Con las pymes como apuesta y la ciberseguridad como argumento, Samsung aspira a crecer a doble dígito en 2027

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Samsung fija en las pymes su estrategia prioritaria para el mercado español y busca alcanzar un crecimiento de doble dígito en 2027 dentro de su negocio B2B. La compañía prevé cerrar 2026 con un aumento del 5% en smartphones corporativos tras registrar un incremento del 6% en el segmento de la pequeña y mediana empresa. El fabricante extenderá a las pymes sus soluciones de ciberseguridad mediante la plataforma Knox, además de herramientas de inteligencia artificial y control en la nube para adaptarse a la normativa NIS2. La expansión B2B incluye el impulso a los ordenadores portátiles tras vender hasta 14.000 unidades con el Kit Digital y el refuerzo de su oferta industrial con dispositivos rugerizados. Preguntas ¿Por qué Samsung quiere centrar su crecimiento en las pymes españolas? Samsung busca ampliar mercado tras registrar un incremento del 6% en 2026 en pymes y considera que adaptar sus soluciones de seguridad y gestión a empresas pequeñas le permite ganar volumen y valor en un segmento con demanda por la regulación NIS2. ¿Qué soluciones ofrece Samsung para mejorar la ciberseguridad de las pymes? Samsung propone su plataforma Knox para gestionar dispositivos desde la puesta en marcha hasta la retirada, aplicar políticas corporativas y controlar el uso, además de funciones de bloqueo de aplicaciones de IA en la nube o permitir IA local según la política de la empresa. ¿Qué consecuencias ha tenido para Samsung el programa Kit Digital en ventas de portátiles? La participación en Kit Digital permitió a Samsung vender entre 12.000 y 14.000 portátiles en 2025, lo que, según la compañía, duplicó su negocio en portátiles respecto al año anterior y aumentó su presencia entre autónomos y pequeñas empresas. ¿Cómo afecta la estrategia de Samsung sobre IA a las decisiones de seguridad de las pymes? Samsung integra IA en dispositivos para productividad y ofrece controles para bloquear accesos a modelos en la nube, de modo que cada pyme puede elegir entre usar IA remota o soluciones que se ejecuten localmente según su riesgo y cumplimiento normativo. ¿Qué papel juega el sector industrial en la expansión B2B de Samsung en España? Samsung identifica el sector industrial como área de expansión y apuesta por dispositivos rugerizados para entornos exigentes, buscando así diversificar su oferta B2B más allá de móviles y portátiles.

La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las grandes compañías, pero también entre las pequeñas y medianas empresas. La entrada en vigor de nuevos marcos regulatorios, como NIS2, aumenta la presión para mantener todos sus activos seguros y bajo control.

En este escenario donde Samsung va a centrar sus esfuerzos para aumentar su cuota de mercado entre las pymes españolas. “La principal estrategia para el próximo año va a ser crecer en la pyme”, explica Carlos Gándara, responsable del negocio B2B de Samsung en España, durante un encuentro con varios medios.

Un segmento en el que ha registrado un incremento de alrededor del 6% en 2026 y que se ha convertido en uno de sus principales objetivos de cara al próximo ejercicio.

Con este planteamiento, el fabricante busca extender las soluciones de seguridad, gestión de dispositivos e inteligencia artificial que hasta ahora ha implantado en las grandes organizaciones a todo el tejido productivo. “Para nosotros es tan importante vender 40.000 móviles a una corporación como cinco a una pequeña empresa”, apunta Gándara.

En sentido, Gándara adelantaba que en España la compañía surcoreana cerrará 2026 con un crecimiento del 5% en smartphones empresariales y se ha marcado el objetivo de alcanzar un avance de doble dígito el próximo año.

Seguridad para la pyme

La tecnológica ya ha dado los primeros pasos con el lanzamiento de una edición dirigida al entorno empresarial. Una propuesta que se apoya en su plataforma de seguridad y gestión Knox, con la que es posible administrar los dispositivos desde su puesta en funcionamiento hasta su retirada, establecer políticas corporativas y controlar su uso.

“Queremos es que todas las pymes estén preparadas para afrontar la regulación”, señaló Gándara, que destacó la importancia de “adaptar las soluciones desarrolladas para grandes empresas a organizaciones con menos recursos y capacidades tecnológicas”.

La inteligencia artificial es otro de los pilares de su propuesta. La compañía está incorporando funcionalidades de IA en smartphones y portátiles para facilitar tareas de productividad, como la traducción, el resumen de contenidos o la gestión documental. Pero también quiere proporcionar herramientas para su control.

De ahí que en sus dispositivos las empresas puedan bloquear el acceso a determinadas aplicaciones de IA en la nube y optar por las que se ejecutan en local. Una decisión que, apunta Gándara, queda en manos de cada organización.

Portátiles e industria

La expansión del negocio B2B también pasa por los ordenadores portátiles. El Kit Digital representó una oportunidad para ganar presencia en este mercado.

La compañía vendió entre 12.000 y 14.000 portátiles a través del programa en 2025, un volumen que, según sus responsables, “permitió duplicar el negocio respecto al año anterior y llegar a un número significativo de autónomos y pequeñas empresas”.

A pesar de estos datos, la compañía reconoce que el mercado atraviesa un periodo de ralentización en las ventas. “Las empresas están comprando menos unidades, aunque mantienen sus niveles de inversión, en parte por el incremento de los precios. Una evolución que obliga a competir no solo en volumen, sino también en valor añadido”, señalaba Gándara.

Junto a las pymes y los portátiles, Samsung identifica el sector industrial como otra de sus áreas de expansión. La compañía quiere reforzar su presencia con dispositivos rugerizados y diseñados para entornos de trabajo exigentes.