Gerrit Kazmaier, presidente de Producto y Tecnología de Workday en la ponencia del evento en Barcelona. DISRUPTORES

Los profesionales digitales de Workday se posicionan en las empresas al sumar su potencial tecnológico al de los humanos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Workday presentó en Barcelona su asistente Sana y los Autopilot Agents para impulsar la colaboración entre profesionales digitales y humanos en RRHH, Finanzas y Tecnología. La compañía integra su plataforma con herramientas como Microsoft Copilot, Google Gemini y Claude para facilitar el trabajo desde entornos habituales. Workday creará una entidad en Irlanda para gestionar su nube soberana en la UE, procesando toda la IA localmente y adaptándose a la ley europea (AI Act). La IA de la empresa aplica un marco responsable ('Lawful AI') que respeta permisos y normas, concibiendo la tecnología como un amplificador del talento sin sustituir el criterio humano. Preguntas ¿Qué es Sana, el asistente de Workday presentado en Barcelona, y para qué sirve? Sana es un asistente de IA transversal dentro de la plataforma Workday que permite a empleados consultar conocimiento permitido y ejecutar tareas por lenguaje natural. Facilita acciones en RR. HH., finanzas y tecnología respetando permisos y controles corporativos. ¿Qué hacen los Autopilot Agents y en qué se diferencian de la automatización tradicional? Los Autopilot Agents gestionan procesos recurrentes y pueden pasar de asistencia a ejecución autónoma manteniendo supervisión humana, controles y permisos. A diferencia de automatizaciones simples, rediseñan procesos y ejecutan decisiones dentro de marcos de gobernanza. ¿Por qué Workday crea una entidad operativa en Irlanda y qué implica para los datos en Europa? Workday impulsa una entidad en Irlanda para gestionar su nube soberana en la UE, con consejo y gestores europeos; así operará la IA localmente y mantendrá los datos dentro de la región. El objetivo es cumplir normativas europeas y ofrecer operaciones “locales” de datos. ¿Qué garantías ofrece Workday para tratar datos sensibles y cumplir la ley europea de IA? Workday aplica una capa determinista sobre la IA probabilística que fuerza políticas y permisos, y afirma estar preparada para las exigencias del AI Act tras años de marcos de IA responsable. También advierte que los clientes deben realizar sus propios tests y diligencia debida. ¿Cómo cambiará la llegada de la IA de Workday a los perfiles profesionales en empresas? Según la compañía, la IA no sustituye puestos sino que modifica la descripción del trabajo: automatiza tareas operativas para que los empleados se centren en funciones estratégicas y relacionales, y exige desarrollar competencias en Work Intelligence y Decision Intelligence.

Más de 2.500 clientes participaron en la intensa agenda que Workday Rising EMEA presentó en Barcelona la semana pasada, donde convocó a toda la comunidad por segundo año consecutivo.

Lo más esperado fue sin duda la keynote en la que participaron los principales ejecutivos de la compañía californiana: Aneel Bhusri, cofundador, CEO y presidente; Gerrit Kazmaier, presidente de Producto y Tecnología; Joel Hellermark, director de Inteligencia Artificial; Yasmeen Ahmad, vicepresidenta sénior y directora general de Data Cloud; y Angelique De Vries, presidenta de Workday EMEA desde octubre de 2022.

Workday está cambiando la manera de competir y quiere tomar posiciones de referencia en la gestión de personas, finanzas, tecnología y procesos empresariales con la IA como protagonista.

EMEA es, sin duda, una región estratégica para la compañía. Las inversiones que ha realizado en mercados como el de Emiratos Árabes, la adaptación a las normativas europeas y el desarrollo de un ecosistema regional europeo muestran que la apuesta no es solo comercial sino a largo plazo.

En su evento anual con la comunidad EMEA, Workday presentó Sana, un asistente que permite a los empleados acceder al conocimiento (permitido) de la empresa, obtener información (permitida) y ejecutar tareas a través de lenguaje natural. Sana es como una capa de IA transversal a toda la plataforma, en la que los usuarios de los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Tecnología solo tienen que solicitar aquello que necesitan y Sana lo ejecutará en todas las acciones que les son permitidas.

Agentes específicos

Otro de los productos estrella fueron los Autopilot Agents, que son capaces de gestionar procesos recurrentes en todos los departamentos descritos anteriormente, con la novedad que pueden pasar de la automatización asistida a la ejecución autónoma, manteniendo controles, permisos y supervisión humana.

También la integración con otras plataformas de IA, que Workday está impulsando a través de Sana, como Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude, Slack o Microsoft Teams, convierte en más accesible la suya propia, facilitando que los empleados trabajen desde su entorno habitual.

Gerrit Kazmaier durante su intervención en el evento. DISRUPTORES

En definitiva, las propuestas de Workday van dirigidas a establecer un nuevo marco de trabajo, donde los profesionales digitales se unen a los humanos para colaborar y ganar eficiencia. "Workday se convertirá, en los próximos de tres a cinco años, en la columna vertebral operativa de la empresa habilitada por la IA", comentó para Disruptores Kazmaier.

"Esto implica tres aspectos: en primer lugar, vamos a replantear y reconstruir todos los procesos de recursos humanos y finanzas de los sectores a los que préstamos servicio, y a diseñarlos con inteligencia colaborativa. Los llamamos copilotos automáticos, Autopilots, que no son simplemente un sistema de asistencia basado en IA, sino que transforman el propio proceso. Por tanto, rediseñar los procesos es una parte fundamental del cambio".

Para Kazmaier, "la IA amplifica las capacidades de las personas y del talento, no los sustituye. Pero, ¿cómo deben reestructurar las empresas los perfiles profesionales? ¿Cómo pueden identificar qué competencias desarrollar, qué tareas automatizar y dónde contratar? Esto es lo que estamos creando y lo llamamos Work Intelligence y Decision Intelligence, una nueva manera de pensar, planificar y apoyar a las personas en su trabajo, y también cómo definir las características de la plantilla".

Y, en tercer lugar, Kazmaier apunta a los agentes de IA: "Necesitamos una plataforma de agentes de confianza que permitan a las organizaciones utilizarlos, desplegarlos, ejecutarlos y protegerlos. Esta es la tercera pata: una plataforma de agentes de confianza de Workday que proporcione a las empresas la infraestructura tecnológica necesaria para crear y utilizar agentes de IA de forma segura, fiable y conforme a la normativa".

Redefinir el puesto de trabajo

La IA, según el ejecutivo que algunos sitúan como sucesor de Bhusri, "no cambia ni sustituye el puesto de trabajo en sí. Lo que modifica es la descripción del puesto".

Destaca que seguirán existiendo tareas "exclusivamente bajo control humano, como por ejemplo en el ámbito de la selección de personal. Nuestro Talent Acquisition Agent puede realizar tareas como buscar candidatos o programar entrevistas, y también ayudar a los candidatos a avanzar por las distintas fases de la solicitud, y permite a la persona centrarse en cuestiones más estratégicas de la contratación, en las relaciones personales y en buscar esos perfiles más difíciles de cubrir".

"La regulación de la IA en Europa es una fortaleza para la región, y en Workday creemos en una IA legal y fiable. Para nosotros, es positivo contar con estándares operativos exigentes" Gerrit Kazmaier, presidente de Product and Technology de Workday.

Europa, según Kazmaier, "es una oportunidad extraordinaria y una de nuestras mayores prioridades".

"Estamos invirtiendo mucho en ella y uno de los grandes cambios que estamos llevando a cabo, a causa de la evolución del panorama político, es la creación de una entidad operativa específica en Irlanda, que gestionará nuestra nube soberana en la UE".

"Su consejo de administración estará conformado por ciudadanos europeos y serán ellos sus gestores. Además, quiero destacar que operamos toda nuestra IA localmente en Europa y esto significa que todos los datos permanecen en la región".

La regulación estricta de la IA en Europa es, para el ejecutivo, "una fortaleza para la región, y en Workday creemos en una IA legal y fiable. Para nosotros, es positivo contar con estándares operativos exigentes", concluyó.

Datos sensibles

Gestionar los datos más sensibles de una organización y garantizar que la IA pueda contribuir de manera significativa a las decisiones empresariales sin menoscabar la equidad, el criterio humano ni los derechos individuales es exigible e imprescindible desde el punto de vista de las empresas y de la propia legislación. "Workday lo garantiza", asegura Kelly Trindel, directora de IA Responsable en la compañía.

Trindel explica para Disruptores que Workday ha desarrollado "una capa determinista superpuesta a esta IA probabilística. Es decir, puedes pedirle a cualquier asistente de IA que realice una tarea e indicarle la política que debe seguir. Nosotros nos encargamos de que la IA respete políticas y permisos, o la manera en que la empresa quiere gestionar los recursos humanos o las finanzas. Así obtienes todo el potencial de la IA pero también seguridad y protección. Es lo que denominamos IA conforme a la ley (Lawful AI)".

Vista general del evento tecnológico de este año. DISRUPTORES

Workday, asegura Trindel, está preparada para seguir las directrices de la ley europea de IA (AI Act). "Llevamos cinco años trabajando con un marco y unas políticas de IA responsable y nos hemos estado preparando para cumplir los requisitos que requiere esta ley. Actualmente, ya estamos preparados para la entrada en vigor de las soluciones de IA de alto riesgo de la normativa europea, y esto nos da ventaja competitiva".

La IA se entrena con datos históricos y su aprendizaje, por tanto, se basa en datos del pasado. Workday lo tiene en cuenta y, según Trindel, "ofrecemos el producto HiredScore, que evalúa los candidatos en función de su adecuación a determinadas oportunidades y no se entrena con decisiones históricas. Simplemente compara lo que declara el candidato con los requisitos y las cualificaciones que se indican en la oferta de empleo. No necesitamos datos históricos".

"Llevamos cinco años trabajando con un marco y unas políticas de IA responsable y nos hemos estado preparando para cumplir los requisitos que requiere esta ley" Kelly Trindel, Chief Responsible AI Officer de Workday.

Ahora bien, Trindel apunta que "eso no elimina la responsabilidad de los clientes de realizar sus propias pruebas y su propio proceso de diligencia debida. Les explicamos qué pruebas hacemos nosotros y les recomendamos que trabajen con sus propios expertos en cumplimiento normativo. En este sentido, la norma europea deja bastante claras las responsabilidades de un desarrollador de IA, como Workday, y las responsabilidades de quien despliega esa IA".

Y pensando en el futuro, Trindel considera que "la IA tiene un enorme potencial para ayudarnos a mejorar en nuestros trabajos, en nuestra vida personal y en muchos otros ámbitos, pero también existe la posibilidad de que tenga un efecto negativo en nosotros. Como psicóloga, creo que las personas deberían aspirar a utilizar la IA para mejorar sus capacidades, no para delegarlo todo en ella".

La tecnología ayuda a mejorar personas y empresas pero, como alerta Trindel, "depende de nosotros decidir cuál será el resultado. Cuantas más preguntas nos hagamos en este sentido y más exijamos esta responsabilidad a quienes nos proporcionan las herramientas, más avanzaremos en la dirección correcta".