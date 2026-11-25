NetApp creará una unidad de negocio específica para entrar en las gigafactorías europeas de inteligencia artificial

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves NetApp está creando una unidad de negocio específica, con reporte directo a César Cernuda, para introducir sus tecnologías de almacenamiento en las seis gigafactorías europeas de inteligencia artificial. La compañía busca posicionarse en la candidata multisede española (Tarragona y Alcalá de Henares), proyectada para albergar hasta 100.000 chips especializados en el entrenamiento de modelos de lenguaje. Para impulsar esta estrategia, la firma confía en su plataforma Novus AI, capaz de procesar hasta 100 TB por segundo, y en su software AI Data Engine para la gestión y descubrimiento de datos. En el plano financiero, la filial de NetApp en Iberia ha registrado un notable crecimiento del 49% en su último año fiscal, sumando además un aumento del 24% en su primer trimestre. Preguntas ¿Por qué NetApp está creando una unidad específica para entrar en las gigafactorías europeas de IA? Porque busca posicionar su plataforma Novus AI y sus soluciones de almacenamiento en los grandes centros de entrenamiento y operación de modelos, donde el dato y la velocidad de acceso son claves; así lo explicó César Cernuda en el evento INSIGHT en Madrid. ¿Qué ofrece Novus AI que haga a NetApp atractivo para las gigafactorías de IA? Novus AI ofrece storage a escala de zettabytes y, según Cernuda, capacidad de procesar hasta 100 TB por segundo, lo que acelera operaciones de entrenamiento y ejecución de modelos en instalaciones con gran volumen de GPUs. ¿Qué consecuencias tiene para la gigafactoría española (Tarragona y Alcalá) que NetApp busque entrar en ella? Ya ocurrido: NetApp ha iniciado negociaciones y prepara un equipo con reporte directo a su presidente para ofrecer infraestructura de datos; posible: su tecnología podría acelerar el despliegue y la operativa de modelos al facilitar almacenamiento y preparación de datos a gran escala. ¿Cómo justifica NetApp que el principal problema de la IA sea el dato y no los algoritmos? NetApp, según Cernuda, sostiene que la IA ya va de datos porque la calidad, la fragmentación y la existencia de datos desestructurados condicionan el éxito de proyectos; por eso promueve herramientas como AI Data Engine para catalogar y preparar datos. ¿Qué peso tiene NetApp en Iberia y cómo influye eso en su estrategia hacia las gigafactorías? La filial ibérica, con alrededor de 100 empleados, creció un 49% en su año fiscal 2026 y aumentó ingresos 24% en el primer trimestre, lo que le da músculo comercial y evidencia demanda local para impulsar ofertas vinculadas a las gigafactorías.

El año pasado este periódico se hacía eco de las pretensiones de NetApp de introducir sus soluciones en las seis gigafactorías europeas de inteligencia artificial que se están ultimando desde Bruselas, con especial atención en la que presumiblemente se construirá en España y que tendrá plantas en Tarragona y Alcalá de Henares (Madrid), según la candidatura que formalizará el Gobierno en funciones el próximo 2 de diciembre.

Pues bien, ahora, el presidente mundial de la tecnológica norteamericana especializada en almacenamiento de datos, el español César Cernuda, confirma los esfuerzos y ha adelantado que está en proceso de formación de un equipo especializado en este objetivo con reporte directo hacia su figura. Además de estos menesteres, la unidad trabajará con los mayores neoclouds del mundo y con los desarrolladores de los grandes modelos de IA.

Así lo ha explicado, a pregunta de DISRUPTORES, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el marco del evento INSIGHT en Madrid, que tras iniciar en Las Vegas (Estados Unidos) hace dos meses, hace gira por hasta 15 países de todo el globo.

“Esperamos que en esas gigafactorías haya tecnología de NetApp. Estamos en una posición muy relevante en cada una de ellas”, ha subrayado el directivo, ratificando que hay negociaciones sobre la mesa, pero sin querer entrar más detalles porque las instalaciones están aún en fase de trazar las GPUs que van a necesitar y todavía no han llegado a la operativa del dato.

En concreto, la multisede española dibuja la fábrica más ambiciosa de todo el sur del continente, con hasta 100.000 chips especializados en entrenar modelos de lenguaje avanzados y ejecutar tareas de procesamiento complejo.

En este sentido, la apuesta técnica de NetApp pasa por su plataforma Novus AI que, en palabras de Cernuda, “nos convierte en la compañía de almacenamiento más rápida del mundo”, ya que ofrece storage a escala de zettabytes y puede procesar hasta 100 TB por segundo.

Precisamente, esta herramienta, que ya fue presentada durante las jornadas de Las Vegas, está orientada a acelerar las operaciones de las factorías de IA y no tiene parangón “competitivo” en toda la industria, tal y como ha indicado el ejecutivo.

Cernuda ha querido recalcar además, que este año ha sido el más prolífico de toda la historia del Insight en lo que a lanzamientos se refiere y que todo lo referente a Novus AI forma parte una estrategia que pasa por escuchar las demandas del mercado.

El dato, en el centro de la IA

Para Cernuda, “la inteligencia artificial ya no va de algoritmos, sino de datos”. Bajo esta premisa, la organización, que suma más de 30 años de actividad, quiere desterrar del imaginario colectivo la percepción de jugador tradicional de almacenamiento para convertirse en el proveedor de una infraestructura y arquitectura modernas, en torno a la gestión y preparación del dato, que sea capital en este escenario de IA.

No obstante, no esconde la complejidad de la tarea: el mundo de la información está lleno de matices que van más allá de extraer lo acumulado en un ERP, sino que hay multitud de fuentes, algunas ocultas, que aportan datos desestructurados.

De hecho, que el principal problema de la IA es el dato y la falta de conocimiento en torno a él, lo ponen de manifiesto diferentes firmas de análisis. Por ejemplo, la consultora Gartner pronostica que entre el 40% y el 60% de los proyectos basados en esta tecnología fracasarán en los próximos dos años.

Al respecto, otra de las novedades que ha introducido NetApp para combatir esta fragmentación que puede frenar el recorrido de las empresas es un software (AI Data Engine) que ayuda a descubrir todo el catálogo de datos de las mismas.

“Somos una empresa de software que se ha monetizado a través del hardware”, ha referido Cernuda quien, por último, ha querido destacar que NetApp es la única tecnológica, tras firmar una alianza con Oracle, presente en los cuatro hiperescalares. “Es algo fundamental porque los clientes vienen del mundo híbrido”

Crecimiento en Iberia

Durante la jornada, se han puesto también en órbita los números de negocio de la filial ibérica en su año fiscal 2026. Esta, que emplea a unas 100 personas, ha repuntado un 49% con respecto al ejercicio anterior y en su primer trimestre suma ingresos por un 24% más en comparación con el mismo tramo anterior.

“Nos adentramos en una etapa en la que la tecnología se define por la capacidad de colaborar, compartir y hacer de la innovación algo real”, ha afirmado Maite Ramos, directora general de NetApp para la región sobre el escenario del evento. “El dato es el corazón de la inteligencia artificial”.