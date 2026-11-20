LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Alexis Dahan, exejecutivo de AWS y Oracle, se incorpora a Nebius como responsable de España y el sur de Europa para impulsar su plataforma especializada exclusivamente en infraestructura de inteligencia artificial. La compañía europea se diferencia de los hiperescalares al ofrecer hardware y software diseñados desde cero para IA, con servicios orientados tanto al entrenamiento como a una creciente demanda de inferencia. Nebius ha cerrado acuerdos millonarios con gigantes como Microsoft, Meta y Nvidia, y comercializa ya 18 MW de capacidad en Getafe mientras planea nuevos centros de datos en España. En el mercado español, Nebius detecta un interés especialmente intenso por parte de grandes corporaciones de sectores como la banca y la sanidad para implementar modelos de IA sobre sus procesos. Preguntas ¿Por qué fichó Alexis Dahan por Nebius tras una década en AWS y Oracle? Dahan buscó un rol centrado en inteligencia artificial y en una compañía europea en expansión donde aplicar su experiencia en nube empresarial; en Nebius dirige España y el sur de Europa para una firma especializada en infraestructura para IA. ¿Qué diferencia a Nebius de los hiperescalers como AWS, Microsoft o Google? Nebius se define como "nube de IA" enfocada solo en cargas de entrenamiento e inferencia, con hardware y plataforma propios y equipos especializados en IA, en vez de una oferta generalista de múltiples servicios empresariales. ¿Qué contratos y apoyos financieros ha conseguido Nebius que explican su capacidad de expansión? Nebius ha firmado acuerdos de suministro con Microsoft por 17.400 millones de dólares y con Meta por 12.000 millones a cinco años, y recibió una inversión de 2.000 millones de dólares de Nvidia con compromiso de desplegar más de cinco gigavatios hasta 2030. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas españolas que Nebius despliegue centros de datos en España? Nebius ha pactado 18 MW en Getafe con Merlin Properties como primera implantación en España. Si avanza la expansión prevista, las grandes corporaciones españolas podrían acceder a infraestructura local para inferencia y entrenamiento, reduciendo latencias y ofreciendo alternativas a modelos propietarios. ¿Cómo afecta a la soberanía tecnológica europe a que Nebius sea europea pero cotice en Nasdaq y dependa de aceleradores estadounidenses? La condición europea de Nebius aporta ubicación de datos y cumplimiento regulatorio local, pero su cotización en Nasdaq y dependencia de chips y aceleradores externos muestran que la soberanía completa es difícil; la compañía ofrece garantías operativas y de seguridad para que los clientes tomen decisiones.

Alexis Dahan ha cambiado los gigantes tradicionales de la computación en la nube por uno de los nuevos protagonistas de la infraestructura para inteligencia artificial. Tras una década en AWS y Oracle, donde desarrolló el negocio de empresas digitales para EMEA, el ejecutivo se ha incorporado a Nebius como responsable de España y el sur de Europa. Un salto profesional hacia una compañía europea que, pese a su corta trayectoria, ya ha conseguido contratos multimillonarios con Microsoft y Meta y el respaldo financiero de Nvidia.

"Tuve la suerte de formar parte de la revolución de la nube. Cuando AWS comenzó en Francia, me incorporé al equipo en 2015 y ayudábamos a las empresas a entender qué significaba el cloud. Muchas pensaban que era algo parecido a Dropbox. Explicarles lo que la computación en la nube podía hacer desde una perspectiva empresarial y demostrar que la tecnología impulsaba la innovación era un desafío que me encantaba. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de desarrollar negocios y equipos alrededor de esa evolución tecnológica, y posteriormente, en Oracle, construí su segmento de empresas digitales para EMEA", recuerda Dahan en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Ahora, Nebius forma parte de la nueva hornada de proveedores especializados en infraestructura de IA que han surgido al calor de la demanda de aceleradores gráficos. Empresas agrupadas habitualmente bajo la denominación neocloud, aunque sus actividades comprenden desde el simple alquiler de GPU hasta plataformas completas para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

"Detesto el término neocloud o proveedor de infraestructura de Nvidia, porque si lo buscas ahora mismo en Google encontrarás cientos de resultados y ninguno de ellos está haciendo exactamente lo mismo. Lo que me gusta explicar es que Nebius es una nube de inteligencia artificial, de la misma manera que un hiperescalar proporciona computación, almacenamiento, redes, seguridad y servicios de gestión. Nosotros hacemos todo eso, pero para la inteligencia artificial", defiende.

La batalla por la nueva nube

La compañía desarrolla hardware propio para redes y almacenamiento y una plataforma destinada a gestionar las dos grandes cargas de trabajo de esta industria: entrenamiento e inferencia. La primera requiere interconectar miles de procesadores y asegurar enormes volúmenes de datos; la segunda exige reducir al máximo la latencia y el coste de cada respuesta. A ello suma servicios como Token Factory, que permiten utilizar modelos sin gestionar directamente la infraestructura.

"Si alguien viene a nosotros y dice que quiere 300 chips Nvidia B300, eso por sí solo significa poco. Lo que le proporcionamos es una plataforma que funciona sobre esos chips y que le permite poner en marcha muy rápidamente cargas de entrenamiento o inferencia. Y seguimos avanzando hacia capas superiores: una empresa puede no saber qué modelo necesita, pero sí que quiere que sus empleados sean 10 veces más productivos. Con Token Factory puede elegir el modelo, nosotros creamos el punto de acceso y ya está preparada para utilizarlo. También ayudamos con el ajuste fino y el entrenamiento posterior para desarrollar casos de uso específicos por una fracción del coste de un modelo de frontera", explica.

En este sentido, Nebius compite en un mercado donde AWS, Microsoft y Google también ofrecen plataformas de IA gestionada, con más recursos y relaciones comerciales consolidadas. Dahan, que conoce bien a estos competidores por su trayectoria profesional, encuentra precisamente en la especialización y en la juventud de Nebius sus principales argumentos comerciales.

"Nunca me oirás hablar mal de los hiperescalares, primero porque he trabajado durante una década con ellos y sería inapropiado, y segundo porque están haciendo un gran trabajo. El mercado es enorme y ahora mismo la demanda supera a la oferta. Pero nosotros solo hacemos inteligencia artificial: cuando un cliente tiene un problema de arquitectura y nos llama, encontrará a alguien que trabaja con IA todos los días, no a un generalista que hoy se ocupa de computación, mañana de seguridad y pasado de cualquiera de los demás servicios empresariales", señala.

"Nacimos en la era de la inteligencia artificial y tenemos lo que llamo la ventaja del segundo en llegar. No necesitamos adaptar infraestructuras existentes para nuevas necesidades eléctricas o de refrigeración. Todo está diseñado desde cero para la IA, desde las GPU hasta la logística y nuestra colaboración con Nvidia", añade a renglón seguido Alexis Dahan.

Inferencia 'vs' entrenamiento

El negocio de Nebius atraviesa además una transformación muy particular en el perfil de sus clientes. A los laboratorios que desarrollan grandes modelos fundacionales se suman empresas tradicionales interesadas en desplegar aplicaciones de IA sobre sus propios procesos. El desarrollo de modelos abiertos está favoreciendo esta evolución, especialmente en organizaciones que necesitan personalizar la tecnología y controlar los costes.

"Durante los últimos dos años hemos visto crecer las necesidades de infraestructura para entrenar y construir modelos. Pero ahora estamos observando que la inferencia está alcanzando ese nivel de demanda mucho más rápido de lo que esperábamos. Hemos llegado a un punto en el que crece más deprisa que el entrenamiento, aunque este último también sigue creciendo. Es una señal de que el mercado está madurando: estamos pasando de hacer pruebas y experimentar con la inteligencia artificial a desplegarla a escala dentro de las empresas", sostiene.

La compañía trabaja con desarrolladores europeos de modelos, como Black Forest Labs en Alemania, y está captando organizaciones que buscan alternativas a las soluciones propietarias. Entre los sectores más activos en estas lides figuran las finanzas, la sanidad, el comercio y las aplicaciones industriales.

"Estamos viendo que las empresas no quieren pagar necesariamente por modelos propietarios de frontera y se están desplazando hacia los modelos abiertos, porque si ajustas uno de esos modelos puedes conseguir resultados mucho mejores en determinados casos de uso. Tenemos, por ejemplo, un banco en España que quiere mejorar el trabajo de sus empleados. Son miles de personas a las que proporcionar flujos de trabajo mejorados con inteligencia artificial, y para eso vienen a nosotros a utilizar inferencia", detalla, aunque sin desvelar el nombre de la entidad pese a la insistencia de este escribano.

El coste de la batalla

La escala financiera de este negocio resulta tan extraordinaria como sus exigencias tecnológicas. Algunas cifras para que el estimado lector se haga cargo del panorama: Nebius ha firmado acuerdos de suministro de capacidad con Microsoft, por unos 17.400 millones de dólares en su configuración inicial, y con Meta, que contempla 12.000 millones de dólares en capacidad dedicada durante cinco años. Al mismo tiempo, afronta inversiones multimillonarias en centros de datos, aceleradores y equipamiento.

Una expansión que suscita dudas sobre la capacidad de los operadores para rentabilizar semejante despliegue, especialmente ante el endeudamiento creciente de algunos gigantes tecnológicos. Alexis Dahan elude pronunciarse sobre la situación financiera de sus competidores, pero considera fundamental diversificar las fuentes de financiación.

"Este es un mercado intensivo en inversión de capital, como lo fue la nube hace 10 o 15 años. Necesitas dinero para construir los centros de datos y poder proporcionar servicios a tus clientes. Una parte de nuestra experiencia consiste precisamente en la manera de financiar esa expansión. Tenemos nuestro propio dinero en el banco, capital, financiación privada y distintas fuentes de recursos. También trabajamos con clientes bajo condiciones específicas que nos permiten utilizar su dinero para financiar nuestra expansión futura con ellos. Creo que quienes permanezcan en esta carrera durante mucho tiempo serán aquellos que también sepan financiarse de manera inteligente", considera el ejecutivo de Nebius.

Los contratos con Meta y Microsoft también plantean una aparente contradicción: ambas compañías construyen enormes infraestructuras propias, pero recurren paralelamente a proveedores especializados como Nebius. Para el directivo, el valor de estas operaciones va mucho más allá de los ingresos comprometidos.

"Esas compañías están muy ocupadas construyendo productos y haciendo lo que hacen diariamente; puede que no tengan las personas, el tiempo o el dinero para invertir en todo un negocio nuevo. Desde el centro de datos hasta la refrigeración, la electricidad, las redes, el almacenamiento, los chips y la plataforma, todo eso requiere una experiencia que nosotros tenemos. Y estos contratos multimillonarios nos proporcionan recursos para continuar desarrollándonos, además de transmitir confianza a clientes, socios e inversores. Si Meta confía en nosotros para su plataforma de inteligencia artificial, probablemente una empresa de Portugal, España, Chipre o Grecia también pueda confiar en nosotros", argumenta.

Es imposible obviar la dependencia de Nvidia de Nebius y muchos de sus rivales, que representa otra de las particularidades de esta industria. El fabricante de chips anunció una inversión de 2.000 millones de dólares en Nebius y un acuerdo estratégico que contempla el despliegue de más de cinco gigavatios de infraestructura basada en sus sistemas hasta 2030.

"Somos lo que llamamos un socio de día cero: intentamos estar preparados para ofrecer las nuevas tecnologías de Nvidia desde el momento en que están disponibles. Eso significa que confían lo suficiente en nosotros como para trabajar juntos cuando lanzan algo nuevo y hacerlo accesible a otros antes que nadie. Desde la perspectiva financiera, Nvidia invierte porque ve posibilidades de obtener beneficios a largo plazo, y espero que gane dinero con su inversión", afirma orgulloso el ejecutivo galo.

Ni siquiera esta estrecha relación permite sortear el encarecimiento de los componentes y las tensiones de suministro, que han obligado a Nebius a revisar tanto su política comercial como sus tarifas.

"Me encantaría decirte que estamos protegidos, pero desgraciadamente no es así. Los costes están subiendo en todas partes, desde el cobre hasta la memoria y las GPU. Nvidia ha aumentado sus precios y la memoria escasea prácticamente en todas partes. Hace unos seis meses decidimos dejar de vender capacidad que estaría disponible dentro de 12 o 18 meses y comercializarla únicamente cuando tengamos confianza en que podremos ponerla en funcionamiento en una fecha determinada. También estamos afrontando incrementos muy importantes de costes y, desgraciadamente, tenemos que subir nuestros precios para cubrirlos", reconoce a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Más centros de datos en España

España ocupa un lugar destacado en los planes de expansión de Nebius. La compañía ha alcanzado un acuerdo con Merlin Properties para desplegar 18 MW de capacidad en sus instalaciones de Getafe, su primera gran implantación en nuestro país.

Alexis Dahan confirma que habrá nuevos proyectos, aunque evita comprometer ubicaciones o calendarios ante las cuestiones de este periodista.

"Me encanta España; he estado muchas veces en mi vida y es un país extraordinario. Su comunidad de startups es extraordinaria, su ecosistema empresarial y de compañías digitales también, y el país tiene todo lo que queremos o necesitamos para expandirnos. Es estable, tiene buenas redes, buena seguridad y acceso a la energía. Todo eso es muy importante para Nebius y definitivamente vamos a seguir invirtiendo. Tenemos planes y llegarán varios centros de datos, aunque no puedo decirte dónde", asegura.

El principal óbice regulatorio podría proceder de las nuevas obligaciones energéticas y ambientales que prepara el Gobierno español para los centros de datos. Entre los requisitos planteados en el debate sectorial figuran la aportación de capacidad a la red eléctrica y la acreditación del origen renovable del suministro con criterios horarios, medidas que han suscitado reservas entre distintos operadores.

"¿Es un impedimento para nuestra expansión? No. ¿Queremos seguir invirtiendo y expandiéndonos en España? Sí. ¿Podemos hacerlo con el calendario que tenemos previsto? No lo sé. Lo que me parece evidente es que tiene mucho sentido contar con centros de datos eficientes que funcionen con energía sostenible. Tenemos ingenieros dedicados a la refrigeración, a los sistemas eléctricos y a la energía renovable que trabajan diariamente para conseguirlo", explica al respecto Dahan.

Al respecto, Nebius reivindica el uso de electricidad renovable en sus instalaciones madrileñas y una eficiencia hídrica elevada gracias a sus sistemas de refrigeración. La compañía también desarrolla iniciativas de formación mediante Nebius Academy, con las que pretende reforzar su integración en los ecosistemas locales.

Las grandes empresas españolas

Desde su responsabilidad sobre los mercados del sur de Europa, Dahan observa una particularidad en España: mientras que la aparición de nuevos laboratorios y startups especializadas en IA resulta más lenta que en otros países, las grandes corporaciones están mostrando un interés especialmente intenso.

Sanidad, ciencias de la vida y servicios financieros concentran buena parte de las oportunidades comerciales.

"España tiene menos laboratorios o startups de IA que otros países europeos, algo que contrasta con lo que ocurría en el mundo de las empresas digitales del que yo procedo. Va un poco más despacio. Pero tiene un mercado de grandes empresas mucho más fuerte y que está entrando en la inteligencia artificial más rápido que el de otros países. Estamos manteniendo conversaciones con compañías españolas muy grandes de las que nunca imaginarías que estarían entre las primeras de sus sectores en adoptar esta tecnología", asegura.

El directivo no identifica -una vez más- a los potenciales clientes españoles, pero sí apunta algunas de las aplicaciones que están suscitando mayor interés, como la detección de fraude en entidades financieras y la generación de contenidos mediante modelos abiertos.

"Estamos viendo que algunos bancos españoles nos llaman para hacer cosas similares a las que Revolut está haciendo con nosotros en torno a la detección del fraude. Y, si miras al mercado publicitario, también hay compañías muy interesantes que nos están contactando para experimentar con generación de contenidos a escala mediante modelos abiertos o para alojar puntos de acceso privados con los que prestar servicios a sus clientes. El mercado está siendo muy dinámico", relata.

Lo que sí podemos adelantar en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL es que la compañía ya cuenta con empleados en España y contempla abrir una oficina propia, aunque Alexis Dahan no da una fecha pública ni objetivos concretos de facturación para el mercado nacional.

La soberanía europea

La naturaleza europea de Nebius, con raíces originarias de Rusia, adquiere relevancia en medio del debate sobre la autonomía tecnológica del continente frente a Estados Unidos y China. Sin embargo, la compañía cotiza en el Nasdaq, depende de aceleradores estadounidenses y opera en una industria con cadenas de suministro globales. Es, en el mejor de los casos, una combinación que complica cualquier definición estricta de soberanía digital.

"No creo que exista una respuesta sencilla porque la soberanía puede significar muchas cosas dependiendo de cómo se defina. ¿Existe un modelo 100% soberano en el que absolutamente todo se construya desde cero en Zaragoza? No lo creo. E incluso si existiera, ¿te protegería realmente de algo? No estoy seguro. Nosotros somos una compañía europea, con sede en Ámsterdam, que opera bajo la regulación europea y está construyendo infraestructura localmente", reflexiona Dahan.

Empero, las garantías de seguridad, la ubicación de los datos y la capacidad para elegir modelos adquieren especial importancia en sectores regulados como la banca y la sanidad. Ante este escenario, Nebius pretende combinar su implantación europea con una oferta tecnológica abierta a sistemas desarrollados en distintas geografías.

"Ser europeo no constituye por sí mismo un certificado de calidad. Nosotros intentamos construir toda nuestra tecnología de manera que, cuando la examines, tengas garantías sobre su seguridad. Si utilizas un modelo chino de pesos abiertos en Nebius, comprobamos que se ejecute dentro de nuestra infraestructura y que no existan puertas traseras ni problemas críticos de seguridad. Pero sigues utilizando propiedad intelectual china. ¿Eso te hace menos soberano? Personalmente, no lo creo. Nuestro trabajo consiste en proporcionar a los clientes toda la información para que puedan tomar las decisiones adecuadas según su propia definición de soberanía", concluye el directivo.