Anthropic prepara su salida a bolsa en una operación que pone a prueba el negocio de la inteligencia artificial

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Anthropic prepara su debut bursátil en el Nasdaq con una valoración estimada de 1,4 billones de dólares y la intención de captar hasta 64.350 millones. Siete gigantes tecnológicos como Google, Nvidia y Microsoft aportarán 26.000 millones adicionales en una colocación privada previa a la salida a bolsa. La empresa afronta dudas financieras debido a compromisos de gasto de 900.900 millones de dólares y pérdidas de más de 104.000 millones en nueve meses. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra alertan del riesgo de corrección por la financiación circular y la sobrevaloración del sector de la IA. Preguntas ¿Por qué Anthropic ha fijado la horquilla de salida a bolsa entre 70 y 78 dólares por acción? La compañía ha fijado esa horquilla para colocar 825 millones de acciones y captar hasta 64.350 millones de dólares, una cifra diseñada para equilibrar la valoración aspiracional y la demanda institucional observada. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20261118/anthropic-prepara-salida-bolsa-operacion-pone-prueba-negocio-inteligencia-artificial/1003744461306_0.html — "ha establecido una horquilla de entre 70 y 78 dólares por título... colocar 825 millones de acciones y captar hasta 64.350 millones de dólares." ¿Qué riesgos financieros inmediatos enfrenta Anthropic tras esta OPV para sus clientes y proveedores? Ya ha suscrito compromisos contractuales de gasto por aproximadamente 900.900 millones de dólares en computación e infraestructura, lo que crea riesgos si la demanda futura no llega a las previsiones y obliga a recortes o renegociaciones. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20261118/anthropic-prepara-salida-bolsa-operacion-pone-prueba-negocio-inteligencia-artificial/1003744461306_0.html — "compromisos contractuales de gasto por aproximadamente 900.900 millones de dólares... relacionados con computación e infraestructura." ¿Qué papel juegan Google, Microsoft y Nvidia en la salida a bolsa de Anthropic y por qué genera dudas? Estos gigantes aportan 26.000 millones de dólares en la colocación privada y compromisos de financiación, pero son también proveedores, clientes y competidores de Anthropic, lo que crea financiación circular y potenciales conflictos de interés. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20261118/anthropic-prepara-salida-bolsa-operacion-pone-prueba-negocio-inteligencia-artificial/1003744461306_0.html — "Google, Microsoft, Nvidia... se han comprometido a adquirir otros 26.000 millones... son también inversores, distribuidores... clientes... y competidores." ¿Qué consecuencias ha tenido ya la volatilidad del sector —como el escándalo de Nvidia— sobre la valoración y la operación de Anthropic? La volatilidad y retrocesos bursátiles del sector han obligado a Anthropic a moderar su valoración prevista, reduciendo estimaciones desde los dos billones hasta alrededor de 1,4 billones de dólares y ajustando la oferta. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20261118/anthropic-prepara-salida-bolsa-operacion-pone-prueba-negocio-inteligencia-artificial/1003744461306_0.html — "volatilidad... ha obligado a moderar esas aspiraciones... situaría la operación... valorada en alrededor de 1,4 billones de dólares." ¿Quién es Dario Amodei y qué relevancia tiene su liderazgo en la decisión de salir a bolsa? Dario Amodei es cofundador y CEO de Anthropic, exinvestigador de Google Brain y OpenAI que dejó OpenAI por prioridades en seguridad; su perfil técnico y su defensa de límites de uso han marcado la estrategia y credibilidad de la empresa en el mercado. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20261118/anthropic-prepara-salida-bolsa-operacion-pone-prueba-negocio-inteligencia-artificial/1003744461306_0.html — "Dario Amodei... trabajó en Baidu y Google Brain... en 2021 abandonó OpenAI... por sus discrepancias sobre la prioridad... seguridad de la inteligencia artificial."

La salida a bolsa de Anthropic promete convertirse en uno de los acontecimientos financieros más importantes de la década, pero también en el examen más exigente al que se ha sometido hasta ahora la industria de la inteligencia artificial.

No tanto por lo que pueda recaudar la creadora de Claude, que podría protagonizar una de las mayores operaciones bursátiles de la historia, sino por el efecto dominó que pueda causar sobre el increíblemente apalancado ecosistema tecnológico.

Un buen debut de Anthropic daría fuerzas y oxígeno a los grandes actores del sector. Un fracaso relativo obligaría a nuevas medidas y ajustes a las grandes tecnológicas que se han afanado en inversiones milmillonarias en centros de datos y compromisos de gasto nunca antes vistos.

También pondría el foco, como ya viene sucediendo en los últimos meses, en la peculiar relación entre empresas que son, simultáneamente, accionistas, proveedores, clientes y competidores.

Hoy, miércoles 18 de noviembre, está previsto que se conozca el precio definitivo al que Anthropic comenzará su andadura en el Nasdaq, donde sus acciones cotizarán bajo el símbolo ANT a partir del jueves 19, si se cumple el calendario previsto.

Una operación de récord

La compañía liderada por Dario Amodei ha establecido una horquilla de entre 70 y 78 dólares por título, con la intención de colocar 825 millones de acciones y captar hasta 64.350 millones de dólares.

De materializarse, situaría la operación como la segunda mayor oferta pública inicial de la historia, únicamente superada por los 75.000 millones que SpaceX consiguió levantar en junio. Y supondría que, con apenas cinco años de vida, Anthropic quedaría valorada en alrededor de 1,4 billones de dólares. Un dato espectacular, pero muy lejos de los dos billones que se llegaron a pronosticar hace tan solo dos meses.

La volatilidad de las últimas semanas, especialmente tras el escándalo amoroso de Nvidia, los retrocesos bursátiles de varias compañías vinculadas a la inteligencia artificial y las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en centros de datos, ha obligado a moderar esas aspiraciones.

No obstante, la rebaja no parece haber enfriado el interés institucional. Según Reuters, la demanda ya multiplicaba por seis las acciones disponibles al cierre del jueves pasado.

Tecnológicas que la financian

La operación cuenta, además, con un respaldo adicional que ayuda a comprender algunas de las particularidades de este debut. Los gigantes tecnológicos Google, Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron y TSMC se han comprometido a adquirir otros 26.000 millones de dólares en acciones mediante una colocación privada condicionada a la salida a bolsa.

Google y Nvidia aportarán 10.000 millones cada una; AMD, 2.500 millones; Microsoft, Broadcom y Micron, 1.000 millones respectivamente, y TSMC, otros 500 millones.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

Y es precisamente ahí donde comienzan las dudas. Porque algunas de estas compañías, que ahora aportan miles de millones para sostener la valoración de Anthropic, son también las que le venden los procesadores, la capacidad de computación y los servicios en la nube imprescindibles para desarrollar sus modelos.

Lo verdaderamente singular es que Google, Amazon y Microsoft no son únicamente socios tecnológicos de Anthropic, son también inversores, distribuidores de sus modelos, clientes de sus servicios y competidores directos en el negocio de la inteligencia artificial.

Un ecosistema viciado

La situación resulta todavía más enrevesada al examinar los instrumentos financieros utilizados para sostener estas relaciones. Anthropic ha suscrito acuerdos con Google, Amazon y Broadcom que contemplan la emisión de pagarés convertibles en acciones bajo determinadas condiciones.

El dinero que entra como inversión puede acabar regresando a sus propios accionistas en forma de contratos tecnológicos, mientras las obligaciones adquiridas por la compañía se extienden durante años, con independencia de que la demanda futura de inteligencia artificial alcance las previsiones actuales.

Google dispone de un compromiso de financiación de 20.000 millones de dólares, de los que 10.000 millones se canalizarán a través de la colocación privada asociada a la salida a bolsa. Amazon mantiene, además, instrumentos convertibles por unos 6.200 millones pendientes a septiembre de 2026, sujetos a límites de participación accionarial.

Se puede llamar integración industrial, o se puede llamar colaboración estratégica; pero cuesta ignorar la circularidad del sistema cuando quienes fabrican los chips, proporcionan los servicios o facilitan el acceso a la infraestructura también contribuyen a financiar al comprador de esos mismos productos.

900.900 millones de factura

No en vano, Anthropic ha declarado en su folleto de salida a bolsa compromisos contractuales de gasto por aproximadamente 900.900 millones de dólares, fundamentalmente relacionados con computación e infraestructura. De ellos, unos 451.600 millones corresponden al periodo que concluye en 2030 y alrededor de 70.700 millones vencen durante los doce meses posteriores a septiembre de 2026.

Ya en noviembre de 2025 anunció un programa de inversiones de 50.000 millones de dólares en infraestructuras estadounidenses, con instalaciones desarrolladas junto a Fluidstack en Texas y Nueva York.

¿Quién es Dario Amodei? Dario Amodei (San Francisco, 1983) es cofundador y CEO de Anthropic. Doctor en Biofísica por Princeton, trabajó en Baidu y Google Brain antes de incorporarse a OpenAI, donde fue vicepresidente de Investigación. En 2021 abandonó OpenAI junto a su hermana Daniela Amodei y otros investigadores por sus discrepancias sobre la prioridad que debía darse a la seguridad de la inteligencia artificial frente a su expansión comercial. Hace unos meses se enfrentó al Departamento de Defensa de EEUU por negarse a eliminar las restricciones que impedían utilizar Claude para vigilancia masiva y armas autónomas.

Se trata de una exigencia económica extraordinaria para una empresa que, pese a multiplicar sus ingresos, continúa registrando pérdidas operativas.

En estos momentos, la firma presenta ingresos de 33.242 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, trece veces más que en el mismo periodo del año anterior. Pero los números rojos también crecen: pérdidas netas superiores a 104.000 millones de dólares en esos mismos meses. Es difícil ver la rentabilidad a corto o medio plazo de esta compañía.

Anthropic presume de una cartera comercial en plena expansión, con más de 11.900 clientes que generan al menos 100.000 dólares anuales cada uno y otros 40 millones que aportan cantidades inferiores a ese umbral y que, en conjunto, aportan el 26% de la facturación. Una evolución significativa respecto a los aproximadamente 300.000 clientes empresariales que comunicaba hace apenas un año.

El problema, o las dudas que surgen entre muchos expertos del sector, es que semejante crecimiento todavía parece insuficiente para sostener las necesidades financieras que la propia compañía ha ido acumulando.

Aviso de los bancos centrales

El asunto ya ha dejado de ser una preocupación exclusiva de analistas especialmente escépticos. El Banco de Inglaterra advertía en julio de que las inversiones de las grandes tecnológicas en compañías que después adquieren sus propios productos generan circuitos de capital capaces de retroalimentarse.

También alertaba de la creciente utilización de estructuras de financiación fuera de balance y de la posibilidad de que una revisión a la baja de las expectativas de ingresos de la IA desencadene ajustes simultáneos entre múltiples empresas del sector.

A esas advertencias se suma ahora la Reserva Federal estadounidense, cuyo informe de estabilidad financiera del 13 de noviembre identifica las valoraciones elevadas, la financiación circular y el endeudamiento asociado a la construcción de infraestructura como factores susceptibles de amplificar una corrección bursátil.

Una perspectiva histórica de este fenómeno la ofrece el inversor Jeremy Grantham, cofundador de la firma de gestión de activos GMO. Compara la situación actual con la sobrevaloración de las 'puntocom' a finales de los años 90 y la crisis financiera de 2008.

Incluso advierte que esto se parece a lo ocurrido con Cisco a finales de los años 90, cuando la compañía prestaba dinero a startups para que compraran sus routers, registrando esas ventas como ingresos. Cuando estalló la burbuja, Cisco perdió el 78% de su valor.

La historia demuestra que el ser humano tropieza más de una vez con la misma piedra. La pregunta es si la industria de la inteligencia artificial está repitiendo los patrones de anteriores crisis, con un crecimiento impulsado por las expectativas financieras más que por una demanda real y sostenible.

Anthropic: cinco años de vértigo DISRUPTORES





