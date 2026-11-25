El vicepresidente de Gestión de Producto de Sophos explica la transformación de la seguridad de red ante la inteligencia artificial, la recuperación del protagonismo del firewall y la necesidad de combinar respuestas automatizadas con supervisión humana para evitar que la propia protección paralice una empresa.

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La inteligencia artificial permite a los ciberdelincuentes hallar vulnerabilidades en minutos y preparar ataques en cuestión de horas, reduciendo drásticamente el margen de reacción de las empresas. Sophos aboga por conectar el firewall, la protección de endpoints y la seguridad de red para correlacionar alertas y responder a las amenazas de forma coordinada e integrada. La compañía actualiza sus soluciones XGS y Sophos Firewall con un 52% de respuestas automatizadas por IA y capacidades para controlar el uso corporativo de herramientas generativas. El rápido incremento de agentes de IA autónomos exige reforzar la gestión de identidades digitales y supervisar los permisos de acceso a los sistemas internos de las organizaciones. Preguntas ¿Por qué dice Parth Mistry que "la IA permite descubrir vulnerabilidades en minutos y preparar un ataque en horas"? Mistry explica que las herramientas de IA aceleran la identificación y explotación de fallos, reduciendo procesos que antes tomaban meses a minutos y horas. Esta rapidez obliga a que las defensas automaticen la detección y la respuesta para cerrar ventanas de exposición. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que el firewall funcione sin integración con el resto de sistemas? Ya ocurren pérdidas de señales críticas: en muchos ataques de ransomware el firewall detectó indicios pero las alertas no se correlacionaron y no se actuó a tiempo. Como consecuencia inmediata, las empresas pierden margen para mitigar antes del daño y aumentan el riesgo de brechas. ¿Cómo propone Sophos abordar el aumento de tráfico y agentes de IA en las redes corporativas? Sophos plantea centralizar y orquestar controles mediante su arquitectura Fusion, reforzar firewalls con mayor rendimiento y reglas en lenguaje natural, y aplicar políticas que inspeccionen y limiten qué aplicaciones de IA y qué datos pueden usar los empleados. ¿Qué papel deben seguir teniendo las personas en la respuesta automatizada que defiende Mistry? Mistry defiende un equilibrio: Sophos automatiza respuestas en una parte significativa de incidentes (respuesta automática rápida) pero mantiene intervención humana en los casos con dudas para evitar falsos positivos que puedan interrumpir la operativa.

La inteligencia artificial está trastocando las reglas de la ciberseguridad empresarial, tanto por la capacidad de los atacantes para encontrar vulnerabilidades y explotarlas a una velocidad hasta ahora desconocida como por el creciente volumen de tráfico, aplicaciones y agentes autónomos que las organizaciones deben proteger.

Una transformación que también está obligando a revisar algunos de los paradigmas que parecían asentados en la industria, comenzando por el supuesto declive del firewall tradicional y siguiendo por la proliferación de herramientas de seguridad independientes, cuya incapacidad para compartir información puede terminar favoreciendo a los propios delincuentes.

Parth Mistry, vicepresidente de Gestión de Producto y responsable de la estrategia de seguridad de red de Sophos, defiende ante DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que la respuesta pasa por conectar las distintas capas de protección y automatizar buena parte de las decisiones que hasta ahora dependían de los equipos humanos.

La compañía acaba de presentar una renovación de su propuesta de seguridad de red, con nuevos dispositivos XGS, la versión 23 de Sophos Firewall, capacidades de respuesta integradas en su solución NDR y mecanismos de control del uso corporativo de inteligencia artificial. Un conjunto de novedades con el que pretende abordar las amenazas procedentes del exterior y los riesgos asociados a las nuevas formas de trabajar dentro de las propias organizaciones.

"Si observamos las empresas desde fuera, lo que está cambiando es la velocidad y la escala a las que los atacantes pueden explotar sus sistemas. Antes, un atacante o una organización criminal podía invertir tres o seis meses en encontrar una vulnerabilidad, planificar un ataque y extraer información. Ahora, con la inteligencia artificial, puede descubrir esas vulnerabilidades en minutos y preparar el ataque en horas. Los fundamentos de los ciberataques no han cambiado, pero su velocidad y escala sí lo han hecho radicalmente. Hasta hace poco, una empresa podía mantener sistemas sin actualizar, dispositivos que habían llegado al final de su vida útil o determinadas brechas de seguridad y seguir sintiéndose protegida durante meses, incluso un año. Ahora ya no dispone de ese margen", explica Mistry.

La aceleración de los ataques hace especialmente relevante una de las debilidades históricas de la seguridad corporativa: la abundancia de alertas que generan sus sistemas y la dificultad para convertir esa información en una respuesta coordinada.

"En el 61% de los ataques de ransomware que se producen, el firewall había detectado información que indicaba que algo estaba a punto de suceder. Sin embargo, en el 50% de esos casos, las alertas pasaron inadvertidas. El problema es que el firewall puede no estar correctamente conectado con el resto de los sistemas o que una empresa tenga soluciones NDR, firewalls y protección de endpoints funcionando de manera independiente. Todas generan sus propios registros y alertas, pero ¿quién se encarga de correlacionarlas y actuar? Necesitamos un sistema que conecte toda esa información y determine rápidamente si existe una amenaza sobre la que intervenir antes de que el ataque llegue a ejecutarse", sostiene Mistry.

El firewall renace con la IA

Durante buena parte de la última década, la expansión de la nube, el teletrabajo y la desaparición de un perímetro corporativo claramente delimitado llevaron a cuestionar la utilidad de los firewalls tradicionales. La seguridad debía seguir a los usuarios y a las aplicaciones con independencia de su ubicación.

Ahora, paradójicamente, la necesidad de controlar el tráfico generado por la inteligencia artificial devuelve protagonismo a las redes, aunque Parth Mistry rechaza interpretar esta evolución como una simple recuperación de los antiguos modelos perimetrales.

"Hace unos cinco años pensábamos que los firewalls físicos instalados en las empresas podían desaparecer y que prácticamente toda la seguridad se trasladaría a la nube. Con la pandemia, el perímetro tradicional empezó a diluirse porque había muchos empleados trabajando desde casa, con conexiones remotas y organizaciones distribuidas entre diferentes oficinas. Lo que ha ocurrido es que el firewall ha evolucionado para proteger también esos entornos. Ya no hablamos únicamente del tráfico que atraviesa una puerta de entrada a la red, sino de lo que hacen los usuarios remotos, de sus actividades en el navegador y de los dispositivos conectados. Hay muchos equipos IoT que ni siquiera permiten instalar un agente de seguridad y que también pueden convertirse en puntos de ataque", detalla.

"Necesitamos un sistema que conecte toda esa información y determine rápidamente si existe una amenaza sobre la que intervenir antes de que el ataque llegue a ejecutarse" Parth Mistry, vicepresidente de Gestión de Producto en Sophos,

Esta visión explica la apuesta de Sophos por su arquitectura Fusion, concebida para reunir señales procedentes de distintas soluciones y coordinar las medidas de protección. La propuesta cobra especial importancia cuando una actividad aparentemente inofensiva adquiere otro significado al relacionarse con sucesos detectados en diferentes puntos de la infraestructura.

"Si identificamos algo sospechoso en un dispositivo IoT en el que no tenemos instalado ningún agente, necesitamos poder aislarlo, impedir que se comunique con el exterior o bloquear sus conexiones con servidores de mando y control. Eso es lo que permite la seguridad sincronizada: los sistemas de protección de endpoints y de red se comunican y el firewall puede empezar a bloquear dinámicamente el tráfico de una determinada dirección MAC, un equipo o un dispositivo IoT. Un firewall o un producto de seguridad de red, funcionando de forma aislada, ya no puede proteger a una organización frente a todas las superficies de ataque que han aparecido durante los últimos cinco años", afirma el ejecutivo.

La automatización y el humano

La integración de los productos también abre la posibilidad de bloquear amenazas directamente en el tráfico de red, una capacidad que Sophos está incorporando a su propuesta NDR. El avance, sin embargo, plantea una dificultad considerable: una identificación errónea puede interrumpir operaciones legítimas y ocasionar daños al negocio.

"Hasta ahora, NDR se dedicaba fundamentalmente a detectar amenazas y después correspondía a otros sistemas, a la inteligencia artificial o a una persona decidir qué tráfico había que bloquear. Con este lanzamiento incorporamos la respuesta directamente al producto. Cuando tenemos suficiente certeza, podemos intervenir sobre el tráfico en tiempo real y evitar que el ataque avance. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos con los falsos positivos, porque estamos actuando sobre comunicaciones reales de la empresa. El objetivo no consiste únicamente en evitar el robo de datos. También debemos garantizar que la producción continúa, que los ingresos no se ven afectados y que los clientes pueden seguir utilizando los servicios. Para decidir qué bloquear necesitamos correlacionar las señales procedentes de diferentes productos", advierte Mistry.

El equilibrio entre velocidad y fiabilidad explica que Sophos mantenga la intervención de sus analistas en una parte significativa de las respuestas, incluso mientras amplía las capacidades de automatización.

"En nuestro servicio MDR podemos responder mediante automatización con inteligencia artificial en el 52% de los casos, en aproximadamente 89 segundos. Pero en el 48% restante necesitamos que intervenga una persona para valorar lo que está sucediendo y determinar si debemos actuar. Hay situaciones en las que recibimos muchas señales procedentes de diferentes sistemas y todavía existe una zona gris. Necesitamos ese juicio humano para asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta. Ese equilibrio entre automatización y supervisión humana es fundamental para afrontar los ataques a la velocidad a la que se están produciendo", explica.

Más tráfico y riesgos internos

El despliegue de asistentes generativos y agentes autónomos introduce otra exigencia para la infraestructura corporativa. Cada empleado puede ejecutar simultáneamente múltiples tareas mediante inteligencia artificial, mientras que las compañías necesitan controlar qué aplicaciones están autorizadas y qué información comparten sus trabajadores con ellas.

"Cuando un empleado utiliza Copilot, ChatGPT, Claude u otras herramientas de inteligencia artificial, se convierte en un usuario mucho más intensivo de la red. Puede tener varios agentes realizando investigaciones en paralelo mientras él continúa trabajando en otra tarea. Todo eso genera mucho más tráfico que los sistemas de seguridad deben procesar e inspeccionar. Al mismo tiempo, las empresas no pueden simplemente prohibir el uso de la inteligencia artificial. Lo que necesitan es decidir qué aplicaciones están permitidas y cuáles no, así como controlar acciones concretas, por ejemplo, si un empleado puede pegar determinada información confidencial o subir archivos internos a una herramienta externa", señala.

"Las empresas no pueden simplemente prohibir el uso de la inteligencia artificial: lo que necesitan es decidir qué aplicaciones están permitidas y cuáles no" Parth Mistry, vicepresidente de Gestión de Producto en Sophos,

Sophos pretende responder a estas necesidades mediante nuevas capacidades de inspección, reglas centralizadas y dispositivos capaces de procesar mayores volúmenes de tráfico. Los nuevos modelos XGS anunciados por la compañía prometen multiplicar hasta por cuatro el rendimiento, mientras que la integración de Sophos Firewall v23 con Fusion permitirá administrar políticas de seguridad mediante instrucciones en lenguaje natural.

"Una empresa puede tener 50 firewalls desplegados, además de NDR y múltiples sistemas de protección de endpoints. En lugar de configurar cada uno de ellos por separado, queremos que pueda establecer los controles desde un punto centralizado, incluso utilizando lenguaje natural. Podría indicar que quiere bloquear los deepfakes en su red y AI Defense dentro de Sophos Fusion se encargaría de generar automáticamente las reglas correspondientes en los firewalls. Esa es la capacidad de orquestación que estamos incorporando para controlar el uso de inteligencia artificial dentro de las organizaciones", ejemplifica.

La extensión de estos controles a empleados que trabajan desde ubicaciones remotas también forma parte de la renovación, mediante herramientas de protección del espacio de trabajo y del navegador empresarial. Pero la siguiente dificultad aparece cuando quienes utilizan las aplicaciones dejan de ser exclusivamente personas.

La gestión de identidades

La multiplicación de identidades digitales asociadas a agentes de inteligencia artificial amenaza con desbordar unos sistemas de gestión de accesos diseñados fundamentalmente para empleados humanos, aplicaciones tradicionales y dispositivos corporativos. Cada agente puede necesitar permisos diferentes y acceder a recursos diversos, con una capacidad de creación y ejecución que añade nuevas dificultades a la supervisión.

"El problema de gestionar las identidades es cada vez mayor porque ya no hablamos solamente de personas con sus credenciales de acceso. Ahora tenemos agentes que pueden desplegarse a velocidad de máquina y necesitamos administrar sus permisos, determinar a qué pueden acceder y qué operaciones tienen prohibidas. Además, muchas organizaciones están migrando desde sistemas locales de Active Directory hacia plataformas como Entra ID, mientras incorporan todas estas nuevas identidades asociadas a agentes. Tenemos diferentes niveles de gestión y sistemas que no siempre están centralizados. La detección y respuesta ante amenazas de identidad, ITDR, pretende ayudar a abordar esa complejidad", explica el ejecutivo a este medio.

Para Mistry, esta proliferación de herramientas añade una dificultad organizativa a las necesidades estrictamente técnicas. Las empresas deben determinar qué soluciones necesitan, qué funciones pueden cubrir con cada producto y de qué manera conectar las distintas tecnologías, una decisión que considera cada vez menos circunscrita a los departamentos informáticos.

"La ciberseguridad ya es una decisión que llega a los comités de dirección y a los consejos de administración. Todas las empresas dependen enormemente de la digitalización y están permanentemente conectadas. Cuando se produce un ataque, hablamos de continuidad del negocio, de producción y de impacto en los ingresos. Sin embargo, seguimos encontrando clientes que utilizan dispositivos muy antiguos, que han llegado al final de su vida útil y para los que ya no existen actualizaciones. Con la inteligencia artificial, esa situación resulta todavía más peligrosa porque se pueden descubrir vulnerabilidades en sistemas que durante años se habían considerado seguros", subraya.

Agentes y cumplimiento

La hoja de ruta que describe el directivo abarca controles específicos contra la inyección de instrucciones maliciosas en sistemas de inteligencia artificial, mecanismos para comprobar continuamente las configuraciones de seguridad y herramientas que faciliten a las empresas más pequeñas cumplir los requisitos normativos sin disponer de grandes equipos especializados.

"Estamos trabajando para llevar la protección de inteligencia artificial a un nivel mucho más granular. Actualmente podemos bloquear determinadas aplicaciones, identificar los niveles de riesgo de las aplicaciones de IA y de su uso, impedir que se compartan archivos o aplicar controles similares a las restricciones para copiar y pegar información. El siguiente paso consiste en proteger las instrucciones que reciben los agentes, evitar ataques de inyección de prompts y establecer límites para que, incluso cuando una empresa utiliza una aplicación de inteligencia artificial autorizada, sus agentes no puedan acceder a determinados sistemas. Esa protección debe funcionar conjuntamente en los endpoints, en la red y en las diferentes capas de seguridad", explica.

"Estamos trabajando para llevar la protección de inteligencia artificial a un nivel mucho más granular" Parth Mistry, vicepresidente de Gestión de Producto en Sophos,

La complejidad de configurar correctamente todos estos mecanismos constituye otro de los ámbitos prioritarios. Mistry señala que Sophos está desarrollando herramientas de evaluación continua capaces de identificar configuraciones deficientes y orientar a los administradores, junto con capacidades de asesoramiento virtual en ciberseguridad para organizaciones que carecen de un responsable especializado.

"Muchas pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para contratar a un CISO que supervise constantemente el cumplimiento normativo y compruebe que todos los sistemas están correctamente configurados. Queremos que los propios productos puedan realizar esas revisiones periódicas, detectar las deficiencias y ayudar a corregirlas. Ya incorporamos comprobaciones de seguridad en el firewall que indican si está mal configurado, qué problemas existen y cuál es su nivel de protección. Una organización puede establecer dónde se encuentra actualmente y qué nivel quiere alcanzar durante el próximo año, tanto en su adopción de inteligencia artificial como en los controles que necesita desplegar", desarrolla.

Otra línea de trabajo se concentra en el mantenimiento de los propios dispositivos de seguridad. Sophos lleva años utilizando mecanismos de actualización automatizada para corregir vulnerabilidades sin interrumpir el funcionamiento de sus firewalls, aunque algunas modificaciones críticas, particularmente las que afectan al núcleo del sistema operativo, siguen requiriendo reinicios.

"El fundamento de nuestras actualizaciones automatizadas es que el cliente no tenga que reiniciar el firewall para aplicar los parches. Sin embargo, cuando se trata de una vulnerabilidad del kernel de Linux, algunas correcciones requieren precisamente ese reinicio. Estamos trabajando para mantener la filosofía de seguridad por diseño también en estos casos, de manera que podamos proteger los componentes más fundamentales del sistema sin obligar al cliente a detener sus operaciones. Es parecido a reparar el motor de un avión mientras está volando", concluye Parth Mistry.