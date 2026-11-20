HubSpot consolida el cambio de paradigma en el marketing digital: de 'la Suiza de la IA' a un CRM que se actualiza solo

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves HubSpot afronta un proceso de refundación con el regreso del cofundador Brian Halligan a la dirección para adaptar la compañía al cambio de paradigma provocado por la IA. La multinacional evoluciona del CRM tradicional a un asistente automatizado e inteligente que ingiere datos y se actualiza solo de forma automática. Un estudio de HubSpot refleja que el 96% de las empresas ya utiliza la IA, pero solo un 6% logra resultados transformadores por falta de foco y de contexto adecuado. La compañía reconstruye Breeze, su arquitectura de lenguaje, para actuar de forma neutral seleccionando el modelo de IA más adecuado para cada cliente y tarea. Preguntas ¿Por qué ha vuelto Brian Halligan como CEO de HubSpot en lugar de mantener a Yamini Rangan? El relevo busca visibilizar una “refundación” estratégica de HubSpot para afrontar el nuevo paradigma impulsado por la IA, y recolocar a un cofundador transmite volver a la “casilla de salida” y reforzar liderazgo fundador. ¿Qué es el CRM que “se actualiza solo” que presenta HubSpot en Grow 2026? Es una plataforma que automatiza la ingesta y gestión de datos mediante IA generativa y agéntica para mantener actualizado el perfil del cliente y ejecutar campañas, basada en la infraestructura de modelos Breeze. ¿Qué consecuencias tiene para los departamentos de marketing que HubSpot apueste por agentes de IA y ‘Loop’? Lo ya ocurrido: HubSpot ha lanzado la hoja de ruta 'Loop' y herramientas que priorizan la automatización contextual; lo posible: los equipos deberán redefinir roles, centrarse en pocos casos de uso clave y diseñar onboards de contexto para la IA. ¿Por qué solo el 6% de clientes de HubSpot obtiene resultados con la IA aunque el 96% la use? La encuesta de HubSpot señala que la mayoría usa IA pero falla por falta de contexto, exceso de casos de uso sin foco y ausencia de propósito humano; las empresas eficaces limitan la IA a cuatro o cinco casos claves y priorizan el contexto. ¿Cómo cambia Breeze la relación de HubSpot con los modelos de IA externos y qué beneficio promete? Breeze actúa como una capa neutral que selecciona la mejor IA según la tarea —la “Suiza de la IA”— para permitir hiperpersonalización y rescatar soluciones óptimas por cliente sin depender de un único modelo.

Siempre sorprende la selección musical en cada uno de los eventos que organiza la multinacional norteamericana HubSpot. Cuando abres la puerta del auditorio principal donde van a celebrarse las principales ponencias conviene agudizar el oído porque hay recompensa.

Esta vez eligen, entre otros temas, uno de la británica Sienna Spiro. De los altavoces no sale música, sale un disparo directo al corazón. 'Great expectation' es cautivadora y adictiva. Y, como nada suele ser casual, adecuada a la ocasión.

Porque, aunque esta es una historia de amor (de desamor, más bien), no hacer la analogía sería imperdonable. Y es que, hoy en día, si hay algo que genera grandes expectativas en cualquier ecosistema de innovación del mundo eso es la inteligencia artificial en todas sus vertientes.

Pero vayamos por partes. Estamos en Londres, en 'Grow 2026', el evento anual para Europa de HubSpot, compañía que, más allá de por su gusto musical, destaca por ser el principal proveedor de servicios tecnológicos para empresas de todo el mundo que quieren mejorar su relación con sus clientes.

Llegamos a la cita acompañados de una tormenta y no precisamente nos estamos refiriendo al frío, a la lluvia y al viento londinenses. Cuatro días antes del evento, por sorpresa, la compañía realizó un movimiento que, a tenor de lo leído y escuchado, pocos esperaban. Su CEO durante los últimos cinco años, Yamini Rangan, fue relevada en el cargo por Brian Halligan, cofundador y ex CEO.

No es un cambio menor, más que a nivel nominal –que también-, a nivel estratégico. Porque, según ha podido saber DISRUPTORES, este relevo quiere visibilizar el proceso de refundación que está viviendo la multinacional. Recolocar a uno de los fundadores en un puesto ejecutivo es volver a la "casilla de salida", como explica una destacada fuente durante el evento.

Y, tal y como se apresuran a explicar todos los directivos durante el evento, que nadie piense que ese 'volver a la casilla de salida' o esa 'refundación' son pasos hacia atrás. Este cambio en la compañía responde a un cambio de paradigma en el campo del marketing digital; ese cambio de paradigma ha sido provocado por la IA; y, en consecuencia, la irrupción de esta tecnología obliga a reformular la manera de hacer las cosas para prestar un mejor servicio a los clientes de todo el mundo que confían en la compañía de Boston.

Kipp Bodnar, CMO de HubSpot. DISRUPTORES

Ya en 'Inbound 2025' -el evento global de la compañía, que el año pasado se celebró en San Francisco- se anunció a bombo y platillo este cambio de era y el cambio de estrategia de HubSpot. Y, tanto en su edición de 2026 –celebrada en Boston en el mes de septiembre- como en el evento europeo de esta semana se ha empezado a pasar de la teoría a los hechos.

Contextualizar el cambio es fácil. HubSpot ha vivido en el último año la siguiente transición: de ser un simple proveedor de CRM tradicional (plataformas de gestión de las relaciones con los clientes) a ofrecer un asistente automatizado e inteligente para lograr objetivos incluso más ambiciosos.

La compañía ya da herramientas por las cuales la ingesta de datos en la plataforma de gestión ya no se hace de forma manual sino automática. La inteligencia artificial, tanto la generativa como la agéntica, organiza y ejecuta todo de forma más eficaz y eficiente porque HubSpot ha conseguido que entienda el contexto de la empresa a la que sirve.

"¿Y si en lugar de que tú actualices el CRM, fuera el CRM el que te actualizara a ti? Les presento el CRM del futuro: se actualiza solo", anunció Duncan Lennox, presidente de Producto, durante su intervención.

'Loop', una estrategia convertida en manual de instrucciones 'Loop' es el nombre de la estrategia presentada en San Francisco durante el Inbound 2025, el evento global de HubSpot. Un año después, esta hoja de ruta, se ha materializado en un libro escrito por Kipp Bodnar (CMO) y Kieran Flanagan (vicepresidente sénior de IA agéntica) y que ha sido presentado en el marco de Grow 2026. El libro parte de la base de que la transformación del marketing digital ha alcanzado un punto de inflexión tras la drástica caída en los patrones de tráfico tradicional, evidenciada por la pérdida de un millón de visitas en 12 meses y la pérdida de efectividad de las tácticas convencionales. Ante la presión constante de ejecutivos y juntas directivas sobre cómo implementar la inteligencia artificial, se estructuró un manual práctico en formato libro para orientar a los profesionales del sector. La evolución actual, explican sus autores, exige abandonar tácticas en declive como el texto redactado exclusivamente para posicionamiento SEO. En su lugar, cobran relevancia los eventos presenciales, el contenido en vídeo y la optimización para motores de respuesta de IA. En este panorama automatizado, la inteligencia artificial actúa como un multiplicador x10 únicamente para los profesionales que cuentan con fundamentos sólidos y criterio, definido como la comprensión profunda de la audiencia y de la narrativa. Para escalar la producción sin generar contenido irrelevante o de baja calidad, la metodología clave defiende desarrollar una idea central potente en formato largo y utilizar la IA para descomponerla y adaptarla a diversos formatos y canales.

Para lograr ese cambio, HubSpot ha reconstruido por completo su infraestructura tecnológica y sus modelos de lenguaje natural –conocida con el nombre de Breeze-.

Y todo para que aquello que necesita hacer un departamento de marketing para asegurarse un alto grado de eficiencia esté automatizado –desde la generación de informes a construir herramientas o campañas personalizadas-.

Esa es la base conceptual sobre la que se asienta todo lo demás. Y todo lo demás no es poca cosa.

También se pasa por el escenario del Royal Festival Hall de la capital de Inglaterra Kipp Bodnar, CMO de HubSpot. "Pensé que con la llegada de la IA mi trabajo se volvería mucho más fácil... Resulta que nos equivocamos", confiesa nada más empezar. Y eso es porque "el modelo de IA que utilizas importa mucho menos que el contexto que posees".

Cuando habla de contexto Bodnar se muestra muy didáctico. Lo define como el conocimiento dinámico sobre tu propio negocio, tus clientes y tu equipo. Se dirá durante el evento que igual que a un nuevo empleado no se le entregan hojas de cálculo o facturas desordenadas, tampoco hay que hacer eso con la IA, es decir, hay que ofrecerle un "onboarding contextual claro".

Este proceso abarca, según Bodnar, tres capas: "Negocio (marca y tono), cliente (historial, señales de compra y tickets) y equipo (roles, flujos y aprobaciones)".

Este cuidado extremo con el contexto, que la nueva HubSpot ya tiene en su core estratégico, no es más que uno de los tres aspectos que más cuidan el selecto grupo de empresas que está obteniendo resultados transformadores gracias a la IA.

Según una encuesta presentada en Grow esta semana y realizada por la propia compañía sobre 6.000 de sus clientes, el 96% de ellos ya utiliza la IA, pero solo el 6% obtiene resultados. Uno de los motivos, lo decíamos, era cuidar el contexto para alimentarla, pero hay otros dos.

El primero es actuar con foco en los resultados, no por la apariencia. "No se trata de lo que puede hacer la tecnología, sino lo que debe hacer", explica el directivo, que añade que las empresas exitosas no malgastan recursos con decenas de procesos con IA, sino que lo limitan a "cuatro o cinco" casos de uso claves.

El segundo es trabajar con un propósito claro con las personas. La IA ha creado nuevos roles y eso hay que tenerlo en cuenta.

Lo que hace HubSpot es ponerse ahora al servicio de ese 90% restante de empresas que utilizan IA en sus procesos de marketing digital para mejorársela a través de algo que empieza a ser tan común como los agentes de IA.

Lo explica el ya mencionado Duncan Lennox. El directivo ha explicado esta semana que la interacción con el software ha cambiado tras 20 años de hacer 'clic' en navegadores. Ahora se trabaja a través de una estructura operativa mediante la cual se le instruye a un modelo de IA lo que se necesita ejecutar. En el lenguaje de la compañía esta estructura es el Customer Relationship Harness, pilotado en última instancia por un agente autónomo.

"¿Y si en lugar de que tú actualices el CRM, fuera el CRM el que te actualizara a ti? Les presento el CRM del futuro". Duncan Lennox, presidente de Producto de HubSpot.

En este punto, volvemos a Breeze, la infraestructura de modelos de lenguaje para la IA en HubSpot. Su reconstrucción desde cero ha convertido esta arquitectura en "la Suiza de la IA", tal y como la define Lennox en alusión a que se mantiene "neutral" respecto a los modelos, para rescatar la mejor IA según cada tarea, según cada cliente, apostando claramente por la hiperpersonalización.

El evento, concentrado en ocho horas repletas de ponencias sobre el momento actual del sector, sobre casos de uso e incluso inspiracionales como la del ex atleta Mo Farah –cuádruple campeón olímpico y seis veces campeón mundial tras haber sido víctima de trata de personas cuando era un niño-, deja muchos aprendizajes.

Pero, sobre todo, deja una lección: la IA está en un momento clave de su historia. Ya no vale con imaginarla o ejecutarla de forma superficial. Las empresas necesitan cosechar resultados. Debería parecerles insuficiente sentir un simple flechazo y su correspondiente enajenación mental. Deberían esforzarse en convertir ese flechazo en un amor estable y eterno.

Deberían, en definitiva, intentar esquivar la demoledora frase del estribillo de Sienna Spiro: "Si la felicidad es una ilusión, eres lo mejor que me ha pasado nunca". Porque, lamentablemente, eso significaría que fue muy bonito, pero no del todo real.