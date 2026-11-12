Dassault Systèmes crece a doble dígito en España y reivindica el liderazgo europeo en inteligencia artificial industrial

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Dassault Systèmes registra un crecimiento a doble dígito en España en 2026, duplicando su plantilla nacional en los últimos cinco años y superando el ritmo de crecimiento global de la multinacional francesa. La compañía impulsa la inteligencia artificial industrial en Europa combinando ingeniería, simulación y gemelos virtuales mediante agentes especializados y su alianza estratégica con NVIDIA. Los directivos de la firma destacan el dinamismo del equipamiento industrial y la defensa en España, pero alertan sobre la falta de ambición tecnológica en algunas empresas y el impacto que tendría retirar los fondos públicos de innovación. Preguntas ¿Por qué ha crecido Dassault Systèmes a doble dígito en España durante 2026? Porque ha combinado la migración de clientes a la nube, la expansión de su red de distribuidores y la diversificación más allá de CATIA y SOLIDWORKS, además de duplicar su plantilla en cinco años y abrir centros de I+D y desarrollo en España. ¿Qué consecuencias tiene para los clientes españoles que Dassault Systèmes desarrolle “modelos del mundo” y gemelos virtuales? Ya permite prever y optimizar comportamiento físico y procesos de fabricación; en el futuro podría reducir fallos de diseño y acelerar certificaciones al integrar restricciones mecánicas, térmicas y electromagnéticas en los modelos. ¿Qué hay detrás de la colaboración entre Dassault Systèmes y NVIDIA? Dassault usa GPU, CUDA y Omniverse de NVIDIA para entrenar y desplegar soluciones de gemelo digital, y NVIDIA emplea software de Dassault para diseñar infraestructuras de computación, lo que crea una relación tecnológica mutua para la IA industrial. ¿Cómo afecta a la industria española el enfoque de Dassault en defensa, movilidad sostenible y tecnología médica? Ha ampliado oportunidades comerciales para la compañía y sus clientes: impulsa proyectos en equipamiento industrial, satélites de órbita baja y biotecnología, y puede captar inversiones en sectores que crecieron en 2025 como la aeroespacial y de defensa. ¿Qué es Gateway y por qué importa a los fabricantes españoles? Gateway es una herramienta prevista para 2027 que controlará intercambios de información entre la plataforma de Dassault y agentes externos; importa porque pretende proteger datos industriales y preservar el control sobre la propiedad intelectual.

Dassault Systèmes crece a doble dígito en España durante 2026, más del doble que el conjunto de la multinacional francesa, cuyas previsiones mundiales apuntan a un incremento de ingresos de entre el 4% y el 5%. La compañía espera mantener este ritmo hasta diciembre, impulsada por su red de distribuidores, la migración de clientes a la nube y la diversificación de su negocio más allá de sus marcas históricas CATIA y SOLIDWORKS.

Hicham Kabbaj, director general de Dassault Systèmes Iberia, evita concretar el porcentaje de crecimiento nacional, aunque confirma que la empresa prácticamente ha duplicado su plantilla española durante los últimos cinco años. Actualmente emplea a unas 200 personas entre Madrid, Barcelona y Valencia, dispone de dos centros de I+D especializados en simulación de fluidos y electromagnética y cuenta con un centro de desarrollo de negocio en Barcelona para Europa, Oriente Medio y África.

La expansión coincide con un comportamiento relativamente favorable de la industria española frente a sus vecinos europeos. Kabbaj destaca especialmente el dinamismo del equipamiento industrial y las oportunidades que abre el incremento de las inversiones en defensa, un sector históricamente poco relevante para el negocio nacional de Dassault Systèmes. Entre sus clientes españoles figuran también empresas vinculadas a la movilidad sostenible, los satélites de órbita muy baja y la tecnología médica, como iVascular.

Europa ante la IA industrial

La multinacional francesa quiere aprovechar sus cuatro décadas de experiencia en ingeniería, diseño y simulación para desarrollar una nueva generación de inteligencia artificial industrial. Su apuesta se articula alrededor de los denominados modelos del mundo, capaces de representar y predecir el comportamiento de entornos físicos, y de los gemelos virtuales que ya emplean numerosos fabricantes.

"La industria necesita una inteligencia artificial que entienda la física", sostiene Gonzalo Ruiz de Aguiar, director general adjunto de Dassault Systèmes Iberia y antiguo colaborador del presidente mundial de la compañía, Pascal Daloz. El directivo explica que generar una pieza tridimensional resulta insuficiente si el sistema desconoce las restricciones mecánicas, térmicas o electromagnéticas que debe soportar.

Para resolver estas limitaciones, Dassault Systèmes desarrolla agentes especializados que combinan sus herramientas de ingeniería con modelos deterministas y probabilísticos. Aura se ocupa de la gestión empresarial y de proyectos; Leo, del diseño y la fabricación; y Marie, de las aplicaciones científicas y farmacéuticas. La compañía pretende que los resultados sean trazables y que los fabricantes conserven el control sobre su propiedad intelectual.

En esta estrategia destaca su colaboración con NVIDIA, cuyas GPU y tecnologías CUDA y Omniverse utiliza para desarrollar nuevas soluciones. La relación también funciona en sentido inverso: NVIDIA emplea software de Dassault Systèmes para diseñar infraestructuras de computación destinadas a la inteligencia artificial.

La multinacional prepara además Gateway, una herramienta prevista para 2027 que controlará los intercambios de información entre su plataforma y agentes externos, con el objetivo de proteger los datos industriales de sus clientes.

Kabbaj considera que este conocimiento científico sitúa a Europa en una posición privilegiada frente a los gigantes estadounidenses de la IA generativa. "Yo creo que por una vez en Europa y en algo relacionado con la IA tenemos una posición dominante que tenemos que preservar", reivindica.

España y el reto de innovar

El crecimiento de Dassault Systèmes contrasta con las dificultades de buena parte del tejido industrial. Según los datos sectoriales expuestos por la compañía, la producción española de vehículos cayó un 1,6% entre enero y septiembre, aunque la fabricación de modelos electrificados creció un 13%. La industria aeroespacial y de defensa, por su parte, incrementó su facturación durante 2025.

Ruiz de Aguiar considera que España dispone de ingenieros con capacidades comparables a las de otros países, pero lamenta que determinadas empresas carezcan de suficiente ambición tecnológica. "Tenemos un problema de mentalidad aquí en España", advierte, después de haber conocido instalaciones industriales de numerosos mercados internacionales.

Kabbaj identifica otros óbices para la transformación: compañías que cambian de estrategia cada pocos años, dificultades para liberar a profesionales experimentados y experiencias negativas en anteriores proyectos de digitalización.

También cuestiona que las empresas recurran sistemáticamente a la reducción de costes cuando atraviesan dificultades. A su juicio, las compañías que mantienen sus inversiones en innovación suelen desenvolverse mejor frente a la competencia, una diferencia particularmente visible en la automoción.

El futuro de las ayudas

El agotamiento de los fondos europeos de recuperación amenaza con dificultar nuevas inversiones industriales. Kabbaj considera que el gasto tecnológico promovido por el Estado español ha tenido un impacto relativamente limitado sobre la transformación manufacturera, aunque defiende mantener instrumentos públicos de financiación.

Dassault Systèmes apenas se ha beneficiado directamente de estos programas. Más del 90% de su negocio español procede de actividades ajenas a la contratación pública y el efecto de las ayudas europeas sobre su crecimiento ha sido residual, aunque algunos de sus clientes sí han recibido financiación.

Por ello, la multinacional no anticipa un perjuicio especialmente importante para sus resultados, pero advierte de las consecuencias que tendría una retirada completa de las ayudas sobre las empresas con menor capacidad inversora.

"Yo creo que el país lo necesita", afirma Kabbaj, que reclama mantener el apoyo financiero a las compañías industriales que quieran modernizar sus procesos y desarrollar nuevos productos.

La diversificación de Dassault Systèmes también alcanza las ciencias de la vida, donde asegura trabajar con diez de las 20 principales farmacéuticas españolas. Esta actividad, desarrollada principalmente a través de Medidata, ha recuperado el crecimiento mundial durante el tercer trimestre tras varios periodos de dificultades, aunque sus modelos de suscripción retrasan el reconocimiento de ingresos respecto al momento de contratación.