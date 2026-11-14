Un día sin correo electrónico: las 24 horas del apagón histórico de Outlook

El incidente evidencia la concentración de servicios en pocas infraestructuras en la nube y la vulnerabilidad de procesos empresariales y administrativos cuando esos proveedores sufren fallos; plantea la necesidad de planes de contingencia y diversificación de canales.

En Reino Unido y Australia se registraron problemas operativos: la Policía y algunos hospitales tuvieron dificultades para recibir denuncias o gestionar recetas, y el NHS recomendó usar el teléfono para comunicaciones específicas.

¿Cómo ha afectado este apagón a servicios públicos y sanitarios fuera de España?

Los SLA de Exchange Online prevén créditos sobre la cuota del servicio: crédito del 25 por ciento si la disponibilidad baja del 99,9 por ciento, 50 por ciento por debajo del 99 por ciento y 100 por ciento si es inferior al 95 por ciento; las organizaciones deben presentar reclamaciones y cumplir condiciones contractuales.

Miles de flujos de trabajo quedaron congelados: envío de documentos, confirmaciones comerciales, convocatorias de reuniones y uso de Copilot interrumpidos durante horas, afectando a grandes empresas, administraciones públicas y muchas pymes.

¿Qué consecuencias ha tenido el apagón de Outlook para empresas y organismos en España?

Microsoft atribuye el fallo a que parte de sus servidores dejaron de responder, lo que desplazó carga al resto de la infraestructura y provocó un efecto dominó que redujo la capacidad global. La compañía descartó por ahora indicios de ataque informático.

¿Por qué se produjo la caída masiva de Outlook y otros servicios de Microsoft 365?

Las empresas afectadas podrán solicitar compensaciones de hasta el 100% en la cuota del servicio según los contratos de disponibilidad (SLA), aunque no cubren daños indirectos.

Microsoft atribuyó la incidencia a una saturación en la infraestructura por servidores inoperativos, descartando de momento la hipótesis de un ciberataque.

El fallo afectó globalmente a millones de usuarios corporativos e instituciones públicas, complicando la actividad de empresas, servicios sanitarios, transporte y colegios de abogacía.

Una avería masiva en Microsoft 365 paralizó servicios clave como Outlook, Teams, SharePoint y Copilot entre la tarde del jueves y el mediodía del viernes.

Una de las caídas de servicio más largas de la historia. Desde la tarde del jueves 12 hasta mediodía del viernes 13, una de las principales plataformas de correo electrónico del mundo -Outlook- interrumpió su actividad. Un apagón épico que también afectó a distintos servicios del ecosistema Microsoft 365, desde Exchange Online hasta Teams, SharePoint, Copilot o algunas herramientas de seguridad y administración.

En España, los primeros avisos comenzaron a multiplicarse poco después de las 18:30 horas del jueves. A las 18:52, la plataforma de monitorización Downdetector ya registraba 1.085 notificaciones. Pero lo peor estaba por llegar.

Durante la mañana del viernes, cuando miles de trabajadores intentaban comenzar su jornada laboral, los problemas continuaban. La web Is It Down Right Now, contabilizaba 7.637 avisos entre las 7:42 y las 8:42 horas, frente a los aproximadamente dos que suele recibir en esa misma franja horaria. Un aumento extraordinario que permite hacerse una idea de la magnitud del incidente.

Porque el correo electrónico, denostado por quienes ven en determinados servicios de mensajería instantánea una forma más eficiente de comunicación, demostraba así que sigue siendo una herramienta fundamental para el funcionamiento de las empresas.

Los humanos tenemos esa mala costumbre: no echamos en falta lo que tenemos hasta que lo perdemos. Además, el incidente ha coincidido con uno de esos días en los que las supersticiones, carentes de fundamento científico, auguran que todo va a salir mal: un viernes 13.

El caos estaba servido.

Acciones tan rutinarias en el entorno empresarial como enviar un documento, confirmar una operación, responder a un compañero o un cliente, convocar una reunión o coordinar equipos han sido tarea imposible para muchos usuarios. Incluso Copilot, la IA corporativa que forma parte del día a día de muchísimos empleados, quedó fuera de combate.

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Para entender mejor la dimensión del problema, hay que ponerle cifras: Microsoft 365 supera los 400 millones de licencias en todo el mundo. Es decir, aquellas que contratan empresas y organizaciones para que los empleados accedan a las herramientas de la plataforma.

A este dato hay que sumar otros 89 millones de suscriptores de consumo, según los últimos datos publicados por la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Microsoft, a petición de DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, no ha podido concretar cuántos de esos usuarios radican en España.

Un día sin correo

Las consecuencias van más allá de una reunión que se ha pospuesto o una comunicación que llegará más tarde. Toda la actividad digital y los flujos de trabajo habituales de un sinfín de compañías y organismos públicos quedaron congelados durante buena parte de la jornada a causa de la caída de Outlook.

En nuestro país, Office 365 es la plataforma de productividad por defecto de colosos como Telefónica, Repsol, Acciona, Amadeus o Cosentino. En el lado de lo público, figuran la inmensa mayoría de ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso entes como RTVE o Renfe. A los que hay añadir el vasto número de pymes que confían en la solución de Microsoft.

Varias instituciones han informado de fallos en sus servicios. Ha sido el caso del ayuntamiento de Ibiza, el de Sant Antoni y Santa Eulalia. En el ámbito educativo, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) notificó dificultades de acceso a Outlook y otras herramientas de Microsoft 365, como Teams, OneDrive y SharePoint.

En Madrid, el Colegio de la Abogacía (ICAM) comunicó la interrupción de sus cuentas corporativas, con posibles consecuencias en las comunicaciones relacionadas con el turno de oficio.

Fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, la Policía de Northamptonshire reportaba dificultades para recibir las denuncias online, y el sistema público de salud británico (NHS) recomendaba en un comunicado el uso del teléfono para determinadas comunicaciones.

En Alemania, la compañía estatal de ferrocarriles, Deutsche Bahn, admitía dificultades para enviar actualizaciones en los horarios de los trenes debido a la lentitud de Outlook.

En Japón, la Autoridad de Regulación Nuclear alertaba de posibles problemas en su web relativos a notificaciones de emergencias nucleares, y el Ministerio de Finanzas advertía de que algunos formularios enviados en las últimas horas podían no haber llegado a su destino.

Australia también se ha visto afectada. La Asociación Médica Australiana informaba de que algunos hospitales y clínicas habían experimentado problemas administrativos y en algunos centros tuvieron que recuperar las recetas en papel.

Por qué ha ocurrido

Sobre las causas, la compañía estadounidense ha explicado que parte de sus servidores dejaron de responder, lo que trasladó una carga excesiva al resto de la infraestructura disponible.

El origen no habría sido un aumento extraordinario de las peticiones de los usuarios, sino de la pérdida de capacidad para atender las solicitudes habituales.

Una especie de efecto dominó en el que los sistemas que seguían funcionando debían asumir el trabajo de aquellos que habían dejado de hacerlo, agravando progresivamente la situación.

Los ingenieros de Microsoft han tenido que recurrir a distintas medidas para contener el fallo, desde redistribuir el tráfico y ampliar la capacidad de procesamiento hasta reiniciar servidores y recuperar configuraciones anteriores.

Pero no fue tarea fácil: Microsoft ha reconocido que algunas de las soluciones aplicadas inicialmente no ofrecieron los resultados esperados y que determinados servidores volvían a dejar de responder cuando recuperaban el tráfico habitual.

Al menos, ha descartado por el momento que existan indicios de un ataque informático o de cualquier actividad maliciosa detrás de lo sucedido.

Reclamaciones masivas

Más allá de las extraordinarias molestias y los perjuicios que ya se han producido, el apagón de Outlook plantea una cuestión a renglón seguido: ¿qué sucede cuando millones de empresas pagan por un servicio que deja de funcionar durante horas?

Microsoft, como otros grandes proveedores de servicios en la nube, establece compromisos de disponibilidad mediante los denominados acuerdos de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés). Estos contratos recogen compensaciones cuando la compañía no alcanza determinados umbrales de funcionamiento.

Pero hay una diferencia importante entre devolver parte de una suscripción y hacerse cargo de las pérdidas que una interrupción tecnológica puede ocasionar.

En el caso de Exchange Online, la plataforma sobre la que funciona el correo corporativo de Microsoft, los acuerdos de servicio contemplan créditos equivalentes al 25% de la cuota mensual cuando su disponibilidad cae por debajo del 99,9%. La compensación aumenta hasta el 50% si desciende del 99% y alcanza el 100% cuando la disponibilidad es inferior al 95%.

Sin embargo, estas cantidades no se conceden de manera automática: las organizaciones deben cumplir las condiciones contractuales y presentar las correspondientes reclamaciones.

Además, los porcentajes se calculan sobre el importe del servicio afectado, no sobre la totalidad de los productos que una compañía pueda tener contratados con Microsoft.

Otras caídas de correo

Aunque la magnitud de la incidencia de este viernes resulta especialmente llamativa, no es la primera vez que Outlook deja a sus usuarios sin correo electrónico. El 9 y 10 de julio de 2025, Microsoft sufrió otra interrupción de alcance internacional que impidió a numerosos usuarios acceder a sus cuentas y consultar sus bandejas de entrada.

La compañía reconoció el problema y comenzó a desplegar una solución, pero las primeras medidas no funcionaron como esperaba, prolongando la recuperación durante varias horas.

Tampoco Google, el otro gran protagonista mundial del correo electrónico, se ha librado de situaciones semejantes. El 14 de diciembre de 2020, una caída mundial dejó temporalmente fuera de servicio Gmail, YouTube, Google Drive y numerosas aplicaciones de la multinacional estadounidense.

El incidente afectó a usuarios de Europa, Estados Unidos y otras regiones, hasta el punto de paralizar durante aproximadamente una hora buena parte de su ecosistema digital. Google terminó reconociendo que un problema interno relacionado con las cuotas de almacenamiento había provocado un fallo en sus sistemas de autenticación.

Más recientemente, el 8 de agosto de 2024, Gmail y Google Drive experimentaron otra incidencia global que se prolongó durante cuatro horas y diez minutos. En aquella ocasión, los usuarios afectados no podían enviar correos electrónicos con archivos adjuntos ni guardar borradores que los incluyeran, aunque los mensajes sin documentos añadidos continuaban funcionando. La investigación posterior descubrió que una operación rutinaria de recuperación de datos había sobrecargado servidores de una base de datos interna de Google.

España tampoco ha permanecido al margen de estos antecedentes. El 5 de mayo de 2023, un problema en la infraestructura de red de Google provocó una interrupción de hasta 56 minutos que afectó específicamente a conexiones de España y Marruecos. El origen estuvo en un cambio de configuración del encaminamiento del tráfico en su red, y la solución pasó por retirar del servicio los equipos problemáticos y desviar las comunicaciones por rutas alternativas.

La caída de Outlook de esta semana pone de nuevo sobre la mesa una cuestión: hasta qué punto empresas, trabajadores y ciudadanos dependen de una tecnología que está en manos de unos pocos.

El simple hecho de no poder enviar un correo electrónico es la parte más visible de un problema mayor: la concentración de servicios en unas infraestructuras digitales que, si fallan, pueden comprometer la actividad empresarial y económica.