberia, este movimiento se da porque en el momento del traspaso hubo muchos contratos que se estaban iniciando y porque, hasta la fecha, muchas compañías con proyectos todavía en vigor no se habían atrevido a dar el paso definitivo. Quizás, ha contado en rueda de prensa, el sector público fue uno de los primeros en tomar la iniciativa.

Precisamente, su compañía está siendo una de las grandes beneficiadas de la ‘deserción’ de VMware. Y, aunque no ha querido concretar el número de clientes obtenidos ni el porcentaje de ingresos derivado de este contexto, la cuenta de resultados de la compañía en España así lo refleja. En su último año fiscal ha crecido un 57% a nivel de negocio -con un impacto en el Ibex35 de más del 80%- y un 27% en personal.

A nivel mundial, la tecnológica norteamericana cuenta con 30.000 clientes y factura más de 2.600 millones de dólares. Eso sí, ha matizado el directivo: “Nuestro crecimiento ha sido muy sostenible durante los últimos años y no es solo fruto de los problemas de VMware”.

De hecho, achaca el repunte también a su apuesta decidida por la nube híbrida y la inteligencia artificial y a ofertar soluciones tanto en el terreno de la virtualización como en microservicios. Algo que, tal y como ha expresado, no tiene toda la competencia.

Se trata de una estrategia que se funda, además, en un cambio de ciclo para la compañía: ha pasado de la hiperconvergencia a ser un “simplificador” de la gestión de las aplicaciones y el dato con una plataforma basada en inteligencia artificial.

Asimismo, Vázquez ha mostrado capacidad de resiliencia a los inconvenientes externos. Frente a la subida de precios en el hardware ha asegurado que no se ha dejado ningún proyecto sin adjudicar. Y ante el decreto sobre los centros de datos, que eleva los requisitos de entrada para operar las instalaciones en España, ha mostrado despreocupación. “La semana que viene pueden cambiar las reglas perfectamente con un nuevo Gobierno”.

La soberanía gana peso

El máximo mandatario de Nutanix para Iberia ha presentado también la octava edición de su barómetro cloud, el cual revela que los directivos españoles muestran una preocupación mayor por la soberanía del dato que el resto de los países encuestados (90% frente al 80%, respectivamente).

Por otra parte, el 82% considera que en la era de la IA falta colaboración entre las distintas áreas de negocio de las compañías. Algo que redunda, en palabras de Vázquez, en que “todavía hay desconocimiento a la hora de montar una infraestructura de TI”.

Por último, el informe pone de manifiesto que los responsables de TI tienen dificultades para supervisar la IA: el 89% de los españoles afirma haberse encontrado con aplicaciones y agentes instalados por empleados de áreas no tecnológicas, frente al 79% de la media global; y el 74% considera que el uso de estas herramientas fuera de los canales oficiales genera riesgos para el negocio.