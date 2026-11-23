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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Gary Shapiro, CEO de la CTA, defiende que los riesgos de la IA se pueden contener mediante normas y regulaciones, similar a cómo se gestionaron tecnologías pasadas. Sobre la responsabilidad de los daños causados por la IA, Shapiro señala que se debe evaluar caso a caso, diferenciando entre fallos del desarrollador o mal uso del usuario. Considera que para las pymes la adopción de la IA es una necesidad y oportunidad para no perder competitividad frente a rivales que ya la utilizan. Advierte de la necesidad de que Europa y EE. UU. cooperen frente al avance tecnológico de China, y señala que la excesiva regulación y la falta de inversión frenan la innovación europea. Preguntas ¿Por qué dice Gary Shapiro (CEO de la CTA) que una IA "sin control humano" no es inevitable? Shapiro defiende que a lo largo de la historia cada nueva tecnología generó preocupaciones y que las hemos contenido con normas y regulaciones; por eso cree que la IA también puede gestionarse. ¿Qué consecuencias tiene para las pymes que "dos tercios de la población en Europa ya utiliza la IA"? Ya ocurrido: muchas pymes afrontan la presión competitiva porque competidores usan IA para ser más eficientes; posible: las pymes que no adopten IA pueden perder cuota de mercado o necesitar reinventar procesos. ¿Qué argumentos da Shapiro sobre quién debe asumir la responsabilidad cuando la IA causa daño? Usa la metáfora del coche: si falla una pieza, el fabricante es responsable; si el usuario actúa imprudentemente, la responsabilidad recae en la persona; por tanto no hay una única regla general. ¿Qué preocupa a Shapiro sobre la soberanía tecnológica de China y por qué pide cooperación entre aliados? Señala que China ha logrado una soberanía centralizada y datos masivos (como registros médicos unificados) que alimentan la IA, por eso urge a Europa y EE. UU. a cooperar para contrapesar ese modelo. ¿Cómo valora Shapiro el impacto futuro de la computación cuántica en la seguridad y la encriptación? Advierte que la cuántica podrá romper los cifrados actuales, por lo que los sistemas de encriptación financiera y de seguridad deben renovarse globalmente, aunque reconoce retos técnicos que la retrasan.

Gary Shapiro encadena entrevistas en una amplia estancia del centro de convenciones Allianz MiCo de Milán. Ofrece café a su interlocutor y toma asiento en un sofá que parece cómodo. Seguro que, aunque con matices, todas las charlas le obligan a sacar a colación discursos parecidos.

Es lo que tiene ser el CEO de la Consumer Technology Association (CTA), o lo que es lo mismo, el colectivo que defiende los intereses de la industria tecnológica norteamericana. Shapiro está aquí en Italia para asistir al CES Unveiled, el evento que sirve de aperitivo europeo del CES de Las Vegas, uno de los eventos tecnológicos más reconocidos del mundo.

DISRUPTORES acepta ese café y arranca una conversación que transita desde los riesgos de una IA sin control humano a la soberanía tecnológica, con China en el foco como condicionante para el resto de regiones.

Con las polémicas declaraciones de Sam Altman (CEO de OpenAI) en torno a una IA que escapa al control humano en el foco, Shapiro acepta el reto y responde: "Eso es como las historias de ciencia ficción de hace muchos años. Ha habido preocupaciones con cada nueva tecnología —el automóvil, el ordenador personal, Internet, la energía nuclear—, pero siempre logramos contener los riesgos mediante normas y regulaciones".

Y añade: "Si detienes la IA, quienes quieran usarla para malos fines seguirán adelante; la IA nos da la oportunidad de detener la 'mala IA'. Además, cuando los líderes de las empresas hacen estas afirmaciones, a veces es para frenar a sus competidores o por otros motivos. La inteligencia informática se utiliza para combatir las ciberamenazas. En resumen, la IA tiene enormes beneficios y riesgos que debemos abordar".

Lo que no se le escapa a nadie, y tampoco al CEO de la CTA, es que estos riesgos de la IA, en ocasiones, se transforman en realidades. Y cuando un riesgo se transforma en realidad significa que hace daño.

En este sentido, ¿a quién echamos la culpa? ¿Al desarrollador del algoritmo? ¿A la compañía que lo distribuye? ¿A la persona que lo ha usado? Responde Shapiro con una metáfora muy elocuente: " Cuando un coche causa un daño, si los frenos u otra parte del vehículo fallan, el fabricante es responsable. Pero si el usuario bebe demasiado, no tiene licencia o conduce de forma imprudente, la responsabilidad es de la persona". O sea, no se puede generalizar.

Si dejamos a un lado los riesgos y nos centramos en las oportunidades, la IA, más allá de lo que sucede en las grandes tecnológicas o en las grandes corporaciones que la aplican, tiene un campo de acción peculiar en las pequeñas y medianas empresas.

Y es peculiar porque su implantación eficaz no resulta tan fácil debido a las limitaciones de este tipo de empresas. Para Shapiro, este es un debate interesante si partimos de la siguiente pregunta: ¿la adopción por parte de estas empresas de la IA es una cuestión de competitividad o de supervivencia?

"Es ambas cosas", responde el CEO. "Aproximadamente dos tercios de la población en Europa ya utiliza la IA en el trabajo. Es una necesidad, pero también una oportunidad. Una pequeña empresa puede sobrevivir, pero sus competidores probablemente estén usando IA para hacer un mejor trabajo. La IA te hace más eficiente, aunque muchas empresas mantienen acertadamente a un ser humano dentro del proceso de toma de decisiones", reflexiona.

El uso de tecnología es, pues, indiscutible e innegociable para Shapiro, nada que sorprenda por otra parte, pero intentamos que muerda el anzuelo con la palabra hype. Es evidente que incluso la IA ha sido una tecnología que en muchos foros se pudo considerar sobrevalorada, aunque ahora ya no haya nadie que piense así.

"Una pequeña empresa puede sobrevivir sin IA, pero sus competidores probablemente ya la estén usando". Gary Shapiro, CEO de la CTA.

Pero en un mundo en el que la cuántica o la robótica humanoide están a la vuelta de la esquina y corren el riesgo de que mucha gente no acabe de ver futuro en ellas, el CEO de la CTA responde que "la tecnología no está sobrevalorada, sino infravalorada".

Sobre la robótica, "no llegará a todos los negocios: la persona que vende helados en el parque probablemente seguirá siendo humana; en las fábricas, la automatización ha evolucionado desde el trabajo manual hasta sistemas capaces de detectar defectos mejor que los humanos, permitiendo productos más asequibles".

Y, sobre la cuántica, Shapiro recalca que "es un cambio sumamente importante. Romperá todos los cifrados conocidos, por lo que los sistemas de encriptación financiera y de seguridad deben cambiar globalmente para resistir sus intromisiones".

Admite que, "aunque avanza rápido, existen retos técnicos importantes y cuando en tecnología se dice que algo está a cinco años de distancia, suele significar que probablemente no esté tan cerca, como ocurrió durante 20 años con las televisiones planas".

La soberanía y China

Y llega la conversación a la cuestión de la soberanía tecnológica, muy de actualidad en Europa y centro del debate del CES Unveiled. No tarda ni dos segundos en poner sobre la mesa a un país, China, que "es el único que parece haber establecido una soberanía total, pero no representa el modelo de democracia y libertad que preferimos en Europa y EEUU. Más que soberanía aislada, lo fundamental es la cooperación entre aliados".

En relación con el gigante asiático, Shapiro remarca que "es muy estratégica y tiene ventajas derivadas de la toma centralizada de decisiones; tienen a 1.400 millones de personas con registros médicos unificados en un departamento, lo que proporciona una enorme cantidad de datos para alimentar la IA".

En Europa y EEUU, por el contrario, "priorizamos la privacidad y la libertad individual, lo que no es malo, pero es diferente. Por eso es vital que Europa y Estados Unidos trabajen juntos de la mano y se tomen a China muy en serio".

Hablando de Europa, el CEO de la CTA constata que "el mayor desafío de Europa no es su gente, su talento o su creatividad, sino la excesiva regulación; Europa ha asfixiado la innovación y sanciona a las empresas más innovadoras del mundo". Pero, a su juicio, hay otro problema, la "falta de inversión".