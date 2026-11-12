El 64% de las compañías obtiene rentabilidad de la IA, pero solo el 24% está preparada ante sus riesgos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves El 64% de las empresas afirma obtener un retorno positivo de su inversión en inteligencia artificial, lo que supone un incremento de 10 puntos respecto a 2025. A pesar de la mayor rentabilidad, la preparación de las organizaciones ante riesgos externos cae al 24%, registrando también un retroceso de 11 puntos en materia de ciberseguridad. El informe de Kyndryl indica que el 56% de las empresas en España ya ha superado la fase experimental y se encuentra en iniciativas de escalado de IA. Expertos advierten que la adopción de la IA avanza más rápido que la modernización de los cimientos tecnológicos, la adaptación de las plantillas y la gobernanza de los datos. Preguntas ¿Por qué dice Kyndryl que el 64% de las compañías ya obtiene rentabilidad de la IA? Porque el estudio Readiness Report 26-27 recoge que 64% de las organizaciones informaron retornos de inversión en IA, cifra diez puntos superior a 2025, lo que indica que muchas empresas han pasado de experimentos a proyectos que generan ingresos o ahorro operativo. ¿Qué consecuencias tiene para la ciberseguridad que la preparación global ante riesgos caiga hasta el 24%? Lo ya ocurrido: el informe muestra una caída de la preparación media siete puntos hasta 24% y un descenso de 11 puntos en ciberprotección; lo que podría ocurrir: este déficit eleva el riesgo de incidentes y pérdida de confianza si no se refuercen controles y gobernanza. ¿Cómo hemos llegado a que el avance de la IA vaya por delante de la modernización del 'stack' y del talento? Según Kyndryl, las empresas priorizan despliegues de IA y proyectos escalados sin actualizar infraestructuras ni roles; solo 27% ha redefinido responsabilidades y 29% ha completado la gestión del cambio, lo que deja brechas tecnológicas y de competencias. ¿Qué hay detrás de la recomendación de Kyndryl sobre gobernanza y soberanía de datos? Kyndryl advierte que los agentes inteligentes no solo generan respuestas sino que ejecutan acciones, y añade presiones regulatorias y de soberanía sobre dónde se almacenan y ejecutan datos; por ello exige mecanismos de supervisión, gobernanza y control sobre tecnología y datos.

Tras varios ejercicios protagonizados por una clara falta de resultados, la inteligencia artificial empieza, por fin, a repercutir positivamente en las cuentas de negocio de las compañías.

Sin embargo, esta apuesta decidida por la tecnología de moda, unida a una falta de rumbo claro, está ocasionando un deterioro de otros pilares del negocio digital como la ciberseguridad, la modernización del stack digital que sustenta la IA o la gestión del talento. También pone a prueba la preparación ante agentes externos como la geopolítica, la regulación, las disrupciones financieras o el cambio climático.

Esta es una de las principales conclusiones de la tercera edición del estudio ‘Readiness Report 26-27’ elaborado por Kyndryl, que pone de manifiesto cómo la ambición por la inteligencia artificial avanza más rápido que la modernización de los sistemas y la preparación de las plantillas.

En este sentido, mientras que el 64% de las compañías asegura obtener retornos de la inversión de la IA (10 puntos más con respecto a 2025), su preparación media para afrontar riesgos externos cae siete puntos, hasta un 24%. Es decir, más de tres cuartas partes de las organizaciones encuestadas reconoce una falta de preparación en sus organizaciones.

“Es el porcentaje más bajo desde que empezamos a realizar el informe”, subrayaba el presidente y CEO de Kyndryl, Martin Schroeter, durante la presentación del documento. Y este no es el único indicador alarmante: la preparación en materia de ciberprotección ha caído hasta 11 puntos.

“Si bien es cierto que hemos pasado de la fase de experimentación a los proyectos de éxito, ahora hay un ámbito que resulta cada vez más evidente: no es lo mismo adoptar nuevas tecnologías que estar preparados para ponerlas en marcha”.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

El máximo responsable del proveedor de servicios de infraestructura TI considera, de este modo, que las exigencias son cada vez mayores para afrontar los desafíos actuales y generar confianza en los “sistemas de los que dependen cada día las economías. Los que hacen funcionar las entidades bancarias y los métodos de pago, las reservas de aerolíneas y los servicios gubernamentales”.

Los datos de la IA empresarial

El informe, que recoge las respuestas de 3.700 directivos en 21 países (entre los que se incluye España), señala que el volumen de compañías que ha superado la fase de experimentación de la IA ya sobrepasa la mitad, con un repunte de 13 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En nuestra geografía, la media es sensiblemente superior, incluso, a la mundial, con un 56% de compañías en iniciativas de escalado.

Como muestra del avance, solo el 24% ha visto fracasar una iniciativa en esta tecnología y el 21% (29% en España) ha cancelado un proyecto ambicioso.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

Esto viene generado por un cambio “sustancial” en las estrategias de inteligencia artificial: el 48% contempla tanto a las tecnologías, como los profesionales y la gobernanza.

Sin embargo, solo el 27% ha actualizado formalmente los roles y responsabilidades y el 29% ha realizado una gestión del cambio completa en sus organizaciones.

“Centrarse en los profesionales, la tecnología y la gobernanza puede ayudar a la adaptación según evolucionan las oportunidades”, aseveraba Schroeter.

Las dimensiones actuales

Al respecto, el CEO de Kyndryl cree que para hablar de preparación hay tres dimensiones imperativas. En primer lugar, indicaba, la inteligencia artificial está poniendo de manifiesto que hay que avanzar en la modernización de los cimientos tecnológicos. Y es que, según sus palabras, la IA también aumenta la complejidad de control de los sistemas y de los entornos en los que operan.

“No partimos de cero, los sistemas de TI son el resultado de decisiones acumuladas durante décadas: hardware, aplicaciones… Poner a trabajar los modelos de IA más potentes exige adaptar y conectar las herramientas con los datos, y hacerlo de manera fiable”.

Por otra parte, proseguía, involucrar a las personas es tan importante como la propia tecnología. Y, por último, los directivos están teniendo dificultades a la hora de gobernar la IA. “Los agentes inteligentes ya no se limitan a generar respuestas, sino que cada vez son más capaces de ejecutar acciones. Por ello, necesitamos mecanismos de gestión y supervisión”.

Asimismo, Schroeter hacía alusión a un entorno de inflación económica y a un tablero regulatorio con cada vez más foco en la soberanía. Es decir, dónde se almacenan los datos, dónde se ejecuta la tecnología, quién la controla y quién la opera.

El reto, concluía, está claro: “Conseguir que los sistemas funcionen de forma segura, fiable y económicamente sostenible”.